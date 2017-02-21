Взрывоопасно! Что нужно знать о трейде Казинса в «Нью-Орлеан»

Анализируя сделку с участием Казинса, заокеанские эксперты разделились на два враждующих лагеря.

Позиция «Сакраменто»

Рискнул «Нью-Орлеан» знатно. На бумаге клуб сформировал лучшую переднюю линию последних лет.

Позиция «Нью-Орлеана»

Что дальше?

Одним махом Делл Демпс выторговал полтора года на реанимацию собственной карьеры.

Сам факт того, что после семи лет мытарств в столице Калифорнии самый продуктивный с точки зрения статистики центровой в НБА сменил прописку, ничуть не удивляет. Чем дольше мучился менеджмент «Сакраменто» в бесплодных попытках построить вокруг Демаркуса Казинса команду, способную претендовать хотя бы на место в плей-офф, тем более вероятным становился его обмен в другую организацию.Скажете, что ни один генеральный менеджер в здравом уме и трезвой памяти не захочет видеть в своей команде столь эгоцентричного и недисциплинированного исполнителя? А почему бы, собственно, и нет? Во-первых, истекающий летом 2018-го контракт Казинс подписывал в те блаженные времена, когда восьмизначные оклады ещё не были чем-то будничным – и обходится своему работодателю примерно в те же деньги, что и Тимофей Мозгов с Бисмаком Бийомбо при несопоставимом уровне таланта. Во-вторых, никто до сих пор не знает чёткого ответа на вопрос, что хуже — поведение якобы неуправляемого Демаркуса или кадровая политика офиса «Кингз». Вернее, её полное отсутствие.Наконец, с каждой следующей выходкой одиозного бигмэна его стоимость на рынке падала – а получить «ол-стара» за мешок пусть и первосортной, но всё-таки картошки мечтает каждый функционер. «Слил» Джорджа Карла? Минус выбор в первом раунде. Стал рекордсменом лиги по темпам получения 16 технических фолов, приводящих к автоматической одноматчевой дисквалификации после каждого следующего аналогичного нарушения? Минус пик второго. А ведь Казинс ещё конфликтовал с журналистами, занимался статистическим читерством, не усердствовал в обороне…Игра однозначно стоила свеч. «Нью-Орлеан» заполучил игрока, входящего в пятёрку лидеров сезона по результативности и имеющего дабл-дабл в средних показателях, примерно за тот же набор активов, за который «Филадельфия» отказалась отпускать Джалила Окафора – за вычетом Бадди Хилда, на включение которого в сделку настоял высоко оценивающий таланты снайпера-новичка менеджмент «Кингз». Но не спешите записывать коллектив из Луизианы в безусловные победители трейда и утверждать, что «Сакраменто» – пробивший дно, казалось бы, ещё несколько лет назад, – сумел удивить даже тех, кто давно перестал восхищаться «гениальностью» Вивека Ранадива и Владе Диваца.На наших с вами глазах состоялся один из самых неоднозначных обменов последних лет, который повлияет на десятки судеб – тренерских, игроцких, менеджерских и далее по тексту. Но каким именно образом? Здесь действительно не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.Анализируя сделку с участием Казинса, заокеанские эксперты разделились на два враждующих лагеря. Одни в пух и прах разносят Ранадива, из-за упрямства которого клуб не избавился от «большого» ещё пару лет назад – и дождался, пока принятое предложение «Нью-Орлеана» не оказалось единственным более или менее достойным. Вторые утверждают, что калифорнийцы не станут хуже без Демаркуса – банально потому, что хуже уже некуда – и, обменяв его, получат возможность начать всё сначала. Какой-никакой фундамент для этого вроде бы создан. Всё ещё молодые и перспективные Хилд с Уилли Коли-Штайном получат уйму времени на адаптацию в новых реалиях во второй половине регулярного чемпионата, которую «Кингз» будут «сливать»: предшественники Диваца благополучно обменяли клубный выбор в первом раунде драфта-2017, защитив его до десятого выбора включительно. Два пика в лотерее остаются двумя пиками в лотерее – существует немало проверенных способов распорядиться ими с умом. Наконец, 30-35 побед с прогрессирующей молодёжью и дружеской атмосферой в раздевалке лучше тех же показателей со смутьяном Казинсом без малейших намёков на поступательный прогресс.Но реальным основанием для трейда послужили финансы. Да-да, старые-добрые деньги. Новое коллективное соглашение позволяло Демаркусу претендовать на наиболее внушительный контракт в истории профессионального баскетбола – пятилетний договор на сумму более $ 209 млн. Естественно, центровой ни в коем случае не возражал против такого поворота событий. Его агенты пошли ещё дальше: едва «Сакраменто» активизировался в переговорах с другими клубами, команда баскетболиста запустила в СМИ информацию о том, что ни с одной другой организацией Казинс о досрочном продлении сотрудничества даже разговаривать не станет. По логике, это должно было отпугнуть всех потенциальных претендентов, но с «Нью-Орлеаном» не сработало. Почему, поясним ниже.Словом, в «Кингз» понимали, что приближаются к точке невозврата. На одной чаше весов – сомнительная перспектива сделать Казинса, ни разу в карьере не сыгравшего в плей-офф НБА, самым высокооплачиваемым баскетболистом планеты (после такого рекордный гонорар Майка Конли уже не кажется чем-то неадекватным, не правда ли?!). На другой – вселенская катастрофа в лице исполнителя с характером Демаркуса, не получившего соглашение своей жизни и обозлившегося на весь окружающий мир. Даже Дивац, являясь одним из слабейших генеральных менеджеров лиги, не мог не понимать: допусти он открытый конфликт с игроком на истекающем контракте, и пара пиков второго раунда в качестве компенсации за него стала грандиозным успехом.Парадокс: пункт коллективного соглашения, призванный содействовать клубам так называемого «малого рынка» в удержании звёзд, вынудил «Сакраменто» в экстренном порядке торговать единственного топ-игрока и запускать новый цикл перестройки. Что из этого выйдет, сказать решительно невозможно. Да, у калифорнийцев имеются до полудюжины интригующих «проспектов» и возможность усилиться с ярмарки талантов. Но мы ведь говорим о команде, где за последнее десятилетие никто толком не прогрессировал, а в первой десятке драфта выбирались, скажем, Джиммер Фредетт да Ник Стаускас.Долгие годы Делл Демпс имитировал бурную деятельность и умудрялся выходить сухим из воды – даже тогда, когда его отставка с должности генерального менеджера «Нью-Орлеана» казалась неотвратимой. Впрочем, вечно перекладывать вину за неудовлетворительные результаты на других он не мог. Два года назад «Пеликанс» уволили Монти Уильямса после проигранной серии первого раунда плей-офф с будущими чемпионами из «Голден Стэйт», мотивируя это решение тем, что команда с Энтони Дэвисом в составе должна претендовать на большее. Только первый сезон с Элвином Джентри у руля был провален начисто, да и второй складывается не слишком успешно. Что тут скажешь, если даже проклятый «Сакраменто», и тот расположился выше в турнирной таблице?!Чтобы удержаться на едва ли не самом горячем кресле всей НБА, Демпсу необходимо было провернуть что-нибудь эдакое, причём именно здесь и сейчас, ведь до следующего межсезонья он мог бы и не доработать. Поговаривают, что загнанный в угол функционер был готов пожертвовать любыми (кроме Дэвиса, конечно) активами ради полуторагодичного сотрудничества с Полом Джорджем, тоже выходящим на рынок в 2018-м и мечтающим когда-нибудь добраться до «Лос-Анджелес Лейкерс». Трейд за суперзвезду был единственным способом отсрочить неизбежное – и плевать Делл хотел на все сопутствующие риски.А рискнул «Нью-Орлеан» знатно. На бумаге клуб сформировал лучшую переднюю линию последних лет: собранные под одним знаменем четвёртый и пятый бомбардиры лиги, которым в сумме нет ещё и пятидесяти, выглядят очень внушительно. Оба овладели искусством растягивания обороны соперников со средней и дальней дистанции, а потому не должны отнимать друг у друга пространство в «краске». Дэвис наконец-то получил в партнёры элитного скорера и человека, способного без особого ущерба для здоровья вести силовую борьбу с классическими центровыми противника – то есть ему впервые за всё время выступлений в ассоциации не придётся взваливать на свои плечи запредельный объём работы на обеих сторонах площадки. Баскетболист с его антропометрией, данными и навыками игры в обороне, которому наконец-то позволят сосредоточить усилия на подстраховке со слабой стороны, должен и однозначно будет бить рекорды лиги по блок-шотам. Да и здоровье побережёт.И всё было бы хорошо, если бы не выходящий на первый план вопрос совместимости. По части темпа игры и динамики движения мяча «Сакраменто» с Демаркусом и без него при Дэйве Йоргере представлял собой две совершенно разные команды с очевидным преимуществом второй – более подвижной и альтруистичной. Вместе с тем Энтони в последние годы несколько эффективнее действовал с позиции пятого номера, нежели с «четвёрки», которую ему теперь предстоит закрывать на очень продолжительных отрезках. Пару десятилетий назад, когда баскетбол ещё являлся спортом больших парней, «фронт-корт» Дэвис – Казинс наверняка принёс бы его обладателю заветный перстень (а, быть может, и не один). Но грани между позициями окончательно стёрлись, и «две башни» уже никому ничего не гарантируют. А ведь есть ещё и пресловутый психологический фактор: попробуй угадай, как поведёт себя новобранец «Пеликанс» в команде, где есть признанный лидер, и сможет ли он смириться со статусом второго парня на деревне.Одним махом Демпс выторговал полтора года на реанимацию собственной карьеры. Теперь ему предстоит разгрузить забитую им же чудовищными контрактами платёжную ведомость и отправить куда-нибудь хотя бы Омера Ашика, чтобы продуктивно поработать на рынке свободных агентов в следующем июле. Особо рьяные болельщики «Нью-Орлеана» наверняка мечтают о звёздном плеймейкере, который распределял бы броски между двумя способными «большими». О Крисе Поле, или, скажем, Кайле Лоури.Возможность предложить максимальный договор любому из них у коллектива из Луизианы будет, но игроков с амбициями нужно заинтересовать чем-то более весомым, чем десятки миллионов долларов на банковских счетах. Грубо говоря, у Джентри есть совсем немного времени, чтобы предъявить товар лицом – если обновлённые «Пеликанс» квалифицируются в плей-офф и избегут межличностных конфликтов, шансы увидеть новое «большое трио» серьёзно возрастут. Нет? Что ж, тогда Казинс уйдёт свободным агентом, Демпс отправится на рыбалку, а серьёзно пострадает только Дэвис, у которого бездарные функционеры отнимут ещё полтора года карьеры.Обойтись, по хорошему счёту, можно и без плеймейкера со стороны. Продлить Джру Холидэя, оставившего позади многочисленные проблемы и наконец-то вернувшегося на филадельфийский уровень. Окружить лидеров более сильными, чем Соломон Хилл и Итуон Мур, баскетболистами «три-энд-ди»-формации. Доукомплектовать тренерский штаб так, чтобы он действительно стал проекцией мозгового центра имени Стива Керра в «Голден Стэйт», а не пародией на него. Так или иначе, процесс обновления «Нью-Орлеана» – интрига, приковывающая внимание всех любителей игры.«Сакраменто»? Раньше мы вспоминали об этой команде в основном благодаря статистическим достижениям и демаршам Казинса. Теперь о ней смело можно забыть – и, исходя из квалификации людей, ответственных за кадровые решения, забыть надолго.