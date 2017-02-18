Колюшкин: слава лучшего российского данкера жить не мешает

«Буду работать над результативностью»

«От Матча звёзд осталось море положительных впечатлений»

«Тренерские перестановки в «Автодоре» были предсказуемы»

«Фаворитом данк-контеста НБА считаю Гленна Робинсона»

Защитник саратовского «Автодора»вскочил на подножку уходящего в Сочи поезда буквально в последний момент. В состав звёзд России ему пробиться не удалось, зато он стал единственным отечественным участником конкурса по броскам сверху. В противостоянии с достойными соперниками (Джошем Адамсом, Фрэнком Элегаром и Янисом Тиммом) Колюшкин не ударил в грязь лицом и вышел в финал состязания. Там в равной борьбе он уступил лишь латышу. «Чемпионат» пообщался с защитником саратовцев после обидного поражения от «Химок» в «регулярке» Лиги ВТБ.– Конечно, обидно уступать в равной борьбе. Ключевым стал момент в концовке, когда мы позволили игрокам «Химок» взять три подбора подряд на нашем щите. Проиграли очередную концовку, неприятно.– Получил много времени из-за микротравмы Сергея Быкова, не позволившей ему сыграть. Не думаю, что тренер меня конкретно под «Химки» выпускает.– У «Автодора» такой стиль, при котором каждый игрок может брать инициативу в свои руки, никто косо не посмотрит. Порой осознаю, что могу атаковать кольцо и делаю это. Получается не всегда удачно. Буду работать над результативностью.– Все ребята с улыбкой встретили, немного обсудили конкурс, но не более того.– Я родился в Ростове. Как только подтвердилось моё участие в конкурсе, пришла идея выступать в такой майке. У меня друзья из Ростова в Сочи ехали, но сделать её не успели. Я обратился к организаторам. Был приятно удивлён, что они выполнили пожелание, да ещё и в столь короткий срок. Спасибо им большое.– Обрадовался, конечно. Знал, что это будет грандиозное мероприятие, посмотреть на всё изнутри. Да и встретиться со знакомыми, немного отдохнуть и развеяться, устроить себе мини-каникулы хотелось. От Матча звёзд осталось море положительных эмоций.– В конце немного устал. Во время конкурса думал, как именно бить. К сожалению, не припас третьего варианта данка. Усталость сказалась сильнее всего, да и времени почти не оставалось.– По большей части импровизировал. Раньше, когда был моложе (), участвовал в ростовских данк-контестах. Так что у меня в запасе всегда есть пара трюков. К тому же, у меня был всего день на подготовку (). В ином случае наверняка выступил бы гораздо лучше.– Нет, ну что вы. На фоне общего настроения чувствовал себя прекрасно. Был очень рад, когда удалось попасть в финал конкурса, а дальше подумал: «Будь, что будет».– Хорошо, что она поехала со мной, я чувствовал её поддержку каждую секунду. Благодаря её присутствию выступил лучше.– Как не узнавали, так и не узнают. Слава лучшего российского данкера жить не мешает (). Шучу, узнают, конечно. Я просто по улицам редко хожу. Не из-за известности, из-за холодов.– Глубоко положительное. Поддерживаю идею проведения мероприятия в Сочи. Люди там южные, горячие, любят и умеют болеть. Из Краснодара было много болельщиков. Конечно, части людей было добираться туда сложнее, чем до Москвы.– Это в первую очередь вопрос престижа, поэтому, конечно, будем сражаться за плей-офф до конца. Мы неплохо играли с лидерами на своей площадке, а, значит, в состоянии доставить неприятности, «покусать» в матчах на вылет с любым соперником.– Успевали. Всё это было предсказуемо.– Честно говоря, так далеко вперёд предпочитаю не забегать. Вот выйдем в плей-офф, пободаемся там, поиграем, а после решу что делать.– Как минимум обдумал бы подобное предложение. Меня не испугал бы ни языковой барьер, ни чужая культура. Всегда мечтал попробовать свои силы за рубежом. Это ведь интересный опыт, мне бы очень хотелось его приобрести.– Знаю, что он играл в Испании, но как-то не расспрашивал его. Может, при случае.– Мне кажется, дело не в этом. Скорее, проблема в слабом интересе самих россиян. Думаю, если бы появлялись конкретные предложения из-за рубежа, многие ребята бы по меньшей мере задумались. К тому же, уж слишком велик спрос на россиян на внутренней арене.– Буду, конечно. Хотя раньше, в начале 2000-х были интересные зарубы. Сейчас, безусловно, накал борьбы спал. В настоящий момент всё красиво, спору нет, но ребята больше отдыхают, чем играют.– Деррик Джонс из «Финикса». Видел записи нескольких его попыток, производит мощное впечатление.– Гордон тоже хорош. Добавлю его в свой шорт-лист (). Мне очень понравился прошлогодний конкурс, давно такой красоты не было.– Защитников, конечно.– Да. Он всё делал так изящно, легко. Со стороны посмотришь – и кажется что это раз плюнуть. Но на деле-то всё иначе.– Винс Картер. Без вариантов.