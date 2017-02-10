Борт № 1. Как звёзды Единой лиги ВТБ добирались до Сочи

Шереметьево – точка отсчёта, с которой началось короткое, но увлекательное путешествие баскетбольной богемы России на первый в истории Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Пройдя несколько сотен метров по узким коридорам до корпуса D, особо и не заподозришь, что где-то там уже начали собираться Лэнгфорд, Де Коло и компания. Но стоило выйти к стойке регистрации, как помимо знакомых лиц журналистского пула сразу же показались «ол-старовцы».Первым появился лидер «Калева» – не спеша получал заветный билет претендент на победу в конкурсе трёхочковыхПоследний барьер, отделяющий пассажиров от выхода на посадку, пройден – добро пожаловать в новый мир! Особого ажиотажа 17-й гейт не вызывал, хотя массивные ребята ростом под два (и выше) метра, безусловно, перетягивали на себя внимание ожидающих своих рейсов. Улыбки – пожалуй, самая первая и самая яркая деталь, узнаваемая в узком, но дружном баскетбольном сообществе. Они были на лицах у каждого, кто уже готовился отправиться в Сочи.Самая крупная группа собралась вокруг. В нескольких метрах с настроением всё также было в полном порядке. На соседних местах расположились. Что самое интересное — наибольшее удовольствие от общения получал серб, заменивший в итоговом составе сборной Мира Теодосича и недавно перешедший из пермской «Пармы» в УНИКС. Сразу видно, что контакт с лидером команды уже налажен.Время ожидания подходит к концу, и скопление звёзд становится ещё более массовым. По традиции с самым скучающим на свете видом постепенно продвигается на посадку, мимо стоек грациозно проскакиваетпереключает очередной трек в своих «ушах», дожидаясь, пока пройдут многочисленные тренеры. Наконец очередь доходит и до. Журналистская братия загружается в самолёт последней.Первая картина на борту сразу же поразит воображение тех, кто считает, что в нашем чемпионате все тренеры – непримиримые враги. На последнем ряду бизнес-класса расположились, мило болтая и приветствуя друг друга, кто бы вы думали?. Реакция на шутку президента ЦСКА о том, «не обсуждают ли пик-н-роллы», была воспринята положительно.Углубляясь в салон, на каждом ряду замечаешь хорошо знакомые лица, причём речь идёт не только о баскетболистах. Только успевай пожимать руки и приветствовать будущих соседей. В средних рядах один из самых известных баскетбольных голосов страныуже о чём-то ведёт разговор, тут же успевая переключиться на проходящих мимо: «Приветствую, коллеги!»В хвостовой части, где и оказалось первоначальное место вашего покорного слуги, ждал небольшой сюрприз.уже расположился в кресле и мгновенно пожал руку – отличное соседство на ближайшие два часа! Слева находились едва ли менее важные персоны – лучший бомбардир лигии один из лучших ассистентов. «Ха-ха, ты там втроём, что ли, сидишь?» – адресовал свой запросСергей. Просьба поменяться местами со своим партнёром по команде тут же удовлетворяется. Идущий навстречу Янис на ходу сообщает всю необходимую информацию: «15С». Если бы все обмены в баскетболе проходили так быстро, просто и продуктивно.Новое соседство – новая знаменитость. Вообще, в этот вечер промахнуться мимо известной баскетбольной личности в эконом-классе было достаточно сложно.скромно просит подвинуться и присаживается на своё место, невероятным образом умещая свои 207 см в стандартный проём, который довольно тесноват для не самого габаритного человека.Взлёт не может заглушить громкий разговор в нескольких рядах от вашего репортёра. Проход, разделивший, ничуть не помешал двум легионерам с богатыми причёсками поговорить обо всём на свете в течение всех двух часов полёта. В беседу лидеров УНИКСа и «Нижнего Новгорода» иногда вмешивались старые знакомые по «Цмоки-Минску», привнося ещё больше веселья.Ещё одна шумная компания сформировалась чуть ближе к кабине пилота.также что-то весело обсуждали и в конце концов привлекли внимание. В поисках общения серб разрывался между двумя выше описанными форумами, находя общий язык со всеми. Чуть позже размяться решил гигант, сразу же найдя интересного собеседника в лице. В латышско-белорусской паре языком общения оказался идеальный русский.Ребята по-настоящему получали удовольствие от общей волны позитива, практически полностью отказавшись от стандартных для перелётов гаджетов и наушников. Отсутствие журналистов, точнее, их недолгая дезактивация, делала повсеместное общение ещё более непринуждённым – собеседника нашёл практически каждый. 120 минут пролетели незаметно, и около 7 часов по Москве баскетбольный борт России № 1 успешно приземлился в Сочи.В аэропорту Адлера гиганты вызвали куда больший ажиотаж, и даже назойливые таксисты сразу поняли, кто именно пожаловал к ним в гости. И это вряд ли кого-то должно удивлять – рекламы по городу и в самой воздушной гавани наблюдалось в избытке, и угадать цель визита высоченных незнакомцев было несложно. Путь в отель занял не более 5 минут, и уже на ресепшене к баскетболистам постепенно начали подтягиваться поклонники.Селфи, автографы, объятия и улыбки. Всё то, что сочинские (и не только) зрители должны увидеть в субботу, было ненадолго доступно в пятничный вечер. У членов импровизированных сборных, участников конкурсов и других важных гостей Матча всех звёзд есть немного времени, чтобы отдохнуть и набраться сил перед событием, которого в стране не видели целых 6 лет. Остаётся надеяться, что эти 6 лет стоили нашего с вами ожидания.