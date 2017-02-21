Взрывоопасно! Что нужно знать о трейде Казинса в «Нью-Орлеан»

Скажете, что ни один генеральный менеджер в здравом уме и трезвой памяти не захочет видеть в своей команде столь эгоцентричного и недисциплинированного исполнителя? А почему бы, собственно, и нет? Во-первых, истекающий летом 2018-го контракт Казинс подписывал в те блаженные времена, когда восьмизначные оклады ещё не были чем-то будничным – и обходится своему работодателю примерно в те же деньги, что и Тимофей Мозгов с Бисмаком Бийомбо при несопоставимом уровне таланта. Во-вторых, никто до сих пор не знает чёткого ответа на вопрос, что хуже — поведение якобы неуправляемого Демаркуса или кадровая политика офиса «Кингз». Вернее, её полное отсутствие.
Наконец, с каждой следующей выходкой одиозного бигмэна его стоимость на рынке падала – а получить «ол-стара» за мешок пусть и первосортной, но всё-таки картошки мечтает каждый функционер. «Слил» Джорджа Карла? Минус выбор в первом раунде. Стал рекордсменом лиги по темпам получения 16 технических фолов, приводящих к автоматической одноматчевой дисквалификации после каждого следующего аналогичного нарушения? Минус пик второго. А ведь Казинс ещё конфликтовал с журналистами, занимался статистическим читерством, не усердствовал в обороне…
Игра однозначно стоила свеч. «Нью-Орлеан» заполучил игрока, входящего в пятёрку лидеров сезона по результативности и имеющего дабл-дабл в средних показателях, примерно за тот же набор активов, за который «Филадельфия» отказалась отпускать Джалила Окафора – за вычетом Бадди Хилда, на включение которого в сделку настоял высоко оценивающий таланты снайпера-новичка менеджмент «Кингз». Но не спешите записывать коллектив из Луизианы в безусловные победители трейда и утверждать, что «Сакраменто» – пробивший дно, казалось бы, ещё несколько лет назад, – сумел удивить даже тех, кто давно перестал восхищаться «гениальностью» Вивека Ранадива и Владе Диваца.
На наших с вами глазах состоялся один из самых неоднозначных обменов последних лет, который повлияет на десятки судеб – тренерских, игроцких, менеджерских и далее по тексту. Но каким именно образом? Здесь действительно не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.
Анализируя сделку с участием Казинса, заокеанские эксперты разделились на два враждующих лагеря.
Позиция «Сакраменто»
Анализируя сделку с участием Казинса, заокеанские эксперты разделились на два враждующих лагеря. Одни в пух и прах разносят Ранадива, из-за упрямства которого клуб не избавился от «большого» ещё пару лет назад – и дождался, пока принятое предложение «Нью-Орлеана» не оказалось единственным более или менее достойным. Вторые утверждают, что калифорнийцы не станут хуже без Демаркуса – банально потому, что хуже уже некуда – и, обменяв его, получат возможность начать всё сначала. Какой-никакой фундамент для этого вроде бы создан. Всё ещё молодые и перспективные Хилд с Уилли Коли-Штайном получат уйму времени на адаптацию в новых реалиях во второй половине регулярного чемпионата, которую «Кингз» будут «сливать»: предшественники Диваца благополучно обменяли клубный выбор в первом раунде драфта-2017, защитив его до десятого выбора включительно. Два пика в лотерее остаются двумя пиками в лотерее – существует немало проверенных способов распорядиться ими с умом. Наконец, 30-35 побед с прогрессирующей молодёжью и дружеской атмосферой в раздевалке лучше тех же показателей со смутьяном Казинсом без малейших намёков на поступательный прогресс.
Но реальным основанием для трейда послужили финансы. Да-да, старые-добрые деньги. Новое коллективное соглашение позволяло Демаркусу претендовать на наиболее внушительный контракт в истории профессионального баскетбола – пятилетний договор на сумму более $ 209 млн. Естественно, центровой ни в коем случае не возражал против такого поворота событий. Его агенты пошли ещё дальше: едва «Сакраменто» активизировался в переговорах с другими клубами, команда баскетболиста запустила в СМИ информацию о том, что ни с одной другой организацией Казинс о досрочном продлении сотрудничества даже разговаривать не станет. По логике, это должно было отпугнуть всех потенциальных претендентов, но с «Нью-Орлеаном» не сработало. Почему, поясним ниже.
Словом, в «Кингз» понимали, что приближаются к точке невозврата. На одной чаше весов – сомнительная перспектива сделать Казинса, ни разу в карьере не сыгравшего в плей-офф НБА, самым высокооплачиваемым баскетболистом планеты (после такого рекордный гонорар Майка Конли уже не кажется чем-то неадекватным, не правда ли?!). На другой – вселенская катастрофа в лице исполнителя с характером Демаркуса, не получившего соглашение своей жизни и обозлившегося на весь окружающий мир. Даже Дивац, являясь одним из слабейших генеральных менеджеров лиги, не мог не понимать: допусти он открытый конфликт с игроком на истекающем контракте, и пара пиков второго раунда в качестве компенсации за него стала грандиозным успехом.
Парадокс: пункт коллективного соглашения, призванный содействовать клубам так называемого «малого рынка» в удержании звёзд, вынудил «Сакраменто» в экстренном порядке торговать единственного топ-игрока и запускать новый цикл перестройки. Что из этого выйдет, сказать решительно невозможно. Да, у калифорнийцев имеются до полудюжины интригующих «проспектов» и возможность усилиться с ярмарки талантов. Но мы ведь говорим о команде, где за последнее десятилетие никто толком не прогрессировал, а в первой десятке драфта выбирались, скажем, Джиммер Фредетт да Ник Стаускас.
Рискнул «Нью-Орлеан» знатно. На бумаге клуб сформировал лучшую переднюю линию последних лет.
Позиция «Нью-Орлеана»
Долгие годы Делл Демпс имитировал бурную деятельность и умудрялся выходить сухим из воды – даже тогда, когда его отставка с должности генерального менеджера «Нью-Орлеана» казалась неотвратимой. Впрочем, вечно перекладывать вину за неудовлетворительные результаты на других он не мог. Два года назад «Пеликанс» уволили Монти Уильямса после проигранной серии первого раунда плей-офф с будущими чемпионами из «Голден Стэйт», мотивируя это решение тем, что команда с Энтони Дэвисом в составе должна претендовать на большее. Только первый сезон с Элвином Джентри у руля был провален начисто, да и второй складывается не слишком успешно. Что тут скажешь, если даже проклятый «Сакраменто», и тот расположился выше в турнирной таблице?!
Чтобы удержаться на едва ли не самом горячем кресле всей НБА, Демпсу необходимо было провернуть что-нибудь эдакое, причём именно здесь и сейчас, ведь до следующего межсезонья он мог бы и не доработать. Поговаривают, что загнанный в угол функционер был готов пожертвовать любыми (кроме Дэвиса, конечно) активами ради полуторагодичного сотрудничества с Полом Джорджем, тоже выходящим на рынок в 2018-м и мечтающим когда-нибудь добраться до «Лос-Анджелес Лейкерс». Трейд за суперзвезду был единственным способом отсрочить неизбежное – и плевать Делл хотел на все сопутствующие риски.
А рискнул «Нью-Орлеан» знатно. На бумаге клуб сформировал лучшую переднюю линию последних лет: собранные под одним знаменем четвёртый и пятый бомбардиры лиги, которым в сумме нет ещё и пятидесяти, выглядят очень внушительно. Оба овладели искусством растягивания обороны соперников со средней и дальней дистанции, а потому не должны отнимать друг у друга пространство в «краске». Дэвис наконец-то получил в партнёры элитного скорера и человека, способного без особого ущерба для здоровья вести силовую борьбу с классическими центровыми противника – то есть ему впервые за всё время выступлений в ассоциации не придётся взваливать на свои плечи запредельный объём работы на обеих сторонах площадки. Баскетболист с его антропометрией, данными и навыками игры в обороне, которому наконец-то позволят сосредоточить усилия на подстраховке со слабой стороны, должен и однозначно будет бить рекорды лиги по блок-шотам. Да и здоровье побережёт.
И всё было бы хорошо, если бы не выходящий на первый план вопрос совместимости. По части темпа игры и динамики движения мяча «Сакраменто» с Демаркусом и без него при Дэйве Йоргере представлял собой две совершенно разные команды с очевидным преимуществом второй – более подвижной и альтруистичной. Вместе с тем Энтони в последние годы несколько эффективнее действовал с позиции пятого номера, нежели с «четвёрки», которую ему теперь предстоит закрывать на очень продолжительных отрезках. Пару десятилетий назад, когда баскетбол ещё являлся спортом больших парней, «фронт-корт» Дэвис – Казинс наверняка принёс бы его обладателю заветный перстень (а, быть может, и не один). Но грани между позициями окончательно стёрлись, и «две башни» уже никому ничего не гарантируют. А ведь есть ещё и пресловутый психологический фактор: попробуй угадай, как поведёт себя новобранец «Пеликанс» в команде, где есть признанный лидер, и сможет ли он смириться со статусом второго парня на деревне.
Что дальше?
Одним махом Демпс выторговал полтора года на реанимацию собственной карьеры. Теперь ему предстоит разгрузить забитую им же чудовищными контрактами платёжную ведомость и отправить куда-нибудь хотя бы Омера Ашика, чтобы продуктивно поработать на рынке свободных агентов в следующем июле. Особо рьяные болельщики «Нью-Орлеана» наверняка мечтают о звёздном плеймейкере, который распределял бы броски между двумя способными «большими». О Крисе Поле, или, скажем, Кайле Лоури.
Возможность предложить максимальный договор любому из них у коллектива из Луизианы будет, но игроков с амбициями нужно заинтересовать чем-то более весомым, чем десятки миллионов долларов на банковских счетах. Грубо говоря, у Джентри есть совсем немного времени, чтобы предъявить товар лицом – если обновлённые «Пеликанс» квалифицируются в плей-офф и избегут межличностных конфликтов, шансы увидеть новое «большое трио» серьёзно возрастут. Нет? Что ж, тогда Казинс уйдёт свободным агентом, Демпс отправится на рыбалку, а серьёзно пострадает только Дэвис, у которого бездарные функционеры отнимут ещё полтора года карьеры.
Одним махом Делл Демпс выторговал полтора года на реанимацию собственной карьеры.
Обойтись, по хорошему счёту, можно и без плеймейкера со стороны. Продлить Джру Холидэя, оставившего позади многочисленные проблемы и наконец-то вернувшегося на филадельфийский уровень. Окружить лидеров более сильными, чем Соломон Хилл и Итуон Мур, баскетболистами «три-энд-ди»-формации. Доукомплектовать тренерский штаб так, чтобы он действительно стал проекцией мозгового центра имени Стива Керра в «Голден Стэйт», а не пародией на него. Так или иначе, процесс обновления «Нью-Орлеана» – интрига, приковывающая внимание всех любителей игры.
«Сакраменто»? Раньше мы вспоминали об этой команде в основном благодаря статистическим достижениям и демаршам Казинса. Теперь о ней смело можно забыть – и, исходя из квалификации людей, ответственных за кадровые решения, забыть надолго.