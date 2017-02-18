Беззвёздное небо. 10 игроков, так и не сыгравших на МВЗ НБА

Джейсон Терри
Джейсон Терри запомнился большинству поклонников баскетбола как один из важнейших элементов чемпионской команды «Далласа», во главе которой стоял Дирк Новицки. Но Терри демонстрировал свои превосходные снайперские способности ещё в «Атланте», которая выбрала его под 10-м номером на драфте в 1999 году. Второй сезон в НБА стал для Джейсона самым успешным в карьере с точки зрения результативности. Тогда защитник набирал в среднем по 19,7 очка за матч. Во время чемпионского сезона результативность Терри составляла 15,8 очка за игру. Конечно, Джейсон не заслужил право принимать участие в Матче звёзд каждый год, но он точно должен был сыграть в главном баскетбольном поединке февраля хотя бы один раз за свою многолетнюю карьеру.
Сэм Перкинс
Сэм Перкинс является участником легендарного драфта 1984 года. Его выбрали сразу после Майкла Джордана, вместе с которым он завоевал чемпионский титул в составе команды Университета Северной Каролины в 1982 году. С приходом в НБА Перкинс уже не был столь успешен. Сэм трижды участвовал в финалах, но так и не сумел завоевать заветный титул. Стоит отметить, что попав в НБА в 1984 году, Сэм на протяжении 13 сезонов набирал не менее 11 очков в среднем за игру. К сожалению, на стабильность люди обращают внимание только тогда, когда игрок уходит на пенсию, так что все Матчи звёзд прошли без участия Перкинса.
Кевин Мартин
Минувшей осенью Кевин Мартин завершил профессиональную карьеру, так что можно с уверенностью сказать, что он присоединился к клубу игроков, которые ни разу не участвовали в Матче звёзд. За достаточно короткую карьеру в НБА Мартин провёл пять сезонов, записывая в актив не менее 20 очков за игру. Наиболее успешным для него оказался регулярный чемпионат — 2008/09, когда его результативность составила 24,6 очка за матч. Беда Мартина в том, что снайперские качества — его главный и чуть ли не единственный плюс. Зато была куча травм и не самая лучшая игра в обороне. Кроме того, Кевин практически всегда играл за слабые коллективы.
Эл Джефферсон
Эл Джефферсон ещё не закончил карьеру и продолжает выступать в НБА, однако ему уже 32, а с годами, как известно, лучше и моложе не становятся. Последние сезоны показали, что продуктивность Джефферсона неуклонно снижается, и вряд ли это прекратится в будущем. Эл трижды заканчивал регулярный чемпионат, набирая не менее 20 очков и собирая не менее 10 подборов в среднем за игру. Ближе всего к уик-энду форвард оказался в 2014 году, когда его статистика была подкреплена неплохим балансом побед и поражений «Шарлотт Бобкэтс».
Андре Миллер
Андре Миллер демонстрировал стабильную игру на протяжении всей карьеры. В первый сезон в НБА результативность защитника составила 11,1 очка в среднем за игру. Впервые Миллер стал набирать менее 10 очков за матч только в регулярном чемпионате — 2011/12, когда ему исполнилось 36 лет. Наиболее успешным для Андре оказался третий сезон, в котором он набирал дабл-дабл (16,5 очка + 10,9 передач) в среднем за игру. Сейчас Миллер занимает девятое место по количеству результативных передач в истории НБА. Андре провёл лучшие годы своей карьеры не в топ-командах, так что даже подобная статистика и достижения остались практически незамеченными.
Ламар Одом
До того как Одом стал избранником нынешней девушки Тристана Томпсона, он дважды становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Ламар был ключевым элементом чемпионской команды Фила Джексона и одним из лучших «шестых» во всей лиге. К сожалению, на смену блестящей карьере пришли психологические проблемы и наркотическая зависимость, которые чуть не стоили экс-игроку жизни. Несмотря на это, за свою карьеру Одом показал достаточно для того, чтобы хотя бы раз надеть майку команды Запада в Матче звёзд.
Род Стрикленд
Стрикленд нашёл практически идеальный баланс между набором очков и выполнением обязанностей разыгрывающего. Прибавьте к этому отличную игру в защите, и вы получите игрока, который способен усилить команду, претендующую на чемпионский титул. Самым успешным в карьере крёстного отца Кайри Ирвинга был регулярный чемпионат — 1997/98. Стрикленд тогда набирал в среднем по 17,8 очка и отдавал по 10,5 передачи за матч. В том сезоне разыгрывающий «Вашингтона» стал лидером по количеству результативных передач, однако Матч звёзд в родном Нью-Йорке прошёл без его участия.
Ричард Джефферсон
Конечно, сейчас Ричард Джефферсон является ролевым игроком в «Кливленде», но на рассвете «нулевых» он был одним из лучших снайперов и ключевым элементом своей команды. Играя за «Нью-Джерси Нетс» вместе с Джейсоном Киддом и Кеньоном Мартином, Джефферсон дважды выходил в финал НБА, где их поочерёдно останавливали «Лейкерс» и «Сан-Антонио». В регулярном чемпионате — 2007/08 Ричард набирал в среднем по 22,6 очка за игру, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы сыграть за Восток на Матче звёзд, который тогда проходил в Новом Орлеане. Утешением для Джефферсона стал чемпионский титул, завоёванный в составе «Кавальерс» в минувшем году.
Байрон Скотт
Байрону Скотту, который, безусловно, не сумел в полной мере проявить себя на тренерской скамье «Лейкерс», удалось достичь высоких результатов, когда он был игроком самого успешного калифорнийского клуба в истории НБА. Байрон сыграл важную роль в завоевании трёх чемпионских титулов «Лейкерс»: в сезоне-1987/88 Скотт вместе с Мэджиком Джонсоном являлся лидером «ЛАЛ» по количеству набранных очков. Регулярный чемпионат калифорнийская команда закончила с лучшим показателем в НБА, а спустя пару месяцев в очередной раз стала чемпионом. «Лейкерс» всё ещё был клубом Мэджика, однако вклад Скотта в чемпионские походы был неоспорим.
Седрик Максвелл
Седрик Максвелл дважды становился чемпионом в составе «Бостон Селтикс» и один раз признавался МВП финала плей-офф. Достижениям Максвелла могут позавидовать многие, но каким образом баскетболист, получивший звание лучшего игрока финала, ни разу не участвовал в Матче звёзд? Конечно, Седрик не отыграл на высоком уровне много лет, однако он дважды заканчивал регулярный чемпионат с лучшим показателем точности реализованных бросков с игры. В сезоне-1978/79 Максвелл набирал в среднем 19 очков и собирал 9,9 подбора за игру. Обидно, что талант такого игрока прошёл мимо Матчей звёзд НБА.