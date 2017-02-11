Поколение Картера. Как участники МВЗ разминались перед конкурсами

Изначально составы участников конкурсов Матча звёзд выглядели немного иначе, чем официальные списки, представленные публике в последний момент. Единая лига не придумала что-то сверхновое, попытавшись по максимуму привлечь самых медийных игроков. Получалось, откровенно говоря, не очень. Особенно это касалось конкурса по броскам сверху, который должен был выглядеть куда ярче.Из самых очевидных претендентов выделялись. Причины отказа игроков были разными: лидер «Автодора» сослался на то, что он является «игровым данкером», а Алексей Швед банально не хочет рисковать здоровьем после недавней операции. Настаивать лига не стала, Илона Корстин подтвердила нежелание силком загонять звёзд в конкурсы.На горизонте появились. Но даже не самые топовые исполнители не дошли до финальной сцены. Нобель получил травму и не принял участие в решающем матче Топ-16 Еврокубка против «Баварии», а Вячеслав Зайцев в последний момент выбыл из-за проблем со спиной. В итоге из тех, кто планировался изначально, на арене в Сочи появятся, а вместо химчан выступит саратовский дуэт —С конкурсом трёхочковых у лиги особых проблем не было, хотя с итоговым составом также можно было бы поспорить. Помимо базовой статистики, было учтено отсутствие представителей «Калева», «Цмоки-Минска» и «Пармы» в основном матче. Это открыло дорогу в конкурс лучшим снайперам, а заодно и лидерам своих команд. После переходав УНИКС единственным представителем «Пармы» в Сочи осталсяПомимо Нобеля Бунгу-Коло, конкурс недосчитался– пожалуй, самого значимого отказника-снайпера. Правда, нельзя сказать, что отсутствие Виталия так уж скажется на качестве соревнования – куда больше защитника ЦСКА ждали в импровизированной сборной России. Французского форварда заменил Сергей Карасёв, а двумя другими участниками стали признанные мастера стрельбы с дальней дистанции РайанПервыми на паркет сочинской арены вышли представители сборной мира.довольно быстро собрал интернационал в середине площадки и после нескольких наставлений громко заявил, что сегодня «мир» идёт за победой. Стандартная разминка плавно перетекла в разбор базовых комбинаций, необходимых для самого примитивного взаимопонимания между игроками, которые впервые в жизни сыграют вместе.«Стаггеры», «рога», «каты» – весь баскетбольный тезаурус был пройден буквально за 10 минут, после чего игрокам была предоставлена относительная свобода действий. Пока члены основы упражнялись на паркете, на скамейке запасных грустили. Участники конкурсов вышли только по окончании второй речи Итудиса. Харпер и Грэй не стали терять времени и тут же присоединились к Блумсу и Брокхоффу, уже тренировавшим «трёхи» в общей толпе. Выявить победителя «предтурнира» было сложно – попадали много и попадали все.Участникам слэм-данк контеста пришлось заметно тяжелее. Фрэнк Элегар пару раз воткнул сверху, но сделал это только для проформы. Янис Тимма оказался невероятно популярен у всех журналистов, и латвийского блондина приходилось буквально вытаскивать из толпы для очередного флэш-интервью. Наконец, для телевизионной съёмки Янису всё-таки пришлось продемонстрировать «мельницу», изюминкой которой стал захват мяча в середине полёта у ассистентки. Простой, но в тоже время эффектный данк для неискушённого зрителя. Спустя несколько минут латыш уже делится впечатлениями от Сочи:«Матч всех звёзд – историческое событие. Конечно, приятно быть частью истории. Я принимаю участие ещё и в конкурсе по слэм-данкам, где наверняка потребуется импровизация, потому что ребята покажут весь свой арсенал. Здорово, что здесь Латвию представляю не только я, но и Янис Блумс. Это говорит о том, что сейчас у нас баскетбол на подъёме, да и поколение выдалось хорошее. Разговаривали ли мы с ним о наших выступлениях в конкурсах? Если честно, то нет, но, естественно, будем болеть друг за друга. У него есть реальные шансы на победу в конкурсе трёхочковых».Добрый и улыбчивый великан Фрэнк Элегар не стал раскрывать своих секретов, но уверенно заявил, что полёты больших парней не менее эффектны, чем подвиги подвигов шестифутовых «малышей»:«Сочи – отличный город, и нам всем очень приятно поучаствовать в таком большом событии. Я уже настолько привык к погоде в России, что и не чувствую особой разницы между Москвой и Сочи. Пару раз уже забил сверху на разминке, но конкурс – это совсем другое. Секретов раскрывать, конечно, не буду, но вам должно понравиться. Всегда нравилось, как забивают сверху большие парни. Да я и сам считаю, что у нас это получается даже лучше, чем у маленьких защитников».Джош Адамс на разминку так и не вышел, проведя все отведённые на команду 40 минут на скамейке – атлетичному защитнику так и не разрешили «поиздеваться» над кольцами:«Здорово принять участие в конкурсе и показать всё, на что я способен. На самом деле я узнал, что придётся заменить Нобеля Бунгу-Коло, всего несколько дней назад. Но ничего, у меня есть некоторые заготовки. Жаль только, что на разминке ничего не удалось попробовать, поскольку мне сказали, что кольца не готовы для данков. Любимый конкурс и данкер? Послушайте, конечно, это Винс Картер и его выступление в 2000 году. По-другому и быть не может. Попытаюсь также завести сочинскую публику».Легионеры ещё не успели покинуть паркет, как на него уже вышли представители сборной звёзд России. Контраст в настроении был налицо, хотя предположить это было не так уж и сложно: по сути, в «Большом» появилась национальная команда безне стал перегружать своих подопечных тактикой, и через 10 минут игроки начали подходить к журналистам.Ещё раньше оказался доступен– единственный представитель России в конкурсе данков скромно держался в общей группе в разминочной форме. Как оказалось, магия оклендского выступления Картера распространилась по всему земному шару:«Как только мне пришло приглашение поучаствовать в конкурсе по броскам сверху, я тут же его принял. Безусловно, это будет мой самый важный конкурс в жизни. Если говорить о любимом слэм-данк контесте, то это точно 2000 год с Винсом Картером. Джош Адамс ответил так же? Ну, так не зря же мы в одной команде играем! Вообще, здорово, что «Автодор» так широко здесь представлен».На разминке Максим не был особенно активен, но «мельницу» положил весьма уверенно. А вот Иван Ухов использовал своё время по максимуму, отработав с каждой точки на периметре. Последний россиянин, представленный в конкурсах, Сергей Карасёв так же, как и его одноклубник Тимма, больше был вынужден уделять внимание камерам, чем своим броскам. В итоге Сергей покинул арену последним, официально закрыв утреннюю сессию с участниками основного матча. Победителей конкурсов мы узнаем уже через несколько часов.