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Беззвёздное небо. 10 игроков, так и не сыгравших на МВЗ НБА

Для попадания на Матч звёзд лучшей лиги мира одной лишь статистики бывает недостаточно. «Чемпионат» нашёл 10 ярких доказательств.