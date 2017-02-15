Делай как Нандо. Что стоит за интересом «Денвера» к Теодосичу?

Хорош тот, кого у нас нет

Стратегический ход

Бразильский бенефис Теодосича почему-то не вызвал предметный интерес к его персоне со стороны генеральных менеджеров клубов НБА.

Возраст и манера игры Милоша, впрочем, не являются препятствием для его успешной адаптации в сильнейшей лиге мира.

И всё же, если..?

Гипотетический рынок Тео – это организации, находящиеся на ранних стадиях строительства боеспособной команды.

Слухи о возможном переезде плеймейкера ЦСКАв США по окончании текущего сезона произвели эффект разорвавшейся бомбы. И это неудивительно, ведь речь идёт не только о лидере «армейцев», а об одном из индивидуально сильнейших (если не сильнейшем вообще) баскетболистов, выступающих по эту сторону Атлантики. «Чемпионат» выясняет, что стоит за информацией о готовности «Денвера» предложить сербскому маэстро выгодный с финансовой точки зрения контракт, и следует ли эту самую информацию вообще воспринимать за чистую монету.Сомневаться, что скауты клубов НБА прекрасно отдают себе отчёт в том, кто такой Теодосич и с чем он ест своих визави, не приходится. Достаточно просмотреть заокеанскую прессу накануне очных противостояний «звёздно-полосатой» дружины с сербами на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Живая легенда тренерского цехане единожды призывал своих подопечных относиться к угрозе со стороны Милоша всерьёз, вторил ему президент Федерации баскетбола США, успешный во всехотношениях функционер, а затем самые известные, титулованные и высокооплачиваемые баскетболисты планеты едва не получили болезненный подзатыльник от человека, гениально раскручивающего «пик-н-роллы» и лучше любого другого европейца обостряющего игру после выхода на паркет со скамейки запасных.Вместе с тем, бразильский бенефис Теодосича почему-то не вызвал предметный интерес к его персоне со стороны генеральных менеджеров клубов НБА. И это в условиях колоссального повышения потолка зарплат, позволявшего клубам предлагать игрокам неподъёмные для европейских грандов контракты. Взять того же– восьмизначной цифры оказалось достаточно, чтобы переманить разменявшего четвёртый десяток защитника, вполне довольного своей жизнью в Мадриде, в проводящую затяжную перестройку и прозябающую в болоте «Филадельфию». Из боровшегося за важнейшие трофеи Старого Света и никогда не обижавшего своих игроков в материальном плане «Реала».Можно долго рассуждать, что стало тому виной – действующий ли договор Теодосича с ЦСКА, печальная ли привычка исчезать в решающих поединках, или, скажем, «минусовая» защита против скоростных и атлетичных американских защитников. Но это лишнее. Гораздо более интересна следующая деталь: в межсезонье-2016 в НБА, за вычетом Родригеса, не уехала ни одна состоявшаяся звезда Евролиги. Ни пара бигмэнов «Фенербахче», ни, агенты которого в своё время получили немало звонков из «Хьюстона», ни французский «армеец»Кстати, о де Коло. Дело в том, что интерес к Нандо тоже приписывали «Наггетс», причём в схожей с нынешним положением Милоша ситуации. Великолепные выступления на всех фронтах, претензии на абсолютное большинство индивидуальных наград на клубном уровне, несколько неожиданный и всё ещё оспариваемый, но статус лидера сильной национальной сборной. И контрактный год – Теодосич, как известно, по окончании сезона-2016/17 становится свободным агентом.Менеджмент ЦСКА, естественно, был готов приложить любые усилия, чтобы сохранить в своих рядах главного героя триумфального «Финала четырёх» Евролиги в Берлине, и выписывал ему новое долгосрочное соглашение с учётом изменившихся реалий. То есть боролся не с европейскими конкурентами, которых и так превосходит по части финансовых возможностей (не секрет, что платёжная ведомость московского коллектива – наибольшая на континенте), а якобы со вполне реальным клубом НБА, пожелавшим видеть французского бомбардира в своих рядах. Более того, клубом с относительно чистой платёжной ведомостью и пространством для хитрого манёвра.Поскольку Милош в своих интервью не единожды подчёркивал, что получает удовольствие от жизни в Москве и выступлений в Евролиге (а ещё, как кажется, он чисто физически не потянет сумасшедший график команды НБА, способной претендовать на путёвку в плей-офф через год-другой), складывается впечатление, будто представители серба намерены провернуть тот же трюк, что и команда де Коло. Прямым подтверждением этих догадок служит и свежая информация от авторитетного израильского инсайдера: если Теодосич останется в Москве, то уже в качестве самого высокооплачиваемого баскетболиста Старого Света. И самого плеймейкера такой расклад вполне устраивает.Возраст и манера игры Милоша, впрочем, не являются препятствием для его успешной адаптации в сильнейшей лиге мира.уезжал в НБА в 35 – и становился важным игроком ротации команд, претендовавших на нечто большое и светлое. Попробовав себя в роли жертвы всевозможных нарезок вроде Shaqtin' А Fool, более или менее освоился в «Лос-Анджелес Лейкерс» 33-летний, который начал сдавать ещё в «Барселоне», проиграв конкуренцию. Наконец, тот же Родригес смог полностью перестроиться в составе «Сиксерс», пожертвовав личной статистикой и осознав, что требуются от него не шальные «бомбы» или акробатические этюды, а посильное участие в становлении плеяды юных «больших».Теодосичу в марте исполнится всего-навсего 30. Самый что ни есть баскетбольный возраст, предполагающий готовность принять новый вызов после выигрыша всего, чего только можно было, в Старом Свете. Поэтому серб действительно может быть интересен молодым командам собственными опытом, лидерскими качествами и изобретательностью – если условныеилинаучатся понимать Милоша, наладить взаимодействие с более прямолинейными американскими плеймейкерами им в будущем никакого труда не составит.Гипотетический рынок Тео – это организации, находящиеся на ранних стадиях строительства боеспособной команды. Их в НБА хватает: «Финикс» с его внушительным набором будто бы перспективных форвардов и центровых, «Бруклин», откатившийся на самое дно после серии грубых ошибок менеджмента, вечно проблемный «Сакраменто», умудрившийся задаром отпустить, «Миннесота», вечно торгующая Рики Рубио, «Даллас», чья перестройка только начинается… Но наш прогноз будет следующим: Милош не рискнёт покидать зону комфорта и за рекордные деньги останется ЦСКА.