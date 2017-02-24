«Даллас» вам в помощь. Чем запомнится дедлайн обменов в НБА

«Даллас» усиливает «Кливленд» и «Хьюстон»

«Филадельфия» предпринимала попытки обменять Богута ещё раз, но потерпела неудачу и в скором времени отчислит центрового.

Ещё немного боли в «Чикаго»

«На „Бентли“ скидок не бывает»

Дедлайн-2017 – это как раз тот случай, когда все дули на холодное, опасаясь серьёзно обжечься.

Хитрости дяди Тома

Всякий раз Рубио оставался в клубе, в майке которого провёл всю свою заокеанскую карьеру.

Чем ближе становилась заветная отметка в 15:00 по Нью-Йорку, тем чаще в голову закрадывалась мысль, что обменв «Нью-Орлеан» – это какой-то сбой в системе. Скорее всего, в «Сакраменто» действительно настолько устали от выходок центрового и опасались необходимости предлагать ему крупнейший контракт в истории, что сплавили его первому же настойчивому покупателю.Ну а как ещё можно объяснить столь серьёзное противоречие: трейд многократного участника Матча звёзд за несколько дней до наступления дедлайна и необходимость включать в пятёрку важнейших событий оного сделку, главными фигурантами которой стали?!Впрочем, один клуб всё-таки сделал неплохую заявку на вмешательство в распределение путёвок по меньшей мере в финалы конференций уже в нынешнем сезоне. И это вовсе не «Торонто», усиливший скамейку запасных вожделённой «тройкой» в лицеЕщё прошлым летом было понятно, что до выхода на рынок свободных агентовв «Маверикс» не доиграет – австралиец не настолько молод, чтобы дарить целый год ни на что не претендующей команде, и не настолько бесполезен, чтобы толковый генеральный менеджер совсем уж ничего не выручил за его истекающий контракт. Логично, что забрала центрового именно «Филадельфия», недотягивавшая до пола зарплат и рассматривавшая дедлайн как возможность взять на себя некие финансовые обязательства за умеренное вознаграждение в виде пиков и/или «проспектов».Но отдаватьза необходимые несколько миллионов долларов, пару пиков второго раунда (формально – один выбор первого, но все мы прекрасно понимаем, что в плей-офф «Даллас» не попадёт и сохранит его у себя благодаря солидной защите) и? Неужели «Сиксерc» увидели в 23-летнем пареньке с 30-процентной реализацией трёхочковых бросков что-нибудь эдакое?Поговаривают, что столь низкой рыночную стоимость Ноэля сделали необходимость заключать с ним долгосрочное соглашение уже через несколько месяцев – бигмэн становится ограниченно свободным агентом летом 2017-го, – и сумасшедшие запросы представителей игрока, намекающих на нечто близкое к максимальной зарплате. «Маверикс» могли позволить себе рискнуть: они находятся на начальной стадии строительства новой команды и готовы разбрасываться деньгами в сторону любого мало-мальскиперспективного молодого баскетболиста, способного вырасти в полноценную звезду под началом мудрогоДаже если не заглядывать на пару лет вперёд и не гадать на кофейной гуще относительно судьбы Ноэля в Техасе, очевидно, что претендент на первый пик относительно недавнего драфта прямо сейчас добавит «Далласу» то, чего команде не хватает больше всего – подборы под своим щитом и защиту трёхсекундной зоны. За Дирком Новицки и в лучшие его времена нужно было часто и густо подчищать, а отставание команды от зоны плей-офф не настолько велико, чтобы связка Нерленса с Йоги Ферреллом априори не могла затащить её в восьмёрку. Шутка.А в каждой шутке…Но речь не об этом. «Филадельфия» предпринимала попытки обменять Богута ещё раз, но потерпела неудачу и в скором времени отчислит центрового. Если это произойдёт до 1 марта, он сможет усилить состав одного из претендентов на титул (за исключением «Голден Стэйт», вернуться в состав которого Эндрю пока не имеет права). Да и Феррелл был упомянут вовсе не случайно – «Даллас» выкупит остатки контракта, чтобы всецело и полностью довериться «выстрелившему» новичку.Это значит, что на рынке свободных агентов прямо посреди сезона окажутся и толковый плеймейкер, на нехватку которого так часто жалуется, и опытный центровой оборонительного плана, ради которого менеджмент «Хьюстона» непосредственно перед дедлайном сбросил контракты Энниса и Кей Джей Макдэниелса в «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин» соответственно. Разумеется, будут на Уильямса с Богутом и другие претенденты (уже сейчас ходят слухи об интересе к последнему со стороны «Сан-Антонио»), но мы ведь понимаем, где они должны оказаться через недельку-другую, не правда ли?«Буллз» просто обязаны были выменять у «Оклахома-Сити». Да, в написании слова «pain» и фамилии «Payne» в английском языке есть одна большая и две маленькие разницы, но суть от этого не меняется — в команду сприходит не просто защитник без «трёхи», а ещё и человек, чья бросковая статистика идёт по нисходящей.Боль в чистом виде.можно любить (если вы, например, симпатизируете «Рокетс») или ненавидеть (привет поклонникам «Тандер»), но в данном конкретном случае кажется, что он по максимуму воспользовался беспомощностью раздираемого внутренними противоречиями офиса коллектива из Иллинойса. Не отдать за Таджа Гибсона, который ценен не только навыками игры в баскетбол, а ещё и своим истекающим соглашением, ровным счётом ничего стоящего, заполучить в рамках этой же сделки снайпера в третью позицию и даже выцыганить драфт-пик, пусть и второго раунда – это победа.В «Чикаго», похоже, до сих пор не определились, куда идти и что делать дальше – впрочем, это было ясно и прошлым летом, когда к выходящему на пик карьеры Джимми Батлеру приставили партнёров, с которыми свингмэн никогда ничего не выиграет, будь он хоть реинкарнацией Майкла Джордана. Смущает отсутствие малейших намёков на проделанную работу над ошибками. Никто не удивится, если в конечном счёте команда пролетит мимо плей-офф, авсё-таки уволят. Оба этих сценария идеально вписываются в концепцию нынешних «Буллз».Быть может, мы глубоко заблуждаемся и Пэйн станет новым Дерриком Роузом, а Жоффрей Ловернь когда-нибудь выйдет на уровень? Так убедите в этом. Пока же великий клуб по ролям разыгрывает крыловских лебедя, рака и щуку: вице-президент Джон Пэксон тянет воз в одну сторону, генменеджер Гар Форман – в другую, а прибыль владельца клуба Джерри Рэйнсдорфа достаточно велика, чтобы он не обращал внимания на происходящее.Ему наверняка не больно.Там же, где разброда и шатаний в умах ответственных за кадровые решения не наблюдалось, от резких телодвижений удержались. И правильно сделали. В полной мере оценить влияние нового коллективного соглашения на судьбу НБА за считаные недели – слишком сложная задача даже для сильнейших функционеров современности, и они, обзвонив друг друга из вежливости, остались при своих. «Обмен любезностями» наверняка продолжится накануне драфта: к тому моменту инаверняка выяснят, как сделать вверенные им организации сильнее.Дедлайн-2017 – это как раз тот случай, когда все дули на холодное, опасаясь серьёзно обжечься.Чаще всего, исходя из информации заокеанских инсайдеров, в последние дни до закрытия рынка обменов звонил телефон президента «Индианы». Но Бёрд, давненько определившийся с линией своего поведения, был непреклонен – обменивать Пола Джорджа и тем самым начинать глобальную перестройку состава он рискнёт только в том случае, если будет уверен в её скорейшем и безусловном успехе. Не добавляла интриги и информация о том, что звёздный форвард, имеющий опцию выхода из действующего контракта в 2018-м, готов поднимать вопрос долгосрочного сотрудничества только в беседах с «Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», которым давно симпатизирует.Как раз по этой причине из борьбы за Джорджа выпал «Денвер». Думается, если бы самый громкий трейд последних лет был на мази,включил бы в него права на– защитника, выбранного коллективом из Колорадо в лотерее минувшего драфта. Но выкладывать буквально все имеющиеся в наличии активы (кроме, естественно, неприкасаемого) за баскетболиста, который через полтора года отбудет возвращать калифорнийцам былое величие, мог разве что Билли Кинг. Так ведь перед ним и была поставлена почти невыполнимая задача за пару лет соорудить контендер из ничего. «Наггетс» оную вроде бы не озвучивали.А идти навстречу потенциальным торговым партнёрам Бёрд категорически не соглашался. Самое время вспомнить ярчайшую фразу дедлайна, принадлежащую сравнившему трейд Джорджа с приобретением элитного автомобиля обозревателю ESPN Брайану Виндхорсту: «Пол, как и „Бентли“, штучный товар. А на „Бентли“ скидок не бывает».Офис «Бостона» в схожей манере не захотел расставаться со своим бриллиантом – выбором «Бруклина» в первом раунде грядущей ярмарки талантов. Вернее, как: клуб якобы был готов включить в сделку с участием Джорджа или Батлера тот самый пик, имеющий 25-процентные шансы оказаться первым по итогам лотереи, но не в наборе с, затребованном «Индианой». Эйндж занял выжидательную позицию, опасаясь, что любой поспешный шаг разрушит целостность разработанной им стратегии, и понимая, что к лету форвард станет дешевле на один актив, а к следующему дедлайну – ещё на парочку.Ни в осторожности, ни в проницательности, ни в последовательности «Селтикс» не откажешь. Они, как и прежде, не готовы размениваться по мелочам: пресловутый обмен пакета активов за звезду обязательно должен сделать клуб претендентом на титул, как это было св 2007-м.Батлер, говорите? Никаких гарантий, что Джимми вместе ссправятся в серии до четырёх побед хотя бы с «Кливлендом», не говоря уже о любом из фаворитов Запада.Напоследок стоит отметить одну интересную особенность политики. С его назначением на пост президента «Миннесоты» по баскетбольным операциям слухи вокруг персоныне просто не утихли – сначала его чуть было не обменяли на Батлера накануне драфта, а в дедлайн он был в крохотном шаге от переезда в «Нью-Йорк» в качестве компенсации за. Но всякий раз испанец оставался в клубе, в майке которого провёл всю свою заокеанскую карьеру.Пожалуй, это просто совпадение. Или же результат просчётов менеджмента, не сподобившегося подыскать выгодный для «Тимбервулвз» трейд с участием игрока, который когда-то должен был вырасти в звезду первой величины, но так ею и не стал?Позволю себе высказать неортодоксальное мнение: Тибодо разработал нестандартный метод мотивации проблемного плеймейкера, сопоставляя Рубио с выдающимися игроками, много значившими для него лично. С Батлером, за которого «Миннесота» наотрез отказалась «довешивать». С Роузом, которого «Никс» за считаные минуты до наступления дедлайна были готовы отдать за Рики по безнадёжно устаревшему принципу «один в один» – без каких бы то ни было доплат с любой из сторон.На бумаге несостоявшийся обмен был выгоден «Тимбервулвз» во многих отношениях. Команда рвется в плей-офф? Тибодо получает опытного бойца с характером, подход к которому он знает как никто другой. Клуб мечтает бороться за топовых свободных агентов? Вместо долгосрочных обязательств перед Рубио ($14,1 млн в следующем чемпионате, $14,8 млн — в сезоне-2018/19) в «платёжке» возникает истекающий договор Роуза, и, если вдруг что-то пойдёт не так, уже летом о нём с лёгкостью можно будет забыть.Не исключено, что приведённое выше предположение в корне неверно, и в обозримом будущем «Миннесота» сбагрит Рубио за пару средних исполнителей в ротацию и не особенно ценный пик. Но если команда каким-то чудом заберётся в плей-офф и впервые со времён завоевания Гарнеттом статуэтки MVP сезона не разъедется по охотам-рыбалкам в середине апреля, вспоминайте об играх разума имени Тибодо.И пусть там будут хоть 0:4 от «Голден Стэйт» – это уже значительно лучше всего, что происходило с организацией в предыдущие 12 лет.