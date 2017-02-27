Бугимен. Дебют Казинса в форме «Пеликанс» и революция в «Лейкерс»

Матч

Уэстбрук

Революция

Рекорд

Свободный агент

Дуэль

Травма

Бросок

Данк

Обмен с участием, отправивший центрового из «Сакраменто» в «Нью-Орлеан», стал главной темой после увеселительных мероприятий Звёздного уик-энда. И стоит заметить, абсолютно оправданно, учитывая и звёздность «Буги» и огромный потенциал его связки с ещё одним топовым «большим»Обычно слабо заполняемый «Смути Кинг Центр» в пятницу был забит под завязку – посмотреть на своё баскетбольное (по крайней мере ближайшее) будущее пришли более 18 тысяч человек. Казинс своих новых болельщиков не подвёл, выдав один из самых впечатляющих дебютных матчей в истории НБА для игрока, сменившего клуб по ходу сезона – 27 очков, 14 подборов, 5 передач, 5 перехватов и 4 блок-шота.Однако для победы над всё ещё идущим на третьем месте «Хьюстоном» этого было мало, впрочем, как и стараний(27 очков и 9 подборов). «Рокетс» даже не нуждались в снайперских услугах Хардена, который только и делал, что снабжал снарядами своих партнёров (14 передач) – «скамейка» под предводительством новичка(27 очков) и(19 очков) сделала своё дело – 129:99. Уже в следующих матчах «Нью-Орлеан» уступил «Далласу» и «Оклахома-Сити» – красной дорожки в зону плей-офф «Пеликанс» никто не обещал.Перед Матчем всех звёзд трипл-дабл Расса помог «ОКС» обыграть тонущий «Нью-Йорк». Недельный перерыв не сбил Уэстбрука с привычного курса и в матче с «Лейкерс» защитник «Тандер» вновь напомнил всем, что нормальных цифр в этом сезоне от него ждать не следует. Расселл стал всего лишь третьим игроком за последние 40 лет, которому удалось показать статистическую линейку 17+17+17. Этот трипл-дабл стал для Уэстбрука уже 28-м в сезоне, и, немного забегая вперёд, скажем, что следом последовал и 29-й.Если вы являетесь болельщиком «Лейкерс», то последние четыре сезона вы, скорее всего, больше следили за студентами, которые окажутся в «лотерее», нежели за результатами своей команды.К сожалению, клуб, завоевавший 16 чемпионских титулов, переживает свои худшие времена. Управленческая неразбериха в семье Бассов (владельцев клуба) после смерти «крёстного отца» Джерри вышла на новый уровень.Разборки между Джинни и Джимом (детьми легендарного владельца) привели к тому, что клуб банально оказался без какого-либо вектора развития. До определённого момента Джинни терпела своего брата, но с приходом Мэджика на пост президента по баскетбольным операциям решила разворошить осиное гнездо. Под горячую руку попал и бывший генеральный менеджер– автор легендарного обмена с участием, который, по сути, и принёс «Лейкерс» два титула на стыке десятилетий. На место Капчака был приглашён бывший агент Коби Брайанта Роб Пелинка.Совсем иными заботами живёт другой калифорнийский клуб. «Голден Стэйт» уже точно не повторит легендарные 73 победы прошлого сезона, однако это отнюдь не помешало «Уорриорз» установить новый рекорд лиги и обеспечить себе место в плей-офф 25 февраля – своё прошлое достижение представители «золотого штата» превзошли на два дня. Как это возможно, учитывая, что в этот же день в прошлом сезоне у команды Керра было на 4 победы больше и на 4 поражения меньше? Всё дело в слабых результатах команд в нижней части турнирной таблицы Западной конференции. Для сравнения в тот же самый день в прошлом сезоне занимавшая девятое место «Юта» имела 50-процентный баланс (28-28).В 2011 годустал главной инвестицией клуба. Тогда разыгрывающего на пике своих возможностей вытащили из «Юты», в которой не верили в возможность переподписания своего франчайз-игрока. Первые два года Дерон будет оправдывать ожидания руководства «Бруклина», после чего у игрока начнутся постоянные проблемы с голеностопами, которые во многом и стали причиной значительного падения продуктивности защитника.В «Далласе» Уильямс уже не был на первых ролях, но ниже определённого уровня (14 очков и почти 6 передач за игру в первом сезоне) всё равно не опускался. Примерно такие же цифры Уильямс показывал и в этом сезоне, но непрекращающиеся травмы и изменившееся планы «Далласа» относительно своего будущего вылились в решение техасского клуба расстаться с игроком. Этот шаг автоматически вывел Дерона в ранг одного из самых желанных свободных агентов на рынке, и по последним сообщениям уже в ближайшее время Д-Уилл присоединится к «Кливленду».На первый взгляд, отношения междуникогда не должны были приобрести оттенок серьёзности. Один постоянно допускает глупые ошибки на паркете, другой (на самом деле – безызвестные редакторы TNT) их тщательно штудирует и постоянно крутит в своей передаче. Казалось бы, всем весело, и ничего кроме взаимных шуток выжать из этого не удастся.Как бы не так. Джавэйл никогда не скрывал своего пренебрежительного отношения к затее О`Нила, постоянно высказывая своего недовольство в интервью и соцсетях. Шак на это обычно никак не реагировал, но как только решил высказаться на просторах сети, минимальный конфликт превратился в настоящую войну в «Твиттере». Дошло даже до того, что Стив Керр и Кевин Дюрант официально выступили в защиту своего одноклубника, а сам клуб обратился к каналу TNT. Кажется, следующие выпуски Shaqtin a Fool станут ещё более интересными.Возвращаясь к более серьёзным темам, к сожалению, приходится констатировать, чтостал первым игроком, выбранным под первым номером на драфте после, который полностью пропустит дебютный сезон в НБА. Сообщения о том, что сроки восстановления Бена не укладываются в рамки «регулярки» просачивались в прессу и раньше, однако в данном случае с официальным заявлением выступил сам клуб в лице. Остаётся пожелать новичку (именно в таком статусе Бен и начнёт следующий сезон) повторить путь того же Гриффина, полностью восстановившегося после годичного перерыва.Кармело Энтони сдержал своё слово и всё-таки остался в составе «Никс» после дедлайна. Борьба за восьмую строчку на Востоке обещает быть жаркой, поэтому подобные броски от Мело будут нужны «Нью-Йорку» на регулярной основе.Дуэйн Уэйд не перестаёт напоминать, что 35 лет – ещё не повод заканчивать с полётами над кольцом. Даже наличие в «краске» Алексея Леня не изменило «тёмных намерений» будущего члена Зала славы.