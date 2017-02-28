«Завершу баскетбольную карьеру – стану футбольным тренером»

«Если методы Ивановича дают результат, как можно на них жаловаться?»

Мы начали сезон с необязательного поражения от ВЭФа – теперь вынуждены навёрстывать упущенное.

«Русские люди более закрытые. Погода, наверное, влияет»

Когда впервые приехал в Россию, не мог понять ни слова.

«В составе «Валенсии» нет звезды, но испанцы сильны не этим»

«Закончил с футболом, когда тренер предложит стать вратарём»

Дважды был на белградском футбольном дерби. Атмосфера на стадионе потрясающая.

Центровой «Химок» Марко Тодорович – о трудностях перевода, любимом городе, футбольной карьере, дерби «Партизан – «Црвена Звезда» и многом другом.Подмосковные «Химки» подходят к противостоянию с испанской «Валенсией» в рамках четвертьфинала Еврокубка в прекрасном расположении духа – в последних матчах команда демонстрирует не только зрелищную игру, но и результат. Команда Душко Ивановича выстрелила дуплетом по прямым конкурентам в Единой лиге ВТБ – в гостях были обыграны УНИКС и «Локомотив-Кубань». Большая роль в успехах команды принадлежит черногорскому центровому Марко Тодоровичу. Иванович доверяет соотечественнику, и тот сполна оправдывает надежды, демонстрируя уверенную игру и принося пользу на обеих сторонах площадки. Марко согласился пообщаться с корреспондентом «Чемпионата» в преддверии вылета в Валенсию на первый поединок серии.– Мы прогрессируем от игры к игре. «Автодор», УНИКС, «Локомотив-Кубань» – все три победы вышли непростыми. А ведь впереди важнейшее противостояние с «Валенсией». С точки зрения психологии наша победная серия пойдёт на пользу команде. Что до моего участия, я привык делать всё для итогового успеха.– Оба поединка были непростыми с точки зрения физики. Мы начали сезон с необязательного поражения от ВЭФа – теперь вынуждены навёрстывать упущенное, работая вдвое интенсивнее. Краснодарцы выдали впечатляющую победную серию, и неудача в матче с ЦСКА их не сломила, с ними пришлось трудно. «Железнодорожники» в принципе исповедуют крайне атлетичный баскетбол, борются, ищут контакт. Что касается встречи с УНИКСом, то пусть мы и выиграли с большим отрывом, поединок тоже был невероятно сложным.– Я наконец поверил в себя. У всех бывают спады и подъёмы по ходу сезона. Я не концентрируюсь на личных результатах, просто рад, что стал больше помогать команде в тот момент, когда это необходимо.– Все знают философию Ивановича. У него своя манера подготовки к матчам, общения с игроками и персоналом, поведения непосредственно по ходу встречи. Он не зря считается высококлассным специалистом, ведь, где бы он ни работал, везде приносил результат. А если методы дают результат, как можно на них жаловаться?– У нас всех одна цель – победа. Если хочешь добиться чего-то, нужно разделять идеи тренера. В ином случае никаких шансов на успех у тебя не будет. Иногда наставник может выбрать не лучшую тактику, но если игроки в него верят, у них обязательно всё получится. Что до меня, я разделяю подход Ивановича ко многим баскетбольным вопросам, но, как и любой другой спортсмен, не могу соглашаться с тренером во всём– У всех игроков бывают взлёты и падения, я не исключение. В середине сезона тренер перестал рассчитывать на меня как на игрока основы. Подобная ситуация была мне в новинку, никогда раньше я с таким не сталкивался. Куртинайтис отделил меня от команды, я не мог играть. Это было его решение, я должен его уважать, ведь тренер всегда заботится прежде всего об интересах команды. Я старался не думать, что эти действия направлены лично против меня, старался сфокусироваться на причинах, приведших к произошедшему. Ведь поначалу мной были довольны. Иванович сразу сказал, что хочет вернуть меня в команду, но я уже был в аренде, а трансферное окно закрылось. Пришлось играть в «Бильбао», я этот шанс использовал для поддержания и улучшения формы. Знал, что меня ждёт напряжённое межсезонье со сборной Черногории.– Был готов к нагрузкам. Когда начался клубный сезон, я чувствовал, что прибавляю от месяца к месяцу в плане физики, и вот результат наконец пришёл. Но больше тут сыграла роль обретённая мной уверенность в своих силах.– Я и вправду считаю Испанию вторым домом. Я провёл там долгие восемь лет. Болельщики «Бильбао» навсегда останутся в моём сердце. Когда настало время уходить, у меня было несколько предложений из Испании, что было для меня более комфортно, нежели переезд в новую во многих отношениях страну. Мной двигало желание профессионального роста. Но «Химки» играли в Евролиге, это было немаловажным фактором при принятии окончательного решения.– Так ведь у нас есть все шансы вернуться в Евролигу. Будет непросто, но у нас есть целых два способа выполнить задачу: выиграть Еврокубок или пробиться в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.– Конечно, и в бытовом, и в игровом плане мне пришлось перестраиваться. Лига ВТБ, особенно в нынешнем сезоне, – турнир невероятно высокого уровня. На мой взгляд, Лига ВТБ прогрессирует, а, например, испанский чемпионат теряет былой уровень. Ненамного, но теряет.– Если бы я жил в Черногории, мне было бы проще адаптироваться к жизни в России, но я уехал в Испанию. Там я влился в местную культуру, поэтому многое для меня было удивительно. В первую очередь погода. Я ведь жил в Барселоне, а там таких холодов, как в Москве, не бывает. Второй момент – люди. Испанцы более открытые, русские – наоборот. Погода, наверное, влияет. Зато после времени, проведённого в России, летом мне было гораздо проще понять людей в Черногории. Всё встало на свои места.– Наши языки в чём-то схожи. Многие думают, что по этой причине выходцам из бывшей Югославии должен легко даваться русский. Когда я только приехал сюда, понял, что это не так. Не мог понять ни слова! Потом, когда немного начал говорить, отправился в Бильбао, где вновь всё позабыл. Теперь дела идут лучше. Я понимаю всё, ну или почти всё. Словарный запас у меня ещё не так богат, но объясниться смогу. Мой русский примерно на одном уровне с моим английским– Ой, вот сейчас будет сложно. Мы выложимся в каждом матче на сто процентов, но с вашей поддержкой точно выиграем!– Теперь выбрать не так-то просто. В этом году я комфортно себя чувствую и в Москве, но вот только погода! В Санкт-Петербурге очень здорово, но погода там тоже не ахти. Было бы непросто, но мой выбор пал бы на Барселону. И тепло всегда, и люди приятные, да и привык я к ней, долго там прожил.– Довольно легко. Мне нужно провести какое-то время в языковой среде, чтобы заговорить максимально свободно. Что касается моего русского, то здесь дела обстоят так же. Дайте мне пару месяцев общения исключительно на русском – заговорю. Лето в этом плане – крайне благодатная пора. Можно поднатаскаться в языке, а потом прийти и удивить всех новыми познаниями.– В работе тренер использует смесь английского, испанского, сербского и русского. Я прекрасно его понимаю, потому что более-менее владею всеми этими языками. Кроме тех моментов, когда Иванович говорит по-французски. Вворачивает иногда словечки. Тогда сложнее. А если серьёзно, то в баскетболе не так уж сложно понять друг друга, вокабуляр ограничен. Несмотря на то что мы оба черногорцы, тренер не относится ко мне как-то по-особенному.– Я хорошо знаю «Валенсию». Они растили тех игроков, что сейчас защищают цвета команды на протяжении последних лет, теперь они одни из фаворитов Еврокубка. Я смотрел их матчи в Кубке Испании. «Валенсия» обыграла «Гран Канарию», затем «Барселону», а потом чуть было не одолела «Реал».– У них очень сбалансированный состав, при этом нет звёзд, привыкших перетягивать одеяло на себя. Редко какой игрок «Валенсии» набирает больше 20 очков за матч. Каждый знает, что от него требуется и чётко следует тренерской установке. К слову о тренере: Педро Мартинес – опытный специалист, который прекрасно понимает возможности своих подопечных. А возможности у них немалые. Думаю, в этом всё дело.– Пожалуй, отмечу своего соотечественника Бояна Дублевича. Знаю его и по испанскому чемпионату, и по совместным выступлениям за сборную Черногории. Он разносторонний игрок, умеет играть в «краске», обладает поставленным броском, уверенно действует на подборе. Не зря он лидер команды по результативности.– Да. У нас и помимо меня полно хороших игроков. Так что уже скоро разберёмся, кто лучше.– У «Валенсии» преимущество домашней площадки, поэтому у них, наверное, есть небольшое гандикап. Но знаете, что интересно? Несколько лет назад, когда я выступал за «Барселону», мы играли против «Валенсии» в плей-офф. Вначале мы дважды уступили дома, потом соперник дважды проиграл перед своими трибунами. В решающем матче мы оказались сильнее. Не знаю, почему так случилось. Конечно, сейчас у них другой состав, но, по-моему, «Валенсия» лучше действует на выезде. Так что для нас всё не так плохо.– Да, на Пиренеях громко поддерживают свои команды. Когда играл в «Бильбао», на каждый наш матч приходило по девять тысяч зрителей. Для команды такого уровня это достойный показатель.– Пожалуй, что так. В Барселоне и в Мадриде такая же история. В России болельщики выглядят иначе. Наверняка они любят баскетбол и получают от него удовольствия. Тем не менее зрители не создают своей команде той шумовой поддержки, которая даёт преимущество сербским или турецким клубам.– Я играл в футбол целых семь лет. К счастью, в какой-то момент я сделал правильный выбор и переключился на баскетбол.– На самом деле, вышла довольно забавная история. Я начинал в центре поля. Потом тренер перевёл меня в оборону, ведь уже в детстве я выделялся ростом. Но, видимо, я был не так хорош, как думал. В одном из матчей тренер выпустил меня на поле за 10 минут до финального свистка, но сделал обратную замену уже через пять минут. После подошёл ко мне в раздевалке и сказал: «Может, тебе стоит попробовать играть в воротах?». Тогда и закончилась моя футбольная карьера. Мне было 14 лет.– О да! Я, кстати, всерьёз подумываю о том, чтобы стать футбольным тренером после завершения баскетбольной карьеры. У меня есть товарищ, он работает помощником тренера в профессиональной команде. Так вот, он делится со мной некоторыми знаниями, посвящает в тонкости работы. Планы подготовки, предсезонки, тактические схемы – мне всё это очень нравится.– Уверенности нет. Но ведь не все успешные тренеры были профессиональными футболистами. У Моуриньо получилось, может получиться и у меня. Главное – понимать и любить футбол. Ни в том, ни в другом мне не откажешь.– Да, я давний поклонник «Партизана».– «Црвена Звезда» в хороших отношениях со «Спартаком», это знаю. А что, «Партизан» с ЦСКА? Впервые слышу. Я слышал только о дружбе «Партизана» с ПАОК.– Понял! Был на недавнем матче ЦСКА и «Црвены Звезды», и в «Мегаспорт» пришли болельщики ЦСКА, которые распевали песни в поддержку «Партизана». Вот в чём было дело!– Удивительно. По-моему, это был единственный домашний матч в сезоне, в котором ЦСКА имел реальную поддержку. Когда фанаты не умолкали на протяжении всей встречи.– Да, дважды. Атмосфера на стадионе потрясающая. Но болельщики «Партизана» всё равно лучшие– Да, слежу. Мне нравится современный футбол. Если раньше достаточно было обладать хорошим техническим арсеналом, то сейчас на первый план выходит атлетизм. Равно как и в других видах спорта.– Сложный вопрос. Мне не нравится, как играет «Реал». Наверное, «Бавария». У мюнхенцев и состав приличный, и тренер опытный. Поставлю на них. При этом не могу не отметить сверхуверенную победу «ПСЖ» над «Барселоной». Парижане были сильнее во всём.– Я бы сказал, что нет. Видел их последнюю игру в чемпионате Испании, там они тоже на меня впечатления не произвели. Думаю, нынешний сезон Лиги чемпионов для них завершён.