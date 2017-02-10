Закидали, но не шапками. ЦСКА поквитался с «Црвеной Звездой»

За 20 минут до начала очередного матча регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и белградской «Црвеной Звездой» разыгрывающий «армейцев»наравне с партнёрами по команде разминался, наворачивая круги по отведённой для хозяев половине площадки. Разминался, не выказывая никаких признаков беспокойства, исправно забивая бросок за броском. Накануне он отказался от участия в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, сославшись на необходимость поправить здоровье.Теодосич в строю, французтоже, главному тренеру красно-синихжаловаться не на что. Зато наставнику «Звезды»было над чем поломать голову. В преддверии поединка из-за травм выбыли сразу два ключевых игрока белградцевПринципиальности встрече придавал тот факт, что в Белграде «армейцы» проиграли. Впервые в истории современной Евролиги. Болезненный удар по самолюбию сильнейшего коллектива Старого Света, согласитесь. Кроме того, команда Итудиса уступила и в последнем поединке Евролиги турецкому «Фенербахче» и жаждала реабилитироваться перед столичной публикой сразу за две осечки.На первых минутах встречивовсю хозяйничали в трёхсекундной зоне «армейцев», и даже лучший оборонительный игрок Евролиги прошлого сезонаничего не мог с этим поделать. Впрочем, сербская музыка играла недолго.Атакующий порыв гостей быстро сбил барраж «армейских» бомб». Вначале издали зарядил, его поддержал. Форвард положил два трёхочковых подряд и попытался завести трибуны.Удивительно, но это ему удалось. «Мегаспорт» поддержал Антонова, а затем взревел после дальнего попадания де Коло с фолом. Вообще, под сводами арены было непривычно шумно. Всему «виной» старое соперничество ЦСКА и… «Спартака». Красно-белые издавна дружат с фанатами «Звезды», носящими те же цвета. Поэтому в честь приезда сербов на матч заклятого врага пожаловали многочисленные спартаковцы. Они, в свою очередь, заманили в «Мегаспорт» наиболее активных «армейских» болельщиков, задававшим тон на трибунах на протяжении всего вечера.На паркете тем временем творилось нечто невообразимое. У ЦСКА залетал буквально каждый бросок из-за дуги, а «Црвена Звезда» идеально исполняла двухочковые. При этом темп матча был очень высок. В итоге первую «армейскую» «трёху» на последних мгновениях четверти смазал именно Теодосич. Гости же допустили несколько потерь, за счёт чего команда Итудиса вырвалась вперёд – 33:26. 11 очками в первой четверти отметился де Коло, самым результативным у «Звезды» с 8 очками стал«Перестрелка» продолжилась и во второй четверти. И только Теодосич никак не мог поймать свой ритм. Смазав пару трёхочковых, серб уступил место на площадкеКоманды немного сбавили скорости. При этом атака и тех, и других исправно приносила плоды. Преимущество «армейцев» по ходу второй десятиминутки достигло 9 очков. Вклад в медленный, но верный отрыв «армейцев» вносили все понемногу.В середине четверти произошёл забавный эпизод.отдал скрытый пас на двинувшегося к кольцу Кузмича. Тот подобного решения партнёра явно не ожидал и исполнил номер в духе. Мяч отскочил вначале от спины, а потом от головы серба, а Митрович его подхватил и завершил атаку броском из-под кольца.Теодосич наконец забил свою первую «трёху» в матче, увеличив преимущество «армейцев» до «+12», а по трибунам прокатился гул, не то от восхищения, не то от облегчения.ЦСКА ушёл на большой перерыв с той же комфортной разницей – 58:46. В глаза бросались 18 очков де Коло и 14 – Курбанова, запредельный процент реализации двух- и трёхчоковых у хозяев (по 69%) и смешное количество подборов (19 на обе команды). Ещё бы, ведь и гости нечасто промахивались – 74% двухочковых, а вот с точностью бросков из-за дуги у них всё обстояло гораздо хуже – цели достигли лишь 2 из 7 попыток.В третьей четверти гости оживились. Трёхочковыйсократил разрыв всего до 6 очков, Итудис решил не брать тайм-аут. И оказался прав. Неугомонный де Коло продолжил феерить. К середине отрезка разница в счёте достигла рекордных 15 очков. Привычно полезен был Курбанов, на пару ссобравший несколько отскоков подряд на чужом щите.При этом «Црвена Звезда» несильно отставала от «армейцев» в плане результативности, но общего положения дел исправить не могла. Дальнобойная артиллерия ЦСКА хоть и несколько потеряла в точности, но всё равно стабильно приносила очки. Теодосич, де Коло, Антонов – каждый отметился «трёшкой».На концовку четверти Итудис выпустил маленькую пятёрку, а ЦСКА заметно прибавил в подвижности в защите. Эффектнейшим блок-шотом отметился Антонов. На последний перерыв в матче команды ушли при счёте 77:64 в пользу хозяев.Спустя четыре минуты после начала заключительной десятиминутки болельщики гостей окончательно смолкли – Теодосич как бы нехотя отправил в цель очередной трёхочковый и довёл преимущество хозяев до 21 очка. Концовка превратилась в формальность. Фанаты «армейцев», напротив» ликовали, устроив на своём секторе некое подобие слэма.Отдельных оваций удостоился капитан команды, вышедший на паркет за четыре минуты до конца матча. Вышел – и тут же отметился точным броском, а потом и блок-шотом.Хряпа,исполнили желание болельщиков – набрали-таки заветную «сотню». Сербы если не совершенно бросили играть, то были очень близки к этому состоянию. Матч, обещавший стать схваткой чуть ли не равных соперников (после встречи в Белграде кто-то мог подумать и так), превратился в форменное избиение. Финальная сирена зафиксировала разгромную победу ЦСКА – 102:80.После матча главный его герой де Коло был как всегда скромен, благодарил партнёров, а вот вторая звезда вечера у «армейцев» Курбанов рассказал, благодаря чему выдал столь впечатляющую игру. Никита набрал 18 очков (3 из 3 двухочковых, 2 из 2 из-за дуги, 6 из 6 штрафных), совершил 5 подборов и 3 перехвата. Так вот, оказалось, его вдохновил президент Российской федерации баскетбола (РФБ), который попросил Курбанова выдать хоть один яркий поединок с точки зрения индивидуальной статистики. Итудису стоит заказать у Кириленко пакет персональных мотивирующих речей для каждого игрока ЦСКА.Следующий матч Евролиги «армейцы» проведут аж 23 февраля. Защищать отечество предстоит от тель-авивского «Маккаби».