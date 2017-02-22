Буря перед затишьем. Чего ждать от дедлайна обменов в НБА?

Одними из самых ценных активов на рынке станут выборы первого раунда драфта, минимальные и истекающие контракты.

В Западной конференции ни одна топ-команда не имеет возможности усилиться так, чтобы конкурировать в звёздности с «Голден Стэйт».

Пи Джей Такер, «Финикс»

В нынешнем сезоне традиционный всплеск активности на трансферном рынке НБА перед завершением периода обменов, дедлайн которого в этом году придётся на 23 февраля, должен был стать одним из самых незначительных. Такие условия диктует новая финансовая реальность лиги, согласно которой продолжения резкого роста потолка зарплат в ближайшие два года ожидать не стоит.После того как прошлым летом верхняя планка зарплатных ведомостей подскочила почти на $ 30 млн, в предстоящее межсезонье организации получат всего на $ 8 млн больше, и в 2018 году большой прибавки тоже не предвидится. Хотя, выписывая полгода назад щедрые чеки практически всем свободным агентам, многие организации рассчитывали совсем на другое развитие событий. Теперь же одними из самых ценных активов на рынке станут выборы первого раунда драфта, минимальные и истекающие контракты.Впрочем, сначала удар по прогнозам о затишье нанёс обменв «Торонто», а сделка с участиемих окончательно разрушила, хотя она как раз и не вписывается в логические рамки. Такое развитие событий говорит о возможности появления других сюрпризов, но всё же ждать обилия новых «бомб» вряд ли стоит. Разве чтовсё-таки решится уйти из «Нью-Йорка». Но пока «Никс», несмотря на явное желаниеизбавиться от возрастного форварда, не смогли предложить своему лидеру такой вариант, который заставил бы его отказаться от права вето на обмен.Ещё одним возмутителем спокойствия может стать «Бостон». Для того чтобы составить реальную конкуренцию «Кливленду» в плей-офф, ему нужна ещё хотя бы одна звезда. Именно поэтому «Селтикс» уже давно изучают возможность выменять у «Чикаго», а в последнее время заинтересовались ещё и. Однако ни одна из этих сделок на данный момент даже не приблизилась к завершающей стадии.В Западной конференции ни одна топ-команда не имеет возможности усилиться так, чтобы конкурировать в звёздности с «Голден Стэйт», а потому все они предпочитают отложить серьёзные изменения до межсезонья. Приобретение«Хьюстоном» у только что вступившего в должность, скорее, можно считать удачно подвернувшейся возможностью, чем стратегически важным ходом. Тем не менее есть ряд квалифицированных игроков, которые с большой вероятностью сменят команды не дожидаясь лета.Испанский разыгрывающий, чьё имя уже фигурировало в переговорах об обмене, очевидно не вписывается в планы развития команды. В ближайшем будущем наставник видит в роли основного первого номера молодой команды не его, а новичка. Однако «Миннесота» борется за выход в плей-офф уже в нынешнем сезоне, а Данн пока слишком неопытен, чтобы строить игру команды, выходя в стартовой пятёрке. Поэтому «Тимбервулвз» хотят найти такого исполнителя, который закрыл бы вакансию в основе прямо сейчас, а затем без особых претензий и скандалов переместился бы на скамейку., на которого хотят обменять Рубио сейчас, вряд ли планирует уже в 28 лет перейти в статус запасного. Но его контракт истекает ближайшим летом, а значит, он является подходящим вариантом для северян. Что же касается «Нью-Йорка», то им разыгрывающий, ориентированный больше на создание возможностей для партнёров, чем на собственную результативность, подойдёт хорошо.Обладая многообещающим ядром из молодых игроков, «Денвер» пытается сбалансировать состав. Оптимизировать переднюю линию уже удалось, обменявна, а теперь нужно разобраться с явным перебором качественных исполнителей на обеих позициях форвардов. После выздоровленияему стало тесно в компании сА кроме того, новичокуже дал понять, что ему требуется пространство для прогресса. Чаще всего вне стартовой пятерки оказывался Чэндлер, и он первым дал понять, что его не устраивает нынешнее положение. Довольно скромный контракт делает Уилсона выгодным приобретением для многих. Но «Наггетс» готовы рассмотреть другие варианты и расстаться с Галлинари, спрос на которого ещё выше.Окафор тоже стал жертвой перекоса в кадровой политике организации, причём перекоса сознательного. Бывший генеральный менеджер «Филадельфии»на драфтах выбирал лучших из доступных игроков, не обращая внимания на их позиции. В итоге сейчас передняя линия команды перегружена сильными баскетболистами, а на подходе ещё и выздоравливающийИменно Окафор оказался третьим лишним в треугольнике с. При этом молодость и контракт новичка делают его весьма ценным активом. Центровым уже интересовались «Нью-Орлеан» и «Портленд», а «Бостон» и «Индиана» продолжают рассматривать возможность сделки с его участием.Впрочем, для «Индианы» есть и иной вариант усиления в виде. «Пэйсерс» пока не хотят идти на глобальную перестройку, надеясь выстроить мощную группу поддержки для своего лидера Пола Джорджа. С этой целью в межсезонье были подписаны, но пока результаты команды не оправдывают ожиданий президента организацииРади усиления «Индиана» готова расстаться с выбором первого раунда драфта. А это именно то, что сейчас нужно находящемуся в ранней стадии перестройки «Бруклину». Более того, «Нетс» уже показали готовность идти на компромисс, снизив цену на своего лидера. Если раньше за него просили не менее двух выборов первого раунда, то теперь согласны получить по одному пику из первого и второго круга.Такера трудно назвать звездным игроком даже в первом приближении, но всё же он заслуживает большего, чем сидеть на скамейке за спиной у молодого. А квалифицированные ролевые игроки со скромным контрактом ($ 5,3 млн по нынешним меркам просто смешные деньги) пользуются хорошим спросом на рынке всегда. Поэтому сейчас в услугах форварда в той или иной степени заинтересованы сразу шесть команд лиги, идущих в зоне плей-офф: «Торонто», «Вашингтон», «Клипперс», «Атланта», «Бостон» и «Юта».