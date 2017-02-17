Выстрел «Авроры». Победа «Зенита» над ЦСКА и 227 очков в Саратове

13+ от «Локомотива»

Новый рекорд лиги от «Автодора» и «Химок»

«Нижний» включился в погоню за место в плей-офф

УНИКС прерывает неудачную серию

Сладкий реванш «Зенита»

«Если бы они всегда так играли». Наверняка именно эта мысль пришла в голову отечественному болельщику после просмотра матчей очередной игровой недели Единой лиги. Действительно, средний тотал в 165 очков за игру был с лихвой перекрыт трижды, а в матче, где команды практически повторили средний результат, была зафиксирована главная сенсация. На этом фоне скромная победа «Локомотива» над «Астаной» смотрелась весьма буднично. С неё и начнём.Впервые за долгое время «Локо» получил недельный перерыв, которым, правда, не смогли в полной мере воспользоваться Тэйлор Рочести, Райан Брокхофф, Дмитрий Хвостов и Андрей Зубков по причине участия в Матче звёзд. Больших проблем краснодарцам это не доставило, хотя никто из названной четвёрки ничем особым не отметился.Роль лидера в малорезультативном поединке взял на себя Кевин Джонс, ни разу не промахнувшийся с игры – 10 из 10! Поддержать своего форварда дальнобойщики «Локо» отказались, во многом из-за чего и зашли в концовку с казахстанской командой. Финальный удушающий приём был проведён совместными усилиями Джонса, Марди Коллинза и Андрея Зубкова, чей данк снял вопросы о победителе за две минуты до конца. Победная серия «железнодорожников» достигла 13 матчей – есть новый рекорд Единой лиги!«Автодор» образца нынешнего сезона значительно отличается от прошлогодних версий, хотя в целом атакующая философия саратовского клуба изменений не претерпела. Тем не менее от заветной отметки в 90 очков за игру «Автодор» по-прежнему далёк и всего однажды в сезоне выходил за сотню. У «Химок» ситуация с нападением чуть получше, хотя команда Душко Ивановича также не блистала сверхрезультативной игрой до отчётного поединка. Статистические прогнозы иногда обманывают ничуть не меньше местного гидрометцентра.Команды взяли курс на заокеанский баскетбол с первых минут и не сбивались с него вплоть до финальной сирены. Что самое главное, невероятную результативность показывали оба коллектива, при этом не совершая больших и затяжных рывков. Результатом грандиозной перестрелки стало наличие в протоколах сразу шести человек с 20 и более набранными очками, реализации бросков выше 50% у обеих команд и нового рекорда лиги (227 очков), державшегося с осени 2013 года.Почти три тысячи, собравшиеся в «Кристалле», могли увидеть и трипл-дабл, но Алексей Швед решил не слишком сильно усердствовать на щитах, ограничившись 7 подборами, приплюсованными к 24 очкам и 12 передачам! С учётом последних результатов матчей с участием фаворитов «Химки» очень вовремя одержали гостевую победу над очень неудобным соперником.Кому Матч звёзд практически не нанёс никакого ущерба, так это «Калеву» и «Нижнему Новгороду», которые и открывали тур в понедельник. После вылета из Еврокубка команда Артурса Шталбергса не только разгрузила своё расписание, но и получила значительное усиление в лице Дижона Томпсона, уже выступавшего в «НН» на заре становления клуба в Единой лиге.В Таллине проверенный американский ветеран вновь заявил о себе, став самым результативным игроком встречи у «Нижнего» с 20 очками. Посильную помощь Дижону оказал Иван Стребков, которому не хватило всего одного очка до солидной «линейки» 20+5+5. Наконец, не стоит забывать и о Деандре Кейне, чьи 5 очков кряду на старте четвёртой четверти значительно облегчили жизни гостям. Эстонцам практически удалось догнать чёрно-белых в концовке, но в решающий момент хозяев подвела организация экстренного нападения.Долго праздновать свой выездной успех нижегородцам не пришлось, и уже спустя трое суток они принимали на своём паркете пустившийся в свободное падение УНИКС. Подопечные Евгения Пашутина не побеждали с 12 января, выдав серию из 8 неудачных матчей. Во многом команды повторили сценарий саратовского поединка, с той лишь разницей, что забивали чуть меньше, и начиная со второй половины разрыв между командами стабилизировался в районе 12-15 очков.Как нижегородцы ни старались, но ликвидировать последствия упущенного рывка на старте третьей четверти так и не смогли. УНИКС был практически безупречен в нападении, показав сумасшедшие 66% попадания с игры, а главным героем в его составе стал Хоакин Колом, отметившийся монструозным дабл-даблом из 26 очков и 15 передач. Кстати, и здесь не обошлось без игрока, отказавшегося промазывать с игры: Коти Кларк реализовал все 8 своих попыток, 5 из которых трансформировались в трёхочковые попадания.«-49» – именно с такой разницей ЦСКА обыграл в первом круге «Зенит». Поражения с такой разницей, пусть и от одного из лучших клубов Европы, запоминаются надолго. Запредельный настрой сине-бело-голубых был вполне объясним, другое дело, что он не всегда помогал сопернику ЦСКА показать качественный баскетбол на протяжении всех 40 минут, не говоря уже об итоговой победе.Почти заполненный «Юбилейный» с первых минут погнал хозяев вперёд, а те в свою очередь ответили невероятной активностью на обоих концах площадки. «Армейцы» стартовали чуть лучше, но начиная с 7-й минуты на паркете тон задавал «Зенит». Начало первого рывка петербуржцев положили «трёхи» Стефана Марковича и Райана Тулсона, а энд-уан Тиммы впервые в матче подарил хозяевам двузначный отрыв – 26:16.«Армейцы» не стушевались и довольно быстро настигли соперника, но как оказалось, «-3» – это максимум того, чего мог добиться ЦСКА. Концовка половины полностью осталась за «Зенитом», у которого особенно старался Аарон Уайт, за несколько минут набравший 8 очков. Увидев, насколько легко был восстановлен статус-кво, подопечные Карасёва принялись добивать грозного соперника, буквально прописавшись на линии штрафных.Чудес от такого ЦСКА ждать не приходилось, и «-23» по итогам трёх четвертей смотрелись как приговор. Первые пять минут заключительной десятиминутки показали, что с психологией у сине-бело-голубых всё в порядке – разрыв сократился всего на 3 очка. «Армейцы» отработали до конца, в итоге избежав самого крупного поражения в истории Единой лиги, хотя вряд ли это особо порадовало Димитриса Итудиса, как и 37% попадания с игры его подопечных.MVP встречи Марковичу не хватило всего одной результативной передачи до дабл-дабла (19+9), а вот Аарон Уайт добраться до заветных цифр успел (13 очков и 11 подборов). «Зенит» подтверждает свои самые серьёзные намерения и благодаря победе над прямым конкурентом закрепляется на третьей строчке.