Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Порзингис, Шарич, Йокич, Сабонис – лучшие молодые европейцы в НБА
Фото: instagram.com/jokara95
Текст: Андрей Дзюба

Поколение Йо. Европейский плацдарм в НБА продолжает расширяться

В последние несколько лет всё больше европейцев, переезжающих в сильнейшую лигу мира в юном возрасте, добиваются немалых успехов.
14 февраля 2017, вторник. 20:15. Баскетбол
В нынешнем сезоне поражения «Голден Стэйт» уже не такая редкость, как годом ранее. И даже с разницей «-20» подопечные Стива Керра с начала чемпионата проигрывали не раз и не два. Но всё же так эффектно побить «Уорриорз» их же самым грозным оружием, как это сделал «Денвер», не удавалось ещё никому. А одним из главных героев сенсации дня стал дуэт оформившего второй за пару недель трипл-дабл Николы Йокича и Хуанчо Эрнангомеса, записавшего в актив 27 очков.

Именно эта пара может служить образцом нового поколения европейских игроков в лиге. Раньше о таких говорили, что они покоряют НБА подобно иноземным первооткрывателям новых земель. Но сейчас молодых талантливых европейцев стало настолько много, что их, скорее, можно назвать одним из племён лиги. Это подтверждает и тот факт, что уже третий год подряд Матч восходящих звёзд пройдёт в формате соперничества сборной США и сборной Мира. Хотя ещё лет пять назад укомплектовать вторую из этих команд квалифицированными новичками и второгодками было бы весьма непросто. Конечно, сборная Мира состоит не только из представителей Европы, но за это время через неё прошли босниец Юсуф Нуркич, немец Деннис Шрёдер, француз Руди Гобер, грек Яннис Адетокунбо, хорват Марио Хезонья, швейцарец Клинт Капела, а в нынешнем сезоне на площадку второй раз подряд выйдут серб Йокич с латвийцем Кристапсом Порзингисом и впервые хорват Дарио Шарич с литовцем Домантасом Сабонисом. А кроме того, недостаточно громко или слишком поздно заявили о себе испанские братья Вилли и Хуанчо Эрнангомесы, их соотечественник Алекс Абринес, австриец Якоб Пёльтль, хорваты Ивица Зубац и Драган Бендер.

Составить из нового поколения Старого Света полноценную сборную мешает лишь то, что большинство из них относится к передней линии. Причём иногда молодым европейским талантам становится тесно даже в рамках одной команды. Так, Нуркич не сумел наладить взаимодействие с Йокичем и с радостью согласился на обмен в «Портленд». А на его месте в первом же матче блестяще проявил себя Эрнангомес-младший, отправивший в кольцо «Голден Стэйт» 6 из 9 трёхочковых. В отчасти схожей ситуации оказался и Зубац, сумевший полностью оправдать неожиданно свалившееся на него доверие тренера.

Такое доверие не возникает само по себе. Раньше Дирк Новицки служил в большей степени исключением из неписаного правила о том, что вокруг европейца практически невозможно построить успешную команду. И бесплодные поиски «новых Дирков» в лице Андреа Барньяни и компании лишь подтверждали уникальность немецкого феномена. Сейчас же «Атланта» отказалась от немало сделавшего для неё Джеффа Тига, чтобы дать дорогу более перспективному Шрёдеру; «Нью-Йорк» пытается сбыть с рук суперзвёздного Кармело Энтони, чтобы строить команду вокруг Порзингиса; в «Хьюстоне» и не вспоминают о Дуайте Ховарде, двигаясь к новым вершинам с Капела; Адетокунбо стал безусловным лидером «Милуоки» при наличии в команде второго номера драфта Джабари Паркера, а помешать Йокичу быть лицом нового «Денвера» при всём уважении к Эммануэлю Мудиаю сможет разве что его партнёр Хуанчо Эрнангомес. На фоне таких событий не нужно быть выдающимся новатором и любителем рискованных ходов, чтобы на месте Люка Уолтона задвинуть в запас Тимофея Мозгова и дать шанс юному хорватскому центровому.

Объединяет большинство из нового поколения европейцев в НБА и ещё одна черта – они появились в высшем баскетбольном свете почти из ниоткуда и далеко не всегда получали высокий номер на драфте. Стандартные «подготовительные курсы» в NCAA из них прошли только Сабонис с Пёльтлем. Засветиться в топ-клубах Евролиги успели Хезонья, Абринес и отчасти Бендер. И пожалуй, только Шарич уехал за океан в статусе полноценной звезды своего континента. Все остальные выступали за довольно средние команды, и их перспективы мог оценить лишь достаточно узкий круг специалистов. А многие болельщики вообще впервые увидели Адетокунбо или Порзингиса в игре только на паркете НБА.

Баскетбол постоянно меняется. И на данном этапе его развития европейские принципы подготовки игроков передней линии оказались как минимум не менее эффективными, чем классические североамериканские. А это значит, что поток молодых и малоизвестных (слышали об Айзее Хартенштайне или Родионе Куруце?) баскетболистов из Старого Света в НБА в ближайшее время вряд ли иссякнет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Дарио Шарич Деннис Шрёдер Домантас Сабонис Кристапс Порзингис Никола Йокич Руди Гобер Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
14 февраля 2017, вторник
21:02 Быков: «Химки» претендуют на самые высокие места в Лиге ВТБ
19:52 Четырёхкратная олимпийская чемпионка из США принимала глюкокортикостероид
18:53 Клименко оформил дабл-дабл из 32 очков и 20 подборов в матче «молодёжки» УНИКСа
17:54 Лю обеспокоен из-за травмы Лава
16:35 Коланджело не в восторге от танца Эмбида с травмированным коленом
15:35 Зубков: «Локо» не намерен терять очки перед матчами с ЦСКА и «Химками»
15:31 С. Обрадович: иногда у «Астаны» не хватает сил на весь матч, но они сражаются
15:11 «Денвер» повторил рекорд НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков
15:05 Попович: доволен победой «Сан-Антонио» над «Индианой»
14:50 Новицки: Айзея Томас – невероятный игрок
14:10 Передачи Маркуса Смарта и Уолла – лучшие на прошлой неделе в НБА
14:03 Трёхочковый бросок Л. Джеймса и аллей-уп на Коли-Стайна – в топ-10 недели в НБА
13:27 Восстановление Джей Ар Смита проходит с опережением графика
13:20 Карлайл: у «Бостона» есть реальный шанс выйти в финал Восточной конференции
13:07 Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» мог сыграть намного лучше
12:32 Спасительный бросок Миллсэпа и эффектная передача Уолла – в топ-10 в НБА
12:07 Мэджик Джонсон: я просто советник, решения в «Лейкерс» принимает Джим Басс
11:21 Марк Газоль отдал передачу Картеру между ног Сколы
11:17 Ларри Сандерс провёл встречу с «Лейкерс»
10:56 Олдридж: нечестно, что в Матче звёзд будут участвовать 4 игрока «Голден Стэйт»
10:31 Стив Керр: у игроков «Голден Стэйт» накопилась эмоциональная усталость
10:06 Йокич оформил второй трипл-дабл в карьере
09:56 «Атланта» в овертайме победила «Портленд», Дуайт Ховард оформил дабл-дабл
09:43 «Сан-Антонио» проводит рекордный 20-й сезон подряд с положительным балансом
08:27 «Нью-Орлеан» одолел «Финикс», несмотря на 37 очков Бледсо
07:45 «Клипперс» нанесли поражение «Юте», Гриффин оформил дабл-дабл
07:45 25 очков Дюранта не спасли «Голден Стэйт» от разгрома "-22" в Денвере
07:20 29 очков Томаса помогли «Бостону» увезти победу из Далласа
07:04 «Вашингтон» разгромил «Оклахома-Сити» "+22", Моррис набрал 23 очка
06:33 25 очков и 13 подборов Монро помогли «Милуоки» обыграть «Детройт»
06:07 32 очка Конли помогли «Мемфису» на выезде победить «Бруклин»
06:07 «Майами» дома проиграл «Орландо», Фурнье набрал 24 очка, Уэйтерс — 23
05:34 «Сан-Антонио» оказался сильнее «Индианы», Леонард набрал 32 очка, Джордж — 27
05:34 29 очков Уокера не спасли «Шарлотт» от поражения в игре с «Филадельфией»
02:45 «Денвер» хочет летом заполучить Теодосича
01:14 Л. Джеймс и Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА
00:22 «Шарлотт» отчислил Андерсона и подписал второй 10-дневный контракт с Тоби
00:14 Хэйворд: Гриффин уже почти стал для «Клипперс» разыгрывающим после травмы Пола
13 февраля 2017, понедельник
23:59 Шталбергс: «Нижний Новгород» сам создал нервную концовку в матче с «Калевом»
23:38 «Нью-Орлеан» обсудил с «Бруклином» возможность обмена Брука Лопеса
22:30 Клэй Томпсон и Шон Ливиннгстон пропустят матч с «Денвером»
21:32 20 очков Томпсона помогли «НН» одержать победу над «Калевом» в Единой лиге ВТБ
20:18 «Кливленд» обменял Андерсена в «Шарлотт»
20:08 Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук могут перейти в «Лейкерс»
19:15 Дерозан: «Торонто» надо что-то менять
Все новости RSS
Сможет ли Тимофей Мозгов вернуться в стартовый состав «Лейкерс»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+