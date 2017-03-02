Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гонка за MVP НБА в феврале: Джеймс, Томас, Леонард, Уэстбрук, Харден
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Ставка на красное. Гонка за MVP НБА в феврале

Новые перестановки в пятёрке не повлияли на главную дуэль сезона – судьба MVP определится в противостоянии Хардена и Уэстбрука.
2 марта 2017, четверг. 15:30. Баскетбол

5. Леброн Джеймс – 54,1% с игры, 25,7 очка, 7,9 подбора, 8,9 передачи


Билл Рассел и Уилт Чемберлейн получали свои последние награды MVP в 31 год, Карим Абдул-Джаббар – в 33, Майкл Джордан – в 35. Вряд ли многие удивятся, что Леброн Джеймс в итоге остановится на цифре 28 – современный баскетбол произвёл слишком много статистических монстров, чтобы считаться с былыми заслугами одного из величайших игроков в истории. Фантастические цифры, которые Леброн показывает в этом году, могли принести ему награду, пожалуй, в любом другом регулярном чемпионате.
Но только не в сезоне, когда Уэстбрук и Харден подняли планку на космический уровень.

Тем не менее форвард «Кливленда» заслуженно фигурирует во всевозможных списках и рейтингах, хоть и проигрывает выше упомянутым персонажам. Травма Дюранта (которая не позволила ему заглянуть в нашу пятёрку) дала повод поговорить о его значимости для чемпионских амбиций «Голден Стэйт», и это при наличии ещё троих исполнителей высочайшего уровня. Что представляют собой «Кавальерс» без Леброна Джеймса, мы могли убедиться в матче против «Чикаго». Во всех четырёх играх этого сезона, когда Джеймс не переодевался в спортивную форму, «Кливленд» покидал паркет побеждённым.

4. Айзея Томас – 46% с игры, 29,6 очка, 2,8 подбора, 6,2 передачи


За 70 с лишним лет в НБА ещё не было настолько низкорослого доминирующего игрока. В любой другой эре представить разыгрывающего ростом 175 сантиметров, набирающего практически 30 очков за матч в команде-контендере, было просто невозможно. Для болельщиков «Бостона» это уже стало привычной реальностью, как и положение команды на самом верху Восточной конференции.

Февраль для Томаса сложился не так безупречно, как первый месяц 2017 года, но отметку в 30 очков в среднем за игру разыгрывающий вновь преодолел. Что касается самого «Бостона», то «Селтикс» прошли последние четыре недели с балансом 8-4 – на Востоке лучше были лишь «Майами» (8-3) и «Кливленд» (9-2). Кстати, накануне в матче против «Кавальерс» Айзея отгрузил очередной «тридцатник», ещё раз напомнив Леброну о серьёзности своих намерений на ближайшие несколько месяцев.

3. Кавай Леонард – 48,7% с игры, 25,8 очка, 5,8 подбора, 3,3 передачи


Без особой шумихи Кавай Леонард продолжает вести «Сан-Антонио» ко второй строчке Западной конференции, попутно не забывая о победных бросках. Как и в случае с Айзеей Томасом, Кавай прибавляет по ходу сезона и, несмотря на небольшой шажок назад в феврале (в январе форвард набирал 28,6 очков при 52,1% с игры), продолжает оставаться одним из самых стабильных игроков ассоциации. При этом с 38,7% реализации трёхочковых он практически не уступает традиционно сильным снайперам в обойме Грега Поповича.

После травмы Дюранта и нескольких осечек «Уорриорз» борьба за лучший рекорд лиги вновь стала актуальной. Попович никогда не скрывал, что рекорды его мало интересуют – «Спёрс» неоднократно доказывали, что могут брать чемпионство с любых «стартовых колодок». Не особо улучшит первая позиция своего клуба и шансы Леонарда на MVP – этот год принадлежит только двум парням.

2. Расселл Уэстбрук – 42,2% с игры, 31,2 очка, 10,6 подбора, 10,3 передачи


Дуэль, которая была заявлена ещё в первые недели регулярного чемпионата, будет продолжаться до самого последнего игрового дня, как и гонка за самый престижный индивидуальный приз лиги. С большой долей вероятности победителем в эпическом противостоянии станет тот, чья команда в итоге окажется выше в турнирной таблице Западной конференции.


В этом плане для Расселла в лучшую сторону за прошедший месяц ничего не изменилось. «ОКС» продолжает отчаянно сражаться за преимущество своей площадки, но пока немного уступает «Мемфису», «Клипперс» и «Юте». Правда, самого Уэстбрука в текущем седьмом месте «Тандер» обвинить сложно. Расс впервые с ноября выдал «месячный» трипл-дабл (33,4 очка, 11 подборов и 10 переда в среднем за игру), попутно нанеся увесистый удар по преследователям (30,9 очка у Хардена, 30,2 – у Томаса) в гонке за звание лучшего скорера НБА.

1. Джеймс Харден – 43,7% с игры, 28,8 очка, 8,1 подбора, 11,3 передачи


В феврале «Хьюстон» провёл всего 9 матчей, в 6 из которых одержал победы – результат, позволяющий не переживать о посягательствах на третье место на Западе. Джеймс перестал штамповать трипл-даблы, прибавив всего один за последние 12 матчей, да и PER (рейтинг эффективности) Уэстбрука в 29,5 пункта практически точно не перекроет. Но по всем основным параметрам статистические данные Хардена практически идентичны цифрам лидера «ОКС», что в итоге и сделает фактор командного успеха решающим в определении победителя.

Пока «Оклахома-Сити» отстаёт от «Хьюстона» на восемь побед, и, несмотря на последние усиления, вряд ли сможет максимально приблизиться к «Рокетс», поэтому ставки на красное уже сейчас не выглядят неоправданно рискованными.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Айзея Томас - игрок Джеймс Харден Кавай Леонард Леброн Джеймс Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
2 марта 2017, четверг
16:02 «Вашингтон» объявил о подписании контракта с Брэндоном Дженнингсом
15:13 «Голден Стэйт» подписал и отчислил Кальдерона
15:06 Споэльстра и Попович названы лучшими тренерами февраля
14:43 Василий Карасёв: надеюсь, Харпер станет для «Зенита» важной опцией в нападении
14:36 Северо-Западный университет победил Мичиган благодаря пасу через всю площадку
13:59 Юный болельщик помог баскетболистам достать застрявший мяч
13:16 Попович: «Сан-Антонио» не пытается занять первое место в Западной конференции
13:03 Сокрушительный данк Фурнье и победный бросок Кавая Леонарда – в топ-10 дня в НБА
12:23 Стадемайр: приношу свои извинения ЛГБТ-сообществу
12:00 Леброн Джеймс оформил 7-й трипл-дабл в сезоне
11:23 «Кливленд» планирует заключить контракт с Дерриком Уильямсом до конца сезона
10:40 Харрисон Барнс исполнил сокрушительный данк с сопротивлением Миллсэпа
10:25 Йокич оформил второй трипл-дабл кряду
09:57 «Детройт» установил антирекорд НБА, реализовав только 17,6% штрафных бросков
09:39 24 очка Брука Лопеса помогли «Бруклину» победить «Сакраменто»
09:28 «Хьюстон» разгромил «Клипперс», Харден набрал 26 очков
08:30 «Юта» уступила «Миннесоте» "-27", Таунс набрал 21 очко
08:08 33 очка и 14 подборов Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» разгромить «Детройт» "+23"
07:44 Бросок Леонарда принёс «Сан-Антонио» победу над «Индианой»
07:29 «Атланта» оказалась сильнее «Далласа», Барнс набрал 25 очков, Миллсэп — 18
06:55 Трипл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в игре с «Бостоном»
06:36 27 очков Богдановича помогли «Вашингтону» победить в Торонто
06:15 «Майами» разгромил «Филадельфию» "+27", Джонсон набрал 24 очка
05:32 «Нью-Йорк» увёз победу из Орландо, Фурнье набрал 22 очка, Порзингис — 20
00:30 Д. Уильямс дебютирует за «Кливленд» в матче с «Бостоном»
1 марта 2017, среда
23:35 Эмбиид выбыл до конца сезона
22:19 Стадемайр: если моим одноклубником будет гей — буду мыться через дорогу от него
21:52 «Оклахома-Сити» подписал контракт с Коулом
20:29 Майерс: Дюрант сможет полностью восстановиться
19:30 А. Томас: хочу быть великим, одним из лучших игроков НБА
18:25 Дюрант может вернуться в строй до конца регулярного первенства
17:26 Харден считает, что стал лучше играть благодаря разрыву с Кардашьян
16:56 «Кливленд» отправил Фелдера в лигу развития
15:46 Кириленко: Швед — лучший игрок сборной РФ, таковых по эту сторону океана мало
15:37 Пау Газоль: у меня появляется больше возможностей, если я выхожу со скамейки
15:34 Кириленко назвал свою версию стартовой пятёрки сборной России
15:07 Вячеслав Кравцов выбыл из строя из-за перелома стопы
14:59 «Автодор» подписал контракт с Глиддоном
14:30 М. Мэлоун: в матче с «Чикаго» Йокич показал, какой он совершенный игрок
14:20 Картер был удалён за удар локтем Девина Букера
13:39 Л. Браун: не могу понять, зачем Ф. Джексон навязывает «треугольник» Хорнасеку
13:02 Проход Уэстбрука и сокрушительный данк Блэка – в топ-10 дня в НБА
12:45 Дюрант может пропустить несколько месяцев из-за травмы колена
12:37 Уэстбрук: я ответственен за игру команды в решающие моменты матчей
11:45 Йокич: в Чикаго живёт больше всего сербов после Белграда
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+