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175 лет назад 2016
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Максим Колюшкин
Фото: РИА Новости
Текст: Ринат Салахетдинов

Колюшкин: слава лучшего российского данкера жить не мешает

Максим Колюшкин – о перспективах «Автодора», сочинском Матче звёзд, собственной популярности, любимом данкере и многом другом.
18 февраля 2017, суббота. 20:50. Баскетбол
Защитник саратовского «Автодора» Максим Колюшкин вскочил на подножку уходящего в Сочи поезда буквально в последний момент. В состав звёзд России ему пробиться не удалось, зато он стал единственным отечественным участником конкурса по броскам сверху. В противостоянии с достойными соперниками (Джошем Адамсом, Фрэнком Элегаром и Янисом Тиммом) Колюшкин не ударил в грязь лицом и вышел в финал состязания. Там в равной борьбе он уступил лишь латышу. «Чемпионат» пообщался с защитником саратовцев после обидного поражения от «Химок» в «регулярке» Лиги ВТБ.

«Буду работать над результативностью»


– Уже в который раз «Автодор» демонстрирует неплохую атакующую игру, но победу всё равно упускает. Чего не хватает команде?
– Конечно, обидно уступать в равной борьбе. Ключевым стал момент в концовке, когда мы позволили игрокам «Химок» взять три подбора подряд на нашем щите. Проиграли очередную концовку, неприятно.

– Вы – специалист по «Химкам», судя по количеству игрового времени. Последний раз больше 25 минут на площадке вы провели как раз в матче с подмосковной командой аж 2 декабря. С чем это связано?
– Получил много времени из-за микротравмы Сергея Быкова, не позволившей ему сыграть. Не думаю, что тренер меня конкретно под «Химки» выпускает.

– При этом на статистике это несильно отразилось. Чувствуете в себе силы брать игру в атаке на себя?
– У «Автодора» такой стиль, при котором каждый игрок может брать инициативу в свои руки, никто косо не посмотрит. Порой осознаю, что могу атаковать кольцо и делаю это. Получается не всегда удачно. Буду работать над результативностью.

«От Матча звёзд осталось море положительных впечатлений»


– Поменялось отношение в команде после шоу, которое вы с Янисом Тиммой устроили на конкурсе по броскам сверху?
– Все ребята с улыбкой встретили, немного обсудили конкурс, но не более того.

– Почему вышли в майке с надписью «Ростов-Папа»?
– Я родился в Ростове. Как только подтвердилось моё участие в конкурсе, пришла идея выступать в такой майке. У меня друзья из Ростова в Сочи ехали, но сделать её не успели. Я обратился к организаторам. Был приятно удивлён, что они выполнили пожелание, да ещё и в столь короткий срок. Спасибо им большое.

– Как вообще восприняли приглашение?
– Обрадовался, конечно. Знал, что это будет грандиозное мероприятие, посмотреть на всё изнутри. Да и встретиться со знакомыми, немного отдохнуть и развеяться, устроить себе мини-каникулы хотелось. От Матча звёзд осталось море положительных эмоций.

– Чего не хватило для победы в финале?
– В конце немного устал. Во время конкурса думал, как именно бить. К сожалению, не припас третьего варианта данка. Усталость сказалась сильнее всего, да и времени почти не оставалось.

– Данки заранее готовили или импровизировали?
– По большей части импровизировал. Раньше, когда был моложе (смеётся), участвовал в ростовских данк-контестах. Так что у меня в запасе всегда есть пара трюков. К тому же, у меня был всего день на подготовку (Колюшкин заменил в конкурсе травмированного Вячеслава Зайцева из «Химок». – Прим. «Чемпионата»). В ином случае наверняка выступил бы гораздо лучше.

– Сильно расстроились из-за поражения?
– Нет, ну что вы. На фоне общего настроения чувствовал себя прекрасно. Был очень рад, когда удалось попасть в финал конкурса, а дальше подумал: «Будь, что будет».

– Поддержка девушки помогала? Или, будем откровенны, наоборот, отвлекала?
– Хорошо, что она поехала со мной, я чувствовал её поддержку каждую секунду. Благодаря её присутствию выступил лучше.

– На улицах Саратова стали чаще узнавать после МВЗ?
– Как не узнавали, так и не узнают. Слава лучшего российского данкера жить не мешает (хохочет). Шучу, узнают, конечно. Я просто по улицам редко хожу. Не из-за известности, из-за холодов.

– Как общее впечатление от сочинского Матча звёзд?
– Глубоко положительное. Поддерживаю идею проведения мероприятия в Сочи. Люди там южные, горячие, любят и умеют болеть. Из Краснодара было много болельщиков. Конечно, части людей было добираться туда сложнее, чем до Москвы.

«Тренерские перестановки в «Автодоре» были предсказуемы»


– Вернёмся к делам «Автодора». Команда борется за попадание в плей-офф, где шансов на продолжение борьбы не так много. Насколько принципиально вам будет зацепиться за восьмёрку сильнейших?
– Это в первую очередь вопрос престижа, поэтому, конечно, будем сражаться за плей-офф до конца. Мы неплохо играли с лидерами на своей площадке, а, значит, в состоянии доставить неприятности, «покусать» в матчах на вылет с любым соперником.

– Три тренера за сезон. Успевали за перестановками на тренерском мостике?
– Успевали. Всё это было предсказуемо.

– У вас с «Автодором» контракт до конца сезона. Есть уже какие-то мысли о будущем?
– Честно говоря, так далеко вперёд предпочитаю не забегать. Вот выйдем в плей-офф, пободаемся там, поиграем, а после решу что делать.

– Если предложат поиграть в одной из нетоповых европейских лиг, согласитесь?
– Как минимум обдумал бы подобное предложение. Меня не испугал бы ни языковой барьер, ни чужая культура. Всегда мечтал попробовать свои силы за рубежом. Это ведь интересный опыт, мне бы очень хотелось его приобрести.

– А как же Евгений Колесников? У него ведь опыт как раз есть. Не делится?
– Знаю, что он играл в Испании, но как-то не расспрашивал его. Может, при случае.

– Как думаете, почему российские игроки не востребованы за рубежом?
– Мне кажется, дело не в этом. Скорее, проблема в слабом интересе самих россиян. Думаю, если бы появлялись конкретные предложения из-за рубежа, многие ребята бы по меньшей мере задумались. К тому же, уж слишком велик спрос на россиян на внутренней арене.

«Фаворитом данк-контеста НБА считаю Гленна Робинсона»


– Грядет Матч звёзд НБА. Будете смотреть?
– Буду, конечно. Хотя раньше, в начале 2000-х были интересные зарубы. Сейчас, безусловно, накал борьбы спал. В настоящий момент всё красиво, спору нет, но ребята больше отдыхают, чем играют.

– Кто ваш фаворит в нынешнем данк-контесте?
– Деррик Джонс из «Финикса». Видел записи нескольких его попыток, производит мощное впечатление.

– А как же Аарон Гордон? Ведь его прошлогоднее соперничество с Заком Лавином назвали лучшим со времён шоу имени Винса Картера.
– Гордон тоже хорош. Добавлю его в свой шорт-лист (смеётся). Мне очень понравился прошлогодний конкурс, давно такой красоты не было.

– Данки в чьём исполнении больше нравятся – защитников или «больших»?
– Защитников, конечно.

– То есть, в прошлом году болел за Лавина?
– Да. Он всё делал так изящно, легко. Со стороны посмотришь – и кажется что это раз плюнуть. Но на деле-то всё иначе.

– Ваш любимый данкер?
– Винс Картер. Без вариантов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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