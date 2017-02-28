Совсем не «Голден Стэйт». «Локо» громит «Зенит» в Еврокубке

Сюрпризы от «Локо»
Кубок Европы – самый российский баскетбольный турнир. Команды из нашей страны побеждали в пяти из 13 сезонов соревнований и принимали участие в семи финалах. В этом году до плей-офф дошли сразу три отечественных клуба – подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань», уже побеждавшие в турнире, и санкт-петербургский «Зенит».
В Единой лиге ВТБ лишь две команды в этом сезоне сумели остановить лучший клуб Европы ЦСКА – «Локомотив-Кубань» и «Зенит». И эти команды встретились лицом к лицу в первом же раунде матчей на вылет.
Выезжать в «Баскет Холл» надо минимум за два часа – правило краснодарских болельщиков. Только здесь можно попасть в пробку из-за баскетбольного матча. Комментатор Никита Моргунов в такси по дороге на арену не стал делать прогнозов, назвав эту пару «слишком непредсказуемой». А перед игрой устроил опрос среди коллег. И лишь один пункт совпал у всех спортивных журналистов – в этой серии будут сыграны все три матча.
Первый сюрприз от «Локо» случился на разминке. Пока одноклубники отрабатывали броски, Каспарс Берзиньш сосредоточенно работал в углу по индивидуальной программе – ведение, баланс, растяжка. Латышский форвард впервые был заявлен на матч и дебютировал за «железнодорожников» во встрече с бывшей командой. Диджей арены встретил соперника песней Сергея Шнурова про Питер. За десять минут до начала зрители на трибунах вдруг начали хлопать. Никем не организованный порыв. Объяснение нашлось чуть позже – под сводами «Баскет Холла» появился главный тренер краснодарцев. Саша Обрадович фактически спас сезон для «Локо» после неудачного старта под руководством Фотиса Кацикариса. Сосредоточенный и спокойный перед игрой, после стартового свистка серб превращается в эмоционального демона.От внешне тёплых приветственных объятий тренеров перед стартовым спорным скорее исходили молнии ненависти. И причина не только в том, что ближайшие 40 минут они проведут по разные стороны баррикад. Их соперничество имеет давнюю историю. Лидер сборной России Василий Карасев и один из ключевым игроков команды Югославии Саша Обрадович — в конце 90-х это было едва ли не главным баскетбольным противостоянием на планете. Чемпионат мира 1998 года один из ярких тому примеров – югославы оставили Карасёва и компанию без золотых медалей.
Подвиги Ивлева и дебют Берзиньша
Стартовый рыков «Локо» 8:2 Карасёв-старший смог остановить только экстренно взятым тайм-аутом. Погоня, инициированная Тревором Мбакве, вернула паритет. За первые 10 минут оба тренера активно прибегали к ротации, использовав почти всех имевшихся в распоряжении игроков. На скамейке остались лишь Берзиньш и Денис Захаров у «Локомотива» и Янис Тимма и Андрей Десятников у «Зенита». Звёздный форвард сине-бело-голубых пропускал встречу из-за травмы. На площадке тем временем кипели нешуточные страсти. Словесную перепалку Мэтта Дженнинга и Карасёва-младшего уже после окончания четверти арбитр жестко решил, выписав обоим по техническому замечанию.
Герой первой десятиминутки Мбакве уже в начале второй четверти получил третий фол. Главному тренеру пришлось спрятать форварда на скамейке запасных. Повреждение Тиммы сильно ограничивало ротацию гостей. При этом питерцы не спешили вносить коррективы в игровой план. Карасёв-старший предпочёл играть маленьким бегущим составом. «Зенит» – российская версия «Голден Стэйт», так сказал о сопернике перед игрой Евгений Бабурин. Похоже на правду, учитывая, что за первую четверть сине-бело-голубые бросили с дальней дистанции 11 раз против двух попыток «Локо». Краснодарцы отвечали активностью и результативностью именинника Владимира Ивлёва – семь очков за почти четыре минуты на паркете. Форварду «железнодорожников» исполнилось 27 лет.
От внешне теплых приветственных объятий тренеров перед стартовым спорным скорее исходили молнии ненависти.Берзиньш дебютировал точным трёхочковым. Латыш остался один на дуге, но на всякий случай осмотрелся по сторонам и лишь потом совершил первый бросок в первом матче за «Локо» – 32:22. Ян Вуюкас, не имея конкурента по габаритам в составе соперника, легко набирал очки из-под кольца. Хозяева удержали двузначное преимущество до большого перерыва. После шоу в перерыве с реагентами, превращающимися в дым, пришлось задержать начало второй половины. Паркет долго пытались отчистить. Баскетболисты с интересом наблюдали за происходящим в центральном круге и на всякий случай старались избегать этого места в игре.
Не свойственный Карасёву низкий процент бросков из-за дуги заставил буксовать всё нападение «Зенита».Складывалось впечатление, что прицел Карасёв-младший забыл в Северной столице. Не свойственный ему низкий процент бросков из-за дуги заставил буксовать всё нападение «Зенита». А вторая атакующая опция питерцев Тимма с грустным лицом просидел скамейке весь матч. «-12» перед решающей четвертью (40:52) — и в этой игре почти всё стало ясно. Уж слишком цепко оборонялся «Локо», практически не давая гостям свободного пространства.
Установку в последнем перерыве Василий Карасёв закончил на 30 секунд раньше положенного. Пять баскетболистов в белой форме терпеливо и несколько обречённо ждали соперника на паркете. Поначалу «Зенит» старался играть на разницу, быстро атакуя издали. Видимо, по старой привычке, но в этом сезона формат плей-офф Кубка Европы изменили. Очки больше не имеют значения, серия идёт до двух побед. Плодов эта поспешность не принесла. Чуда не произошло. «Локо» уверенно выиграл последний отрезок – 23:12 и одержал разгромную победу – 75:52.
«Зенит» не оправдал выданных Бабуриным авансов. Гости отправили в цель лишь 6 из 32 попыток из-за дуги. Шанс реабилитироваться перед болельщиками им представится уже 3 марта. Серия переезжает в Санкт-Петербург. Потенциально нас может ждать российский финал турнира. Ведь триумфаторы пар «Локомотив» – «Зенит» и «Валенсия» – «Химки» могут встретиться только в решающей серии.