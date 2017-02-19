По стопам Леглера. Эрик Гордон – новый король трёхочковых

За последние годы НБА вложила много сил и хайпа в обычно второй по значимости конкурс субботы, чтобы повысить его статус на несколько уровней.Однако на этот раз отсутствиеи перебор со скорерами, которым куда привычнее забивать в игре, нежели в достаточно комфортной обстановке, вылилось в не самые высокие результаты, от которых мы начали отвыкать.Кого точно не ждали среди конкурсантов до начала сезона, так это, чей карьерный процент не дотягивал даже до «среднего класса» снайперов лиги. В этом сезоне Кемба серьёзно подтянулся, сразу же проскочив в топ-10 по общему количеству забитых «трёх» с процентом 39,5. Защитнику «Шарлотт» пришлось ещё и задавать темп, выходя к корзинам первым. Кемба с задачей справился, набрав солидные 19 очков.Следом за Уокером шёл. Победитель контеста 2013 года продолжает верить в свой бросок, и прошлогодний кошмар с 32,1% попаданий из-за дуги, кажется, остался позади. Разыгрывающий «Кливленда» вплотную приблизился к 40% реализации дальних бросков (38,9%), что почти на процент выше его карьерного показателя. Достаточно высокий результат для первого участника Кайри не смутил, наоборот, лишь раззадорил лидера «Кливленда», набравшего 20 баллов.Казалось, вечер удастся и игроки один за другим будут штамповать что-то около «двадцатника», но, увы,со своими 11 очками был лишь первым из череды разочаровавших участников. Более того, подобное выступление было не самым худшим в этот вечер, чему в эфире успел порадоваться, ставивший именно на защитника «Далласа».записал на свой счёт всего 10 баллов, астал первым конкурсантом в истории, не сумевшим набрать двузначное количество очков по новой системе – 9!Вклиниться между тишиной (именно этот популярнейший мотив сопровождал подходы Мэтьюза, Лоури и Макколума) удалось, которому сначала немного посвистели местные болельщики, припоминая не самый удачный отрезок в родных «Хорнетс/Пеликанс», а затем начали болеть всей ареной. 25 очков стали лучшим показателем в первом раунде, позволив Эрику получить наибольший отдых перед финалом.Выход на паркетудостоился максимального количества аплодисментов – от атакующего защитника и последнего конкурсанта ждали очередного чуда, и 5 очков с первой корзины вполне на это намекали. Какого же было удивление зрителей, когда после своего финального броска, поразившего цель, Клэй увидел на табло число 18 – результат, идентичный выступлению, который уже отдыхал на общей скамейке. На этом двухлетнее правление игроков «Голден Стэйт» прервалось.https://www.instagram.com/p/BQrPyKiDPkm/?taken-by=warriorsКемба понимал, что вышел в финал «на тоненького», но даже свой результат первого раунда повторить не смог и, покидая площадку, уже осознавал, что с 17 баллами его шансы на трофей практически равняются нулю. Последнюю надежду у своего коллеги бездушно забрал Кайри, вновь выбив 20.Теперь всё внимание было приковано к Эрику Гордону, в чьих руках находилась судьба всего конкурса. Три попадания мячами бонусной корзины и хороший темп позволили Эрику подойти к решающей «стрельбе» с 19 очками – от защитника «Хьюстона» требовалось всего два попадания. И тут даже у невозмутимого Эрика заиграли нервы: из простых мячей в кольцо зашёл лишь один, а решающий бонусный скользнул по дужке и перевёл действо в овертайм.У Кайри появился шанс, к тому же психологическое преимущество было на его стороне. Защитник попытался правильно разложить силы и тайминг, но если с первым задалось (4 попадания мячами бонусной корзины), то второй элемент в итоге сыграл с Ирвингом злую шутку. Защитник слишком долго выцеливал бонусные попытки, оставив лишь 10 секунд на последнюю корзину. В результате к 17 удалось прибавить всего одно очко.Второй раз Эрик не дрогнул, сняв вопрос о победителе ещё на предпоследней корзине. Вместе с победой защитник «Хьюстона» вписал своё имя в книгу рекордов конкурса, став первым игроком после, набравшим минимум 20 очков в каждом из трёх своих подходов.одобряют!