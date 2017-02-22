Буря перед затишьем. Чего ждать от дедлайна обменов в НБА?

После того как прошлым летом верхняя планка зарплатных ведомостей подскочила почти на $ 30 млн, в предстоящее межсезонье организации получат всего на $ 8 млн больше, и в 2018 году большой прибавки тоже не предвидится. Хотя, выписывая полгода назад щедрые чеки практически всем свободным агентам, многие организации рассчитывали совсем на другое развитие событий. Теперь же одними из самых ценных активов на рынке станут выборы первого раунда драфта, минимальные и истекающие контракты.
Впрочем, сначала удар по прогнозам о затишье нанёс обмен Сержа Ибаки в «Торонто», а сделка с участием Демаркуса Казинса их окончательно разрушила, хотя она как раз и не вписывается в логические рамки. Такое развитие событий говорит о возможности появления других сюрпризов, но всё же ждать обилия новых «бомб» вряд ли стоит. Разве что Кармело Энтони всё-таки решится уйти из «Нью-Йорка». Но пока «Никс», несмотря на явное желание Фила Джексона избавиться от возрастного форварда, не смогли предложить своему лидеру такой вариант, который заставил бы его отказаться от права вето на обмен.
Ещё одним возмутителем спокойствия может стать «Бостон». Для того чтобы составить реальную конкуренцию «Кливленду» в плей-офф, ему нужна ещё хотя бы одна звезда. Именно поэтому «Селтикс» уже давно изучают возможность выменять у «Чикаго» Джимми Батлера, а в последнее время заинтересовались ещё и Блэйком Гриффином. Однако ни одна из этих сделок на данный момент даже не приблизилась к завершающей стадии.
В Западной конференции ни одна топ-команда не имеет возможности усилиться так, чтобы конкурировать в звёздности с «Голден Стэйт», а потому все они предпочитают отложить серьёзные изменения до межсезонья. Приобретение Лу Уильямса «Хьюстоном» у только что вступившего в должность Мэджика Джонсона, скорее, можно считать удачно подвернувшейся возможностью, чем стратегически важным ходом. Тем не менее есть ряд квалифицированных игроков, которые с большой вероятностью сменят команды не дожидаясь лета.
Одними из самых ценных активов на рынке станут выборы первого раунда драфта, минимальные и истекающие контракты.
Рики Рубио, «Миннесота»
Испанский разыгрывающий, чьё имя уже фигурировало в переговорах об обмене, очевидно не вписывается в планы развития команды Тома Тибодо. В ближайшем будущем наставник видит в роли основного первого номера молодой команды не его, а новичка Криса Данна. Однако «Миннесота» борется за выход в плей-офф уже в нынешнем сезоне, а Данн пока слишком неопытен, чтобы строить игру команды, выходя в стартовой пятёрке. Поэтому «Тимбервулвз» хотят найти такого исполнителя, который закрыл бы вакансию в основе прямо сейчас, а затем без особых претензий и скандалов переместился бы на скамейку.
Деррик Роуз, на которого хотят обменять Рубио сейчас, вряд ли планирует уже в 28 лет перейти в статус запасного. Но его контракт истекает ближайшим летом, а значит, он является подходящим вариантом для северян. Что же касается «Нью-Йорка», то им разыгрывающий, ориентированный больше на создание возможностей для партнёров, чем на собственную результативность, подойдёт хорошо.
Уилсон Чэндлер и Данило Галлинари, «Денвер»
Обладая многообещающим ядром из молодых игроков, «Денвер» пытается сбалансировать состав. Оптимизировать переднюю линию уже удалось, обменяв Юсуфа Нуркича на Мэйсона Пламли, а теперь нужно разобраться с явным перебором качественных исполнителей на обеих позициях форвардов. После выздоровления Уилсона Чэндлера ему стало тесно в компании с Данило Галлинари и Кеннетом Фаридом.
В Западной конференции ни одна топ-команда не имеет возможности усилиться так, чтобы конкурировать в звёздности с «Голден Стэйт».
А кроме того, новичок Хуанчо Эрнангомес уже дал понять, что ему требуется пространство для прогресса. Чаще всего вне стартовой пятерки оказывался Чэндлер, и он первым дал понять, что его не устраивает нынешнее положение. Довольно скромный контракт делает Уилсона выгодным приобретением для многих. Но «Наггетс» готовы рассмотреть другие варианты и расстаться с Галлинари, спрос на которого ещё выше.
Джалил Окафор, «Филадельфия»
Окафор тоже стал жертвой перекоса в кадровой политике организации, причём перекоса сознательного. Бывший генеральный менеджер «Филадельфии» Сэм Хинки на драфтах выбирал лучших из доступных игроков, не обращая внимания на их позиции. В итоге сейчас передняя линия команды перегружена сильными баскетболистами, а на подходе ещё и выздоравливающий Бен Симмонс.
Именно Окафор оказался третьим лишним в треугольнике с Джоэлом Эмбиидом и Нерленсом Ноэлом. При этом молодость и контракт новичка делают его весьма ценным активом. Центровым уже интересовались «Нью-Орлеан» и «Портленд», а «Бостон» и «Индиана» продолжают рассматривать возможность сделки с его участием.
Брук Лопес, «Бруклин»
Впрочем, для «Индианы» есть и иной вариант усиления в виде Брука Лопеса. «Пэйсерс» пока не хотят идти на глобальную перестройку, надеясь выстроить мощную группу поддержки для своего лидера Пола Джорджа. С этой целью в межсезонье были подписаны Джефф Тиг и Таддеус Янг, но пока результаты команды не оправдывают ожиданий президента организации Ларри Бёрда.
Ради усиления «Индиана» готова расстаться с выбором первого раунда драфта. А это именно то, что сейчас нужно находящемуся в ранней стадии перестройки «Бруклину». Более того, «Нетс» уже показали готовность идти на компромисс, снизив цену на своего лидера. Если раньше за него просили не менее двух выборов первого раунда, то теперь согласны получить по одному пику из первого и второго круга.
Пи Джей Такер, «Финикс»
Такера трудно назвать звездным игроком даже в первом приближении, но всё же он заслуживает большего, чем сидеть на скамейке за спиной у молодого Ти Джея Уоррена. А квалифицированные ролевые игроки со скромным контрактом ($ 5,3 млн по нынешним меркам просто смешные деньги) пользуются хорошим спросом на рынке всегда. Поэтому сейчас в услугах форварда в той или иной степени заинтересованы сразу шесть команд лиги, идущих в зоне плей-офф: «Торонто», «Вашингтон», «Клипперс», «Атланта», «Бостон» и «Юта».