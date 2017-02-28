Российское дерби в плей-офф. Превью 1/4 финала Еврокубка

Считать очки теперь не нужно

Серия, в которой турнирный вес имеют только победы, – это совсем иное блюдо со зрительской точки зрения.

«Локомотив» может проиграть сезон за две недели

Перебегать и перебросать «Зенит» команде Обрадовича не позволит достаточно скромный набор стабильных атакующих опций.

«Химкам» не хватит габаритов для борьбы с «Валенсией»

В других парах

В сезоне-2016/17 Еврокубок не подарит сюрпризов вроде прошлогоднего «Тренто».

Очередной розыгрыш Еврокубка выходит на финишную прямую: в последний день зимы в Краснодаре, Мюнхене, Иерусалиме и Валенсии пройдут стартовые матчи четвертьфинальных противостояний второго по значимости турнира под эгидой Euroleague Basketball.Как организаторам удалось сделать розыгрыш престижного трофея (и, что, пожалуй, даже более важно, путёвки в основной раунд Евролиги) чуточку зрелищнее, чего ждать от российского противостояния и почему «Химкам» основательно не повезло – в превью «Чемпионата».Через годы мытарств Euroleague Basketball наконец-то пришла к тому, что Еврокубок она тоже проводит для болельщиков, и отменила глупейшее правило, согласно которому в следующий раунд турнира проходит команда с лучшей разницей набранных и пропущенных очков по итогам двух поединков в формате «дома – на выезде». Теперь плей-офф будет состоять из настоящих мини-серий до двух побед одной из команд, а преимущество домашней площадки станет вполне реальным бонусом: третий и решающий матч в случае его необходимости будет принимать коллектив, добившийся более выдающихся результатов на стадии Топ-16.С одной стороны, серии в таком формате – это лишние перелёты, дополнительная нагрузка на игроков и клубный бюджет, равно как и основательный риск пустить на самотёк дела в национальном чемпионате, решая насущные вопросы на континентальной арене. С другой, каждая из восьми команд, пробившихся в четвертьфинал Еврокубка, втайне мечтает оказаться в Евролиге – где откровенно нечего делать тем, кто не может грамотно распределить ресурсы на несколько фронтов. Пример УНИКСа образца нынешнего сезона это как нельзя лучше подтверждает. Как говорится, готовьте сани летом, господа.И, конечно, серия, в которой турнирный вес имеют только победы, – это совсем иное блюдо со зрительской точки зрения. Соперники будут вынуждены рисковать, ведь условные "-1" или "-2" на выезде уже нельзя будет считать удовлетворительным результатом, а команды, сподобившиеся выиграть с разницей в 20-30 очков в первых матчах, абсолютно ничего себе не гарантируют. Баскетбол должен стать ещё качественнее, градус интриги – выше, одна-единственная ошибка – значительно дороже. Словом, вместо жалкого подобия мы получим настоящий плей-офф, и это просто замечательно.Приняв «железнодорожников» после проваленной командой осенней части сезона, Саша Обрадович смог реанимировать участника «Финала четырёх» предыдущего розыгрыша Евролиги – южане, в частности, добились лучшего на стадии Топ-16 показателя в 70,7 пропущенных очка и позволяли соперникам совершать всего 25,7 подбора в среднем за игру. Но ни 13-матчевая победная серия в Единой лиге ВТБ, являющаяся повторением клубного рекорда, ни пройденный на одном дыхании второй групповой этап Еврокубка не будут иметь ровным счётом никакого значения, если серб не приведёт подопечных к титулу.Потерпев последовательные поражения от ЦСКА и «Химок», «Локомотив» максимально усложнил себе задачу по выходу в Евролигу через национальный чемпионат. Если команда так и финиширует четвёртой в «регулярке», то уже в первом раунде плей-офф получит в соперники накатывающий на финиш турнирной дистанции УНИКС, а в полуфинале сразится с «армейцами», которых практически невозможно остановить в рамках серии. То есть Еврокубок для парней из Краснодара – единственный осязаемый шанс вернуться в баскетбольную элиту Старого Света, и, упустив его, Обрадович рискует одним махом перечеркнуть все свои предыдущие достижения на Кубани.«Зенит», напротив, к российской дуэли подходит в оптимальном состоянии. Дружина Василия Карасёва включила близкие к максимальным обороты (чего стоит одна только уверенная победа над ЦСКА, добытая двумя неделями ранее); все её ключевые исполнители наконец-то выписались из клубного лазарета и радуют своей игрой. Самая результативная и лучшая снайперская команда Еврокубка неудержима, когда Стефан Маркович распределяет броски между поймавшими кураж представителями трио скореров Тулсон – Карасёв — Тимма, а бигмэны во главе с Тревором Мбакве подчищают их огрехи на своей половине площадки.Если «Локо» не установит контроль над темпом и не заставит питерцев выгрызать очки в позиционном нападении, в чём они не слишком-то и сильны, у него обязательно возникнут проблемы. Ведь просто перебегать и перебросать «Зенит» команде Обрадовича не позволит достаточно скромный набор стабильных атакующих опций. Эта серия должна стать моментом истины для центрового «железнодорожников» Яна Вуюкаса – стоит прессингу и хитрым ловушкам Обрадовича сработать и притормозить быстрые отрывы соперника, преимущество грека в габаритах и его умение играть спиной к кольцу может оказаться решающим.Букмекеры и эксперты видят третью команду чемпионата Испании главным фаворитом турнира, и имеют для этого все основания. «Валенсия» перезагрузилась после прошлогоднего провала на евроарене, сформировав опытный, мастеровитый, глубокий и очень высокий состав. Сложно представить, как именно химчане с единственным реально играющим пятым номером в лице Марко Тодоровича и Сергеем Моней, закрывающим проблемную позицию в сверхлёгких сочетаниях, будут останавливать «фронт-корт» левантийцев, способных сформировать «две башни», одна из которых, к тому же, будет эффективно атаковать с дальней дистанции.Помимо всего прочего, «Валенсия» – это железобетонная защита (испанцы позволяют соперникам реализовывать 49,5% двухочковых и 34,4% трёхочковых бросков), действующая 12-матчевая победная серия в Еврокубке, удивительная взаимозаменяемость баскетболистов и уверенная игра на щитах. Учитывая, какие проблемы «Химкам» создал, например, «Локомотив», совершивший 16 подборов в нападении, рассчитывать поклонникам «жёлто-синих» приходится лишь на тактический гений Душко Ивановича и снайперский – Алексея Шведа, с 22,2 очка в среднем за игру лидирующего в гонке бомбардиров турнира.Проиграть такому сопернику, как «Валенсия» – тем более третий матч серии, если он понадобится, пройдёт в Испании, – совсем не зазорно даже для команды, годом ранее до последнего сражавшейся за место в плей-офф Евролиги. Впрочем, совершенно не верится, что в «Химках» заранее смирились с неизбежным и не подготовили оппоненту парочку неприятных сюрпризов. Одним из них может стать активация Дмитрия Соколова или даже Руслана Патеева, попадающего в заявку команды в последних матчах. Ведь без размера в «краске» россиянам явно не обойтись.В сезоне-2016/17 Еврокубок не подарит сюрпризов вроде прошлогоднего «Тренто» – в четвертьфинал пробились команды, которые либо в недавнем прошлом сражались за место под солнцем в Евролиге, либо смогли усилиться проверенными бойцами и сделать качественный шаг вперёд. Последнее, помимо «Зенита», относится к иерусалимскому «Хапоэлю»: подопечным небезызвестного Симоне Пьяниджани, экс-наставника «Монтепаски» и сборной Италии, предстоит пройти проверку на прочность вот уже несколько лет играющей на поздних стадиях плей-офф «Гран Канарией». В любой другой год фаворитами этой пары считались бы испанцы – но не теперь, когда им будут противостоять Кёртис Джеррелс, Тэренс Кинси, Брайан Рэндл, вечно недооцененный Трэвис Питерсон и сам Амаре Стаудмайр.Не менее амбициозные «Бавария» и «Уникаха», потерявшие место в главном турнире Старого Света после сокращения числа его участников, активно стремятся убедить чиновников из Euroleague Basketball в ошибочности такого решения. Испано-немецкая дуэль, по всем признакам, должна стать сражением больших парней. В тройку лучших бомбардиров мюнхенцев входят американский центровой-«андерсайз» Девин Букер и прогрессирующий стремительными темпами Максимилиан Клебер, регулярно вызывающийся в сборную Германии. А ещё из «Маккаби» недавно подъехал Майк Цирбес, совсем недавно разрывавший всех и каждого в «Црвене Звезде». По другую сторону баррикад – вечно перспективный Деян Мусли, некогда не закрепившийся в системе «Барселоны», и толковый словенец Ален Омич, оказавшийся не готовым к переходу на новый уровень. При наличии классных плеймейкеров любому из упомянутых бигмэнов по силам сделать разницу – и ещё на шаг приблизить свою команду к трофею.В общем, если вам уже успел надоесть бесконечный регулярный чемпионат Евролиги, фавориты и аутсайдеры которого уже довольно давно занимаются решением локальных задач, переключайте своё внимание на Еврокубок – в ближайший месяц здесь будет очень, очень жарко.