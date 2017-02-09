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175 лет назад 2016
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Кит Лэнгфорд и Кино Колом стали главными героями УНИКСа в матче с «Реалом»
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Дзюба

Поражение с характером. УНИКС дал «Реалу» бой, но уступил в конце

Сумев нейтрализовать Льюля и других снайперов «Реала» на дуге, казанцы не смогли справиться в обороне с передней линией соперника.
9 февраля 2017, четверг. 22:20. Баскетбол
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
09 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
77 : 81 (18:17, 18:26, 23:14, 18:24)
Реал М
Мадрид, Испания
УНИКС: Лэнгфорд - 20, Параховский - 12, Колом - 11, Кларк - 9, Уильямс - 8, Анджушич - 6, Банич - 6, Антипов - 5, Хабиров, Клименко, Воронов, Столл
Реал М: Рэндольф - 19, Хантер - 14, Айон - 12, Мачюлис - 8, Тэйлор - 6, Кэрролл - 6, Дончич - 5, Рейес - 3, Ночиони - 3, Дрэйпер - 3, Льюль - 2, Суарес

Даже если кто-то ещё не был уверен в том, что в нынешнем сезоне УНИКС преследует настойчивый злой рок, то накануне матча с «Реалом» эти сомнения точно развеялись. Хотя поначалу подготовку к поединку сопровождали хорошие новости о долгожданном выздоровлении Хоакина Колома и подписании Данило Анджушича на место ушедшего Орландо Джонсона. Однако незадолго до начала встречи на казанских болельщиков вылился уже привычный ушат холодной воды в виде информации о травмах Костаса Каймакоглу и Вадима Панина.

Возвращение Колома не замедлило отразиться на игре хозяев в нападении. Именно он отдал передачи на дугу свободным Коти Кларку и Киту Лэнгфорду, которые двумя точными трёхочковыми дали старт рывку УНИКСа 12:0. Пока очки набирали только Кларк и Лэнгфорд, отличившиеся ещё по разу, Пабло Ласо терпел. Но когда в быстрой контратаке с передачи Кита забил Марко Банич, наставник испанцев не выдержал и затребовал тайм-аут.
Внесённые в нём коррективы отразились в основном на действиях гостей в обороне. А атаки «Реалу» по-прежнему удавалось эффективно строить только через Густаво Айона. Он умело пользовался преимущество в мобильности перед Артёмом Параховским и ловил своего визави на выходах на подстраховки. А вот броски с периметра у гостей долгое время шли мимо цели, пока Йонас Мачюлис наконец не попал с дальней дистанции. Но это не помешало казанцам закончить стартовую четверть с минимальным преимуществом 18:17.

Второй период красивейшим аллей-упом открыли Евгений Воронов и Лэтэвиус Уильямс, а затем эстафету у них приняли продуктивно использовавший изоляции Анджушич и связка Колома с Параховским, сработавшая не так зрелищно, но зато дважды. Вызов на дуэль ассистентов у Кино принял 18-летний талант Лука Дончич и преуспел в этом, отдав целых шесть передач за 10 минут. Причём в отличие от Колома юный словенец поначалу предпочитал не скидывать в проходах, а стоя на дуге, находить резкими передачами врывавшихся под щит вдоль лицевой партнёров.

Один из таких пасов привёл к роскошному данку Энтони Рэндольфа, в воздухе облетевшего Параховского. Именно Рэндольф стал главным героем второй четверти. Он не только набрал в ней 11 очков, но и отработал в защите, поставив шикарный блок-шот Уильямсу. И хотя рывок гостей 11:0 отчасти удалось погасить на последней минуте трёхочковым Колома и штрафными Кларка, на большой перерыв с перевесом «+7» ушли испанцы – 36:43.

После большого перерыва УНИКС выдал один из лучших отрезков в нынешнем сезоне, особенно с учётом того, что ему противостоял лидер регулярного чемпионата. У хозяев получалось в нападении практически всё, а вёл команду за собой, как и положено лидеру, Лэнгфорд. Вначале он дал старт погоне фирменным средним броском, затем поддержал контратаку и, откликнувшись на передачу Кларка, невероятно зрелищно обыграл в воздухе Серхио Льюля а-ля Майкл Джордан.

А после того как очередной быстрый переход в нападение казанцев завершился дальним попаданием Колома, Кит забил ещё дважды, и менее чем за восемь минут «-7» превратилось в «+4». Важную роль в преображении команды Евгения Пашутина сыграл Кларк. Он успевал и забивать, и раздавать пасы, и перехватывать, и даже поставить блок-шот Фелипе Рейесу. У «Реала» на фоне трёх точных бросков из-за дуги (за всю первую половину таких было два), стал особенно заметным провал Льюля. Серхио не забивал с игры, не справлялся с организацией атак и уступил роль основного плеймейкера Дончичу.

На заключительный период УНИКС вышел с преимуществом в два очка, но после двух потерь в течение первой минуты уже проигрывал. Испанцам удалось использовать превосходство в глубине скамейки запасных. В нужный момент у них выстрелили Джейси Кэрролл и Донтэй Дрэйпер, за первые 30 минут не набравшие ни одного очка. Кроме того, как и во второй десятиминутке, очень эффективно сработало сочетание Рэндольфа и Хантера в передней линии. Только на этот раз под пасы Дончича, которых по итогам встречи у него оказалось 11, чаще открывался второй из них.

Усталость лидеров хозяев проявлялась в мелочах, но именно они и оказались решающими. Так, Колом вначале реализовал важный трёхочковый, но затем поторопился и залез под блок-шот Хантера. А в ответ ещё раз ярко вспыхнул Рэндольф. Он отметился дальним попаданием из угла, после чего взял два подбора в нападении кряду и увеличил разницу до «+9» за две с половиной минуты до конца. Тем не менее у казанцев оставались шансы спастись, но теперь уже Лэнгфорд отправил в цель лишь один из двух штрафных и промахнулся издали. И хотя за поражение 77:81 от «Реала» стыдно не должно быть никому, но оно стало для УНИКСа уже пятым подряд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
БК Реал Мадрид БК УНИКС Кит Лэнгфорд Энтони Рэндольф
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