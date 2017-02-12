Красота дня. Почему Шак завидует Джавэйлу Макги

Благодаря своим неуклюжим действиям Джавэйл Макги часто попадает в подборку самых смешных моментов, которую регулярно представляет легендарный Шакил О'Нил. Дизель настолько полюбил центрового, что дважды наградил его званием MVP своей передачи. Минувшим летом Макги сменил обстановку, подписав контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», и хотя не смог избавиться от участия в видеороликах О'Нила, у него всё равно есть то, чему позавидует даже 4-кратный чемпион НБА. Встречайте — Жизель Рамирез.
Жизель родом из Сальвадора. В раннем возрасте её родители эмигрировали в США. Их выбор пал на солнечный Лос-Анджелес, где и прошли детские и юношеские годы Рамирез.
Несмотря на то что Жизель родилась на Сальвадоре, где официальным языком является испанский, девушка знает его только на базовом уровне.
Жизель решила получить высшее образование, не покидая родного штата. Ей удалось поступить в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где она получила две степени.
Рамирез пробовала себя в модельном бизнесе, однако больших успехов в этой сфере не достигла. В 2011 году она приняла участие в фотосессии известного фотографа Милана Картера.
Сейчас Жизель работает агентом по недвижимости в крупной компании. Специализация Рамирез – дома в округе Лос-Анджелеса. Девушка отмечает, что всегда идёт навстречу клиентам и может оформить сделку о продаже недвижимости хоть в три часа ночи.
Стоит отметить, что именно Жизель продала Макги дом известного американского певца Марка Энтони в Энсино, штат Калифорния, за $ 2,42 млн. Интересно, получила ли она свой процент от этой сделки?
В конце 2016 года у пары родилась дочь Женевьева.
Недавно Жизель призналась, что беременность была самым прекрасным опытом в её жизни. Девушка отметила, что скучает по своему животу, который сопровождал её на протяжении долгих девяти месяцев.
До прошлого лета Джавэйл и Жизель виделись не слишком часто, так как центровой провёл последние годы своей карьеры в «Денвере», «Филадельфии» и «Далласе». Летом Макги удалось договориться с «Голден Стэйт», однако уже в июле он вновь выйдет на рынок свободных агентов.
В этому году у Джавэйла есть все шансы осуществить мечту каждого баскетболиста – стать чемпионом НБА. Посмотрим, сможет ли армия болельщиков 29-летнего центрового, которая пополнилась как минимум на одного человека, вдохновить его на этот подвиг.