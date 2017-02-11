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175 лет назад 2016
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Сборная России играет против сборной мира на Матче звёзд в Сочи
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Сборная России – Сборная мира. LIVE

Самые интересные события проходящего в Сочи Матча звёзд Единой лиги ВТБ. Шквал данков, Иван Ургант, L’One, фото, видео – в нашей хронике.
11 февраля 2017, суббота. 17:58. Баскетбол
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21:52. Абсолютно предсказуемо MVP первого в истории Матча звезд Единой лиги ВТБ становится Андрей Воронцевич (28 очков и 7 подборов). Все парни в красной форме побежали делать коллективное фото с «Патриотом» и Андреем внутри.
21:45. Все, команда России обыграла сборную Мира со счетом 131:121. Осталось дождаться только MVP матча. На паркете уже почти все готово для вручения приза.

21:41. У Яниса Блумса не пошло, а Андрей Воронцевич похоже всерьез намеревается уехать из Сочи на новеньком «Патриоте» — 128:120 за 38 секунд!
21:38. Забавная сценка: Андрей Воронцевич требует от арбитра защитать энд-уан, а Димитрис Итудис настойчиво не соглашается. Такого в ЦСКА не увидишь!
21:34. Кит Лонгфорд и Нандо Де Коло потащили сборную Мира на своих плечах. Хотелось бы увидеть хорошую концовку — 123:120.
21:30. Легионеры подобрались вплотную, но тут же получили несколько быстрых прорывов c завершениями от Сергея Карасева и Андрея Воронцевича — 117:112.
21:26. А у нас, кстати, возможен трипл-дабл. Виктору Хряпе не хватает всего 1 очка и 3 передач. Правда, пока капитана ЦСКА на площадке нет.
21:23. Если победят россияне, то наибольшие шансы на MVP имеют Андрей Воронцевич и Алексей Швед — у обоих хорошая статистическая линейка и 22 очка.
21:19. Пока баскетболисты особо не утруждают себя защитой, но разрыв небольшой, и зная европейских тренеров, мы вполне можем ожидать нервной концовки — 108:102.
21:15. Конец третьей четверти явно остался за сборной России, первой добравшейся до 100 очков. Счет после 30 минут 103:98 в пользу команды Евгения Пашутина.
21:11. Данк дня по версии Единой лиги ВТБ. И как-то особо не поспоришь.

21:08. Лидерами по результативности в своих командах на данный момент являются Янис Блумс (18 очков) и Алексей Швед (14 очков). Тем временем россияне уже вернули себе лидерство — 92:87.
21:05. Россияне здорово подтянулись, оформив рывок 8:0. Димитрис Итудис тут же отреагировал тайм-аутом — 87:85.
21:00. С конкурсами покончено, и мы возвращаемся к главному действу. Пока звезды Мира смотрятся чуть лучше, и уже совсем скоро нам предстоит поближе присматриваться к претендентам на MVP — 85:75.
20:57. В финальном раунде Макс, к сожалению, расклеился, не выполнив ничего из задуманного. По сути, Янису для победы хватило одного данка.

20:53. Янис обещал креативность, и он ее продемонстрировал, привнеся в конкурс немного Зака Лавина — между ног с разбегом из-за щита.

20:50. Простого данка с Марией Командной не хватило Фрэнку Элегару, чтобы опередить Максима Колюшкина, чей реверс понравился судьям. В финале Макс встретится с Янисом Тиммой.

20:47. Мельница Колюшкина получилась куда эффектнее — 49, Адамс облетел кольцо с другой стороны, а Янис Тимма повторил Демара Дерозана образца 2010 года.


20:43. У Джоша откровенно не получилось — всего 37 баллов. Тимма исполнил мельницу, которую тренировал на разминке — 47. Фрэнк Элегар элегантно исполнил кредл — 50.
20:40..Первым будет исполнять данки Джош Адамс из «Автодора».
20:35. Первая половина подошла к концу, и нас ждет одно из главных событий вечера — слэм-данк контест. Пока впереди сборная Мира — 70:67.
20:30. Неожиданный и незапланированный сюжет. L`One и Алексей Швед устроили свой конкурс трехочковых. До пары Дрэймонда Грина и Кевина Харта не дотянули, но тоже было близко — 3:2 в пользу Алексея.

20:20. Сергей Карасев в перерыве матча дает интервью Ивану Урганту. Семейный бюджет молодой пары пополнился на 300 тысяч рублей.

20:13. Игра возобновилась, и первой командой, добравшейся до 50 очков, оказалась сборная звезд России — 48:51.
20:05. Сергей Карасев достаточно неожиданно оказался сильнее признанных снайперов, набрав в финальном раунде 23 балла. Первый индивидуальный приз уезжает в Санкт-Петербург!

20:00. Стартовал второй раунд в котором встретятся Сергей Карасев, Янис Блумс и Райан Брокхофф!
19:50. У нас снова ничья! Янис Блумс (ВЭФ) и Джастин Грэй («Цмоки-Минск») «настреляли» по 20 очков! На тайбрейке победил Блумс – 8:5!
19:48. Во втором раунде защитник «Локо» Райан Брокхофф расправился с Иваном Уховым из «Пармы» – 18:16.
19:45. Начался конкурс трёхочковых. Первыми на паркет вышли Сергей Карасёв из «Зенита» и Демонте Харпер! После первого раунда ничья 14:14! Во втором раунде с минимальным преимуществом (8:7) победил россиянин!
19:35. Трёхочковые помогли мировым звёздам сократить отставание, но россияне всё же довели дело до победы со счётом 46:40.
19:25. Сборная мира набрала первые очки в матче, но затем звёзды России проснулись и вернули себе преимущество. К середине первой четверти гости (звёзды мира) никак не могут сократить отрыв.
19:20.У нас стартовое вбрасывание прошло, поехали!

19:15. Команды вышли на паркет, пришло время главных тренеров! Евгений Пашутин и Димитрис Итудис! Кто кого?

19:10. Сегодня зажигать будут не только баскетболисты, но и маскоты.

19:05. В «Большом» настоящий аншлаг, как и обещали организаторы. Причём люди всё ещё подходят!

18:55. Участники Матча всех звёзд уже на паркете под музыкальное сопровождение L`One!

18:40. Андрей Кириленко на связи! Президент РФБ также был замечен в матче знаменитостей и даже отметился несколькими эффектными передачами. Редкое фото из раздевалки одной из команд!

18:25. Пока Сочи только готовится встретить лучших игроков Единой лиги ВТБ, на сцене уже появился L`One. Рэпер, кстати, также выступал в матче селебрити.

18:15. Ещё чуть раньше на паркет выходили знаменитости, среди которых было немало известных в прошлом баскетболистов. Неудивительно, что MVP этого матча стал Сергей Панов, получивший приз из рук Сергея Кущенко.

18:00. В перерыве матча прошли два традиционных конкурса. Победителем конкурса трёхочковых стал защитник сборной молодых звёзд лиги ВТБ Максим Кондаков, а победу в слэм-данк контесте одержал защитник команды АСБ/МСБЛ Владислав Мельников. Но, пожалуй, самым ярким данком отметился финалист Владислав Малешкин.

17:50. Только что закончился матч восходящих звёзд между сборными Молодёжной лиги ВТБ и сборной студентов АСБ и МСБЛ. Со счётом 69:56 победу одержала сборная студентов, взяв реванш за прошлогоднее поражение в аналогичном матче. MVP стал форвард студенческой сборной Вук Обрадович.

17:15. Кстати, если вы хотите подробнее узнать, как прошли тренировки и как готовились к конкурсам данков и трёхочковых их участники – , почитайте наш материал. Джош Адамс из «Автодора», например, обещает повторить легендарное выступление Винса Картера на данк-контесте 2000 года!

17:10. День начался с утренней тренировки обеих команд. Сборной России руководит наставник УНИКСа Евгений Пашутин, а сборную мира тренирует рулевой ЦСКА Димитрис Итудис. Сами занятия прошли по облегчённой программе, зато все ритуалы соблюдались: до и после тренировки игроки обеих команд приветствовали друг друга дружным хором. «Раз, два, три, мир!» – раздалось под сводами дворца спорта «Большой».

17:00. Всем привет, друзья! Приветствуем вас с первого в истории Единой лиги ВТБ Матча звёзд, который проходит в Сочи 11 февраля. До главного события дня остаётся чуть больше двух часов, а мы пока постараемся вкратце рассказать обо всём, что предшествовало схватке звёзд России и звёзд мира!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Новости. Баскетбол
11 февраля 2017, суббота
21:50 «Звёзды России» обыграли «Звёзд Мира» в Матче всех звёзд Лиги ВТБ
21:21 Ургант выполнил обещание и забил сверху на Матче всех звёзд Лиги ВТБ
21:12 Янис Тимма выиграл конкурс данков Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ
20:47 С. Карасёв выиграл конкурс трёхочковых бросков Матча звёзд Лиги ВТБ
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12:41 Янис Тимма: на конкурсе данков наверняка потребуется импровизация
12:38 Элегар: у больших парней данки получаются лучше, чем у защитников
12:32 Е. Пашутин: любимый игрок в составе «Звёзд мира»? Конечно, Лэнгфорд!
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12:24 Джош Адамс: попытаюсь завести публику в Сочи, как Винс Картер в 2000-м
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