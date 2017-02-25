В секунде от победы. УНИКС не устоял под градом трёхочковых

Матч первого круга с «Панатинаикосом» стал одним из лучших для УНИКСа в нынешнем розыгрыше Евролиги. Тогда казанцы продемонстрировали умение держать удар и с честью выходить из трудных ситуаций по ходу поединка. Теперь подопечным Евгений Пашутина необходимо сделать то же самое в масштабе всего турнира, поскольку и без того невысокие шансы на выход в плей-офф с каждым поражением становятся ещё более призрачными.На старте поединка обе команды взяли высокий темп, при котором оборона не всегда успевала за нападением. В результате, соперники получали возможности почти без помех атаковать со средней и дальней дистанций и успешно пользовались ими. Разнообразие в такую перестрелку вносили главные герои первой четверти. Одним из них стал Алессандро Джентиле, который в силовой манере продавливал Коти Кларка в проходах и забивал из-под кольца. В ответ УНИКС применил не менее грозное оружие, которым стала связка Кита Лэнгфорда и Лэтэвиуса Уильямса. Четырежды форвард забивал после передач защитника, а особенно эффектным стал его данк с финтом в полёте. А в последние полторы минуты Лэнгфорд трижды успешно брал инициативу на себя и обеспечил своей команде минимальное преимущество по итогам периода.Во второй десятиминутке скорости упали, и это больнее ударило по «Панатинаикосу». После того, как на скамейку сел неудержимый Джентиле, в арсенале хозяев остался только один эффективный вариант – действия через Иоанниса Бурусиса, который в нападении переигрывал Артёма Параховского. Впрочем, центровой гостей пытался компенсировать огрехи в защите агрессивностью в атаке, и ему это нередко удавалось. Как раз после мощного данка белоруса после очередной, уже седьмой по счёту, передачи Лэнгфорда преимущество казанцев достигло 8 очков. Удерживать перевес УНИКСу помогали удачные индивидуальные действия Данило Анджушича, а также перебор командных фолов у греков, из-за которого игроки гостей часто выходили на линию штрафных бросков. Именно после того, как Крис Синглтон сфолил на Кино Коломе, а затем получил ещё и техническое замечание за недовольство решением арбитров, испанский разыгрывающий, реализовав все три броска с линии, установил окончательный счет первой половины 39:46. Изменить его попытался баззер-битером Кей Си Риверс. Он даже попал в кольцо из-за дуги, но выпустил мяч уже после сирены.После большого перерыва нападение «Панатинаикоса» стало пробуксовывать ещё сильнее. Успех приносили только атаки с дистанции, но при этом в цель попадал в лучшем случае каждый третий бросок хозяев. А Синглтон умудрился даже не реализовать ни одного из двух штрафных. В то же время у казанцев продолжал стабильно забивать в своём фирменном хладнокровном стиле Лэнгфорд. Кроме того, в нужные моменты на авансцену выходили то Кларк, вколотивший сверху после скидки Уильямса, то откликнувшийся на наброс Пола Столла Параховский, то попавший из-за дуги Павел Антипов. Их совместными усилиями перед заключительной четвертью перевес УНИКСа вырос до «+9».Лишь в заключительном периоде наконец заработала на полную мощность дальнобойная артиллерия греков. Но когда град трёхочковых от Бурусиса, Синглтона и Риверса накрыл кольцо гостей, счёт сравнялся всего за три с половиной минуты. Временно осадить порыв «Панатинаикоса» удалось Колому. Отправив в цель тяжелейший бросок из-за дуги через руки, он через полминуты забил издали ещё раз, а затем, воспользовавшись ошибкой обороны соперника, поразил кольцо после прохода. Однако снайперы хозяев не унимались, пользуясь ошибками казанцев при разменах. И после новой серии из трёх дальних попаданий разница на последней минуте сократилась до одного очка. На руку грекам сыграло и то, что Анджушич с Колом на этом отрезке реализовали всего по одному штрафному из двух. Им «по-джентльменски» ответил Синглтон, упустивший возможности вывести свою команду вперёд с линии, но сравнявший счёт. В финальной атаке гостей уже Уильямс дважды был точен при исполнении штрафных, но оставил сопернику семь секунд на ответ. Их хватило Майку Джеймсу, чтобы добежать до дуги, резкой остановкой избавиться от опеки Евгения Воронова и дальним броском принести своей команду драматичную победу 83:82, которая продлила серию поражений УНИКСа до шести матчей.