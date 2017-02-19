Спиной к стене. ЦСКА обыгрывает «Локо» в матче за первое место

Перешагнув экватор чемпионата Единой лиги, ЦСКА обнаружил себя в знакомой компании, которая невероятно плотно расположилась в верхней части турнирной таблицы. Подобной скученности не наблюдалось уже очень давно, и те, кто на протяжении многих лет жалуется на отсутствие интриги во внутреннем первенстве, в общем, могут быть довольны. ЦСКА наглядно показал, что жёсткий график и травмы могут серьёзно вмешаться в, казалось бы, известные каждому обывателю расклады – действующему чемпиону Евролиги на данном этапе приходится действительно нелегко.«Локо» подходил к матчу за промежуточное первое место с совсем иным настроением. Командадо отчётного поединка продемонстрировала одну из лучших серий во всей Европе, одержавпобеды в 13 матчах кряду в Единой лиге. Кроме того, краснодарцы провели беспощадную кампанию в своей группе Еврокубка на этапе Топ-16, уступив лишь однажды. Много ли это значило против фаворита, который в предыдущем туре потерпел чувствительное поражение от прямого конкурента? Как показал ход поединка – вполне.Первыми счёт, пусть и неофициальный, открыли гости, точнее, их болельщики. На предматчевую разминку баскетболисты ЦСКА вышли под гул краснодарцев и уже спустя полминуты наблюдали за абсолютно противоположной картиной, когда на паркете появились гости. Аплодисментами игроки «Локомотива» не ответили, но капитанский взгляд, тут же поймавший свой фан-сектор, намекал на то, что гости точно знали, откуда будет исходить необходимая поддержка.Словно памятуя о трёхочковым провале в Санкт-Петербурге, «армейцы» начали с двух дальних попаданий. Гости в долгу не остались, с первых минут активно загрузив двух своих «больших». Первый раз хозяева по-настоящему упёрлись в защите только в середине четверти, что сразу вылилось в аллей-упна другом конце площадки. Однако на этом магия серба временно прекратила своё действие: Милош смазал следующие два броска с дистанции, на что гости ответили попаданиями Зубкова и Рочести (13:16).После тайм-аутов обоих тренеров команды обменялись блок-шотами, вот тольконакрыл Владимира Ивлева чисто, а российский форвард в следующем владении своего визави цепанул по спине. Когда в следующий раз забить с фолом не смог ужевопросительно пожал плечами. Несмотря на то что хозяева заметно прибавили в обороне, краснодарцам удавалось забивать на последних секундах благодаря индивидуальному мастерству Зубкова и Вуюкаса. «Трёха» Кори Хиггинса почти что с сиреной отобрать лидерство у «Локо» не смогла – 19:20.Всю «прелесть» агрессивной защиты ЦСКА в первых мгновениях второй четверти на себе ощутил. За полминуты американец обменялся жёсткими фолами с Хиггинсом, а затем оказался на полу в борьбе с. Постепенное повышение температуры на паркете было заметно даже без измерительных приборов: после «неспортивного» Джеймс Огастин отведал собственного лекарства. Вуюкас приложился настолько «эффективно», что Джеймс даже не вышел на реализацию бонусного штрафного, тут же получив лечебный массаж шейного отдела позвоночника.Переждав небольшую бурю, гости выдали рывок 7:0 совместными усилиями Хвостова, Зубкова и Коллинса. В отсутствие де Коло и Теодосича роль лидера в составе ЦСКА на себя взял, дважды разрядив обойму с дальней дистанции и вновь сократив отставание до минимума. Следующее попадание из-за дуги от Виктора Хряпы уже вывело «армейцев» вперёд. На волне успеха капитан москвичей порадовал болельщиков проходом по лицевой и редким данком, но, как и в предыдущей десятиминутке, уйти на перерыв в роли лидера хозяевам не удалось – 38:38.Высочайший процент попадания с игры (особенно против «армейцев») за 55 гости сохраняли всеми правдами и неправдами, несмотря на то что потери продолжали сдерживать «Локо» – к середине третьей четверти их набралось на чёртову дюжину. «Армейцы», посадившие гостей на фолы за первые несколько минут, весомым преимуществом не пользовались – хватало усилий Теодосича и Воронцевича. Однако солидного отрыва москвичи создать так и не смогли, пока не выдали великолепный отрезок в защите: за последние 4,5 минуты «Локо» добавил в собственную копилку всего 3 очка – 57:51.«Армейцы» не стали откладывать дело в долгий ящик и с первых мгновений заключительной четверти бросились строить непреодолимый барьер. И на этот раз дальнобойная артиллерия Димитриса Итудиса не подвела: именно «трёхи» де Коло и Воронцевича удерживали гостей на безопасной дистанции (70:61). В критический момент, когда матч уже начал уходить от краснодарцев, все карты спутал Марди Коллинс, набравший 9 очков подряд.Понимая, кто является самым горячим игроком в своей команде, Обрадович поберёг пойнт-форварда для концовки, тем более что гости дождались бонусных штрафных. Долго Коллинсу отдыхать не пришлось: именно «единица» «Локо» своими бросками с линии сократила отставание до дистанции одного дальнего броска (74:71). Но на решающий рывок сил у гостей не хватило: после точных штрафных де Коло Кевин Джонс исполнил тяжелейший полукрюк, который цели не достиг. Следующая же «трёха» (четвёртая в матче) Воронцевича перевела игру в режим автопилота. Саша Обрадович успел поиграть в тактику, которая лишь затянула агонию краснодарцев – 83:77.Сербский наставник «Локо» принял поражение с достоинством, высказав недовольство лишь итоговыми 17 потерями и явным провалом в третьей четверти:«Поздравляю ЦСКА, они заслужили эту победу. Мы играли солидно, и сегодня у нас были шансы на победу. Меня не устроило большое количество потерь, из-за чего в третьей четверти мы потеряли игровой ритм. Но, в конце концов, мы не должны сильно расстраиваться, повторюсь, у нас были хорошие моменты, которые мы обязательно должны использовать в будущем.Мы играли против чемпионов, которые всегда знают, как воспользоваться теми или иными преимуществами. В третьей четверти они это продемонстрировали. Это объяснение звучит достаточно просто, но мы действительно слишком сбивались на индивидуальные действия, не создавая себя хороших позиций для бросков. Иногда что-то зависит от тебя, а иногда есть парни, которые просто более атлетичны и обладают более высоким баскетбольным IQ».Отдал должное сопернику и Димитрис Итудис, заметив значительные изменения в подходе своих подопечных к отчётному поединку:«Это была тяжёлая игра против сильного соперника — «Локо» имел в активе 13-матчевую победную серию. Мы играли солидно, особенно в защите. Сегодня им 6 или 7 раз удалось забить на последних секундах тяжёлые броски, и исход мог быть совсем другим. Отношение моих парней было совсем иным, и как команда мы смотрелись гораздо лучше. Мы заставили совершить множество потерь соперника, который обычно очень дорожит мячом и имеет в своём составе прекрасных разыгрывающих. Это был результат нашей агрессивности с самого начала. Даже когда они вели 8 очков во второй четверти, мы оставались в игре. Нашли решения в защите и нападении и добыли эту победу. Очередная сложная игра в сложной лиге, коей является ВТБ. Будем продолжать в том же духе».Вопрос о психологическом состоянии команды (пожалуй, самый популярный на пресс-конференциях с участием грека) витал в воздухе, напрашиваясь сам собой. Как только он наконец-то прозвучал, греческий наставник выдал одну из самых запоминающихся тирад в этом сезоне:«Очевидно, что мы сохранили почти всех людей, причастных к чемпионству в Евролиге и ВТБ. Но сейчас это в прошлом. Поэтому первое, что мы должны были сделать в начале сезона, это понять, что мы обязаны быть более мотивированы, чем любая другая команда. У нас было много проблем в течение сезона: стартовали хорошо, но потом пошли взлёты и падения. В итоге мы пришли к тому моменту, когда нам всем нужно было много общаться между собой и быть откровенными внутри коллектива. Конечно, я не буду раскрывать никаких секретов, но сегодня мы реагировали как одна команда.Поймите, это такие же люди, они не могут по щелчку просто стать хорошими или плохими игроками. Естественно, помимо чистой баскетбольной теории мы уделяем время психологии. Сегодня этот матч был сродни финалу. Каждый раз от ЦСКА ждут только победы и на самом деле, подобный исход – отличный способ выйти из той непростой ситуации, в которой мы оказались после недавнего поражения. Я бы сказал, что сегодня мы играли так, словно нас прижали к стенке, и я доволен, как мы на это отреагировали. Поверьте, мы по-прежнему на правильном пути и попытаемся продолжить выходить на матчи с подобным настроем».Насколько точными окажутся предсказания Димитриса Итудиса, мы узнаем совсем скоро. «Локомотив» оказался лишь вторым тяжёлым соперником из зубодробительный 5-матчевой серии, следующими эпизодами которой станут поединки против «Маккаби», УНИКСа и «Барселоны».