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175 лет назад 2016
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Зак Лавин
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

«Это 50!». Лучшие данк-контесты в истории НБА

Продолжаем готовиться к Звёздному уик-энду НБА. На очереди самый зрелищный конкурс субботнего вечера.
16 февраля 2017, четверг. 18:48. Баскетбол
В детстве почти каждый ребёнок, увлекшийся баскетболом, мечтал только об одном – достать до кольца, а потом и вколотить в него сверху. Кольцо, установленное на высоте ниже 10 футов (или 305 сантиметров), всегда привлекает повышенное внимание юных спортсменов – где же ещё можно покрасоваться и показать, что ты не хуже Винса Картера. Пожалуй, именно в баскетболе простая человеческая мечта о полёте получила максимальную реализацию, и пусть он длится чуть менее секунды, но по-прежнему вызывает искреннее восхищение сотен миллионов по всему миру.

Оригинальная идея о создании отдельного конкурса, где игрок мог без сопротивления забить сверху, принадлежит отнюдь не НБА. В 1976-м первый в истории данк-контест был организован Американской баскетбольной ассоциацией – прямым конкурентом НБА, по иронии судьбы через несколько месяцев, прошедшим через процедуру слияния со «старшим братом». Эксперимент с участием Джулиуса Ирвинга, впервые исполнившего данк со штрафной линии, Дэвида Томпсона и Джорджа Гёрвина прошёл весьма успешно, но продолжение получил лишь спустя восемь лет.

С 1984 года НБА проводила конкурс на постоянной основе, за исключением двухгодичного перерыва, связанного с низкими рейтингами в 1997 и локаутом в 1999 году. Чемпионами по броскам сверху становились 24 игрока, причём Майкл Джордан, Доминик Уилкинс, Хэрольд Майнер, Джейсон Ричардсон и Зак Лавин делали это дважды, а 175-сантиметровый Нэйт Робинсон является единственным данкером, завоевавшим трофей три раза.

В отличие от конкурсов трёхочковых, где отсутствует субъективизм, и на математику можно положиться на все сто процентов, с данками всё гораздо сложнее. 50 баллов, полученных в восьмидесятых, не идут ни в какое сравнение с пятью десятками от судей в наше время. К тому же сами судьи зачастую оценивают один и тот же данк по-разному, что делает ситуацию ещё более запутанной. В нашем рейтинге мы сделали акцент на общем уровне соревнования, креативности и количестве значимых данков.

1988 (Чикаго)


Главные герои: Майкл Джордан и Доминик Уилкинс

К 1988 году Майкл Джордан и Доминик Уилкинс уже успели выиграть по одному контесту и даже схлестнуться между собой в 1985-м – победу в Индианаполисе одержал Доминик. Место для реванша было подобрано идеально – Майкл готовился выступить перед родными трибунами. Первые конкурсы подарили
зрителям множество интересных данков, а победа 170-сантиметрового Спада Уэбба в 1986-м (кстати, в финале над Домиником) вызвала фурор, но по-настоящему вывести контест на новый уровень удалось только в Чикаго.

Старые правила, по которым финалисты должны были продемонстрировать восемь данков, не слишком располагали к изобретательности, поэтому с первого раза может показаться, что игроки делали примерно одно и то же. Отчасти это является правдой, но отнюдь не отменяет чистоты исполнения и маленьких нюансов к каждому данку Майкла и Доминика. Грациозность полётов Джордана и нечеловеческая сила мельниц Доминика – судьи долго не могли выбрать победителя и пришли к консенсусу только после того, как Майкл второй раз за вечер забил со штрафной линии.

2000 (Окленд)


Главный герой: Винс Картер

Джордан ещё долго будет носить титул величайшего игрока в истории, но даже он не смог затмить наследие Винса Картера. Школа, «Северная Каролина», «Торонто», «Нью-Джерси» – любой этап карьеры «Винсенити» на пике кричит ближайшим претендентам на титул лучшего данкера об абсолютной недосягаемости. Картер не просто эффектно забивал сверху – в нём одновременно сочетались пластичность, координация, мощь и невероятный вертикальный прыжок, делающие его данки настоящим творением искусства.
С 1984 года НБА проводила конкурс на постоянной основе, за исключением двухгодичного перерыва, связанного с низкими рейтингами в 1997-м и локаутом в 1999 году.
К сожалению, выставку известнейший мастер провёл лишь одну, зато запомнилась она на ближайшие десятилетия. Две мельницы на 360 градусов, данк между ног с наброса, «данк по локоть» и двуручный томагавк с небольшим заступом за штрафную линию. С таким набором соперничать в тот вечер было бесполезно. Тем не менее Трэйси Макгрэйди и Стив Фрэнсис также продемонстрировали несколько качественных данков с набросов, а в одной из успешных попыток Стива специальный счётчик зафиксировал метровый вертикальный прыжок.

2006 (Хьюстон)


Главные герои: Нэйт Робинсон и Андре Игуодала
Конкурентные дуэли – компонент, которого не хватало многим контестам прошлого. В Хьюстоне подобная парочка подобралась, а контраст в антропометрии придал соперничеству Нэйта Робинсона (175 см) и Андре Игуодалы (198 см) дополнительную остроту. В первом раунде парни неплохо размялись: Игуодала с помощью Аллена Айверсона исполнил уникальный данк с отскоком от внутренней стороны щита, а Робинсон вколотил 360 с наброса.

Главной темой финального раунда стали броски между ног. Андре исполнил подобный трюк дважды и один раз провёл мяч у себя за спиной. Нэйту из-за своего роста пришлось включать креативность, что повлекло за собой большие проблемы: на бросок между ног и данк с оригинальным пасом, когда защитник сделал подобное движение в воздухе дважды, в сумме у Нэйта ушло больше 25 попыток. «Малыша» спас данк через Спада Уэбба, исполненный с первого раза, хотя многие до сих пор считают, что побеждать в Хьюстоне должен был Игуодала.

2011 (Лос-Анджелес)


Главные герои: все

На первый взгляд, не самый очевидный выбор, но при более внимательном рассмотрении, можно смело утверждать, что контест-2011 достоин внимания каждого любителя данков. Нельзя сказать, что кто-то из четвёрки Гриффин-Макги-Ибака-Дерозан по-настоящему впечатлил, но оригинальности в бросках каждого хватало с излишком. Если быть совсем точным, то в ту ночь публика в «Стэйплс-Центре» увидела сразу 8 данков, никогда не исполнявшихся ранее!
Джордан ещё долго будет носить титул величайшего игрока в истории, но даже он не смог затмить наследие Винса Картера.
Джавэйл Макги первым в истории одновременно забил в два кольца, а затем исполнил данк с тремя мячами. Блэйк Гриффин усложнил «локоть Картера» набросом от щита и перепрыгнул через капот машины. Серж Ибака исполнил самый длинный данк в истории и практически дотянулся зубами до кольца, поймав налету детскую игрушку. Демар Дерозан в воздухе провернул мяч на 360 градусов и забил между ног от конструкции щита. Всё это великолепие можно пересматривать снова и снова.

2016 (Торонто)


Главные герои: Зак Лавин и Аарон Гордон

Полное затишье в 90-х и редкие вспышки нулевых, казалось бы, уже заставили свыкнуться с пожизненной первой строчкой конкурса в Окленде. Однако спустя 16 лет Зак Лавин и Аарон Гордон коллективными усилиями внесли большие сомнения в ряды адептов выступления Винса Картера в 2000 году.
Если быть совсем точным, то в ту ночь публика в «Стэйплс-Центре» увидела сразу 8 данков, никогда не исполнявшихся ранее.
Нет никакого смысла пересказывать безумие, творившееся в субботний вечер уик-энда Торонто – лучше ещё раз прикоснуться к прекрасному самому. Зак Лавин выжал максимум из своего репертуара, в которой входили невероятные данки, но Аарон Гордон и его мини-спектакль с талисманом «Орландо» «Стафом» заставили судей сначала назначить один дополнительный раунд, а затем и второй. Пожалуй, впервые в истории приз лучшему данкеру уместнее было бы распилить, нежели вручить кому-то из финалистов.

Были близки, но…

На самом деле серьёзно выделяются на фоне остальных конкурсы 1988, 2000, 2011 и 2016 годов, поэтому место в первой пятёрке смело можно отдать кому-то из следующих претендентов. В 1986-м благодаря Спаду Уэббу мир увидел, что забивать сверху можно и с ростом 170 сантиметров, и при этом победить самого Доминика. Попытке Джейсона Ричардсона стать первым в истории трёхкратным чемпионом не суждено было сбыться, но его дуэль с Дэсмондом Мэйсоном в 2003-м запомнилась надолго.

В 2005 году Стив Нэш привнёс в конкурс немного футбола, что, впрочем, не помогло Амаре Стадемайру обойти Джоша Смит, перепрыгнувшего через Кеньона Мартина (правда, сидевшего на стуле) и исполнившего чистейшие мельницу и 360. Пример того, как заставить забыть публику о своём большом росте, Деандре Джордану показал не только Джавэйл Макги, но и Дуайт Ховард уже в далёком 2008 – лэй-ап Супермена именно из той серии. Год спустя центровой в эпичном противостоянии проиграл Нэйту Робинсону, который в финальной попытке перепрыгнул через самого Ховарда.

Повторить успех прошлогоднего контеста Деррику Джонсу, Глену Робинсону, Деандре Джордану и Аарону Гордону будет н просто, но хочется верить, что хотя бы парочку данков в нетленную коллекцию мы всё-таки добавим.

→ 25 ударов в минуту. Лучшие конкурсы трёхочковых в истории НБА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аарон Гордон Андре Игуодала Блэйк Гриффин Винс Картер Демар Дерозан Джавэйл Макги Зак Лавин Майкл Джордан Нэйт Робинсон Серж Ибака Видео
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