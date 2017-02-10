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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
11 февраля Сочи примет первый в истории Единой лиги ВТБ Матч звёзд
Фото: vtb-league.com
Текст: Ринат Салахетдинов

Созвездие Сочи. Пять причин следить за МВЗ Единой лиги ВТБ

До старта первого в истории Матча звёзд Единой лиги ВТБ осталось совсем немного. Рассказываем, почему пропустить его никак нельзя.
10 февраля 2017, пятница. 23:45. Баскетбол

Историческое событие


Главной причиной следить за шоу 11 февраля станет сам факт его проведения. Грядущий Матч звёзд Единой лиги ВТБ станет первым в истории турнира, но не первым в истории России. В прошлый раз подобное мероприятие состоялось в 2011 году – в Нижнем Новгороде прошёл первый и последний Матч звёзд Профессиональной баскетбольной лиги (ПБЛ).

Эти события связывает больше, чем кажется на первый взгляд. Матч звёзд ПБЛ также проходил в формате противостояния лучших российских игроков с лучшими иностранцами. Сборную наших звёзд так же, как и в этом году, возглавлял Евгений Пашутин. Под его руководством в 2011 выступали Антон Понкрашов, Сергей Моня и Андрей Воронцевич, которые выйдут на паркет арены «Большой» в Сочи субботним вечером.

Кстати, Понкрашов, попавший на нынешний Матч звёзд через «Твиттер», в том поединке стал единственным игроком, оформившим дабл-дабл (12 очков и 14 передач). Кроме того, в 2011 году в составе сборной легионеров выступал тогда ещё химчанин Кит Лэнгфорд. Также в команду входили такие именитые ребята, как Джеральд Грин и Патрик Беверли (он, правда, травмировался), что не помешало россиянам одержать уверенную победу со счётом 141:120. MVP был признан Моня. Совсем скоро мы узнаем, по силам ли ему повторить тот успех.

Конкурсы


В рамках Матча звёзд будут проведены традиционные для такого рода мероприятий конкурсы – по броскам сверху и трёхочковым. Да, можно долго сокрушаться по поводу того, что в данк-контесте не примет участия победитель аналогичного состязания в НБА химчанин Джереми Эванс, а в соревновании снайперов – один из лучших «шутеров» России «армеец» Виталий Фридзон. При этом в составе участников собраны талантливые исполнители, обещающие устроить первоклассное шоу. Так, например, форвард «Зенита» Янис Тимма готовится к конкурсу по броскам сверху.

«До встречи в Сочи», – призвал Тимма.

Звёзды российского баскетбола и шоу-бизнеса


Матч звёзд в Сочи вызвал беспрецедентный интерес со стороны звёзд российского шоу-бизнеса. Ведущим мероприятия выступит Иван Ургант, на арене будут присутствовать почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, ряд российских министров, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, певец Лев Лещенко и многие другие. В качестве бонуса к празднику баскетбола многочисленные фанаты рэпера L’One услышат концерт своего кумира, который состоится непосредственно перед Матчем звёзд.

Всех прибывающих в аэропорт Адлера пассажиров встречают не только знаменитые адлерские таксисты, способные навязать свои услуги кому угодно, но и эта парочка.

Арена и атмосфера


Матч пройдёт во дворце спорта «Большой» в Сочи. Ранее арена принимала олимпийский хоккейный турнир, Кубок Первого канала и Матч звёзд КХЛ. В баскетбол под сводами «Большого» раньше никто не играл. Более того, здесь никогда не проводились соревнования по летним видам спорта. Подготовка арены заняла довольно много времени – аж несколько недель.

Сочи в принципе не самый баскетбольный город России. Из всех знаменитых российских игроков здесь родились главный тренер сборной России на Матче звёзд Евгений Пашутин и его брат Захар.

К началу шоу уже всё готово. Атмосфера на арене обещает стать незабываемой. Говорят, что на трибунах сочинского 12-тысячника не останется ни единого свободного места.

Лучшая баскетбольная группа поддержки России


На Матче звёзд выступит лучшая российская баскетбольная группа поддержки LOKS Dancers, представляющая краснодарский «Локомотив-Кубань». В ноябре LOKS стали победителями открытого международного командного чемпионата Кубок России по чир-спорту и чирлидингу.

Кстати, то соревнование краснодарские танцоры выиграли здесь же, в Сочи, на соседней с дворцом спорта «Большой» «Адлер-Арене». А уже в субботу будут демонстрировать своё мастерство многочисленным фанатам.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Единая лига ВТБ
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