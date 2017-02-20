За гранью. Космические цифры и яркие моменты Матча звёзд НБА

Зрители постепенно привыкли (к сожалению), что Матч звёзд НБА
превратился из собственно матча, противостояния, в шоу. Прошедшая в Новом Орлеане встреча стала ярчайшим доказательством этого тезиса. Сборные Востока и Запада обновили рекорд результативности Матчей звёзд, набрав на двоих 374 очка – Запад победил 192:182. Предыдущее достижение – 369 очков – было установлено в прошлом году. С другой стороны, как может быть иначе, если по ходу поединка Леброн Джеймс
реализует такие броски.
Обновился и рекорд личной результативности игрока — героем вечера стал форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис
, изо всех сил старавшийся порадовать домашние трибуны. Результатом его усилий стали 52 очка, что на 10 больше предыдущего достижения, установленного ещё Уилтом Чемберленом
в 1962 году.
Дэвис был признан MVP матча, что вполне логично. Дабл-дабл из 52 очков и 10 подборов выглядел более чем солидно. Кстати, последним игроком, получавшим награду перед родной публикой. был Коби Брайант
в 2011 году.
Новый одноклубник Дэвиса (по слухам) Демаркус Казинс
особыми подвигами на Матче звёзд не отметился, в основном подбадривая партнёров со скамейки. Стив Керр
выделил центровому всего две минуты игрового времени. Это самый скромный показатель с 1971 года, когда лавку полировали Кенни Хокинс и Джон Джонсон
.
Пока Буги скучал на скамейке, на площадке происходило много интересного. В одном из эпизодов встречи молодое дарование «Милуоки» Яннис Адетокунбо
унизил Стивена Карри
, впечатлив даже партнёров последнего по сборной Запада – Дрэймонда Грина и Деандре Джордана
.
В следующий раз Стэф поступил гораздо осмотрительнее. Когда Адетокунбо побежал в отрыв, Карри просто лёг на паркет и закрыл голову руками. Всё лучше, чем снова стать жертвой грека.
Засветилась на Матче звёзд и старая знакомая Стэфа – танцующая мама из Окленда. Операторы даже выделили для неё отдельную рубрику.
Расставание Кевина Дюранта и Расселла Уэстбрука
вышло непростым. Бывшие партнёры по «Оклахома-Сити» никак не могут наладить отношения, поэтому операторы Матча звёзд решили им помочь.
При этом оба – профессионалы до мозга костей, и ухудшение личных отношений никак не сказалось на их взаимопонимании на площадке. Этот великолепный аллей-уп – прямое тому доказательство.
Всего же зрители увидели в исполнении игроков обеих команд 75 данков. Для сравнения – в прошлом году их было 57, а наибольшее количество данков в одном матче нынешней «регулярки» – 19.
18 из них – на счету MVP Матча звёзд. Это на 4 данка больше, чем у любой команды НБА по ходу нынешнего регулярного чемпионата (15 февраля игроки «Лейкерс» отметились 14 данками в поединке с «Финиксом»).
На Матче звёзд было традиционно много селебрити. На первом ряду сидел Jay Z. Сам Король почтил музыканта своим вниманием.
До начала матча с баскетболистами вовсю общался футбольный гений – бразилец Роналдиньо
.
Следующий Матч звёзд пройдёт в Лос-Анджелесе в феврале 2018 года. По традиции, на нынешнем Матче звёзд был представлен логотип грядущего шоу.