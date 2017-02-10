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175 лет назад 2016
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ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Ринат Салахетдинов

Закидали, но не шапками. ЦСКА поквитался с «Црвеной Звездой»

Запредельная точность трёхочковых в первой половине и вчистую выигранный подбор позволили «армейцам» разгромить сербов в Москве.
10 февраля 2017, пятница. 00:15. Баскетбол
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
09 февраля 2017, четверг. 21:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
102 : 80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16)
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ЦСКА: де Коло - 25, Курбанов - 18, Теодосич - 16, Антонов - 9, Хиггинс - 7, Фридзон - 7, Воронцевич - 6, Хайнс - 4, Хряпа - 4, Джексон - 4, Огастин - 2, Кулагин
Црвена Звезда: Митрович - 16, Дженкинс - 12, Кузмич - 10, Симонович - 10, Уолтерс - 7, Лазич - 7, Бьелица - 6, Добрич - 5, Томпсон - 4, Гудурич - 3, Ракичевич, Данжубич

За 20 минут до начала очередного матча регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и белградской «Црвеной Звездой» разыгрывающий «армейцев» Милош Теодосич наравне с партнёрами по команде разминался, наворачивая круги по отведённой для хозяев половине площадки. Разминался, не выказывая никаких признаков беспокойства, исправно забивая бросок за броском. Накануне он отказался от участия в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, сославшись на необходимость поправить здоровье.

Теодосич в строю, француз Нандо де Коло тоже, главному тренеру красно-синих Димитрису Итудису жаловаться не на что. Зато наставнику «Звезды» Деяну Радоничу было над чем поломать голову. В преддверии поединка из-за травм выбыли сразу два ключевых игрока белградцев Стефан Йович и Неманья Дангубич.

Принципиальности встрече придавал тот факт, что в Белграде «армейцы» проиграли. Впервые в истории современной Евролиги. Болезненный удар по самолюбию сильнейшего коллектива Старого Света, согласитесь. Кроме того, команда Итудиса уступила и в последнем поединке Евролиги турецкому «Фенербахче» и жаждала реабилитироваться перед столичной публикой сразу за две осечки.

На первых минутах встречи Марко Гудурич и Лука Митрович вовсю хозяйничали в трёхсекундной зоне «армейцев», и даже лучший оборонительный игрок Евролиги прошлого сезона Кайл Хайнс ничего не мог с этим поделать. Впрочем, сербская музыка играла недолго.

Атакующий порыв гостей быстро сбил барраж «армейских» бомб». Вначале издали зарядил Никита Курбанов, его поддержал Семён Антонов. Форвард положил два трёхочковых подряд и попытался завести трибуны.

Удивительно, но это ему удалось. «Мегаспорт» поддержал Антонова, а затем взревел после дальнего попадания де Коло с фолом. Вообще, под сводами арены было непривычно шумно. Всему «виной» старое соперничество ЦСКА и… «Спартака». Красно-белые издавна дружат с фанатами «Звезды», носящими те же цвета. Поэтому в честь приезда сербов на матч заклятого врага пожаловали многочисленные спартаковцы. Они, в свою очередь, заманили в «Мегаспорт» наиболее активных «армейских» болельщиков, задававшим тон на трибунах на протяжении всего вечера.

На паркете тем временем творилось нечто невообразимое. У ЦСКА залетал буквально каждый бросок из-за дуги, а «Црвена Звезда» идеально исполняла двухочковые. При этом темп матча был очень высок. В итоге первую «армейскую» «трёху» на последних мгновениях четверти смазал именно Теодосич. Гости же допустили несколько потерь, за счёт чего команда Итудиса вырвалась вперёд – 33:26. 11 очками в первой четверти отметился де Коло, самым результативным у «Звезды» с 8 очками стал Огнен Кузмич.

«Перестрелка» продолжилась и во второй четверти. И только Теодосич никак не мог поймать свой ритм. Смазав пару трёхочковых, серб уступил место на площадке Виталию Фридзону.

Команды немного сбавили скорости. При этом атака и тех, и других исправно приносила плоды. Преимущество «армейцев» по ходу второй десятиминутки достигло 9 очков. Вклад в медленный, но верный отрыв «армейцев» вносили все понемногу.

В середине четверти произошёл забавный эпизод. Лука Митрович отдал скрытый пас на двинувшегося к кольцу Кузмича. Тот подобного решения партнёра явно не ожидал и исполнил номер в духе Робина Лопеса. Мяч отскочил вначале от спины, а потом от головы серба, а Митрович его подхватил и завершил атаку броском из-под кольца.

Теодосич наконец забил свою первую «трёху» в матче, увеличив преимущество «армейцев» до «+12», а по трибунам прокатился гул, не то от восхищения, не то от облегчения.

ЦСКА ушёл на большой перерыв с той же комфортной разницей – 58:46. В глаза бросались 18 очков де Коло и 14 – Курбанова, запредельный процент реализации двух- и трёхчоковых у хозяев (по 69%) и смешное количество подборов (19 на обе команды). Ещё бы, ведь и гости нечасто промахивались – 74% двухочковых, а вот с точностью бросков из-за дуги у них всё обстояло гораздо хуже – цели достигли лишь 2 из 7 попыток.

В третьей четверти гости оживились. Трёхочковый Марко Симоновича сократил разрыв всего до 6 очков, Итудис решил не брать тайм-аут. И оказался прав. Неугомонный де Коло продолжил феерить. К середине отрезка разница в счёте достигла рекордных 15 очков. Привычно полезен был Курбанов, на пару с Джеймсом Огастином собравший несколько отскоков подряд на чужом щите.

При этом «Црвена Звезда» несильно отставала от «армейцев» в плане результативности, но общего положения дел исправить не могла. Дальнобойная артиллерия ЦСКА хоть и несколько потеряла в точности, но всё равно стабильно приносила очки. Теодосич, де Коло, Антонов – каждый отметился «трёшкой».

На концовку четверти Итудис выпустил маленькую пятёрку, а ЦСКА заметно прибавил в подвижности в защите. Эффектнейшим блок-шотом отметился Антонов. На последний перерыв в матче команды ушли при счёте 77:64 в пользу хозяев.

Спустя четыре минуты после начала заключительной десятиминутки болельщики гостей окончательно смолкли – Теодосич как бы нехотя отправил в цель очередной трёхочковый и довёл преимущество хозяев до 21 очка. Концовка превратилась в формальность. Фанаты «армейцев», напротив» ликовали, устроив на своём секторе некое подобие слэма.

Отдельных оваций удостоился капитан команды Виктор Хряпа, вышедший на паркет за четыре минуты до конца матча. Вышел – и тут же отметился точным броском, а потом и блок-шотом.

Хряпа, Аарон Джексон и Кори Хиггинс исполнили желание болельщиков – набрали-таки заветную «сотню». Сербы если не совершенно бросили играть, то были очень близки к этому состоянию. Матч, обещавший стать схваткой чуть ли не равных соперников (после встречи в Белграде кто-то мог подумать и так), превратился в форменное избиение. Финальная сирена зафиксировала разгромную победу ЦСКА – 102:80.

После матча главный его герой де Коло был как всегда скромен, благодарил партнёров, а вот вторая звезда вечера у «армейцев» Курбанов рассказал, благодаря чему выдал столь впечатляющую игру. Никита набрал 18 очков (3 из 3 двухочковых, 2 из 2 из-за дуги, 6 из 6 штрафных), совершил 5 подборов и 3 перехвата. Так вот, оказалось, его вдохновил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, который попросил Курбанова выдать хоть один яркий поединок с точки зрения индивидуальной статистики. Итудису стоит заказать у Кириленко пакет персональных мотивирующих речей для каждого игрока ЦСКА.

Следующий матч Евролиги «армейцы» проведут аж 23 февраля. Защищать отечество предстоит от тель-авивского «Маккаби».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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