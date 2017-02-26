Сербская Теократия. ЦСКА третий раз в сезоне обыгрывает УНИКС

Перед матчем с ЦСКА у подопечныхвновь нашёлся повод вспомнить о том, сколько возможностей казанская команда упустила в концовках матчей Евролиги, и почему почти каждый раз к игре Единой лиги ВТБ приходилось готовиться не в лучшем расположении духа. К сожалению, казанцы уже приучили нас верить в худшее даже в самой благоприятной ситуации. УНИКС действительно является одной из самых неудачливых команд Евролиги, уступив в 7 матчах, где итоговая разница составила 5 и менее очков – хуже только у «Бамберга» с 9.Последние секунды игры в Афинах стали настоящим апофеозом «приключений» УНИКСа в концовках этого сезона. За 8 секундни разу не расстался с мячом и не придумал ничего лучше, чем сыграть в такой привычный для любого американца «hero ball». Результатом простейшего эндшпиля стал победный трёхочковый американца и очередное поражение казанцев. И ладно бы УНИКС терпел превратности судьбы исключительно в Евролиге – во внутреннем чемпионате дела у команды Пашутина в последнее время шли не лучше.К решающим разборкам в Единой лиге УНИКС подошёл в конце группы лидеров. Не нужно долго объяснять важность попадания в тройку сильнейших по итогам регулярного чемпионата. С большой долей вероятности «регулярку» вновь выиграют «армейцы», и четвёртое или пятое место автоматически гарантирует свидание с ними уже в полуфинале.Ко всем многочисленным причинам включить трансляцию центрального матча тура добавлялось и вечное противостояние. Как и в казанском матче, Кита жёстко прихватили с первых же минут, регулярно поддушивая главную звезду УНИКСа сдваиваниями, обязательным элементом которых был. Что самое интересное, Кит точно так же получил два быстрых фола и уже было отправился на скамейку запасных, но тут понял, чтоменять его не собирается.Оказавшись отрезанным от своей первой опции,принял решение больше загружать «больших» – именностал главным адресатом передач испанца. «Армейцы» по традиции не выбрали определённой манеры поведения, запустив гибридное нападение с участием. Как только передышку получил француз, Милош устроил на паркете настоящий «шоу-тайм», отдав две великолепные передачи через полплощадки. В концовке четверти команды обошлись без красивых моментов, а УНИКС и вовсе добирал свою норму на линии штрафных – 19:23.Инерции первой четверти гостям хватило для того, чтобы догнать «армейцев» за три минуты второй. Две нехитрые комбинации с выводом на огневую позицию снайперов по углам (Кларка и Антипова) заставили Итудиса взять тайм-аут. После небольшого перерыва праздник трёхочкового баскетбола продолжился, причём к нему присоединились и хозяева. Одним из самых неожиданных участников «вечеринки» стал, никогда не отличавшийся снайперскими способностями.В середине четверти на первый план вышел. В нападении лидер казанцев наконец-то получил пространство для манёвра, а в защите был вынужден делать всё, чтобы судьи не увидели в его действиях третий фол. Гости не забывали и о своей дальнобойной артиллерии: вскоре Антипов и Анджушич довели количество командных трёхочковых до восьми. Правда, локальные успехи казанцев произвели не самое устрашающее впечатление на «армейцев». Красно-синие ударно провели концовку половины в защите, за две минуты превратив «-3» в «+3» – 50:47.Сразу после большого перерыва москвичи выдали рывок 8:2 – единственным счастливчиком, набравшим очки в составе УНИКСа, стал. Самый красивый момент дебютного отрезка третьей четверти записал на свой счёт, подаривший «постер». Ко всем бедам УНИКСа добавился и третий фол, который судьи всё-таки нашли в столкновении сЛидер гостей ответил в соответствии со своим статусом, дважды наказав за расслабленность в защите своих опекунов и «сняв» казанцев с двузначного отставания. Последние минуты четверти гости проводили уже без своей главной звезды и смотрелись ничуть не хуже соперника. Правда, стоит отметить, что и ЦСКА отличился с игры всего трижды – 71:63.Не создав солидный задел в третьей десятиминутке, «армейцы» сами дали повод для возвращения УНИКСа в игру. Совершенно неожиданно зрители УСК стали свидетелями реинкарнации взаимодействия Колома и Параховского, набравшего 6 очков кряду. Испанец стал настоящим героем отрезка, не только досыта накормив своих «больших», но и выведя УНИКС вперёд после собственного трёхочкового (73:74).Напрашивавшийся тайм-аут Итудиса вернул «армейцев» к жизни – ЦСКА моментально ответил рывком 7:0. Но УНИКС уже не мог просто уйти по-английски: «трёхи» Колома и Лэнгфорда вновь вернули матчу интригу (82:80). Гости даже готовились вновь выйти вперёд, однако дальний бросок Кита цели не достиг. Расплата за очередную упущенную возможность оказалась моментальной и смертоносной., большую часть матча проведший в поисках идеальных позиций для своих партнёров (и в итоге сделавший дабл-дабл), решил в очередной раз показать, что прочность его нервов не имеет предела. Серб сначала забил непростой трёхочковый с передачи, а спустя полторы минуты проделал тот же трюк, но уже с восьми метров после ассиста. Параховский отличился в следующем же владении, однако в защите игроки УНИКСа провозились больше положенного, оставив себе на спасение всего 20 секунд.После ввода мяча из аута Кит не нашёл пространства для броска после чего отдал пас на Параховского. Артём был обязан забивать с метра, но не сделал это ни после второго, ни даже после третьего предъявления.совершил подбор на своём щите и вовсю побежал в чужую «краску» – ни времени, ни сил на чудо у УНИКСа уже не оставалось. 92:88 – ЦСКА побеждает второго принципиального конкурента подряд.