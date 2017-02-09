Поражение с характером. УНИКС дал «Реалу» бой, но уступил в конце

Даже если кто-то ещё не был уверен в том, что в нынешнем сезоне УНИКС преследует настойчивый злой рок, то накануне матча с «Реалом» эти сомнения точно развеялись. Хотя поначалу подготовку к поединку сопровождали хорошие новости о долгожданном выздоровлениии подписаниина место ушедшего. Однако незадолго до начала встречи на казанских болельщиков вылился уже привычный ушат холодной воды в виде информации о травмахВозвращение Колома не замедлило отразиться на игре хозяев в нападении. Именно он отдал передачи на дугу свободным, которые двумя точными трёхочковыми дали старт рывку УНИКСа 12:0. Пока очки набирали только Кларк и Лэнгфорд, отличившиеся ещё по разу,терпел. Но когда в быстрой контратаке с передачи Кита забил, наставник испанцев не выдержал и затребовал тайм-аут.Внесённые в нём коррективы отразились в основном на действиях гостей в обороне. А атаки «Реалу» по-прежнему удавалось эффективно строить только через. Он умело пользовался преимущество в мобильности переди ловил своего визави на выходах на подстраховки. А вот броски с периметра у гостей долгое время шли мимо цели, поканаконец не попал с дальней дистанции. Но это не помешало казанцам закончить стартовую четверть с минимальным преимуществом 18:17.Второй период красивейшим аллей-упом открыли, а затем эстафету у них приняли продуктивно использовавший изоляции Анджушич и связка Колома с Параховским, сработавшая не так зрелищно, но зато дважды. Вызов на дуэль ассистентов у Кино принял 18-летний таланти преуспел в этом, отдав целых шесть передач за 10 минут. Причём в отличие от Колома юный словенец поначалу предпочитал не скидывать в проходах, а стоя на дуге, находить резкими передачами врывавшихся под щит вдоль лицевой партнёров.Один из таких пасов привёл к роскошному данку, в воздухе облетевшего Параховского. Именно Рэндольф стал главным героем второй четверти. Он не только набрал в ней 11 очков, но и отработал в защите, поставив шикарный блок-шот Уильямсу. И хотя рывок гостей 11:0 отчасти удалось погасить на последней минуте трёхочковым Колома и штрафными Кларка, на большой перерыв с перевесом «+7» ушли испанцы – 36:43.После большого перерыва УНИКС выдал один из лучших отрезков в нынешнем сезоне, особенно с учётом того, что ему противостоял лидер регулярного чемпионата. У хозяев получалось в нападении практически всё, а вёл команду за собой, как и положено лидеру, Лэнгфорд. Вначале он дал старт погоне фирменным средним броском, затем поддержал контратаку и, откликнувшись на передачу Кларка, невероятно зрелищно обыграл в воздухеа-ляА после того как очередной быстрый переход в нападение казанцев завершился дальним попаданием Колома, Кит забил ещё дважды, и менее чем за восемь минут «-7» превратилось в «+4». Важную роль в преображении командысыграл Кларк. Он успевал и забивать, и раздавать пасы, и перехватывать, и даже поставить блок-шот. У «Реала» на фоне трёх точных бросков из-за дуги (за всю первую половину таких было два), стал особенно заметным провал Льюля. Серхио не забивал с игры, не справлялся с организацией атак и уступил роль основного плеймейкера Дончичу.На заключительный период УНИКС вышел с преимуществом в два очка, но после двух потерь в течение первой минуты уже проигрывал. Испанцам удалось использовать превосходство в глубине скамейки запасных. В нужный момент у них выстрелили, за первые 30 минут не набравшие ни одного очка. Кроме того, как и во второй десятиминутке, очень эффективно сработало сочетание Рэндольфа и Хантера в передней линии. Только на этот раз под пасы Дончича, которых по итогам встречи у него оказалось 11, чаще открывался второй из них.Усталость лидеров хозяев проявлялась в мелочах, но именно они и оказались решающими. Так, Колом вначале реализовал важный трёхочковый, но затем поторопился и залез под блок-шот Хантера. А в ответ ещё раз ярко вспыхнул Рэндольф. Он отметился дальним попаданием из угла, после чего взял два подбора в нападении кряду и увеличил разницу до «+9» за две с половиной минуты до конца. Тем не менее у казанцев оставались шансы спастись, но теперь уже Лэнгфорд отправил в цель лишь один из двух штрафных и промахнулся издали. И хотя за поражение 77:81 от «Реала» стыдно не должно быть никому, но оно стало для УНИКСа уже пятым подряд.