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175 лет назад 2016
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Сборная Запада обыграла команду Востока в Матче звёзд НБА
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

За гранью. Космические цифры и яркие моменты Матча звёзд НБА

Рекорд результативности, подвиги Дэвиса, Дюрант и Уэстбрук, селебрити на трибунах – в обзоре главных событий Матча звёзд НБА.
20 февраля 2017, понедельник. 13:15. Баскетбол
Зрители постепенно привыкли (к сожалению), что Матч звёзд НБА превратился из собственно матча, противостояния, в шоу. Прошедшая в Новом Орлеане встреча стала ярчайшим доказательством этого тезиса. Сборные Востока и Запада обновили рекорд результативности Матчей звёзд, набрав на двоих 374 очка – Запад победил 192:182. Предыдущее достижение – 369 очков – было установлено в прошлом году. С другой стороны, как может быть иначе, если по ходу поединка Леброн Джеймс реализует такие броски.Обновился и рекорд личной результативности игрока — героем вечера стал форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис, изо всех сил старавшийся порадовать домашние трибуны. Результатом его усилий стали 52 очка, что на 10 больше предыдущего достижения, установленного ещё Уилтом Чемберленом в 1962 году.Дэвис был признан MVP матча, что вполне логично. Дабл-дабл из 52 очков и 10 подборов выглядел более чем солидно. Кстати, последним игроком, получавшим награду перед родной публикой. был Коби Брайант в 2011 году.Новый одноклубник Дэвиса (по слухам) Демаркус Казинс особыми подвигами на Матче звёзд не отметился, в основном подбадривая партнёров со скамейки. Стив Керр выделил центровому всего две минуты игрового времени. Это самый скромный показатель с 1971 года, когда лавку полировали Кенни Хокинс и Джон Джонсон.Пока Буги скучал на скамейке, на площадке происходило много интересного. В одном из эпизодов встречи молодое дарование «Милуоки» Яннис Адетокунбо унизил Стивена Карри, впечатлив даже партнёров последнего по сборной Запада – Дрэймонда Грина и Деандре Джордана.В следующий раз Стэф поступил гораздо осмотрительнее. Когда Адетокунбо побежал в отрыв, Карри просто лёг на паркет и закрыл голову руками. Всё лучше, чем снова стать жертвой грека.Засветилась на Матче звёзд и старая знакомая Стэфа – танцующая мама из Окленда. Операторы даже выделили для неё отдельную рубрику.Расставание Кевина Дюранта и Расселла Уэстбрука вышло непростым. Бывшие партнёры по «Оклахома-Сити» никак не могут наладить отношения, поэтому операторы Матча звёзд решили им помочь.При этом оба – профессионалы до мозга костей, и ухудшение личных отношений никак не сказалось на их взаимопонимании на площадке. Этот великолепный аллей-уп – прямое тому доказательство.Всего же зрители увидели в исполнении игроков обеих команд 75 данков. Для сравнения – в прошлом году их было 57, а наибольшее количество данков в одном матче нынешней «регулярки» – 19.18 из них – на счету MVP Матча звёзд. Это на 4 данка больше, чем у любой команды НБА по ходу нынешнего регулярного чемпионата (15 февраля игроки «Лейкерс» отметились 14 данками в поединке с «Финиксом»).На Матче звёзд было традиционно много селебрити. На первом ряду сидел Jay Z. Сам Король почтил музыканта своим вниманием.До начала матча с баскетболистами вовсю общался футбольный гений – бразилец Роналдиньо.Следующий Матч звёзд пройдёт в Лос-Анджелесе в феврале 2018 года. По традиции, на нынешнем Матче звёзд был представлен логотип грядущего шоу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кевин Дюрант Леброн Джеймс Расселл Уэстбрук Стивен Карри Энтони Дэвис Яннис Адетокунбо Матч звёзд НБА Фото
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