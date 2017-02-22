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175 лет назад 2016
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Милош Теодосич
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Ринат Салахетдинов

Вопрос дня. Стоит ли Теодосичу попробовать себя в НБА?

Контракт серба с ЦСКА истекает грядущим летом. В связи с этим активизировались разговоры о возможном переезде Милоша в НБА.
22 февраля 2017, среда. 16:19. Баскетбол
Разговоры о возможном переезде в НБА породил сам Милош Теодосич. После успешного сезона с ЦСКА (чемпионство в Единой лиге ВТБ и Евролиге) и исторического успеха в составе сборной Сербии (национальная команда впервые завоевала серебряные медали Олимпийских игр) разыгрывающий заявил, что готов попробовать свои силы за океаном. «Чемпионат» решил выяснить, верят ли в эту возможность эксперты и читатели.

Саша Обрадович, главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань»:
«Окажись я на его месте, никуда бы не стал уходить из ЦСКА. Возьмите, например, двукратного чемпиона мира Деяна Бодирогу. У него была возможность уехать в НБА, но он ей не воспользовался, не захотел. И провёл успешную карьеру в Европе.

С другой стороны, переезд за океан может продлить карьеру Милоша – график там мягче. Ведь сейчас мы видим, как на здоровье Теодосича сказывается сверхнапряжённый сезон с ЦСКА и национальной сборной. К тому же он провёл в Москве целых шесть лет, а как по мне, это довольно много. Болельщикам нравятся новые лица в команде, игрокам нравится менять обстановку.

С точки зрения главного тренера «Локо» могу сказать одно: с Теодосичем или без него ЦСКА всё равно обладает большим ресурсом. И кто знает, если они отпустят его в НБА, может, на его место придёт ещё более сильный игрок».

Сергей Тараканов экс-игрок ЦСКА, чемпион мира-1982, олимпийский чемпион-1988 в составе сборной СССР:
«С точки зрения эго и честности перед самим собой я бы попробовал. Потому что, после того как он завершит карьеру, у него всегда будет оставаться вопрос. Вот ты был лучшим или одним из лучших в Европе и мире, а в НБА себя не попробовал. А всё остальное, естественно, зависит от самого игрока, как он оценивает ситуацию.

НБА вообще сложная тема. Ты можешь заработать деньги и славу, но попасть не в ту команду, и всё пойдёт не так. А в том, что он соответствует уровню НБА, у меня и сомнений нет. Конечно, у него есть проблемы с защитой, но она не будет настолько плохой по сравнению с другими представителями НБА, которые выступают там на хорошем уровне. Он показывал все свои умения и в сборной Сербии, и в ЦСКА в тех же выставочных матчах. Я очень хорошо помню матч с «Миннесотой», где он доминировал, набрав 26 очков и отдав большое количество передач. ЦСКА тот матч выиграл.

Есть и другие факторы. Например, дадут ли ему те деньги, которые он может получать в Европе. Разговоры о том, что там тяжелее играть, считаю неправдой. В Европе тяжелее расписание, больше перелётов, практически такое же количество игр, но гораздо больше тренировок. Поэтому всё неоднозначно, и это персональное решение каждого конкретного игрока».

Виталий Носов, экс-игрок ЦСКА, двукратный серебряный призёр ЧМ в составе сборной России:
«Он точно готов к выступлению в НБА, но нуждается в команде, которая предоставит ему игровое время и соответствующую заработную плату. Теодосич – самый зрелищный баскетболист Европы, волшебник, он совершенно заслуженно пользуется популярностью по эту сторону океана. У ЦСКА есть возможность его удержать. Милошу нет смысла переходить в НБА под какую-то звезду, вроде Кайри Ирвинга. Надеюсь, он примет правильное для себя решение».

Сергей Карасёв, защитник БК «Зенит», выступал в НБА с 2013 по 2016 год:
«Надо ехать обязательно, такой шанс выпадает не всегда. Милош бы там не затерялся, для него это стало бы испытанием, проверкой. Не знаю, что он выберет. Теодосич – сильный игрок, но, как известно, нет предела совершенству. Он уже немолод, но вот Пабло Приджиони вообще в 36 лет уехал в НБА — и ничего. Даже если у него там не получится, он сможет через год вернуться обратно и снова стать звездой в Европе».

Джон-Роберт Холден, экс-игрок ЦСКА, чемпион Европы-2007 в составе сборной России:
«Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я не знаю Теодосича лично, поэтому это вроде как и не моё дело. Думаю, Милошу стоит поступить так, как будет лучше ему самому на данном этапе карьеры. Он достиг удивительных высот в Европе, и если теперь хочет поиграть в НБА, то почему бы и нет. В ином случае продолжит поражать болельщиков в Старом Свете».

Обрад Фимич, баскетбольный агент:
«Он может перейти в клуб НБА с соответствующими условиями, как, например, Серхио Родригес перебрался в «Филадельфию». Но у испанца немного другая история – его в НБА знали до этого. Контракт Теодосича с ЦСКА истекает уже после окончания Летней лиги НБА, так что посмотреть на него в деле тоже никто не сможет. Поэтому получится ли у него перебраться туда – большой вопрос. Стоит ли ему идти? Но я своим клиентам всегда предлагаю попробовать себя при возможности, ведь НБА – это максимально высокий уровень».


Игорь Кокошков, помощник главного тренера «Юта Джаз»:
«Милош является топ-плеймейкером и одним из лучших игроков из тех, которые не выступают в НБА. Его знают все в этой лиге. За его игрой наблюдают на протяжении многих лет. Не думаю, что Теодосич сделал ошибку, решив остаться в Европе, потому что ЦСКА является лучшей командой на этом континенте.

Мне кажется, он доволен условиями в России, но было бы глупо не попробовать себя в лучшей баскетбольной лиге мира. У него есть необходимый потенциал и талант. Его агентам нужно изучить все предложения и выбрать команду, в которой Милош мог бы проявить себя больше всего».

Никола Йокич, центровой «Денвер Наггетс», партнёр Теодосича по сборной Сербии:
«Думаю, Милош точно сможет заиграть в НБА. Он очень талантливый. Мне кажется, он хочет выступать здесь. Но я знаю, что он не хочет переходить в НБА, чтобы сидеть на скамейке. Он будет играть здесь, это лишь вопрос времени».

Мнение редакции. Андрей Белик, обозреватель «Чемпионата»:
«Возраст и манера игры Милоша не являются препятствием для его успешной адаптации в сильнейшей лиге мира. Теодосичу в марте исполнится всего-навсего 30. Самый что ни есть баскетбольный возраст, предполагающий готовность принять новый вызов после выигрыша всего, чего только можно было, в Старом Свете. Поэтому серб действительно может быть интересен молодым командам собственными опытом, лидерскими качествами и изобретательностью».

Мнение читателей:


daniil88: «Полагаю, что Милош останется, в НБА он рискует остаться очередным европейским игроком на лавке, с кучей ожиданий. Он это точно понимает. И там будет никем на площадке, большинство фолов, совершаемых на нём тут – в НБА не свистят, а срывы и нерваки на судей оборачиваться будут жёстче. Штрафы в клубах будут дикими, заскучает».

cskamoscowfan: «Переоценивают Милоша. Не закрепиться он там. Главное чтоб ЦСКА теперь и в самом деле не выложил ему какой-нибудь безумный контракт».

marseile3: «Мужику 29 лет, он не знает, как устраивать шоу, делать по 7 шагов с мячом и устраивать трештоки… он там не выживет».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПБК ЦСКА Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
22 февраля 2017, среда
17:37 С. Карасёв: выступление в НБА станет для Теодосича проверкой
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