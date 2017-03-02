Ставка на красное. Гонка за MVP НБА в феврале

5. Леброн Джеймс – 54,1% с игры, 25,7 очка, 7,9 подбора, 8,9 передачи
Билл Рассел и Уилт Чемберлейн получали свои последние награды MVP в 31 год, Карим Абдул-Джаббар – в 33, Майкл Джордан – в 35. Вряд ли многие удивятся, что Леброн Джеймс в итоге остановится на цифре 28 – современный баскетбол произвёл слишком много статистических монстров, чтобы считаться с былыми заслугами одного из величайших игроков в истории. Фантастические цифры, которые Леброн показывает в этом году, могли принести ему награду, пожалуй, в любом другом регулярном чемпионате. Но только не в сезоне, когда Уэстбрук и Харден подняли планку на космический уровень.
Тем не менее форвард «Кливленда» заслуженно фигурирует во всевозможных списках и рейтингах, хоть и проигрывает выше упомянутым персонажам. Травма Дюранта (которая не позволила ему заглянуть в нашу пятёрку) дала повод поговорить о его значимости для чемпионских амбиций «Голден Стэйт», и это при наличии ещё троих исполнителей высочайшего уровня. Что представляют собой «Кавальерс» без Леброна Джеймса, мы могли убедиться в матче против «Чикаго». Во всех четырёх играх этого сезона, когда Джеймс не переодевался в спортивную форму, «Кливленд» покидал паркет побеждённым.
4. Айзея Томас – 46% с игры, 29,6 очка, 2,8 подбора, 6,2 передачи
За 70 с лишним лет в НБА ещё не было настолько низкорослого доминирующего игрока. В любой другой эре представить разыгрывающего ростом 175 сантиметров, набирающего практически 30 очков за матч в команде-контендере, было просто невозможно. Для болельщиков «Бостона» это уже стало привычной реальностью, как и положение команды на самом верху Восточной конференции.
Февраль для Томаса сложился не так безупречно, как первый месяц 2017 года, но отметку в 30 очков в среднем за игру разыгрывающий вновь преодолел. Что касается самого «Бостона», то «Селтикс» прошли последние четыре недели с балансом 8-4 – на Востоке лучше были лишь «Майами» (8-3) и «Кливленд» (9-2). Кстати, накануне в матче против «Кавальерс» Айзея отгрузил очередной «тридцатник», ещё раз напомнив Леброну о серьёзности своих намерений на ближайшие несколько месяцев.
3. Кавай Леонард – 48,7% с игры, 25,8 очка, 5,8 подбора, 3,3 передачи
Без особой шумихи Кавай Леонард продолжает вести «Сан-Антонио» ко второй строчке Западной конференции, попутно не забывая о победных бросках. Как и в случае с Айзеей Томасом, Кавай прибавляет по ходу сезона и, несмотря на небольшой шажок назад в феврале (в январе форвард набирал 28,6 очков при 52,1% с игры), продолжает оставаться одним из самых стабильных игроков ассоциации. При этом с 38,7% реализации трёхочковых он практически не уступает традиционно сильным снайперам в обойме Грега Поповича.
После травмы Дюранта и нескольких осечек «Уорриорз» борьба за лучший рекорд лиги вновь стала актуальной. Попович никогда не скрывал, что рекорды его мало интересуют – «Спёрс» неоднократно доказывали, что могут брать чемпионство с любых «стартовых колодок». Не особо улучшит первая позиция своего клуба и шансы Леонарда на MVP – этот год принадлежит только двум парням.
2. Расселл Уэстбрук – 42,2% с игры, 31,2 очка, 10,6 подбора, 10,3 передачи
Дуэль, которая была заявлена ещё в первые недели регулярного чемпионата, будет продолжаться до самого последнего игрового дня, как и гонка за самый престижный индивидуальный приз лиги. С большой долей вероятности победителем в эпическом противостоянии станет тот, чья команда в итоге окажется выше в турнирной таблице Западной конференции.
В этом плане для Расселла в лучшую сторону за прошедший месяц ничего не изменилось. «ОКС» продолжает отчаянно сражаться за преимущество своей площадки, но пока немного уступает «Мемфису», «Клипперс» и «Юте». Правда, самого Уэстбрука в текущем седьмом месте «Тандер» обвинить сложно. Расс впервые с ноября выдал «месячный» трипл-дабл (33,4 очка, 11 подборов и 10 переда в среднем за игру), попутно нанеся увесистый удар по преследователям (30,9 очка у Хардена, 30,2 – у Томаса) в гонке за звание лучшего скорера НБА.
1. Джеймс Харден – 43,7% с игры, 28,8 очка, 8,1 подбора, 11,3 передачи
В феврале «Хьюстон» провёл всего 9 матчей, в 6 из которых одержал победы – результат, позволяющий не переживать о посягательствах на третье место на Западе. Джеймс перестал штамповать трипл-даблы, прибавив всего один за последние 12 матчей, да и PER (рейтинг эффективности) Уэстбрука в 29,5 пункта практически точно не перекроет. Но по всем основным параметрам статистические данные Хардена практически идентичны цифрам лидера «ОКС», что в итоге и сделает фактор командного успеха решающим в определении победителя.
Пока «Оклахома-Сити» отстаёт от «Хьюстона» на восемь побед, и, несмотря на последние усиления, вряд ли сможет максимально приблизиться к «Рокетс», поэтому ставки на красное уже сейчас не выглядят неоправданно рискованными.