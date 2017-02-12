Прыгнули выше головы. Самые яркие моменты Матча звёзд в Сочи

Об отечественном Матче звёзд болельщики мечтали целых шесть лет.

Околобаскетбольное шоу

Конкурс трёхочковых

В первом Матче звёзд Единой лиги снайперы вновь оказались сильнее данкеров.

Данки Тиммы и Элегара

Заочная дуэль Шведа и Воронцевича

Андрей Воронцевич на публику особо не играл, предпочтя зрелищности эффективность.

Победа сборной России

То, чего так долго ждали преданные болельщики российского баскетбола (они ещё живы) и просто люди неравнодушные к «оранжевой философии», наконец-то состоялось. Об отечественном Матче звёзд мечтали целых шесть лет – многие уже даже не помнят, как расшифровывались первые буквы аббревиатуры ПБЛ. Однако при всех перекосах и недоработках именно этой российской лиге первой удалось провести полноценный Матч всех звёзд.После того как добровольного клубного объединения не стало и Единая лига ВТБ полностью вытеснила ПБЛ в 2013 году, груз ответственности по проведению одного из главных баскетбольных мероприятий сезона лёг наплечи новой лиги. На протяжении следующих трёх сезонов Матчу звёзд были посвящены лишь отдельные эфемерные разговоры, не приводившие к конкретному положительному решению. Причины назывались разные, но, пожалуй, самой главной было отсутствие окон для проведения подобного матча.С одной стороны, повод для временного отказа – весомый. Европейский календарь – штука ужасно неповоротливая, а иногда и вовсе лишённая всякого смысла благодаря наличию большого количества игроков. Прибавьте к этому «тёплые» отношения между Евролигой и ФИБА, наличие 10-15 крупных национальных/региональных лиг, а также континентальных турниров, и вы получите довольно сложную для разрешения головоломку. Но если зайти с другого края, открытую дверь найти всё-таки удастся. Ничто не мешало на постоянной основе выкраивать один день в календаре туркам, итальянцам, немцам и французам, хотя их клубы также выступают в европейских турнирах УЛЕБ и ФИБА.Спустя три года решение всё же было принято, и теперь фокусироваться предстояло на структуре мероприятия, к которой также возникло немало вопросов. Больше всего волновала слишком насыщенная программа одного дня, в которую организаторы вместили всё, что только возможно. Подобная скученность грозила пустыми трибунами на протяжении всего светового дня, что в итоге и произошло – по-настоящему массово народ начал подходить только к предматчевому концерту рэпера L`One.Затея с конкурсами в перерыве самого матча также не выглядела блестящей. Неискушённому зрителю (по сути, большинству на трибунах «Большого») было нелегко быстро переключиться с самого матча на конкурсы, правила которых приходилось объяснять на лету самому– ведущему всего мероприятия. Параллельный выход к стойкам баскетболистов в соревновании снайперов в первом раунде – абсолютно несмотрибельная вещь, от которой стоит отказаться в первую очередь. Сама программа контестов может быть и должна быть куда больше, откуда вытекает довольно логичное заключение – в случае наличия достаточного бюджета появление второго дня напрашивается само собой.Можно вспомнить или подметить ещё множество неточностей и недочётов, которые бросились в глаза. Один из самых ярких примеров – начисление баллов в конкурсе трёхочковых, когда после завершения дуэли цифры на кубе менялись ещё не раз, а иногда просто выводили вперёд, казалось бы, проигравшего. Но всё это меркнет перед самим фактом появления отечественного Матча звёзд, который прошёл на действительно хорошем уровне. Для лиги, в которой выступают лучшие игроки Европы с многомиллионными контрактами, при этом постоянно дающей поводы для обоснованной критики, это не просто незначительный прогресс – прыжок выше головы.Спорт в самом чистом своём проявлении всегда интересовал очень тонкую прослойку общества. Большую часть аудитории привлекает развлекательная околоспортивная составляющая, делающая рядовое спортивное соревнование самостоятельным полноценным шоу. Что уж говорить про выставочные матчи, где этого самого шоу должно быть больше спорта.С задачей подобного уровня Единая лига ещё не сталкивалась, и проведение Матча звёзд стало для неё настоящим вызовом. И с этим вызовом организаторы справились. В качестве фронтменов были приглашены известные медийные лица, находящие широкий отклик у самой массовой аудитории баскетбола – молодёжи и категории 30+. Вокруг Ивана Урганта и L`One была выстроена чёткая конструкция: первый связывал отдельные эпизоды (представление команд, флеш-интервью в перерывах, подводка к конкурсам) в единое целое, второй – хорошенько разогрел публику мини-концертом перед основным действом.С остальными элементами околоспортивной составляющей шоу также было всё в порядке. Внимание публики постоянно было обращено на паркет вне зависимости от того, играли на нём в баскетбол или нет. Танцевальные команды, шоу маскотов, интервью Урганта с известными гостями в тайм-аутах, всевозможные камеры, призывавшие целоваться, обниматься, стучать по барабанам – с максимальным вовлечением зрителей проблем не возникало.И, кстати, о зрителях. В «Большом» действительно был аншлаг, и если было бы возможно заполнить все 12 тысяч мест, организаторы справились и с этой задачей.Мировой тренд шагает по баскетбольной планете: конкурсы трёхочковых всё чаще затмевают данк-контесты, и в первом Матче звёзд Единой лиги снайперы вновь оказались сильнее данкеров. При всех шероховатостях в конкурс были приглашены действительно сильные участники, что в итоге вылилось сразу в несколько перестрелок и очень сильный финал.Интересный факт: в заключительный раунд вышли все три участника основного матча, которые прилично разогрелись после первой четверти. Помимо признанных мастеров исполнения трёхочковых, в финале оказался– чистый скорер. Тем не менее это не помешало зенитовцу сначала установить рекорд (24 балла), а чуть позже обойти своих конкурентов, набрав 23 очка против 21 у Брокхоффа (за которого особенно болели сочинцы) и 19 у Блумса. Показанные цифры вполне сопоставимы с лучшими результатами финалистов аналогичного соревнования в НБА.А вот главный конкурс, от которого зритель всегда ждёт волшебства, откровенно говоря, выдался слабым. При этом стоит сразу заметить, что зрители бодро реагировали практически на любой успешный данк, вне зависимости от сложности и нумерации удачной попытки. Что же касается искушённого ценителя бросков сверху, то им удивляться в субботу, к сожалению, не пришлось – ни одного оригинального данка они так и не увидели.И всё же по-настоящему хорошие и креативные броски были продемонстрированы, пусть и являлись лишь повторением репертуара известных данкеров.удивил своей пластичностью, сделав акцент не на силе, а на креативности. У «большого» «Енисея» получился чистый крэдл и дабл-пап на 180 градусов с облётом с другой стороны щита, исполненный при помощи. Как этого не хватило для того, чтобы обойтизабившего простые мельницу и реверс с наброса (пусть и с первой попытки) и выйти в финал, остаётся загадкой.Наиболее серьёзно к конкурсу отнёсся, и это сразу чувствовалось по его изначальным задумкам. В победном наборе латыша присутствовали: мельница с подхватом мяча в воздухе у ассистента, ремейк мельницыобразца 2010 года и бросок между ног с набросом из-за щита «а-ля Зак Лавин». Учитывая достаточно чистое исполнение и общий невысокий уровень конкурентов, Тимму можно поблагодарить за сохранение лица всего конкурса.Основное внимание было приковано к самому матчу, который, разумеется, не дотягивал по зрелищности даже до средних образцов уик-энда НБА, но всё равно содержал в себе качественные моменты. За них, кстати, в команде звёзд России стоит сказать спасибо именно, пытавшемуся внести разнообразие в поток трёхочковых и лэй-апов.на публику особо не играл, предпочтя зрелищности эффективность. Форвард ЦСКА некоторое время шёл позади защитника «Химок», но в решающий момент, как раз когда игра постепенно начала переходить в соревновательное русло, повысил передачу и стал ключевой фигурой «красной команды» в четвёртой четверти. В итоге партнёры по сборной пришли к финишу практически с одинаковым количеством набранных очков (28 у Андрея и 27 у Алексея), но MVP был признан именно Воронцевич, помимо приза получивший ещё и ключи от новенького УАЗ «Патриот».Во многом именно так воспринималась команда, собранная из российских звёзд Единой лиги ВТБ. Для большинства это была именно сборная России, хотя зрители абсолютно верно восприняли саму суть Матча всех звёзд, где нет «своих» и «чужих», активно реагируя на красивые моменты в исполнении иностранцев.Тем не менее большинству, конечно же, хотелось, чтобы победу одержали «красные», да и сами члены команды, включая, гораздо чаще легионеров говорили об итоговом результате в личных разговорах на утренней тренировке. И во второй половине положительный результат пришёл: игроки сборной звёзд России заметно прибавили в серьёзности, совершая всё меньше рискованных действий и играя надёжнее.К финальному отрезку команда Пашутина пришла в качестве лидера и, несмотря на небольшой разрыв, удерживалась в этой роли до последней минуты.сделал вид, что пытается выжать максимум, но, по сути, просто показывал навыки хорошей актёрской игры. Тотал в 252 очка и победа сборной России – мажорное завершение достойного Матча звёзд.