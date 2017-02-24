Убийца с улыбкой ребёнка. «Химки» выживают в концовке с «Локо»

Главный тренер БК «Химки» Душко Иванович

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович

Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Райан Брокхофф

Будет мясорубка. Билборды именно с таким промо встречают в эти дни гостей солнечного Краснодара, только-только выезжающих за пределы аэропорта. Футбольную часть города уже вовсю готовят к важнейшему домашнему матчу — со «Спартаком», и, по словам местных, билетов уже не осталось.Работа с болельщиками всегда считалась сильной стороной краснодарских клубов, и пусть у баскетбольного «Локомотива» ресурсов, по сравнению с детищем Сергея Галицкого, не так много, с заполняемостью трибун и обратной связью в последние годы здесь всё было в полном порядке. Если верить официальной статистике Единой лиги, на протяжении всех 6 сезонов в среднем каждый матч «Локо» посещали минимум 3 тысячи человек – результат для российских клубов по-настоящему уникальный.В этом чемпионате в краснодарский «Баскет-Холл» заходят посмотреть на лучших игроков Европы чуть более 4 тысяч зрителей. И если бы не возвращение Перми, с её богатейшей баскетбольной культурой, «Локомотив» мог вполне рассчитывать на первую строчку второй год подряд.Разумеется, эти цифры – результат не только грамотной работы маркетинговой службы клуба. Вряд ли бы такое число болельщиков раз за разом выбирало баскетбол, если бы «Локомотив» играл во второсортном турнире ФИБА и тащился в конце зоны плей-офф. Несмотря на значительные изменения в составе, краснодарцы на деле доказали, что обновлённый ростер способен решать самые высокие задачи – 13 побед подряд и доминирование на этапе Топ-16 Еврокубка наглядно это показали. На такого контендера действительно хочется смотреть, какой бы город он ни представлял.И кстати, о мясорубках. «Локомотиву» сейчас приходится ничуть не легче «Краснодара», недавно пробившегося в 1/8 финала Лиги Европы. ЦСКА, «Химки» и потенциальные 4 игры подряд с «Зенитом», занимающим текущую вторую строчку, – календарь всерьёз проверяет на прочность амбиции команды Саши Обрадовича. Однако и график «Химок» жизнерадостным не назовёшь. В Краснодар химчане прилетели после успешного визита в Казань, а на радаре у подопечных Душко Ивановича уже появилось минимум две встречи с одним из фаворитов Еврокубка — «Валенсией».К отчётному поединку команды подошли с идентичным балансом побед и поражений – 13-3. Учитывая невероятную плотность в верхней части турнирной таблицы, а также характер матча первого круга, встреча в Краснодаре обещала подарить интересный баскетбол. В итоге мы увидели нечто большее.Интересно стало на первой же минуте. И дело не в том, что Кевин Джонс, обычно перемалывающий соперников в «краске», без тени сомнения забил практически трёхочковый. Маркелл Браун сфолил на Андрее Зубкове, после чего первого пошёл успокаивать Эрл Роулэнд. После нескольких слов, сказанных языком тела, капитан «Локомотива» и разыгрывающий «Химок» перешли к более жёсткой конфронтации, которая, правда, была моментально погашена.Чего не удалось погасить, так это страстного желания хозяев выстроить игру через дальние атаки. Не все из них были подготовленными, но 50% и стартовый рывок 12:4 красно-зелёным организовать удалось. После тайм-аута Ивановича с такой непринуждённостью возиться на периметре хозяева не могли и принялись давить под кольцом одинокого Тодоровича: в одной из атак у «больших» «Локо» было сразу 4 попытки для взятия кольца. Двузначное преимущество краснодарцев то появлялось, то исчезало, но в концовке хозяева добились своего, причём как: Райан Брокхофф пальнул со своей половины и спустя несколько секунд был оглушён настоящим взрывом от своей разорвавшейся бомбы – 28:17.«Химкам» был жизненно необходим импульс от своего лидера, который молчал всю первую четверть. И они его получили. Первые очки подмосковной команды во второй десятиминутке набрал именно Алексей Швед. Дальше больше. За двумя реализованными штрафными последовала выверенная передача на открытого Робби Хаммела: три очка — и тайм-аут Обрадовича. После сумасшедшей трёхи и перехвата в защите Шведа серб в сердцах попросил ещё один перерыв (37:32).В качестве Робина в составе «Химок» выступил Эрл Роулэнд, достаточно быстро догнавший и обогнавший самого Алексея Шведа: 11 очков за 6 минут впечатлили не только Ивановича, но и смолкнувшие краснодарские трибуны. Окончательно обесценил решение Обрадовича израсходовать оба тайм-аута в течение минуты Робби Хаммел, впервые выведший гостей вперёд — 42:39. Образцово-показательная половина второй четверти в исполнении «Химок», выигранная со счётом 23:8, завершилась очередными дальними попаданиями убийственного бэккорта Швед — Роулэнд. Химчане покидали паркет с сумасшедшими показателями: 71% реализации трёхочковых и 63% бросков с игры – 43:50.После повышенной дозы адреналина «Химки» заиграли спокойнее, предоставив соперникам шанс окунуться в эмоции. Хозяева действительно завелись как в защите, так и в нападении. Однако на совместные усилия Кевина Джонса, Тэйлора Рочести и Марди Коллинса хватало одного Алексея Шведа, вновь поймавшего снайперскую волну. Остальных героев в составе гостей не наблюдалось, и вскоре «Локо» по очку начал «отгрызать» не самое большое отставание.Но дьявол кроется в деталях, и в третьей четверти в исполнении красно-зелёных было слишком много очевидного и невероятного: то Брокхофф и Коллинс не забьют штрафные, то «большие» абсолютно спокойно пропустят под кольцо защитников «Химок». После того как Джейкоб Пуллен на двух шагах обездвижил Владимира Ивлева, за Сашу Обрадовича стало по-настоящему страшно – редко крик главного тренера можно хорошо расслышать из каждого уголка не самой маленькой арены. И всё же оторваться от выбившихся из ритма краснодарцев гости не смогли – 62:66.Хозяевам хватило всего полутора минут, чтобы оживить родные трибуны мини-рывком 5:0 и вновь выйти вперёд, после чего Иванович обратился к традиционному оружию, выпустив Шведа в связке с Роулэндом. Но «вау-эффект» второй четверти уже не работал – каждый шаг к кольцу давался паре защитников с трудом. Но и у «Локомотива» лёгких очков и эффективных передач через заднюю дверь не наблюдалось. Последние минуты матча превратились в игру на истощение.О них скажу только одно: подобное можно смело заносить в домашнюю коллекцию, даже если раньше там не было места европейскому баскетболу, за что можно сказать спасибо обеим командам. В составе «Локомотива» — Марди Коллинсу и Кевину Джонсу, своими попаданиями вызвавшими цунами на трибунах «Баскет-Холла» за полторы минуты до финальной сирены (84:80). В составе «Химок»… Ну кому кроме Алексея Шведа, сделавшего невозможное? Лидер «Химок» не просто забил два решающих трёхочковых при «-4» и «-1» — убийца с улыбкой ребёнка сделал это с максимальным сопротивлением и в абсолютном хаосе, больше напоминавшем атмосферу турецкой арены.У «Локо» оставался шанс, и ответный дальний бросок Дженнинга уже, казалось, провалился в кольцо, но в последнюю долю секунды всё-таки передумал и оставил наставников еще без нескольких недель жизни. Штрафные Шведа утроили число собравшихся на выход болельщиков «Локомотива» и полностью лишили хозяев шансы на хэппи-энд. 89:84 – «Химки» продлевают победную серию и продолжают погоню за ЦСКА и «Зенитом».Очень трудная игра для обеих команд, но нам всё-таки удалось победить. «Локомотив» сыграл здорово и вообще хорошо выглядит после смены главного тренера – это одна из лучших команд Единой лиги. После первой четверти мы изменили характер игры и стали действовать лучше. Самое главное, как ты играешь в последние 10 минут. ЦСКА, УНИКС, «Локомотив», «Валенсия» – это всё большие команды, на матчи с которыми не стоит дополнительно настраивать игроков. Гораздо тяжелее это делать в играх с маленькими клубами.Я предоставляю Шведу свободу действий, потому что верю в него. Для нашей команды все игроки одинаково важны, но он наш лидер. Последние комбинации? Да, они были расписаны именно для него, это не было импровизацией.Во-первых, была отличная игра для зрителей. Обе команды здорово сражались, и важность этой игры чувствовалась на протяжении всех 40 минут. Хочу поздравить обе команды с тем, что они подарили нам такой баскетбол. С другой стороны, эту игру решили маленькие вещи. Швед не должен был столько бросать – мы готовились защищаться против него по-другому. Реакция на его действия не была соответствующей, потому что он очень классный игрок. Мы хотели остановить каждый его бросок, но нам не удалось. Мы допустили много простых ошибок, хотя всё равно имели возможность решить исход поединка в свою пользу. Но я не хотел бы слишком много корить моих парней – они показали максимум. Возможно, победила более удачливая команда.Игра получилась очень тяжёлой, и результат разочаровал. Мы должны были побеждать дома, тем более в игре, которая была важна с точки зрения места в плей-офф. Мы имели возможность победить, но допустили несколько критических ошибок, причём не только в концовке. Позволили им поймать ритм и реализовать тяжёлые броски. В игре было много моментов 50 на 50, когда всё решала какая-то мелочь, забитый бросок. Они поймали уверенность в своих силах, и после этого их было очень трудно остановить. Нам предстоит проделать работу над ошибками.Забивал ли я подобные мячи, как в первой четверти? Конечно, нет, этой мой новый рекорд. Я видел, что оставалось очень мало времени. В таких ситуациях ты просто бросаешь и молишься, чтобы мяч зашёл в кольцо.