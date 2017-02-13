Злопамятная Оклахома. Победа Дюранта над «ОКС» и забывчивый Грин

Серия
Недавние свершения «Майами» уже вошли в историю НБА как одна из самых нетипичных аномалий. Подумайте сами, каковы шансы команды без единой суперзвезды и с процентом побед чуть за 33 в середине сезона (когда пора бы уже за высокий пик на драфте бороться) выдать 13-матчевую победную серию и максимально приблизиться к зоне плей-офф? Это значение явно не будет превышать десятых доли процента.
Но «Хит» удалось сделать невозможное, став первой в истории НБА командой, победившей в 13 матчах подряд, имея отрицательный баланс побед и поражений. Результатом ускорения команды Эрика Споэльстры стало 10-е место на Востоке за спинами борющихся за 8-ю строчку «Детройта» и «Шарлотт».
Однако всем сказкам приходит конец – «Майами» всё-таки оступился в Филадельфии. Индивидуальных подвигов Горана Драгича (30 очков), Джеймса Джонсона (26 очков) и Хасана Уайтсада (12 очков и 19 подборов) не хватило, чтобы перевесить сбалансированную игру «Сиксерс», сразу семь игроков которых закончили матч с двузначным количеством набранных очков – 109:117.
Матч
О Расселле Уэстбруке мы традиционно поговорим в отдельной рубрике, но его первую встречу с Кевином Дюрантом в Оклахома-Сити по разную сторону баррикад не отметить в частном порядке просто не имеем право. Болельщики «Тандер» с особенным нетерпением ждали своего бывшего кумира, перебравшегося в стан непримиримого соперника. Плакаты, различные футболки, нецензурные выкрики и гул на протяжении всех 48 минут – Кей Ди в полной мере ощутил обратную сторону любви фанатов своей бывшей команды.
Впрочем, на спортивную составляющую антураж повлиял незначительно. Выноса тела, как это было в Окленде, конечно, не произошло, но и конкурентным поединком вторую игру «Уорриорз» и «Тандер» язык назвать также не поворачивается. Ключевым отрезком матча стала вторая четверть, в которой «Голден Стэйт» отправил в кольцо соперника аж 43 очка. Большого гандикапа (23 очка), образовавшегося после первой половины, оказалось достаточно, чтобы убить интригу задолго до финальной сирены.
Что касается двух главных героев встречи, то они зрителей не подвели. Дюрант во второй раз в сезоне набрал против своей бывшей команды больше 30 очков, а Уэстбруку не хватило всего одного трёхочкового до «полтинника» и двух передач до очередного трипл-дабла.
Уэстбрук
Однако победу над одним из главных фаворитов чемпионата Расс всё-таки одержал. Пятничным вечером «ОКС» принимал у себя «Кливленд», за последнее время успевший оправиться после серии неудач. В матче против «Кавальерс» Уэстбрук решил больше сконцентрироваться на своих партнёрах, хотя норму в 24 броска за игру вновь перевыполнил. Не лучший процент попадания с игры своего лидера сгладили 20 очков и 13 подборов от Стивена Адамса и 23 очка Виктора Оладипо. У Леброна и Лава игра не задалась, и одних стараний Кайри Ирвинга (28 очков) оказалось явно недостаточно – 109:118.
Трипл-дабл, оформленный Расселлом в игре против «Кливленда», стал для него уже 26-м в сезоне. Теперь для защитника «Тандер» актуальными остаются только ориентиры в лице Уилта Чемберлена (31 трипл-дабл в сезоне-1967/68) и Оскара Робертсона (41 трипл-дабл в сезоне-1961/62).
Трипл-дабл
В «нулевые» среди болельщиков и комментаторов часто ходила байка о том, что Джейсон Кидд – единственный человек на планете Земля, способный набрать трипл-дабл без двузначного количества очков. В реальности подобное достижение Кидду никогда не покорялось, хотя он занимает 3-е место за всю историю лиги со 107 трипл-даблами.
Сменилось поколение, появились новые герои, и теперь заветная комбинация без 10 и более очков стала реальностью. Совершить своеобразное чудо удалось Дрэймонду Грину, в победном матче против «Мемфиса» записавшего на свой счёт 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов. Что самое забавное, даже блок-шотов у форварда «Голден Стэйт» оказалось больше чем набранных очков (5 против 4). Остаётся надеяться, что в следующий раз Грин не забудет оформить квадрупл-дабл, которого не видели в лиге уже более 20 лет.
Травма
Не обошлось на прошедшей неделе и без грустной темы. Джабари Паркер второй раз в своей карьере порвал «кресты», и это в 21 год, когда, казалось бы, всё только должно начинаться. Ещё более трагичной и без того неприятную ситуацию делает то, что «Милуоки» был весьма близок к зоне плей-офф и в случае рывка вполне мог рассчитывать на попадание в восьмёрку. Теперь будущее «Бакс» весьма туманно, учитывая серьёзность травмы и длительные сроки восстановления после рецидива. И всё же ставить крест на Паркере пока рано – даже в Национальной футбольной лиге (НФЛ) были случаи успешного возвращения после подобных ужасов.
Обмен
Последние успехи Николы Йокича ещё быстрее подтолкнули руководство «Денвера» к обмену ещё одного балканского центрового Юсуфа Нуркича. Партнёра по сделке удалось найти в лице «Портленда», отправившего в горы Мэйсона Пламли и пик второго раунда драфта-2018. В свою очередь «Трэйл Блэйзерс» помимо Нуркича получил пик первого раунда драфта 2017 года (на самом деле это был пик «Мемфиса»). Если «Портленд» не совершит ещё одной сделки с пиками, то фронт-офис орегонцев будет выбирать в первом раунде драфта этим летом целых три раза.
Веха
В Кливленде к Кайлу Корверу наконец-то вернулся его убийственный процент попадания из-за дуги. При практически одинаковом количестве дальних попыток за игру (около пяти) Кайл бросает в «Кавальерс» с процентом 50 против 41 в составе «Атланты». Неудивительно, что атакующий защитник «Кливленда» на днях опередил Джейсона Кидда по общему количеству реализованных трёхочковых за карьеру, расположившись на 7-м месте. Следующие на очереди – Винс Картер и Джамал Кроуфорд.
Данк
Блэйк Гриффин не испытывает дискомфорта с коленями и после своего возвращения в строй с той же лёгкостью парит над кольцами в различных городах Америки. Последними очевидцами полётов форварда «Клипперс» стали жители Шарлотт, а ближе всех к взлётной полосе оказался Майлз Пламли.
Броски
Ти Джей или Си Джей? Выбор сделать непросто, оба броска удивительно хороши.
Си Джей Макколлум
Ти Джей Макконнелл