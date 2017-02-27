Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Смотреть до конца. Зрелищные разборки лидеров Единой лиги ВТБ

Яркие победы ЦСКА и «Химок» в битвах грандов, рекорд сезона в Питере и драматичная концовка в Саратове – в обзоре событий недели в Лиге ВТБ.