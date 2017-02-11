Лэнгфорд: увидел «УАЗ Патриот» и захотел стать MVP Матча звёзд

– Как вам атмосфера сочинской арены? Здесь ведь в баскетбол будут играть впервые.
– Атмосфера великолепная! Могу с уверенностью сказать, что это лучшее баскетбольное событие в моей карьере. Я уже чувствую энергию арены, а ведь сейчас ещё только утро и на трибунах ни души. Все мы очень рады, что прилетели сюда, Единая лига ВТБ проделала отличную работу.
– Нравится форма?
– Да, форма прекрасная, всё на уровне. Когда ехал сюда, совершенно не ожидал, насколько хорошо всё будет организовано.
– Заберёте джерси с собой?
– Ещё как. Возьму с собой столько, сколько смогу унести. Может и у тех ребят (показывает на вышедших на паркет игроков команды России) заберу несколько. (Смеётся.)
Атмосфера великолепная! Могу с уверенностью сказать, что это лучшее баскетбольное событие в моей карьере.
– Вы ведь знаете, что являетесь единственным из прибывших в Сочи иностранных игроков, кто принимал участие в Матче звёзд ПБЛ в 2011 году?
– С одной стороны, это говорит о том, что я стабильно хорошо играю на протяжении долгого времени, но с другой – о том, что я старый. Подумать только! (Смеётся.) Надеюсь, сегодня у нашей команды получится взять реванш за поражение шестилетней давности (тогда сборная россиян обыграла команду легионеров со счётом 141:120).
Фото: flickr.com/photos/vtbleague
– Насколько важно для вас показать свои сильные стороны главному тренеру команды соперника?
– (Хохочет.) Победить Евгения Пашутина? Очень важно. Сверхпринципиально. Нужно же мне чем-то хвастаться перед ним и одноклубниками после возвращения в Казань. В составе команды звёзд России есть и мои партнёры по УНИКСу, так что мотивации у меня хоть отбавляй.
– Евгений Пашутин тоже был на Матче звёзд в 2011.
– Да, как я уже сказал, я настолько стар. (Улыбается.) Единственный плюс всей этой ситуации – если уж я старик, то тренер Пашутин совсем древний. (Смеётся.)
– Что скажете о Димитрисе Итудисе? Прониклись его подходом к работе?
– Он выстроил чемпионскую команду в ЦСКА и сполна заслужил приглашение в Сочи. Очень рад поработать под его руководством.
Матч звёзд – возможность отключить на время дух соперничества и просто повеселиться.
– Вы и Нандо де Коло – лидеры Евролиги по результативности. Каково будет играть бок о бок с принципиальным соперником?
– Матч звёзд – прекрасная возможность получить удовольствие от игры вместе с лучшими из лучших, отключить на время дух соперничества и просто повеселиться. Думаю, мы с Нандо прекрасно проведём время.
– Успели подружиться с кем-то из бывших соперников?
– Стараюсь быть дружелюбным со всеми, и мне отвечают взаимностью.
– Кто ваш лучший друг из игроков Единой лиги ВТБ?
– Ричард Хендрикс. Он играл за «Локо». Мы прекрасно общались и общаемся до сих пор.
– С дружбой тяжело не только в лиге ВТБ, во всей Европе. Есть игрок – и нет игрока. Взять хотя бы Орландо Джонсона…
– Орландо был прекрасным одноклубником, но это просто бизнес. Уверен, однажды наши с ним пути пересекутся и мы душевно поговорим.
– Сочи знаменит своими таксистами. Кто из прибывших сюда игроков стал бы, по-вашему мнению, лучшим таксистом?
– Ну, на меня рассчитывать точно не стоит (смеётся), ведь я постоянно, пусть и ненамного, но опаздываю. Думаю, на роль таксиста отлично подошёл бы Артём Параховский. Я играю с ним уже два года и ни разу не видел, чтобы он куда-то опаздывал. Приходишь, а он уже на месте.
Итудис выстроил чемпионскую команду в ЦСКА и сполна заслужил приглашение в Сочи.
– Кто стал бы лучшим политиком?
– Я, без вариантов. Могу уговорить любого человека на что угодно.
– Я не хочу идти на Матч звёзд. Уговорите меня.
– Так ведь там буду я. Как уж тут не прийти. (Хохочет.)
– У вас много автомобилей?
– Несколько. Люблю хорошие машины и водить люблю.
– Видите ту машину, в углу? Это «УАЗ Патриот» и MVP сегодняшнего матча станет его счастливым обладателем. Как вам идея получить ещё одну машину?
– Когда я вошёл в зал, у меня всё болело. Но когда я увидел эту тачку, мне стало полегче, я как будто помолодел лет на 10. Машины у меня есть, но ещё одна не повредит. (Смеётся.)