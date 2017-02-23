«Мы знали, что это очень важный день». ЦСКА обыграл «Маккаби»

Нет лучшего способа узнать, как дела у старого знакомого, чем встретиться с ним лицом к лицу ещё раз. Невозможно догадаться, насколько сильно ждал этой встречи, но многим любителям отечественного баскетбола наверняка было любопытно взглянуть на новую команду– специалиста, сделавшего своё имя в киевском «Будивельнике» и подтвердившего своё реноме в «Нижнем Новгороде» и сборной Латвии.Нижегородский клуб не стал последней инстанцией латышского специалиста: покинув берега Волги,переселился ближе к Босфору, чтобы помочьподнять до уровня плей-офф «Дарушшафаку». Однако вскоре латышу поступило ещё более заманчивое предложение, от которого в европейском баскетболе не отказываются, пусть сегодняшний «Маккаби» и всего лишь тень команды, которая ещё недавно увозила домой главный европейский трофей.Багатскис возглавил израильтян практически в Новый год, к которому «Маккаби» подошёл с 5 победами в 14 матчах Евролиги и беспросветным туманом относительно ближайшего будущего. И нельзя сказать, что с приходом нового наставника дела заметно пошли в гору. Да, по сути, «Маккаби» провалился лишь раз (в матче против «Галатасарая»), да и допинговая история си многочисленными травмами надёжное оправдание, но факт остаётся фактом – шансы «Маккаби» на выход в плей-офф продолжают снижаться, и пока этот процесс выглядит необратимым.В Москву жёлто-синие и вовсе прилетели в полуразобранном состоянии.находится в лазарете уже достаточно давно,форсировал возвращение и вновь выбыл из игры, а хорошо знакомые намжаловались на повреждения уже на предматчевой тренировке. И всё это на фоне домашнего поражения в чемпионате Израиля от «Бней Херцилии». В день защитника Отечества защищаться ЦСКА предстояло против не самого грозного агрессора.Багатскис начал матч с единственным центровыми Виктором Раддом на «четвёрке», на что Димитрис Итудис ответил тяжёлой стартовой пятёркой с. Первые пять минут матча полностью оправдали замысел греческого специалиста: гости практически полностью забыли про «краску», набирая очки исключительно после ошибок «армейцев». Хозяева в свою очередь под грамотным управлением де Коло использовали все возможные преимущества своего фронткорта. 21:10 на табло и 9-3 по подборам к концу первой четверти смотрелись невероятно логично.Набравший 7 очков и отдавший 2 результативные передачиприсел на скамейку только за 2,5 минуты до первого перерыва, уступив место. Серб ничем особенным отметиться не успел, кроме эпизода, когда Милошу прилетел локоть от, который точно бы оценили поклонники ММА. 26:14 – первые 10 минут безальтернативно остались за ЦСКА.Как показала первая минута следующего игрового отрезка, ударна Милоша впечатления не произвёл: две «трёхи» мгновенно влетели в кольцо «Маккаби». Гости ответили своими дальними попаданиями, но позади оставили настоящий проходной двор: следующие три атаки, включая энд-уан Фридзона, завершились открытыми лэй-апами. «Маккаби» выживал только благодаря двум факторам: пробивным фолам и открытым трёхочковым. Из режима выживания в режим благополучного существования гостей перевёл рывок 8:0 от Виктора Радда, в отличие от Гаудлока, так и не вышедшего на площадку, не показавшего признаки серьёзной травмы (43:39).Как и положено лидеру, неожиданное падение «армейцев» прервал Нандо де Коло, сбив замок с кольца «Маккаби» своими штрафными. На зубодробительный данк Хайнса Айнарс Багатскис смотрел уже спиной – пришло время двузначного разрыва (53:43) и тайм-аута. Впрочем, ЦСКА продолжал допускать глупые ошибки в обороне то забывая про подстраховку, то стуча по рукам бросающему трёхочковый игроку. Учитывая характер матча в середине четверти, баскетболисты «Маккаби» должны были покидать паркет с не самым плохим настроением – 54:48.После большого перерыва и 34 пропущенных очков дела в защите у «армейцев» пошли куда лучше – у кольца москвичей в положении лёжа оказывался каждый второй атакующий игрок «Маккаби». Другое дело, что сами подопечные Итудиса были не слишком продуктивны в нападении даже с Теодосичем и де Коло на паркете. Единственным явным плюсом стал перебор фолов у основных игроков ротации Багатскиса: к середине четверти у Ландесберга было уже 4, у Сили и Огайона – 3.К концовке отрезка оставшиеся израильские силы на паркете заметно подсели – дажестал выигрывать подбор на чужом щите, оказываясь в самом эпицентре борьбы. Если бы не технический фол скамейке «армейцев», хозяева вполне могли рассчитывать на возвращение к «+10» до сирены об окончании десятиминутки – 69:60.Де Коло стал первым игроком в составе обеих команд, добравшийся до «двадцатника», впрочем, выпущенный с первых минут Ландесберг (Багатскису не было смысла выжидать дольше) тут же ответил броском от щита, набрав своё 16-е очко. Разрушить статус-кво (отрыв в 7-10 очков стал настоящим трендом второй половины) была призвана сверхмалая пятёрка с Джексоном, Тео и де Коло. Долго Итудис подобный вариант на паркете не продержал, дав передохнуть Хайнсу, проводившему фантастическую работу (8 подборов в нападении – новый рекорд Евролиги) на щите.Хватило Милоша и Нандо. Первый дотянулся до своей нормы по ассистам (8), второй (29 очков) передал привет Киту Лэнгфорду, опережавшему француза в борьбе за приз. Что касается самого матча, то Багатскис выбросил полотенце после быстрого прорыва в исполнении Никиты Курбанова за две минуты до финальной сирены. При «-14» Виктор Радд не спеша побрёл к скамейке запасных – рисковать здоровьем ещё одного лидера не было никакого смысла. 93:81 – погоня за «Реалом» продолжается.