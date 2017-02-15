25 ударов в минуту. Лучшие конкурсы трёхочковых в истории НБА

Современным фанатам игры довольно сложно поверить в то, что каких-то 35 лет назад всё было совсем иначе: весь уик-энд состоял из одного Матча звёзд без каких-либо дополнительных примочек. Конкурсы начали появляться в развлекательной программе лишь с 1984 года – именно тогда дебютировал конкурс на лучший данк. В 1986-м к нему добавилось соперничество в трёхочковых, и только в 2003-м конкурс умений.
Со временем правила соревнований эволюционировали: менялось количество участников, система начисления баллов и даже способ выявления победителя. Но главным оставалось одно – вне зависимости от эпохи НБА старалась привлечь лучших из лучших, чтобы выявить сильнейшего в том или ином конкурсе. Что в целом и даёт нам право бесконечно спорить о том, кто же является лучшим данкером или снайпером всех времён, участвовавшим в конкурсах.
2014 (Новый Орлеан)
Среднее количество очков за выступление — 18. Лучший результат — 24.
С появлением огромного количества не просто снайперов, а скореров, чей процент попадания из-за дуги стремится в небеса, появление по-настоящему сильного конкурса было лишь делом времени. Начало новой эры смело можно «записать на совесть» 2014 года и новых правил, вступивших в силу именно с уик-энда в Новом Орлеане. Если раньше максимальное количество баллов равнялось 30, то с появлением «бонусной корзины» оно было увеличено до 34.
Запорол выступление по новой системе лишь Джо Джонсон, набравший жалкие 11 очков, тогда как все остальные неизменно перешагивали планку 15 баллов. По канонам старого формата, когда в течение всей субботы соревновались не только игроки, но и команды конференций, в финал вышли Брэдли Бил (21) и Марко Белинелли (19). Парням не хватило одного подхода (оба набрали по 19 очков), после чего была назначена повторная «перестрелка». Бил сделал небольшой шаг назад (18), а вот итальянец показал второй на тот момент результат за всю историю соревнований – 24 очка.
1996 (Сан-Антонио)
Среднее количество очков за выступление — 18,1. Лучший результат — 23.
Первыми в разговоре о великих участниках конкурса трёхочковых обычно звучат имена Ларри Бёрда и Крэйга Ходжеса, что вполне справедливо, учитывая, что оба становились победителями рекордные три раза. Другое дело, что мало кто помнит, что эти победы зачастую одерживались не с самыми выдающимися результатами и конкурентами. На этом фоне часто забываются имена куда более незаметных игроков, минута слава которых пролетела именно в конкурсе снайперов.
Тим Леглер – ярчайший тому пример. Скромный защитник «Вашингтон Буллетс» уже на излёте карьеры взорвался на конкурсе в Сан-Антонио – одном из сильнейших в истории. Конкуренция была настолько высока, что в 13 из 14 подходов игрокам удавалось набрать 17 и более очков. Неудивительно, что для победы над Деннисом Скоттом и Стивом Керром Тиму пришлось показать фантастический уровень: Леглер стал единственным снайпером в истории, набравшим в каждом из трёх раундов минимум 20 очков (23, 22 и 20).
В 1986-м на свет появилось соперничество в трёхочковых и только в 2003- — конкурс умений.
2016 (Торонто)
Среднее количество очков за выступление — 19,2. Лучший результат — 27.
Прошлогодний конкурс в Торонто собрал один из сильнейших составов за всю историю его проведения, результатом чего стала славная перестрелка. Уже в первом раунде 20 набранных баллов не стали гарантией выхода в финал, где последнего конкурента уже ждали «сплэш-братья» Стивен Карри и Клэй Томпсон. В споре Девина Букера, Джей Джей Редика и Джеймса Хардена сильнее оказался новичок из «Финикса».
Однако потратив силы на лишний подход, в финале Девин особой конкуренции снайперам «Уорриорз» не составил, набрав всего 16 баллов. А вот Карри и Томпсон зарубились по полной, на несколько минут заставив затаить дыхание весь «Эйр Канада Центр». Главная интрига заключалась в том, сможет ли Томпсон взять реванш за прошлогоднее поражение. Клэю не только удалась «кровная месть» – атакующий защитник повторил лучший результат в истории (27 очков).
2015 (Нью-Йорк)
Среднее количество очков за выступление — 19,8. Лучший результат — 27.
Если на канадской земле присутствовал один из сильнейших составов за всю историю, то в Нью-Йорке была точно собрана самая зубодробительная восьмёрка всех времён. За победу боролись: Марко Белинелли, Кайл Корвер, Уэсли Мэтьюз, Кайри Ирвинг, Джей Джей Редик, Джеймс Харден, Стивен Карри и Клэй Томпсон. В тот вечер худшим результатом стали 15 очков Джеймса Хардена, тогда как Уэсли Мэтьюз не вышел в финал, набрав 22 балла!
Решающий раунд получился не таким зрелищным, но главный результат всё-таки принёс. На тот момент совместный рекорд принадлежал Джейсону Капоно и Крэйгу Ходжесу, настрелявшим 25 очков – с учётом появления 4 дополнительных мячей вполне достижимая веха. Томпсон (14) и Ирвинг (17) накала борьбы не выдержали, а вот Карри отправился за мечтой. В итоге защитник «Голден Стэйт» забил те же 20 бросков из 25, но благодаря бонусам всё же сместил Джейсона и Крэйга с трона.
Были близки, но…
Выдающиеся результаты фиксировали и раньше, но за счёт более низкого общего уровня соревнования в четвёрку лучших не попали. Так, например, Джейсон Капоно сделал настоящее шоу в 2007-м и 2008-м, набрав 24 и 25 очков в финальных раундах. Крэйг Ходжес свои 25 настрелял в 1986-м, сразу же установив рекорд, но в финале был уничтожен Ларри Бёрдом, набравшим 22 очка.
Конкурс 1991-го запомнился тем, что в полуфинале всё тот же Ходжес забил 19 мячей подряд, всего реализовав рекордный 21 бросок. До достижений Капоно единолично рекордом по количеству очков в финальном раунде владел Марк Прайс, в 1994 году отличившийся 24 баллами. Наконец, единственным игроком, чьи победы приходили исключительно в овертайме (в 2002 и 2003), стал Предраг Стоякович.
В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени максимально приблизиться к истории попытаются: Клэй Томпсон, Си Джей Макколлум, Кайл Лоури, Эрик Гордон, Кайри Ирвинг, Кемба Уокер, Ник Янг и Уэсли Мэтьюз.