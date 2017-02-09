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Топ-16
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Планидин

Снайпер Швед и дерби «Локо» с «Зенитом». Итоги Топ-16 Еврокубка

«Химки», «Локо» и «Зенит» преодолели стадию Топ-16 Еврокубка и поборются за победу и путёвку в Евролигу с вечными соперниками с Пиреней.
9 февраля 2017, четверг. 13:15. Баскетбол

Три российских клуба в четвертьфинале


Нельзя сказать, что кому-то из российских команд особо повезло с группой в Топ-16 – на этой стадии проходных квартетов не может быть априори. И всё же «Химкам» достались «Лиеткабелис» и «Ульм» – клубы с минимальным опытом выступлений в еврокубках при не самых выдающихся составах. Как показала практика, два аутсайдера хоть и не были мальчиками для битья, но всерьёз вмешаться в спор «Химок» и «Баварии» никак не могли.

Соперники «Зенита» и «Локомотива-Кубань» вызывали куда больше опасений. Санкт-петербургскому клубу предстояло бодаться с неуступчивым «Летувос Ритас» и «Хапоэлем», собравшим один из лучших составов за последнее десятилетие. Подопечные Василия Карасёва уже не выглядели так уверенно по сравнению с первым групповым этапом и по разу проиграли каждому из конкурентов, включая «Нижний Новгород», по понятным причинам не претендовавший на выход в следующий раунд.

Ключевая победа, которая и вывела «Зенит» в четвертьфинал, была одержана над литовцами в Санкт-Петербурге, после чего сине-бело-голубым было необходимо просто удержать «+9» в решающем поединке в Вильнюсе. С задачей команда Карасёва справилась, уступив на выезде всего два очка.

После первого группового этапа за «Локомотив» было по-настоящему тревожно. Смена главного тренера уже на старте сезона, отсутствие намёка на стабильность и поражения от клубов, которые явно уступали кубанцам в классе, не внушали особого оптимизма. Обрадовичу понадобилось какое-то время, чтобы адаптировать команду под себя, и уже в декабре он начал показывать нужный результат.

Победная серия в Единой лиге ВТБ (в коллекцию попали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС) постепенно переросла в общую лавину успехов. «Локо» не просто побеждал все испанские клубы – краснодарцы делали это за явным преимуществом. В итоге «Локомотив» одним из первых обеспечил себе выход в восьмёрку сильнейших, по ходу лишив шансов на первое место «Гран-Канарию» – одного из главных претендентов на трофей.

Российско-испанское противостояние продолжается


Первые 14 туров воплотили в жизнь прогнозы большинства журналистов и рядовых болельщиков относительно основных претендентов на титул. Все записные фавориты дружной российско-испанской когортой вышли в четвертьфинал: старые знакомые составили 75% от всех участников стадии плей-офф. Разумеется, не обошлось без перепадов, которых смогла избежать разве что только «Валенсия», потерпевшая всего одно поражение за два групповых этапа.

Внимательно присмотревшись к сетке плей-офф, можно вполне утверждать, что две половины вполне сопоставимы, и получить на выходе случайного финалиста просто невозможно. Вверху расположились «Локомотив», «Зенит», «Бавария» и «Уникаха», в нижней части – «Хапоэль», «Гран-Канария», «Валенсия» и «Химки». Как говорится, выберите свой яд.

Каковы шансы «Баварии» и «Хапоэля» вмешаться в российско-испанскую вечеринку? Предпочтительнее, конечно, смотрится «Бавария», тем более сейчас это одна из самых «горячих» команд Европы, кто бы что ни думал о значимости побед в немецкой Бундеслиге. «Хапоэлю» же предстоит приложить максимум усилий, чтобы не вылететь уже на стадии четвертьфинала – слишком высоки амбиции «Гран-Канарии».

Алексей Швед – главный претендент на звание лучшего бомбардира


Титул лучшего бомбардира или скорера Еврокубка никогда не представлял собой что-то большое и значимое даже по меркам европейского баскетбола. Его обладатели растворялись в пространстве примерно с той же частотой, что и лучшие бомбардиры не самых сильных национальных чемпионатов. Кто из читателей помнит, где обитают сейчас Дариус Вашингтон, Рамел Карри, да тот же Рэнди Калпеппер – последний обладатель импровизированного приза, выступавшего за российский клуб («Красный Октябрь»)?

Однако были и исключения в лице Джейси Кэррола и Уолтера Ходжа, чьи имена до сих пор на слуху у европейских болельщиков. В этом сезоне к этой парочке обязательно добавится ещё одна значимая фигура, вне зависимости от итогов захватывающей гонки между Алексеем Шведом и Райаном Тулсоном.

На первом групповом этапе защитник «Зенита» выглядел предпочтительнее, выдав сразу три матча с 30+ очками (рекордные 35 набрал против «Уникахи»). С возвращением Сергея Карасёва от Райана уже не требовались подобные подвиги, и его цифры несколько просели, хотя всё ещё держатся выше гроссмейстерской отметки в 20 очков за игру. Что же касается Алексея, то он идёт по восходящему тренду и свои «тридцатники» набил как раз на этапе Топ-16. Остаётся надеяться, что оба защитника не остановят свой счётчик на четвертьфинальной отметке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
БК Зенит БК Химки ПБК Локомотив-Кубань
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