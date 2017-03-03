Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Химки» обыграли «Валенсию» во втором матче 1/4 финала Еврокубка
Фото: РИА «Новости»
Текст: Ринат Салахетдинов

Соколиная охота. «Химки» уничтожили «Валенсию» дома

Дмитрий Соколов, выдавший лучший матч в сезоне, и классная оборона «Химок» спасли команду от вылета из Еврокубка. Всё решится 8 марта.
3 марта 2017, пятница. 21:45. Баскетбол
К ответной встрече 1/4 финала Еврокубка с испанской «Валенсией» подмосковные «Химки» подходили припёртыми к стенке. В первом матче жёлто-синие вчистую проиграли подбор, позволив сопернику обновить сразу несколько рекордов турнира. Испанцы собрали 27 (!) подборов в нападении и обновили предыдущее достижение по количеству подборов (57), собранных в матче без овертайма.

Предотвратить унизительный разгром «Химкам» помог перебор фолов Марко Тодоровича и самоотверженная игра Дмитрия Соколова. Алексей Швед старался изо всех сил, но спасителем
подмосковного коллектива так и не стал. Защитник установил антирекорд по точности бросков из-за дуги, реализовав только одну попытку из 13.

Перед матчем Душко Иванович говорил довольно тривиальные, но не менее разумные вещи, призывая своих игроков сделать акцент на действиях в обороне и прибавить в общей агрессивности.

Заполненные трибуны «Баскетбольного центра Московской области» придали поединку соответствующую атмосферу. Российская команда вняла наставлениям тренера и начала матч собранно, что не помешало выпустить резвого соперника вперёд уже с первых секунд встречи. Ближе к середине стартовой десятиминутки у химчан вновь вскрылись проблемы, «похоронившие» команду в Валенсии. Они проиграли два кряду подбора на своём щите, и терпение Ивановича лопнуло – толкаться с «большими» испанцев вышел Дмитрий Соколов.
Еврокубок. 1/4 финала. 2-й матч
03 марта 2017, пятница. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
98 : 74 (18:15, 27:26, 24:21, 29:12)
Валенсия
Валенсия, Испания
Химки: Паллен - 18, Швед - 17, Соколов - 16, Хаммел - 14, Роулэнд - 10, Браун - 7, Тодорович - 6, Вяльцев - 5, Зайцев - 5, Ильницкий, Моня
Валенсия: Састре - 18, Дублевич - 17, Томас - 10, Ориола - 8, Сан Эметерио - 6, Вивес - 6, ван Россом - 3, Сикма - 2, Мартинес - 2, Сато - 2, Пуэрто
С его выходом и при его непосредственном участии «Химки» вернули лидерство и ушли на первый перерыв с небольшим преимуществом в счёте – 18:15. И, что не менее важно, не проиграли подбор. Самым подбирающим в составе обеих команд стал Швед (4).

Швед набрал первые очки мощным данком в отрыве, завис на кольце и оседлал Ромэйна Сато. Судьи на эпизод не отреагировали, а Швед похлопал соперника в знак примирения.Очень вовремя пошёл бросок у Джейкоба Пуллена и Эрла Роуленда, Швед смог вздохнуть свободнее. Проходили передачи в «краску» на Соколова, а на подборах «Химкам» временами откровенно везло. Словом, складывались те детали пазла, которых не хватило, чтобы зацепить игру на выезде. К середине второй четверти всё шло как нельзя лучше – 27:20.

Соколов продолжал творить чудеса: принял не самый удачный пас от Роуленда и в борьбе с Пьером Ориолой отправил мяч в кольцо. Энд-аун! Правда, Дмитрий тут же сфолил в ответной атаке соперника, а еще через минуту схватил второе персональное замечание и отправился отдыхать. На площадку вернулся Марко Тодорович.

«Химки» поймали кураж на обеих сторонах площадки, но продлился он недолго.

За две минуты до большого перерыва «Валенсия» сократила отставание до 4 очков, а Иванович был вынужден брать тайм-аут. Практически безупречно работавшее нападение жёлто-синих вновь перешло к схеме «отдай мяч Шведу, пусть он решает», которая оказалась неэффективной. В глаза бросался низкий процент реализации трёхочковых в исполнении обеих команд (забегая вперёд, за первую половину в цель пришлось только 5 из 23 дальних бросков).

Положение принялся исправлять Егор Вяльцев, забивший из-за дуги первым же касанием, чем привёл публику в неистовый восторг. Не менее радостно болельщики восприняли неточный бросок «Валенсии», подведший черту под первой половиной — 45:41. На секунду создалось впечатление, что матч уже завершился и «Химки» спасли серию.Главным итогом половины стал выигранный подбор, в который игроки жёлто-синих вцепились бульдожьей хваткой, – 23:17.

Уже через полторы минуты после начала третьей четверти «Химки» вновь выпустили соперника вперёд, однако Швед, воспользовавшись хорошим заслоном Тодоровича, вернул хозяевам лидерство.

Использовали «Химки» и другое грозное оружие. Подмосковная команда чаще остальных провоцирует соперника на потери и лидирует в Еврокубке с показателем 16,2.

«Валенсия» допустила две потери кряду, а Роуленд и Тодорович не простили испанцев. Отрыв жёлто-синих вновь достиг шести очков, тренер гостей Педро Мартинес взял тайм-аут. После паузы Састре и Роуленд обменялись точными трёхочковыми.

На экваторе четверти под овации публики на паркет вернулся Соколов. Смазал один штрафной из двух, но вновь преградил испанцам путь в трёхсекундную зону «Химок».

Пуллен попал из-за дуги, а Швед, имевший все шансы упрочить отрыв хозяев, смазал открытую «трёху». Его промах нивелировали старания команды под своим щитом, а также точные броски Робби Хаммела и Роуленда.

Соколов вновь взял важный подбор в защите, а через несколько секунд его старания были вознаграждены «бомбой» Пуллена. «Химки» впервые в матче повели с двузначной разницей в счёте – 68:58.

Уйти на последний перерыв в матче с хорошим настроением хозяевам помешала неудачная передача Вяльцева на Соколова. В ответной и следующей атаках гости немного сократили разрыв – 69:62.В дебюте заключительной десятиминутки Соколов в очередной раз взбодрил трибуны и партнёров мощным данком через Ориолу. Бонусный штрафной не забил, но вновь на ура отработал в защите, так что этого никто не заметил. Даже потеря «Химок» не принесла гостям дивидендов – один из лидеров «Валенсии», Боян Дублевич, перестарался при постановке заслона и получил заслуженный фол.

Соколов продолжал бушевать в атаке и цементировать «краску». Две атаки «Валенсии» хоть и вышли удачными, но дались игрокам соперника такой ценой, что желания лезть в борьбу с огромным центровым у них наверняка поубавилось.

За 6,5 минуты до конца хозяева вели «+14». С приближением финальной сирены защита химчан становилась только крепче. Подмосковная команда не давала гостям набирать очки на протяжении трёх минут, организовав рывок — 8:0. Засуху прервал точный штрафной Дублевича.

Швед отметился первым точным трёхочковым менее чем за четыре минуты до конца – 89:67. Даже у самых мнительных поклонников жёлто-синих не осталось сомнений – третьему матчу быть, всё решится в Валенсии 8 марта.

98:74 – сверхуверенная победа «Химок».

Героем встречи стал Соколов. Возможно, его вдохновенная игра сподвигнет Ивановича рискнуть и выставить «большого» в судьбоносном поединке с первых минут.

До этого можно попрактиковаться в менее важном матче. 5 марта химчане примут «Цмоки-Минск», а три дня спустя сразятся за выход в полуфинал Еврокубка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Валенсия БК Химки Алексей Швед Дмитрий Соколов
Новости. Баскетбол
3 марта 2017, пятница
22:11 «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита» и пробился в полуфинал Еврокубка
22:02 Тренер «Валенсии»: в третьем матче нужно будет лучше защищаться против Соколова
21:43 Иванович: подбор берёт не тот, кто выше, а тот, кто борется и хочет победить
21:15 Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» разгромить «Валенсию» — «+24», счёт в серии — 1-1
21:13 «Атланта» планирует подписать Кальдерона не позднее субботы
20:59 УНИКС проиграл «Анадолу Эфес» в овертайме, несмотря на 23 очка Лэнгфорда
20:13 Ибака: если бы Харден остался в «Оклахоме», он не был бы сейчас таким игроком
19:29 Дрэймонд Грин: потеря Дюранта не станет для нас дополнительной мотивацией
18:42 Харден: я — MVP, а «Хьюстон» будет бороться за победу в плей-офф
18:05 «Филадельфия» подписала контракт с тяжёлым форвардом Харпером
16:53 Прокуратура Москвы направила в суд дело экс-президента РФБ Аникеевой
16:47 «Нижний Новгород» досрочно расторг контракт с Деандре Кейном
16:41 Деррик Роуз: надеюсь начать исполнять трёхочковые в плей-офф
15:55 Чендлер Парсонс: я достаточно хорош, чтобы играть, но мне нужно превозмочь боль
15:09 Баркли: без Дюранта у «Голден Стэйт» нулевые шансы на чемпионство
14:00 «Автодор» оштрафован Лигой ВТБ на 50 тыс. рублей за критическую статью о судьях
13:51 Итудис: хорошо знаем «Барселону», несмотря на изменения по ходу сезона
13:23 Мбакве: «Зениту» нужно забивать. Когда мы набираем по 80-90 очков, то побеждаем
12:47 Д. Иванович: чтобы победить «Валенсию», нужно добавить агрессии и терпения
12:37 Е. Пашутин: к матчу с «Анадолу Эфес» УНИКС подходит в полном боевом составе
12:36 Шикарный пас Лилларда и попадание болельщика с центра поля – в топ-5 дня в НБА
12:28 Роуз: нравится ли мне треугольное нападение? Чёрт, а разве есть выбор?
12:17 Стивен Карри: не изменю свой стиль из-за частых промахов в последнее время
11:37 Эмбиид: процесс придётся отложить из-за небольшой неприятности
11:21 Тадж Гибсон реализовал невероятный баззер-битер от своей трёхочковой дуги
11:00 К. Томпсон: у «Уорриорз» достаточно сильный состав, чтобы побеждать без Дюранта
10:38 «Милуоки» заключил контракт до конца сезона с Терренсом Джонсом
10:26 «Голден Стэйт» впервые за два года проиграл дважды кряду в регулярном чемпионате
10:19 Деррик Джонс роскошно вколотил сверху после наброса от центра площадки
10:07 Стивен Карри обогнал Коби Брайанта по количеству точных трёхочковых
09:40 Шарич и Феррелл – лучшие новички февраля в НБА
09:26 45 очков Уэстбрука не помогли «Оклахома-Сити» избежать поражения от «Портленда»
07:45 «Финикс» разгромил «Шарлотт» "+17", несмотря на 26 очков Уокера
07:06 23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в Чикаго
00:57 Дабл-дабл Ларкина помог «Басконии» обыграть «Милан»
00:21 Л. Джеймс и Уэстбрук — лучшие игроки февраля в НБА
00:00 «Олимпиакос» обыграл «Маккаби», Грин набрал 16 очков
2 марта 2017, четверг
23:58 Дерон Уильямс: у меня будет важная роль в «Кливленде»
23:28 «Кливленд» объявил о переходе Богута
23:20 «Црвена Звезда» одолела «Бамберг»
22:41 Рочести: сыграем с «Зенитом» так, будто этот матч для «Локомотива» последний
22:33 «Галатасарай» обыграл «Реал», Дэй набрал 20 очков
22:28 С. Обрадович: в ответном матче с «Зенитом» всё будет жёстче
21:58 «Фенербахче» добыл выездную победу над «Жальгирисом»
20:26 «Голден Стэйт» официально объявил о подписании контракта с Барнсом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+