Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кит Лэнгфорд
Фото: Ринат Салахетдинов, «Чемпионат»
Текст: Ринат Салахетдинов

Лэнгфорд: увидел «УАЗ Патриот» и захотел стать MVP Матча звёзд

Защитник УНИКСа и сборной мира на Матче звёзд лиги ВТБ Кит Лэнгфорд – о соперничестве с Пашутиным, борьбе с де Коло и желании выиграть УАЗ.
11 февраля 2017, суббота. 14:00. Баскетбол
На тренировке сборной мира перед Матчем звёзд царит прекрасное настроение.
Команда Димитриса Итудиса провела короткую разминку, тактическое занятие, отработала броски. Всё это на фоне непрекращающегося потока шуток со всех сторон. Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд, получивший наибольшее количество голосов болельщиков среди всех иностранных игроков, побеседовал с корреспондентом «Чемпионата» обо всём понемногу, серьёзно и не очень.

– Как вам атмосфера сочинской арены? Здесь ведь в баскетбол будут играть впервые.
– Атмосфера великолепная! Могу с уверенностью сказать, что это лучшее баскетбольное событие в моей карьере. Я уже чувствую энергию арены, а ведь сейчас ещё только утро и на трибунах ни души. Все мы очень рады, что прилетели сюда, Единая лига ВТБ проделала отличную работу.

– Нравится форма?
– Да, форма прекрасная, всё на уровне. Когда ехал сюда, совершенно не ожидал, насколько хорошо всё будет организовано.

– Заберёте джерси с собой?
– Ещё как. Возьму с собой столько, сколько смогу унести. Может и у тех ребят (показывает на вышедших на паркет игроков команды России) заберу несколько. (Смеётся.)
Атмосфера великолепная! Могу с уверенностью сказать, что это лучшее баскетбольное событие в моей карьере.

– Вы ведь знаете, что являетесь единственным из прибывших в Сочи иностранных игроков, кто принимал участие в Матче звёзд ПБЛ в 2011 году?
– С одной стороны, это говорит о том, что я стабильно хорошо играю на протяжении долгого времени, но с другой – о том, что я старый. Подумать только! (Смеётся.) Надеюсь, сегодня у нашей команды получится взять реванш за поражение шестилетней давности (тогда сборная россиян обыграла команду легионеров со счётом 141:120).
Фото: flickr.com/photos/vtbleague

– Насколько важно для вас показать свои сильные стороны главному тренеру команды соперника?
– (Хохочет.) Победить Евгения Пашутина? Очень важно. Сверхпринципиально. Нужно же мне чем-то хвастаться перед ним и одноклубниками после возвращения в Казань. В составе команды звёзд России есть и мои партнёры по УНИКСу, так что мотивации у меня хоть отбавляй.

– Евгений Пашутин тоже был на Матче звёзд в 2011.
– Да, как я уже сказал, я настолько стар. (Улыбается.) Единственный плюс всей этой ситуации – если уж я старик, то тренер Пашутин совсем древний. (Смеётся.)

– Что скажете о Димитрисе Итудисе? Прониклись его подходом к работе?
– Он выстроил чемпионскую команду в ЦСКА и сполна заслужил приглашение в Сочи. Очень рад поработать под его руководством.
Матч звёзд – возможность отключить на время дух соперничества и просто повеселиться.

– Вы и Нандо де Коло – лидеры Евролиги по результативности. Каково будет играть бок о бок с принципиальным соперником?
– Матч звёзд – прекрасная возможность получить удовольствие от игры вместе с лучшими из лучших, отключить на время дух соперничества и просто повеселиться. Думаю, мы с Нандо прекрасно проведём время.

– Успели подружиться с кем-то из бывших соперников?
– Стараюсь быть дружелюбным со всеми, и мне отвечают взаимностью.

– Кто ваш лучший друг из игроков Единой лиги ВТБ?
– Ричард Хендрикс. Он играл за «Локо». Мы прекрасно общались и общаемся до сих пор.

– С дружбой тяжело не только в лиге ВТБ, во всей Европе. Есть игрок – и нет игрока. Взять хотя бы Орландо Джонсона…
– Орландо был прекрасным одноклубником, но это просто бизнес. Уверен, однажды наши с ним пути пересекутся и мы душевно поговорим.

– Сочи знаменит своими таксистами. Кто из прибывших сюда игроков стал бы, по-вашему мнению, лучшим таксистом?
– Ну, на меня рассчитывать точно не стоит (смеётся), ведь я постоянно, пусть и ненамного, но опаздываю. Думаю, на роль таксиста отлично подошёл бы Артём Параховский. Я играю с ним уже два года и ни разу не видел, чтобы он куда-то опаздывал. Приходишь, а он уже на месте.
Итудис выстроил чемпионскую команду в ЦСКА и сполна заслужил приглашение в Сочи.

– Кто стал бы лучшим политиком?
– Я, без вариантов. Могу уговорить любого человека на что угодно.

– Я не хочу идти на Матч звёзд. Уговорите меня.
– Так ведь там буду я. Как уж тут не прийти. (Хохочет.)

– У вас много автомобилей?
– Несколько. Люблю хорошие машины и водить люблю.

– Видите ту машину, в углу? Это «УАЗ Патриот» и MVP сегодняшнего матча станет его счастливым обладателем. Как вам идея получить ещё одну машину?
– Когда я вошёл в зал, у меня всё болело. Но когда я увидел эту тачку, мне стало полегче, я как будто помолодел лет на 10. Машины у меня есть, но ещё одна не повредит. (Смеётся.)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК УНИКС Кит Лэнгфорд Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Новости. Баскетбол
11 февраля 2017, суббота
16:53 Форвард «Олимпиакоса» Принтезис — MVP 22 тура Евролиги
16:33 Дюрант: я не такой крутой, матч в Оклахома-Сити будет эмоциональным
15:51 «Майами» выдал третью по длине победную серию в своей истории
15:41 Де Коло: на Матче всех звёзд главное – получить удовольствие от игры
15:22 Мейкер: я стану MVP и многократным чемпионом НБА
14:51 Воронов: для МВЗ полгода тренировал Параховского бросать из-за дуги
14:46 Моня: из Матча всех звёзд получится настоящий баскетбольный пир
14:40 Швед: ещё в самолёте понял, что Матч всех звёзд будет весёлым
14:33 С. Карасёв: хочу исполнить данк через Тимму. И чтобы он не забил через меня
14:24 Шикарные пасы Теодосича и Колома – в топ-10 тура Евролиги
14:00 «Голден Стэйт» возьмёт в Оклахома-Сити в три раза больше охранников, чем обычно
13:14 Колюшкин: конкурс данков будет самым важным в моей жизни
13:08 Колесников: проблем с коммуникацией у звёзд России точно не будет
12:52 Итудис согласился стать главным тренером сборной Греции
12:41 Янис Тимма: на конкурсе данков наверняка потребуется импровизация
12:38 Элегар: у больших парней данки получаются лучше, чем у защитников
12:32 Е. Пашутин: любимый игрок в составе «Звёзд мира»? Конечно, Лэнгфорд!
12:27 Лэнгфорд: МВЗ Лиги ВТБ – лучшее баскетбольное событие в моей карьере
12:24 Джош Адамс: попытаюсь завести публику в Сочи, как Винс Картер в 2000-м
12:21 Е. Пашутин: Матч звёзд должен получиться красивым и результативным
11:58 Быков: атмосфера на Матче звёзд очень похожа на атмосферу в сборной
11:41 Адетокунбо обновил личный рекорд результативности
11:18 Проход Даррена Коллисона и эффектный блок-шот Брука Лопеса – в топ-10 дня в НБА
10:52 Дрэймонд Грин: я просто старался играть правильно
10:29 Хорнасек: «Нью-Йорк» не способен обороняться
10:13 «Лейкерс» установил рекорд этого сезона, набрав 47 очков за первую четверть
09:56 Кармело Энтони: «Нью-Йорку» нужно выйти из-под тучи
09:39 Дрэймонд Грин оформил первый в истории трипл-дабл без 10 набранных очков
09:24 «Сакраменто» вырвал победу у «Атланты», Казинс набрал 22 очка
08:56 «Финикс» разгромил «Чикаго» — «+18», Букер набрал 27 очков
06:53 «Голден Стэйт» победил «Мемфис», Грин оформил трипл-дабл с 10 перехватами
06:46 «Лейкерс» без Мозгова обыграли «Милуоки», несмотря на 41 очко Адетокунбо
06:37 31 очко Джорджа не спасло «Индиану» от проигрыша в матче с «Вашингтоном»
06:32 42 очка Э. Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» разгромить «Миннесоту» — «+16»
05:57 «Майами» одолел «Бруклин», одержав 13-ю победу подряд
05:51 32 очка Леонарда принесли «Сан-Антонио» победу над «Детройтом»
05:45 «Денвер» в гостях обыграл «Нью-Йорк», Йокич набрал 40 очков, Энтони — 33
03:30 Оукли запретили посещать домашнюю арену «Нью-Йорка» до конца жизни
00:43 «Галатасарай» обыграл «Барселону» в Евролиге благодаря 19 очкам Тайуса
10 февраля 2017, пятница
23:52 Принтезис оформил дабл-дабл, «Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в Евролиге
22:57 Деррик Уильямс может остаться в «Кливленде» до конца сезона
22:00 Дабл-дабл Жижича помог «Дарушшафаке» обыграть «Фенербахче» в Евролиге
20:54 Парсонс пропустит матч против «Голден Стэйт»
19:35 Римас Куртинайтис стал новым главным тренером «Летувос Ритас»
18:59 М. Джонсон: сейчас я только советую, но хочу принимать решения в «Лейкерс»
Все новости RSS
Сможет ли Тимофей Мозгов вернуться в стартовый состав «Лейкерс»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+