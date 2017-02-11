Лэнгфорд: увидел «УАЗ Патриот» и захотел стать MVP Матча звёзд

Атмосфера великолепная! Могу с уверенностью сказать, что это лучшее баскетбольное событие в моей карьере.

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Матч звёзд – возможность отключить на время дух соперничества и просто повеселиться.

Итудис выстроил чемпионскую команду в ЦСКА и сполна заслужил приглашение в Сочи.

На тренировке сборной мира перед Матчем звёзд царит прекрасное настроение.Командапровела короткую разминку, тактическое занятие, отработала броски. Всё это на фоне непрекращающегося потока шуток со всех сторон. Защитник УНИКСа, получивший наибольшее количество голосов болельщиков среди всех иностранных игроков, побеседовал с корреспондентом «Чемпионата» обо всём понемногу, серьёзно и не очень.– Атмосфера великолепная! Могу с уверенностью сказать, что это лучшее баскетбольное событие в моей карьере. Я уже чувствую энергию арены, а ведь сейчас ещё только утро и на трибунах ни души. Все мы очень рады, что прилетели сюда, Единая лига ВТБ проделала отличную работу.– Да, форма прекрасная, всё на уровне. Когда ехал сюда, совершенно не ожидал, насколько хорошо всё будет организовано.– Ещё как. Возьму с собой столько, сколько смогу унести. Может и у тех ребят (показывает на вышедших на паркет игроков команды России) заберу несколько. (.)– С одной стороны, это говорит о том, что я стабильно хорошо играю на протяжении долгого времени, но с другой – о том, что я старый. Подумать только! (.) Надеюсь, сегодня у нашей команды получится взять реванш за поражение шестилетней давности (тогда сборная россиян обыграла команду легионеров со счётом 141:120).– () Победить Евгения Пашутина? Очень важно. Сверхпринципиально. Нужно же мне чем-то хвастаться перед ним и одноклубниками после возвращения в Казань. В составе команды звёзд России есть и мои партнёры по УНИКСу, так что мотивации у меня хоть отбавляй.– Да, как я уже сказал, я настолько стар. (.) Единственный плюс всей этой ситуации – если уж я старик, то тренер Пашутин совсем древний. (.)– Он выстроил чемпионскую команду в ЦСКА и сполна заслужил приглашение в Сочи. Очень рад поработать под его руководством.– Матч звёзд – прекрасная возможность получить удовольствие от игры вместе с лучшими из лучших, отключить на время дух соперничества и просто повеселиться. Думаю, мы с Нандо прекрасно проведём время.– Стараюсь быть дружелюбным со всеми, и мне отвечают взаимностью.– Ричард Хендрикс. Он играл за «Локо». Мы прекрасно общались и общаемся до сих пор.– Орландо был прекрасным одноклубником, но это просто бизнес. Уверен, однажды наши с ним пути пересекутся и мы душевно поговорим.– Ну, на меня рассчитывать точно не стоит (), ведь я постоянно, пусть и ненамного, но опаздываю. Думаю, на роль таксиста отлично подошёл бы Артём Параховский. Я играю с ним уже два года и ни разу не видел, чтобы он куда-то опаздывал. Приходишь, а он уже на месте.– Я, без вариантов. Могу уговорить любого человека на что угодно.– Так ведь там буду я. Как уж тут не прийти. (.)– Несколько. Люблю хорошие машины и водить люблю.– Когда я вошёл в зал, у меня всё болело. Но когда я увидел эту тачку, мне стало полегче, я как будто помолодел лет на 10. Машины у меня есть, но ещё одна не повредит. (.)