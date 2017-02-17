Неизвестный Джордан. Как хорошо ты знаешь Его Воздушество?

Самые яркие моменты спортивной жизниизвестны каждому любителю баскетбола. Два три-пита, 72 победы в одном сезоне, поход за вечностью в составе Dream Team, попытка переквалифицироваться в бейсболиста, победный бросок против «Юты» и нескончаемая овация в последнем матче в карьере против «Филадельфии» – всё это хорошо изучено и задокументировано. В день рождения Величайшего мы хотим окунуться несколько глубже и немного приподнять планку сложности.«Чемпионат» предлагает вашему вниманию тест, посвящённый жизненному пути легендарного баскетболиста.