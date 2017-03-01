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175 лет назад 2016
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Еврокубок
Фото: bckhimki.ru
Текст: Андрей Дзюба

Несолоно хлебавши. Плей-офф Еврокубка начался c поражений гостей

Разгромы в Краснодаре и Иерусалиме, борьба до последних минут в Мюнхене и Валенсии – в обзоре первых матчей четвертьфиналов Еврокубка.
1 марта 2017, среда. 12:45. Баскетбол
Во всех четырёх стартовых матчах четвертьфиналов плей-офф Еврокубка сильнее оказались хозяева, хотя не всегда их превосходство было убедительным.

Защита «Локо» «задушила» «Зенит»


Когда накануне матча Евгений Бабурин сравнивал «Зенит» с «Голден Стэйт», то он вряд ли имел в виду тот факт, что команда Стива Керра в нынешнем сезоне уже несколько раз терпела поражения с разницей более чем 20 очков. Однако с «Локомотивом-Кубань» питерцы сыграли в стиле именно таких «Уорриорз». Гости выполнили 32 трёхочковых при 31 броске с ближней и средней дистанций, но реализовали лишь 6 дальних попыток. Атаковать столь часто из-за дуги их вынудило не столько желание соответствовать ассоциациям Бабурина, сколько очень плотная защита подопечных Саши Обрадовича вблизи от своего кольца. В первой четверти хозяева ещё привыкали к модели нападения соперника, а затем взяли его крепкие тиски, не дав набрать больше 13 очков ни в одном из трёх следующих периодов.

Безусловно, на игре «Зенита» сказалось отсутствие травмированного Яниса Тиммы. Но всё же списывать такой провал на нехватку всего одного игрока, пусть и лидера, было бы неуважительно по отношению к команде Василия Карасёва. Не менее важным оказалось то, что «Локо» фактически отрезал от партнёров дирижёра атак питерцев Стефана Марковича, который отдал всего три передачи (в субботу против «Енисея» их было 17) при двух потерях. А ещё одним фактором доминирования хозяев стало общее господство в борьбе за подборы, даже несмотря на 11 отданных отскоков на своём щите. В нападении краснодарцы тоже не блистали на периметре, но и бросали оттуда крайне редко, сосредоточившись на эффективных действиях через трёхсекундную.

Утешением для гостей может стать лишь то, что в данном случае поражение «-23» ничем не отличается от поражения «-1». А их тренер сделал первые выводы уже по горячим следам.

«Мы не справились без Тиммы. «Локомотив» выдавил нас из-под кольца, заставив бросать из-за дуги. Попытки были неудачными – бросали или через руку, или не те исполнители. Ключом к победе стала прекрасная защита «Локомотива».
Безусловно, на игре «Зенита» сказалось отсутствие травмированного Яниса Тиммы.

Внутренних проблем нет, хотя будем разбираться, почему некоторые ребята совсем не играли. Хотя это всё следствия агрессивного стиля соперника. Некоторые у нас в составе провели на площадке больше, чем привыкли, поэтому имела место и усталость.

В следующем матче мы должны показать другой уровень самоотдачи. Мы прекрасно знали, что «Локомотив» играет много смен, но ничего не смогли с этим поделать. Нам нужно будет ускорить игру и агрессивнее действовать в обороне. На данный момент мы в позиционной игре «Локо» уступаем»

«Хапоэль» добил «Гран Канариа» в концовке


Матч в Иерусалиме по результату оказался схож с краснодарским, хотя и отличий было немало. Поражение «Гран Канариа» тоже во многом обусловил чёрный день его снайперов, которые промахнулись в 21 из 27 попыток из-за дуги. Но акцент на атаки с периметра у испанцев был выражен не столько ярко, и потому ещё за восемь с половиной минут до конца встречи их отставание составляло вполне рабочие «-7». Однако затем «Хапоэль», воспользовавшись очередной серией неточных дальних бросков соперника, совершил трёхминутный рывок 10:0, после которого остаток поединка стал формальностью.

Хозяева продемонстрировали более сбалансированную игру в нападении, где в трёхсекундной эффективно действовали Амаре Стадемайр и Шон Джеймс, а из глубины их поддерживали Джером Дайсон и Теренс Кинси. Первый шаг израильтян к полуфиналу оказался достаточно уверенным, но на своей площадке «Гран Канариа» в текущем розыгрыше Еврокубка уступил лишь однажды – «Локомотиву».
Матч в Иерусалиме по результату оказался схож с краснодарским, хотя и отличий было немало.

«Бавария» «перестреляла» «Уникаху»


В поединке «Баварии» и «Уникахи» основные события развернулись вблизи от кольца. В противостоянии «больших» и трио хозяев Клебер-Букер-Цирбес, и их оппоненты Брукс-Суарес-Мусли в нападении преуспели больше, чем в обороне. А поддержка задней линии оказалась более мощной у немцев. Особенно выделялся дуэт Реджи Реддинга и Антона Гавела, которые, принеся команде в сумме 24 очка, на двоих промахнулись лишь однажды, и то с линии штрафных.

Однако в заключительные пять минут мюнхенцы успокоились слишком рано и позволили гостям буквально за полторы минуты сократить разрыв с «-13» до «-5». Но ближе подопечные Саши Джорджевича испанцев уже не подпустили, а безупречное исполнение штрафных на последней минуте избавило их от слишком нервной концовки.

«Химки» вернулись на щите


Из всех команд, игравших первый матч четвертьфинала на выезде, ближе всего к успеху были «Химки». Провалившись в обороне в первой половине, когда они позволили «Валенсии» набрать 59 очков, гости преобразились после большого перерыва. И когда в четвёртой четверти заработала связка Швед-Соколов, химчане на последней минут после броска Марко Тодоровича сократили разницу всего до 2 очков. Но затем подопечным Душко Ивановича очередной раз не удалось сдержать лидера хозяев Фернандо Сан Эметерио, а последующая потеря Вячеслава Зайцева окончательно поставила крест на надеждах спастись.

Но если бы «Химкам» всё же удалось выиграть, эта победа стала бы уникальной, учитывая тотальное доминирование испанцев под щитами. «Валенсия» не только уверенно хозяйничала на своём щите, но и выиграла чужой, взяв 27 отскоков в нападении. При таком количестве дополнительных возможностей для атак хозяев эффективная реализация химчанами быстрого перехода из обороны в нападение уже не была ключевым фактором. Тем более что не пошёл бросок и у дальнобойщиков гостей. Тон задал Алексей Швед, реализовавший всего три трёхочковых из 12, а Джейкоб Пуллен и вовсе промахнулся во всех шести попытках.
Из всех команд, игравших первый матч четвертьфинала на выезде, ближе всего к успеху были «Химки».

Однако главный тренер «Химок» Душко Иванович справедливо заметил, что резервы для усиления игры перед вторым матчем у его подопечных есть. «Такое ощущение, что в один матч уложились две игры. В первой половине «Валенсия» сыграла очень хорошо, здорово двигалась, набрала много очков, а мы плохо играли в защите. После большого перерыва мы заиграли лучше, в нужный момент догнали соперника. «Химки» слишком много спешили, а нужно было проявить терпение. Надеюсь, мы сможем прибавить в некоторых деталях. Несмотря на то что «Валенсия» одна из лучших команд в Испании и Европе, думаю, у нас есть шансы во втором матче».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Валенсия БК Зенит БК Хапоэль Иерусалим БК Химки Гран Канария ПБК Локомотив-Кубань Уникаха
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