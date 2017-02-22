Вопрос дня. Стоит ли Теодосичу попробовать себя в НБА?

Мнение читателей:

Разговоры о возможном переезде в НБА породил сам. После успешного сезона с ЦСКА (чемпионство в Единой лиге ВТБ и Евролиге) и исторического успеха в составе сборной Сербии (национальная команда впервые завоевала серебряные медали Олимпийских игр) разыгрывающий заявил, что готов попробовать свои силы за океаном. «Чемпионат» решил выяснить, верят ли в эту возможность эксперты и читатели.«Окажись я на его месте, никуда бы не стал уходить из ЦСКА. Возьмите, например, двукратного чемпиона мира. У него была возможность уехать в НБА, но он ей не воспользовался, не захотел. И провёл успешную карьеру в Европе.С другой стороны, переезд за океан может продлить карьеру Милоша – график там мягче. Ведь сейчас мы видим, как на здоровье Теодосича сказывается сверхнапряжённый сезон с ЦСКА и национальной сборной. К тому же он провёл в Москве целых шесть лет, а как по мне, это довольно много. Болельщикам нравятся новые лица в команде, игрокам нравится менять обстановку.С точки зрения главного тренера «Локо» могу сказать одно: с Теодосичем или без него ЦСКА всё равно обладает большим ресурсом. И кто знает, если они отпустят его в НБА, может, на его место придёт ещё более сильный игрок».«С точки зрения эго и честности перед самим собой я бы попробовал. Потому что, после того как он завершит карьеру, у него всегда будет оставаться вопрос. Вот ты был лучшим или одним из лучших в Европе и мире, а в НБА себя не попробовал. А всё остальное, естественно, зависит от самого игрока, как он оценивает ситуацию.НБА вообще сложная тема. Ты можешь заработать деньги и славу, но попасть не в ту команду, и всё пойдёт не так. А в том, что он соответствует уровню НБА, у меня и сомнений нет. Конечно, у него есть проблемы с защитой, но она не будет настолько плохой по сравнению с другими представителями НБА, которые выступают там на хорошем уровне. Он показывал все свои умения и в сборной Сербии, и в ЦСКА в тех же выставочных матчах. Я очень хорошо помню матч с «Миннесотой», где он доминировал, набрав 26 очков и отдав большое количество передач. ЦСКА тот матч выиграл.Есть и другие факторы. Например, дадут ли ему те деньги, которые он может получать в Европе. Разговоры о том, что там тяжелее играть, считаю неправдой. В Европе тяжелее расписание, больше перелётов, практически такое же количество игр, но гораздо больше тренировок. Поэтому всё неоднозначно, и это персональное решение каждого конкретного игрока».«Он точно готов к выступлению в НБА, но нуждается в команде, которая предоставит ему игровое время и соответствующую заработную плату. Теодосич – самый зрелищный баскетболист Европы, волшебник, он совершенно заслуженно пользуется популярностью по эту сторону океана. У ЦСКА есть возможность его удержать. Милошу нет смысла переходить в НБА под какую-то звезду, вроде Кайри Ирвинга. Надеюсь, он примет правильное для себя решение».«Надо ехать обязательно, такой шанс выпадает не всегда. Милош бы там не затерялся, для него это стало бы испытанием, проверкой. Не знаю, что он выберет. Теодосич – сильный игрок, но, как известно, нет предела совершенству. Он уже немолод, но вот Пабло Приджиони вообще в 36 лет уехал в НБА — и ничего. Даже если у него там не получится, он сможет через год вернуться обратно и снова стать звездой в Европе».«Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я не знаю Теодосича лично, поэтому это вроде как и не моё дело. Думаю, Милошу стоит поступить так, как будет лучше ему самому на данном этапе карьеры. Он достиг удивительных высот в Европе, и если теперь хочет поиграть в НБА, то почему бы и нет. В ином случае продолжит поражать болельщиков в Старом Свете».«Он может перейти в клуб НБА с соответствующими условиями, как, например, Серхио Родригес перебрался в «Филадельфию». Но у испанца немного другая история – его в НБА знали до этого. Контракт Теодосича с ЦСКА истекает уже после окончания Летней лиги НБА, так что посмотреть на него в деле тоже никто не сможет. Поэтому получится ли у него перебраться туда – большой вопрос. Стоит ли ему идти? Но я своим клиентам всегда предлагаю попробовать себя при возможности, ведь НБА – это максимально высокий уровень».«Милош является топ-плеймейкером и одним из лучших игроков из тех, которые не выступают в НБА. Его знают все в этой лиге. За его игрой наблюдают на протяжении многих лет. Не думаю, что Теодосич сделал ошибку, решив остаться в Европе, потому что ЦСКА является лучшей командой на этом континенте.Мне кажется, он доволен условиями в России, но было бы глупо не попробовать себя в лучшей баскетбольной лиге мира. У него есть необходимый потенциал и талант. Его агентам нужно изучить все предложения и выбрать команду, в которой Милош мог бы проявить себя больше всего».«Думаю, Милош точно сможет заиграть в НБА. Он очень талантливый. Мне кажется, он хочет выступать здесь. Но я знаю, что он не хочет переходить в НБА, чтобы сидеть на скамейке. Он будет играть здесь, это лишь вопрос времени».«Возраст и манера игры Милоша не являются препятствием для его успешной адаптации в сильнейшей лиге мира. Теодосичу в марте исполнится всего-навсего 30. Самый что ни есть баскетбольный возраст, предполагающий готовность принять новый вызов после выигрыша всего, чего только можно было, в Старом Свете. Поэтому серб действительно может быть интересен молодым командам собственными опытом, лидерскими качествами и изобретательностью».: «Полагаю, что Милош останется, в НБА он рискует остаться очередным европейским игроком на лавке, с кучей ожиданий. Он это точно понимает. И там будет никем на площадке, большинство фолов, совершаемых на нём тут – в НБА не свистят, а срывы и нерваки на судей оборачиваться будут жёстче. Штрафы в клубах будут дикими, заскучает».: «Переоценивают Милоша. Не закрепиться он там. Главное чтоб ЦСКА теперь и в самом деле не выложил ему какой-нибудь безумный контракт».: «Мужику 29 лет, он не знает, как устраивать шоу, делать по 7 шагов с мячом и устраивать трештоки… он там не выживет».