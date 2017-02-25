Красота дня. Как Леброн удивил девушку Брэдли Била

Минувшим летом Брэдли Бил подписал с «Вашингтоном» максимальный контракт, сделавший его одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Этому так завидовал лидер столичной команды Джон Уолл, что о его недовольстве стало известно всему миру. Уолл несколько раз пытался оправдаться, заявив, что его не волнуют деньги партнёра по команде. Оказалось, деньги – не единственная причина для зависти звёздного разыгрывающего. Встречайте – Кемая Адамс.
Кемая родилась в Пуэрто-Рико 20 марта 1993 года. Когда она была совсем маленькой, её семья переехала в США. Выбор родителей Кемаи пал на солнечный Лос-Анджелес, где она выросла и получила образование.
Сейчас Адамс работает актрисой и моделью. Наибольшую популярность ей принесли съёмки в реалити-шоу «Любовь и хип-хоп».
Девушка ещё не обратила на себя внимание режиссёров больших сериалов и фильмов, так что реалити-шоу остаётся для неё главной работой. Кроме того, Адамс изредка принимает участие в рекламных кампаниях популярных брендов.
Кемая намного популярнее Брэдли Била в «Инстаграме». На страницу Адамс подписано более 800 000 человек. Это на 300 000 подписчиков больше, чем у игрока.
Брэдли и Кемая начали встречаться в 2015 году. Сейчас пара проживает в Вашингтоне.
До звёздного баскетболиста у Адамс были романтические отношения с рэпером Lil' Fizz, который тоже снимался в реалити-шоу «Любовь и хип-хоп».
А вот Била привлекают спортсменки. Известно, что защитник «Уизардс» встречался с гимнасткой Кайтрой Хантер и баскетболисткой из Университета Джорджа Мейсона Микалой Макги.
Бил и Адамс – большие любители собак. Сейчас у пары есть ротвейлер и французский бульдог, которых зовут Король и Дизель.
К слову, о королях. В недавнем поединке «Вашингтона» и «Кливленда» Леброн Джеймс реализовал невероятный трёхочковый бросок, спасший его команду от поражения. Это сильно впечатлило Кемаю, присутствовавшую на игре. Символично, что в том эпизоде Леброна опекал как раз Брэдли.
В этом сезоне Бил демонстрирует лучшую статистику в своей карьере, доказывая, что он заслужил огромный контракт, выписанный ему руководством «Уизардс» в минувшем году. Будем надеяться, что в плей-офф защитник сыграет как минимум не хуже и обязательно даст повод Кемае удивиться его игре ещё больше, чем тому, что сделал Леброн.