Увлекательное однообразие. Как Робинсон перепрыгнул через всех

Первый раунд начинался весьма неплохо. Деандре Джордан решил заручиться поддержкой DJ Khaled, перепрыгнув того вместе с аппаратурой. На первый взгляд лёгкий данк был исполнен с первого раза, к тому же потребовал от центрового максимума координации, чтобы облететь все острые углы.
За попыткой Джордана последовали первые 50 баллов от судей. Гленн Робинсон дважды сделал вид, что его что-то не устраивает в помощниках, лишь для того, чтобы в финальной версии данка перелететь обоих.
Полёты через людей стали главной темой конкурса, и заданный Робинсоном тон поддержал Деррик Джонс, перепрыгнув сразу через четырёх добровольцев, пусть и не с первой попытки.
От Аарона Гордона ждали куда большего, и с появлением дрона воображение всех зрителей разыгралось по полной. Увы, ничего сверхоригинального, кроме банального сброса мяча, от знакомого изобретения дождаться не удалось, а сам Гордон показал, что нога его всё-таки беспокоит. Форвард «Орландо» исполнил данк между ног только с четвёртой попытки, сразу же опустившись на последнее место.
Возвращаться в борьбу нужно было с чем-то особенно сложным, и 360 с проводкой мяча за спиной как раз для этого подходил. Однако на этот раз Гордон вообще не забил сверху, став одним из самых больших разочарований уик-энда. Поддержать реноме звёздных игроков не сумел и Деандре Джордан, чей реверс на 360 между ног потерял всю свою привлекательность в завершающей стадии.
Новичкам нужно было просто не натворить лишнего и успешно завершить свои попытки, с чем они и справились. Джонс эффектно вколотил между ног после паса Девина Букера от края щита.
А Робинсон исполнил мельницу на 360 с неудачной попыткой закрыть глаза рукой «а-ля Ди Браун».
Третий данк Робинсона также не вызвал особого ажиотажа, по сути, став повторением первого броска сверху, с той лишь разницей, что на этот раз в концовке он пытался изобразить подобие мельницы.
Достойного ответа Деррик Джонс найти не смог, измучившись с броском между ног сначала через трёх, а потом и через двух ассистентов. Судьи дали новичку шанс, поставив небывалые для нереализованного данка 37 баллов, и в финальной попытке Деррик сорвал 50, повторив бросок Винса Картера.
Для победы Робинсону требовалось набрать всего 44 балла. Форвард не стал ничего выдумывать, пойдя по проторенной дорожке: очередная вереница помощников и очередной данк через всю толпу. В последней вариации зрители увидели реверс с потрясающей амплитудой.
С одной стороны, победителя сложно в чём-то упрекнуть: в отличие от того же Джонса все данки были исполнены, а сама техника была на весьма высоком уровне. С другой – три из четырёх были похожи друг на друга как капли воды и отличались лишь деталями в завершающей стадии. Сравните с тем же Гордоном образца прошлого года, который был куда вариативнее в использовании ассистента-талисмана. Для одного конкурса выглядело достаточно увлекательно, но в следующем году ценность подобных данков упадёт в разы.