Поражение с характером. УНИКС дал «Реалу» бой, но уступил в конце

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
09 февраля 2017, четверг. 19:00 МСК
77 : 81
(18:17, 18:26, 23:14, 18:24)
УНИКС: Лэнгфорд - 20, Параховский - 12, Колом - 11, Кларк - 9, Уильямс - 8, Анджушич - 6, Банич - 6, Антипов - 5, Хабиров, Клименко, Воронов, Столл
Реал М: Рэндольф - 19, Хантер - 14, Айон - 12, Мачюлис - 8, Тэйлор - 6, Кэрролл - 6, Дончич - 5, Рейес - 3, Ночиони - 3, Дрэйпер - 3, Льюль - 2, Суарес
Даже если кто-то ещё не был уверен в том, что в нынешнем сезоне УНИКС преследует настойчивый злой рок, то накануне матча с «Реалом» эти сомнения точно развеялись. Хотя поначалу подготовку к поединку сопровождали хорошие новости о долгожданном выздоровлении Хоакина Колома
и подписании Данило Анджушича
на место ушедшего Орландо Джонсона
. Однако незадолго до начала встречи на казанских болельщиков вылился уже привычный ушат холодной воды в виде информации о травмах Костаса Каймакоглу
и Вадима Панина
.
Возвращение Колома не замедлило отразиться на игре хозяев в нападении. Именно он отдал передачи на дугу свободным Коти Кларку
и Киту Лэнгфорду
, которые двумя точными трёхочковыми дали старт рывку УНИКСа 12:0. Пока очки набирали только Кларк и Лэнгфорд, отличившиеся ещё по разу, Пабло Ласо
терпел. Но когда в быстрой контратаке с передачи Кита забил Марко Банич
, наставник испанцев не выдержал и затребовал тайм-аут.
Внесённые в нём коррективы отразились в основном на действиях гостей в обороне. А атаки «Реалу» по-прежнему удавалось эффективно строить только через Густаво Айона
. Он умело пользовался преимущество в мобильности перед Артёмом Параховским
и ловил своего визави на выходах на подстраховки. А вот броски с периметра у гостей долгое время шли мимо цели, пока Йонас Мачюлис
наконец не попал с дальней дистанции. Но это не помешало казанцам закончить стартовую четверть с минимальным преимуществом 18:17.
Второй период красивейшим аллей-упом открыли Евгений Воронов
и Лэтэвиус Уильямс
, а затем эстафету у них приняли продуктивно использовавший изоляции Анджушич и связка Колома с Параховским, сработавшая не так зрелищно, но зато дважды. Вызов на дуэль ассистентов у Кино принял 18-летний талант Лука Дончич
и преуспел в этом, отдав целых шесть передач за 10 минут. Причём в отличие от Колома юный словенец поначалу предпочитал не скидывать в проходах, а стоя на дуге, находить резкими передачами врывавшихся под щит вдоль лицевой партнёров.
Один из таких пасов привёл к роскошному данку Энтони Рэндольфа
, в воздухе облетевшего Параховского. Именно Рэндольф стал главным героем второй четверти. Он не только набрал в ней 11 очков, но и отработал в защите, поставив шикарный блок-шот Уильямсу. И хотя рывок гостей 11:0 отчасти удалось погасить на последней минуте трёхочковым Колома и штрафными Кларка, на большой перерыв с перевесом «+7» ушли испанцы – 36:43.
После большого перерыва УНИКС выдал один из лучших отрезков в нынешнем сезоне, особенно с учётом того, что ему противостоял лидер регулярного чемпионата. У хозяев получалось в нападении практически всё, а вёл команду за собой, как и положено лидеру, Лэнгфорд. Вначале он дал старт погоне фирменным средним броском, затем поддержал контратаку и, откликнувшись на передачу Кларка, невероятно зрелищно обыграл в воздухе Серхио Льюля
а-ля Майкл Джордан
.
А после того как очередной быстрый переход в нападение казанцев завершился дальним попаданием Колома, Кит забил ещё дважды, и менее чем за восемь минут «-7» превратилось в «+4». Важную роль в преображении команды Евгения Пашутина
сыграл Кларк. Он успевал и забивать, и раздавать пасы, и перехватывать, и даже поставить блок-шот Фелипе Рейесу
. У «Реала» на фоне трёх точных бросков из-за дуги (за всю первую половину таких было два), стал особенно заметным провал Льюля. Серхио не забивал с игры, не справлялся с организацией атак и уступил роль основного плеймейкера Дончичу.
На заключительный период УНИКС вышел с преимуществом в два очка, но после двух потерь в течение первой минуты уже проигрывал. Испанцам удалось использовать превосходство в глубине скамейки запасных. В нужный момент у них выстрелили Джейси Кэрролл
и Донтэй Дрэйпер
, за первые 30 минут не набравшие ни одного очка. Кроме того, как и во второй десятиминутке, очень эффективно сработало сочетание Рэндольфа и Хантера в передней линии. Только на этот раз под пасы Дончича, которых по итогам встречи у него оказалось 11, чаще открывался второй из них.
Усталость лидеров хозяев проявлялась в мелочах, но именно они и оказались решающими. Так, Колом вначале реализовал важный трёхочковый, но затем поторопился и залез под блок-шот Хантера. А в ответ ещё раз ярко вспыхнул Рэндольф. Он отметился дальним попаданием из угла, после чего взял два подбора в нападении кряду и увеличил разницу до «+9» за две с половиной минуты до конца. Тем не менее у казанцев оставались шансы спастись, но теперь уже Лэнгфорд отправил в цель лишь один из двух штрафных и промахнулся издали. И хотя за поражение 77:81 от «Реала» стыдно не должно быть никому, но оно стало для УНИКСа уже пятым подряд.