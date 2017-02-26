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175 лет назад 2016
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Кори Хиггинс
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Планидин

Хиггинс: Уэстбрук был впечатлён сложностью игровых схем в Европе

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс – о чемпионской культуре ЦСКА, знаменитом отце, любимой команде в FIFA и многом другом.
26 февраля 2017, воскресенье. 13:15. Баскетбол
В сезоне-2013/14 Кори Хиггинс блистал на российских площадках в форме подмосковного «Триумфа». Спустя год американский защитник вернулся в Россию и завоевал свои первые значимые трофеи в карьере. Один из ключевых игроков ЦСКА пообщался с корреспондентом «Чемпионата» в преддверии матча против казанского УНИКСа.

«Приходя в ЦСКА, нужно быть готовым к давлению»


– Многие до сих пор недоумевают, что же именно произошло в Санкт-Петербурге.
– Я думаю, что они были просто очень мотивированы после игры в Москве, когда мы обыграли «Зенит» с разницей почти в 50 очков. Мы же не смогли показать такую же интенсивность и не были достаточно сфокусированы, чтобы победить.

– Насколько важно было вернуться в ритм в игре с «Локомотивом»?
– Мы просматривали видео и знали, что не показали всего, на что способны в игре против «Зенита». Поэтому если вы пересмотрите эти матчи, то увидите две абсолютно разные команды. Мы были гораздо более сконцентрированными, играли с совсем другой энергией и делали это на протяжении всех 40 минут.

– Не кажется, что в этом сезоне к команде приковано слишком много внимания?
– Это часть традиции. Как только вы подписываете контракт с ЦСКА, должны понимать, что на вас всегда будет оказываться подобное давление. Так будет всегда, и ничего не изменится. Это по-настоящему часть местной чемпионской культуры, поэтому я не думаю, что сейчас происходит что-то особенное. Здесь всегда так было.

– Сравнивая сезоны, этот действительно тяжелее предыдущего?
– Думаю, да. Конечно, прибавилось игр в Евролиге, стало меньше в Единой лиге ВТБ, но именно в Евролиге каждая игра похожа на матч плей-офф. Не хочу сказать ничего плохого про Единую лигу, в которой также нет лёгких матчей, но Евролига забирает куда больше сил с учётом всех перелётов и большего количества игр.

– Димитрис Итудис однажды сказал, что его не слишком интересует итоговое место в регулярном чемпионате Евролиги.
– Цель всегда одна – чемпионство. Поэтому если мы финишируем в первой четвёрке и не возьмём титул, это всё равно будет расцениваться как неудача. Я соглашусь с тренером: самое главное на данном этапе – становиться лучше с каждой игрой и сохранять интенсивность и концентрацию на должном уровне в решающих матчах.

– Могли бы выделить главного конкурента ЦСКА на данном этапе сезона?
– Честно, не стал бы кого-то выделять. В Евролиге очень много классных команд – в этом сезоне каждый может обыграть каждого. Поэтому я бы не сказал, что у ЦСКА есть какой-то принципиальный конкурент – мы ко всем играм стараемся относиться одинаково, потому что неприятности можно получить от кого угодно.

– Помните, какую награду получили в первом сезоне в России, когда выступали за «Триумф»?
– Награду? Хм, лучшего бомбардира?
Цель всегда одна – чемпионство.

– Точно. Что сложнее – быть лидером середняка и набирать по 20 очков или приносить пользу одной из лучших команд в Европе, не так часто получая мяч?
– Все знают, что я командный игрок, поэтому для меня самое важное – победа в каждом матче. Я могу играть при разных скоростях, я разносторонний игрок, поэтому могу помочь команде абсолютно разными способами. Думаю, поэтому я здесь в итоге и оказался, а не из-за того, что могу набирать по 20 очков в игре. Чемпионство – в первую очередь меня интересует именно это.

«Отец – мой самый большой критик»


– 27 лет, есть опыт игры в НБА, эффективный игрок в одной из лучших команд Европы. Не посещают мысли о возвращении в лучшую лигу мира?
– Скажу честно, никаких мыслей по этому поводу нет. Для этого у нас есть агенты, которые занимаются подобными вещами. Единственная вещь, которая имеет значение сейчас, – это настоящее. Просто стараюсь показать максимум в этом сезоне, а что касается будущего… Кто знает, что произойдёт дальше. В любом случае всё прояснится само собой.

– Почему не получилось в «Шарлотт»?
– Я даже уже и не думаю об этом. Я был слишком молод и просто старался максимально набраться опыта. Наверное, даже слишком молод, чтобы сейчас объяснить вам, что именно пошло не так в том сезоне.

– Тяжело было адаптироваться в Европе?
– Не сказал бы. Многие меня предупреждали, что будет тяжело, но игра-то одна и та же. Мой стиль достаточно фундаментален – я не старался показать чего-то сверхъестественного. Поэтому у меня не возникло проблем, которые многие американцы испытывают в переходный период.

– Ваш отец какое-то время работал вместе с Майклом Джорданом в «Шарлотт». Почему в 2014 он покинул организацию?
– Не знаю, это его личное решение. Просто чувствовал, что это место работы ему не подходит.

– Чем занимается сейчас?
– Разговаривает со многими людьми, ждёт нужного момента, чтобы получить стоящую работу.

– Времени для общения стало больше?
– О да! Он мой самый большой критик. Для меня очень важно иметь такого человека, с которым ты можешь спокойно и открыто поговорить обо всём. Тебе не нужно уходить от каких-то тем с ним, ты просто говоришь то, что думаешь, и в ответ получаешь такую же искренность.
На самом деле в любой команде, где мне довелось играть, я был лучшим в FIFA.

– Был какой-то момент в вашей карьере, когда отцовское слово сыграло решающую роль?
– Подобных моментов было много. Самый яркий, наверное, был после того, как я закончил университет и не знал, что будет дальше. Он просто сказал: «Получай удовольствие от путешествия». Всегда, когда у меня были какие-то проблемы, он вставал на мою сторону и поддерживал меня до конца.

«Run TMC» лучше сегодняшних «Уорриорз»


– Раньше вы говорили, что не имели возможности посмотреть все достопримечательности Москвы. На третий год пребывания здесь что-то изменилось?
– Конечно, я увидел чуть больше, но времени по-прежнему катастрофически не хватает. В основном я хожу в мексиканский ресторан – люблю их кухню. А вообще я домосед (улыбается).

– Как поживает Момо? (Хаски — домашний питомец Кори. — Прим. «Чемпионата».)
– Замечательно! Мне такая погода не по душе, а вот он её обожает. Постоянно просится на улицу, чтобы погулять в мороз.

– Сами как проводите свободное время?
– Очень люблю смотреть новые фильмы – старюсь посмотреть всё. Последний, который особенно понравился? Наверное, «Доктор Стрэндж». Вообще люблю комиксы «Марвэл» и всё, что с ними связано. Пересматриваю эти фильмы не раз.


– Вы ещё и большой поклонник FIFA?
– Да, так оно и есть. Даже не знаю, почему сразу об этом не сказал. На самом деле в любой команде, где мне довелось играть, я был лучшим в FIFA. Обычно играю за «Реал». Нет, никому из одноклубников об этом не говорю (смеётся).

– Как относитесь к современным трендам в баскетболе?
– Думаю, что сейчас стиль игры меняется по всему миру – всё становится ещё меньше и универсальнее. Сегодня реализуется гораздо больше трёхочковых, поэтому растёт и общее количество очков. Баскетболисты, которые способны играть на двух и даже трёх позициях, уже обыденность.

– Почему мы видим такие астрономические цифры в исполнении Хардена и Уэстбрука?
– Помимо увеличения количества трёхочковых там же ещё и другие правила по защите, гораздо больше пространства для манёвра. Нет голтендинга, нет правила трёх секунд в защите. Поэтому многие показывают такие сумасшедшие цифры.
Думаю, что сейчас стиль игры меняется по всему миру – всё становится ещё меньше и универсальнее.

– У ЦСКА был бы шанс в серии с командой из НБА, пусть и не уровня плей-офф?
– Безусловно. В Европе всё гораздо более детализировано, включая атакующие схемы. Даже Уэстбрук говорил, когда приезжал играть с «Реалом», насколько он был впечатлён сложностью игровых схем в Европе. Так что мы могли бы обыграть несколько команд НБА.

– Был ли игрок, на которого вы равнялись в своей карьере?
– Я вырос в Окленде вокруг многих людей, связанных с баскетболом. Тогда мне нравились Крис Маллен и Митч Ричмонд, но больше всего я всё равно ориентировался на отца.

– «Run TMC» лучше сегодняшних «Уорриорз»?
– Конечно (смеётся). Если серьёзно, то, наверное, нет, но я всё равно скажу «Run TMC», потому что я предвзят.

– Впереди у вас матчи с УНИКСом и «Барселоной».
– Мы никогда не заглядываем слишком далеко в будущее. Сейчас все игры похожи на своеобразный «финал четырёх», так что будем готовиться к ним соответствующим образом. УНИКС – отличная команда, которая всем доставляет проблемы в Евролиге, к тому же они хотят подняться выше в турнирной таблице Единой лиги. Так что легко точно не будет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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