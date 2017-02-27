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175 лет назад 2016
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УНИКС в третий раз в сезоне проиграл ЦСКА, «Локо» – во второй раз «Химкам»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Дзюба

Смотреть до конца. Зрелищные разборки лидеров Единой лиги ВТБ

Яркие победы ЦСКА и «Химок» в битвах грандов, рекорд сезона в Питере и драматичная концовка в Саратове – в обзоре событий недели в Лиге ВТБ.
27 февраля 2017, понедельник. 14:00. Баскетбол
Лишь в одном из пяти матчей Единой лиги ВТБ на минувшей недели встречались команды, занимающие разные ступени в иерархии турнира. А в остальных зрители увидели две невероятно зрелищные гранд-дуэли претендентов на места на вершине и два не менее увлекательных противостояния бойцов за место в зоне плей-офф.

«Нижний» взял реванш в Риге


Поединок в Риге полностью соответствовал статусу битвы конкурентов за выход в плей-офф. До этого ВЭФ на своей площадке проигрывал только командам из трио лидеров, но «Нижнему Новгороду» было уже некуда отступать.
Тем более что дома подопечные Артурса Шталбергса месяцем ранее уступили латвийцам. Нижегородцы со старта захватили инициативу и к середине второй четверти ушли в отрыв на 11 очков. Однако сразу после большого перерыва ВЭФ сумел догнать соперника. Обе команды часто атаковали из-за дуги, но точность снайперов оставляла желать лучшего. Так, «Нижний» реализовал лишь 4 дальних броска из 26, а лучший дальнобойщик хозяев Янис Блумс промахнулся из-за дуги в 9 попытках из 11.

Ключевой отрезок пришёлся на середину заключительного периода, когда гостям благодаря отличному отрезку в обороне удалось оторваться на 8 очков. В концовке рижане были вынуждены прибегнуть к тактике умышленных фолов, но Пётр Губанов, Дижон Томпсон и Кенни Бойнтон с линии не промахивались. Однако точный трёхочковый Блумса за три секунды до сирены позволил хозяевам сохранить стратегическое преимущество над «Нижним» по сумме двух встреч.

Швед «расстрелял» «Локо»


В Краснодаре состоялся самый зрелищный матч недели и, возможно, всего регулярного чемпионата. На радость зрителям обе команды отодвинули оборону на второй план и демонстрировали мастерство прежде всего в нападении. 11 раз в поединке менялся лидер, а ещё пять счёт становился равным. «Локомотив-Кубань» был сильнее в противостоянии в трёхсекундной и доминировал на подборах, взяв 17 отскоков на чужом щите. Но решающие события в этой встрече происходили на периметре. Тон задал Райан Брокхофф, отправивший в кольцо сумасшедший баззер-битер от своей дуги с сиреной об окончании первой четверти. А затем именно благодаря сумасшедшей реализации дальних бросков (71%) в первой половине «Химкам», которых вёл за собой дуэт Алексея Шведа и Эрла Роулэнда, удалось перед большим перерывом совершить рывок 23:8.
Двумя хладнокровными попаданиями из-за дуги Швед окончательно «похоронил» «Локомотив-Кубань».

Благодаря тяжёлой работе на обеих сторонах площадки подопечным Саши Обрадовича постепенно удалось отыграться и за полторы минуты до конца встречи выйти вперёд на 4 очка. Но после этого на авансцене вновь появился Швед и ещё двумя хладнокровными попаданиями из-за дуги (всего Алексей реализовал 5 из 10 трёхочковых) окончательно «похоронил» хозяев.

Убийца с улыбкой ребёнка. «Химки» выживают в концовке с «Локо»

«Зенит» сохранил вторую строчку


Даже то, что матч в Питере начался в более привычное для красноярцев время, не слишком помогло «Енисею», сыгравшему на выезде третий раз за неделю. Тем более что «Зенит» уже со старта действовал на высоких скоростях и оборона гостей просто не успевала за ранним нападением соперника. А когда подключилась и дальнобойная артиллерия питерцев, их перевес начал стремительно расти и к большому перерыву достиг отметки «+18». Мастерски дирижировал игрой команды Стефан Маркович, который в итоге установил рекорд сезона, раздав 17 результативных передач.
Обилие потерь и проблемы в защите не позволили «Енисею» существенно изменить расстановку сил на площадке.

Во второй половине «Енисей» сосредоточился в атаке на действиях через переднюю линию, где Сулейман Браймох и Фрэнк Элегар переигрывали оппонентов. Их усилиями отставание удалось сократить до 10 очков. Но обилие потерь и продолжавшиеся проблемы в защите не позволили команде Олега Окулова существенно изменить расстановку сил на площадке.

Почти как в Евролиге


Ещё один поединок претендентов на место в плей-офф состоялся в Саратове. Его увенчала драматичная концовка, но и до этого болельщикам скучать не приходилось. Пропустив рывок гостей 9:0 в начале второй четверти, «Автодор» затем устроил погоню, которая продолжалась практически до финальной сирены. Саратовцы, действуя в фирменном скоростном стиле, регулярно выводили на острие Ника Миннерата и Винса Хантера. Но «Астане» удавалось осаживать порывы хозяев дальними попаданиями снайперов, среди которых в ударе были Иэн Миллер и Роберт Лоури, реализовавшие на двоих 8 из 15 трёхочковых.


За 40 секунд до конца «Автодор» наконец добился своего и после прохода Сергея Быкова сравнял счёт. Промах Миллера дал подопечным Владимира Анциферова шанс выйти вперёд, и они им воспользовались, хотя Миннерат попал в кольцо лишь в одной из двух попыток с линии. У казахстанцев оставалось всего 7 секунд на ответ, но этого времени хватило не только на неточный бросок Миллера, но и на победное добивание Леонидаса Каселакиса. Как и УНИКС днём ранее в Евролиге, хозяев отделила от успеха всего секунда.

УНИКС снова уступил в концовке


Сам УНИКС в битве с ЦСКА в очередной раз продемонстрировал характерные для нынешнего сезона как лучшие, так и худшие стороны. Не впервые казанцы создали себе трудности, героически их преодолели, но всё же уступили в концовке. Отыграв на равных первую половину, они за три стартовые минуты третьей четверти отпустили хозяев в отрыв на 14 очков. Украшением этого отрезка стал шикарный данк Кайла Хайнса через Артёма Параховского. Дуэль центровых сыграла значительную роль в поединке. Хотя формально её выиграл набравший 17 очков белорус, который снова эффективно взаимодействовал с Хоакином Коломом, но он реализовал только половину бросков с игры, а вот американец не промахнулся ни разу. Общее поражение в борьбе в трёхсекундной гости компенсировали точностью атак из-за дуги, реализовав за встречу 12 из 25 дальних бросков.
Казанцы создали себе трудности, героически их преодолели, но всё же уступили в концовке.

А решающим, как и должно быть в матчах такого масштаба, оказалось соперничество лидеров. Почти вничью завершилось противостояние Нандо де Коло с Китом Лэнгфордом. При этом защитник казанцев опять быстро получил два фола, но это не сказалось на его игровом времени и полезности. А вот Колом, ассистируя партнёрам не меньше Милоша Теодосича, заметно уступил визави в результативности. Именно сербский разыгрывающий взял на себя игру в критический момент на последних минутах и двумя дальними попаданиями не дал втянуть «армейцев» в нервную концовку.

>>> Сербская Теократия. ЦСКА третий раз в сезоне обыгрывает УНИКС
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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