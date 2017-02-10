Созвездие Сочи. Пять причин следить за МВЗ Единой лиги ВТБ

Историческое событие
Главной причиной следить за шоу 11 февраля станет сам факт его проведения. Грядущий Матч звёзд Единой лиги ВТБ станет первым в истории турнира, но не первым в истории России. В прошлый раз подобное мероприятие состоялось в 2011 году – в Нижнем Новгороде прошёл первый и последний Матч звёзд Профессиональной баскетбольной лиги (ПБЛ).
Эти события связывает больше, чем кажется на первый взгляд. Матч звёзд ПБЛ также проходил в формате противостояния лучших российских игроков с лучшими иностранцами. Сборную наших звёзд так же, как и в этом году, возглавлял Евгений Пашутин. Под его руководством в 2011 выступали Антон Понкрашов, Сергей Моня и Андрей Воронцевич, которые выйдут на паркет арены «Большой» в Сочи субботним вечером.
Кстати, Понкрашов, попавший на нынешний Матч звёзд через «Твиттер», в том поединке стал единственным игроком, оформившим дабл-дабл (12 очков и 14 передач). Кроме того, в 2011 году в составе сборной легионеров выступал тогда ещё химчанин Кит Лэнгфорд. Также в команду входили такие именитые ребята, как Джеральд Грин и Патрик Беверли (он, правда, травмировался), что не помешало россиянам одержать уверенную победу со счётом 141:120. MVP был признан Моня. Совсем скоро мы узнаем, по силам ли ему повторить тот успех.
Конкурсы
В рамках Матча звёзд будут проведены традиционные для такого рода мероприятий конкурсы – по броскам сверху и трёхочковым. Да, можно долго сокрушаться по поводу того, что в данк-контесте не примет участия победитель аналогичного состязания в НБА химчанин Джереми Эванс, а в соревновании снайперов – один из лучших «шутеров» России «армеец» Виталий Фридзон. При этом в составе участников собраны талантливые исполнители, обещающие устроить первоклассное шоу. Так, например, форвард «Зенита» Янис Тимма готовится к конкурсу по броскам сверху.
«До встречи в Сочи», – призвал Тимма.
Звёзды российского баскетбола и шоу-бизнеса
Матч звёзд в Сочи вызвал беспрецедентный интерес со стороны звёзд российского шоу-бизнеса. Ведущим мероприятия выступит Иван Ургант, на арене будут присутствовать почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, ряд российских министров, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, певец Лев Лещенко и многие другие. В качестве бонуса к празднику баскетбола многочисленные фанаты рэпера L’One услышат концерт своего кумира, который состоится непосредственно перед Матчем звёзд.
Всех прибывающих в аэропорт Адлера пассажиров встречают не только знаменитые адлерские таксисты, способные навязать свои услуги кому угодно, но и эта парочка.
Арена и атмосфера
Матч пройдёт во дворце спорта «Большой» в Сочи. Ранее арена принимала олимпийский хоккейный турнир, Кубок Первого канала и Матч звёзд КХЛ. В баскетбол под сводами «Большого» раньше никто не играл. Более того, здесь никогда не проводились соревнования по летним видам спорта. Подготовка арены заняла довольно много времени – аж несколько недель.
Сочи в принципе не самый баскетбольный город России. Из всех знаменитых российских игроков здесь родились главный тренер сборной России на Матче звёзд Евгений Пашутин и его брат Захар.
К началу шоу уже всё готово. Атмосфера на арене обещает стать незабываемой. Говорят, что на трибунах сочинского 12-тысячника не останется ни единого свободного места.
Лучшая баскетбольная группа поддержки России
На Матче звёзд выступит лучшая российская баскетбольная группа поддержки LOKS Dancers, представляющая краснодарский «Локомотив-Кубань». В ноябре LOKS стали победителями открытого международного командного чемпионата Кубок России по чир-спорту и чирлидингу.
Кстати, то соревнование краснодарские танцоры выиграли здесь же, в Сочи, на соседней с дворцом спорта «Большой» «Адлер-Арене». А уже в субботу будут демонстрировать своё мастерство многочисленным фанатам.