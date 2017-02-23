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175 лет назад 2016
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Нандо де Коло
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Ринат Салахетдинов

Де Коло: в контракте с ЦСКА нет пункта об уходе в НБА

Защитник ЦСКА Нандо де Коло – о своей травме, перспективах “армейцев”, мечтах об НБА, будущем сборной Франции и многом другом.
23 февраля 2017, четверг. 15:15. Баскетбол
Французский разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло восстановился от травмы и постепенно вернулся на свой прежний уровень. Защитник жаждет помочь “армейцам” вновь обрести ореол непобедимости и защитить титулы – командные и личные. MVP прошлогоднего «Финала четырёх» Евролиги побеседовал с корреспондентом «Чемпионата» в преддверии матча с тель-авивским «Маккаби».

”Разница в нагрузках в Европе и НБА не так велика”


– Вы и Милош Теодосич пропустили выездной матч с “Маккаби”, команда испытывала немалые трудности. Стоит ли ждать чего-то подобного от грядущей встречи?
– Нас ждёт непростая игра. В нынешнем сезоне вообще нельзя расслабиться – стоит немного недооценить
соперника, и тебя обязательно накажут. Мы, к сожалению, уже допускали такую ошибку. Всем нам стоит подойти к матчу с “Маккаби” в том же ключе, что и к выигранному поединку с “Локомотивом-Кубань”. Нужно продолжать непрерывно работать, ведь наша главная цель ещё далеко впереди.

– Как самочувствие, в какой степени восстановились от травмы?
– Чувствую себя гораздо лучше, хотя и продолжаю восстановительные процедуры. По-другому никак – сезон длинный, нужно бережно относиться к своему телу. Наверное, могу сказать, что в настоящий момент готов играть на все сто процентов.

– Как оцените своё общее физическое состояние, ведь вы, по сути, проводите второй сезон подряд с небольшим перерывом?
– Приходится сложно. Но сборная Франции – это святое. Если мне не мешают травмы или какие-то иные серьёзные проблемы, я всегда откликнусь на её призыв. Равно как и на призыв ЦСКА. Я много работаю как раз для того, что успевать на всех фронтах.– Вы ведь играли по обе стороны Атлантики. Где сложнее в плане физики?
– Разница в нагрузках есть, но я бы не сказал, что в Европе гораздо легче. Да, сезон не такой насыщенный, но сколько у нас тренировок! В НБА заканчивается предсезонка и стартует бесконечная череда матчей, а тренировок почти нет.

– То есть любой европейский игрок с лёгкостью выдержит темп НБА?
– Не могу оценить степень нагрузки в НБА, ведь у меня было не так много игрового времени. Я никогда не проводил 82 матча за сезон, поэтому не вполне понимаю, каково это. Кстати, за счёт продолжительности “регулярки” тренеры за океаном имеют возможность при необходимости предоставлять лидерам отдых. В Европе же сезон короче, соотвественно возрастает цена каждого поединка, и ни о каких передышках не может быть и речи.
В НБА заканчивается предсезонка и стартует бесконечная череда матчей, а тренировок почти нет.
– С чем, по-вашему, связан игровой спад ЦСКА в последнее время? Психология? Усталость? Травмы?
– Ни с чем. Никакого особенного спада и нет. Сезон длинный и ожидать можно чего угодно. Мы ведь всё равно возглавляем турнирные таблицы в Лиге ВТБ и Евролиге. Понятно, что болельщики жаждут результата, но без поражений не бывает побед. Гораздно важнее в данной ситуации сохранить холодную голову и продолжать работать для успешного выступления в плей-офф.– В моменты, когда у команды наступает что-то вроде чёрной полосы, откуда черпает мотивацию Нандо де Коло?
Нандо де Коло ненавидит проигрывать. Вот и вся мотивация.

”Зачем бить сверху, впустую растрачивая энергию”


– Летом вы продлили контракт с ЦСКА. Значит ли это, что вы потеряли надежду попасть в НБА?
– Я продлил контракт на три года, по его окончании мне будет только 32. Кто знает, что случится через три года? НБА у меня не в приоритете, но если ко мне возникнет интерес…

– Есть ли в контракте опция, позволяющая вам отправиться за океан?
– Нет, такой опции в нём нет.

– Можете представить, что завершите карьеру в ЦСКА?
– Не могу сказать наверняка. На протяжении всей карьеры я жил сегодняшним днём, не забегая далеко вперёд. Не стану изменять себе и на этот раз. Поживём – увидим.

– Каково общее впечатление от недавно состоявшегося Матча звёзд Единой лиги ВТБ.?
– Было здорово сыграть с парнями, которые в обычные дни были моими соперниками. Пообщались, отдохнули. Эдакая тусовка иностранцев, выступающих в Лиге ВТБ и постоянно живущих в России. Интересный опыт.– Довольны организацией Матча звёзд?
– В период выступлений во Франции я принимал участие в двух Матчах звёзд. Там всё соответствовало формату события: конкурсы, работа с болельщиками, отличное шоу. В Сочи всё вышло нормально. Организаторы не сделали чего-то невероятного, всего лишь качественно выполнили свою работу.

– Не было желания забить сверху? Порадовать болельщиков?
– Честно говоря, не особенно. Я получил удовольствие от игры и делился мячом с теми, кто прыгает лучше меня. Да и зачем вообще бить сверху, впустую растрачивая энергию?!
Организаторы Матча звёзд Лиги ВТБ не сделали чего-то невероятного, всего лишь качественно выполнили свою работу.

”Готов стать новым лидером сборной Франции”


– Поговорим о сборной Франции. Многолетний лидер команды Тони Паркер завершил международную карьеру. Чего ждать от французов теперь?
– Мы столкнулись со сменой поколений. Команду покидают легенды: не только Тони Паркер, но и Микаэль Желабаль, Флоран Пьетрюс. Безусловно, потеря таких игроков не может пройти бесследно. Грядущее лето будет определяющим, нас всем предстоит построить новую сборную Франции. К счастью, в составе много пусть и молодых, но уже очень опытных ребят.– Вы готовы взвалить на себя роль лидера ещё и сборной?
– Конечно. Но этим я не хочу сказать, что готов занять место Тони Паркера. Я просто буду делать свою работу и приносить команде максимальную пользу. Как я уже сказал, нам нужно работать сообща, чтобы достичь желаемого результата.
Готов стать лидером сборной. Но этим я не хочу сказать, что займу место Тони Паркера.
– Руди Гобер был очень близок к тому, чтобы попасть на Матч звёзд НБА. Что думаете по поводу его роли в национальной команде?
– Он, бесспорно, хорош, но в нашей ситуации нужно уходить от размышлений по поводу того, кто станет новой звездой команды. У нас в распоряжении будет всего два месяца на то, чтобы продемонстрировать результат, а это не целый сезон. Так что каждому из нас стоит задвинуть своё эго подальше и вместе работать на благо сборной.

– Как оцените перспективы французов на грядущем Евробаскете?
– Чемпионат Европы будет трудным. Многие команды прогрессируют на глазах. На Матче звёзд, например, общались на эту тему с Янисом Блумсом из ВЭФа. Латвия с Блумсом и Тиммой – реальная сила, с которой будут считаться. Я уж молчу про команды Сербии и Испании. Они точно ниже своего уровня не опустятся. Поэтому конкуренция будет зашкаливать, а зрителей ждёт увлекательный баскетбол.

– А как же сборная России? Чего ждёте от команды?
– Сложный вопрос. Я не знаю точного состава вашей команды, поэтому и каких-то прогнозов давать не возьмусь. Встретимся на Евробаскете, там и разберёмся.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПБК ЦСКА Сборная Франции — Баскетбол Нандо де Коло
Новости. Баскетбол
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