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175 лет назад 2016
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Единая лига ВТБ
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Планидин

Чёртова дюжина. ЦСКА и «Зенит» остаются на вершине Единой лиги

ЦСКА прервал 13-матчевую победную серию «Локомотива», что позволило «Зениту» выйти на второе место по итогам очередного тура Единой лиги.
20 февраля 2017, понедельник. 22:15. Баскетбол

ЦСКА отстоял первую строчку


Центральным матчем тура стала битва двух лучших команд Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал на своём паркете «Локомотив-Кубань», обыгравший «армейцев» в поединке первого круга в Краснодаре. До встречи с «Локомотивом» «армейцы» потерпели чувствительное поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита» и выдавать вторую в этом сезоне безвыигрышную серию (первая была в Евролиге) не собирались.

К победе «армейцев» привели традиционная защита и классная игра Нандо де Коло (21 очко) и Андрея Воронцевича (14 очка, 4 из 6 из-за дуги). «Локо» неплохо смотрелся в первой половине, завершившейся вничью (38:38), но в концовке третьей четверти упустил хватку, после чего даже с помощью неудержимого Марди Коллинса (11 очков в четвёртой четверти) догнать принципиального соперника не смог. Чёртова дюжина побед оказалась для «Локомотива» по-настоящему неудачной.

→ Спиной к стене. ЦСКА обыгрывает «Локо» в матче за первое место

«Астана» удерживается в зоне плей-офф


Белорусско-казахстанское противостояние получилось не слишком зрелищным, да и интриги минскому матчу явно не хватило. «Астана» захватила лидерство с первых минут и не теряла его до финальной сирены. Одной из главных причин поражения «цмоков» стала невероятно низкая продуктивность их лидеров Дрю Джойса и Джастина Грэя: на двоих американцы реализовали всего три броска с игры в 19 попытках. Единственный дабл-дабл сделал главный герой в составе «Астаны» Усман Крубалли (23 очка и 10 подборов).

Очередные подвиги Фрэнка Элегара


На строчку выше казахстанцев расположился красноярский «Енисей», и, судя по последним результатам, седьмое место – не предел команды Олега Окулова. В минувшее воскресенье красноярцы удачно погостили у таллинского «Калева», который всё дальше отдаляется от зоны плей-офф. В последних 10 матчах эстонцы одержали всего две победы, а поражение от «Енисея» стало вторым кряду.

Как и в предыдущем матче, хозяевам паркета не хватило очков традиционного лидера. Демонте Харпер был лишь тенью самого себя, показав всего 25% с игры. Стараний же Виталия Лютыча, установившего личный рекорд результативности (30 очков), оказалось недостаточно. Начиная с 25-й минуты «Енисей» стал контролировать ход в целом равного матча и благодаря работе в «краске» Фрэнка Элегара (18 очков и 16 подборов) и клатчевым трёхочковым Василия Заворуева (22 очка, 6 из 8 из-за дуги) одержал восьмую победу в сезоне.

Кстати, для Фрэнка этот матч стал уже четвёртым в чемпионате, когда центровой красноярцев покидал паркет, записав на свой счёт минимум 15 подборов и 15 очков.

«Зенит» в огне


Самый результативный матч тура был сыгран в Нижнем Новгороде, где одноимённый клуб принимал санкт-петербургский «Зенит». После поражения «Локомотива» обладателем самой длинной победной серии стала именно команда Василия Карасёва, однако продлить её после успеха в матче с ЦСКА оказалось совсем непросто. Из всех российских клубов в самом тяжёлом положении находился именно «НН», и победа над «Зенитом» позволила бы нижегородцам обойти «Автодор».

Гости создали солидный задел только в конце первой половины, но после рывка 8:0 подопечные Шталбергса вернулись в игру. Не прошло и нескольких минут, как ответный удар нанесли уже баскетболисты в синей форме: Аарон Уайт (15 очков и 6 подборов) и Райан Тулсон (20 очков) на двоих организовали рывок 13:0. Выйти из состояния грогги хозяева смогли только в самой концовке – постаралась тройка американских легионеров Бойнтон — Томпсон — Кейн.

После «трёхи» Томислава Зубчича у чёрно-белых оставалось чуть более двух минут, чтобы сократить дистанцию одного дальнего броска, вот только забить его не смог ни Бойнтон, ни Томпсон. Поставил точку в матче Стефан Маркович, которому не хватило одного очка до дабл-дабла (9 очков и 10 передач). «Зенит» одерживает восьмую победу подряд и поднимается на второе место в таблице.

Шведское ускорение


В единственном матче понедельника встречались ещё два представителя «большой пятёрки». В последнем туре УНИКС остановил падение, обыграв на выезде «Нижний Новгород», и готовился ещё ближе пойти к уходящему пелотону по итогам матча с «Химками». Команда Душко Ивановича также не собиралась выбывать из борьбы за тройку, прибыв в Казань с действующей серией из четырёх побед.

Первая половина, как и ожидалось, прошла в равной борьбе – «Химкам» лишь в концовке удалось немного врываться вперёд (49:53). Что произошло после большого перерыва, наверняка не сможет объяснить сам Евгений Пашутин. Пятиминутка имени Алексея Шведа, в которой лидер подмосковной команды настрелял 11 очков, полностью выбила УНИКС из ритма. Только благодаря попаданиям Артёма Параховского и Евгения Воронова казанцам удалось набрать двузначное количество очков в третьей четверти.

Вернуться в матч и попытаться сократить значительный гандикап у хозяев паркета не получилось: трёхочковые Мони, Пуллена и Шведа поставили точку в так и не разгоревшейся погоне. Сам же лидер «Химок» в третий раз в сезоне набрал более 30 очков, переиграв в очной дуэли Кита Лэнгфорда (19).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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