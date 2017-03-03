Соколиная охота. «Химки» уничтожили «Валенсию» дома

К ответной встрече 1/4 финала Еврокубка с испанской «Валенсией» подмосковные «Химки» подходили припёртыми к стенке. В первом матче жёлто-синие вчистую проиграли подбор, позволив сопернику обновить сразу несколько рекордов турнира. Испанцы собрали 27 (!) подборов в нападении и обновили предыдущее достижение по количеству подборов (57), собранных в матче без овертайма.Предотвратить унизительный разгром «Химкам» помог перебор фолови самоотверженная играстарался изо всех сил, но спасителемподмосковного коллектива так и не стал. Защитник установил антирекорд по точности бросков из-за дуги, реализовав только одну попытку из 13.Перед матчемговорил довольно тривиальные, но не менее разумные вещи, призывая своих игроков сделать акцент на действиях в обороне и прибавить в общей агрессивности.Заполненные трибуны «Баскетбольного центра Московской области» придали поединку соответствующую атмосферу. Российская команда вняла наставлениям тренера и начала матч собранно, что не помешало выпустить резвого соперника вперёд уже с первых секунд встречи. Ближе к середине стартовой десятиминутки у химчан вновь вскрылись проблемы, «похоронившие» команду в Валенсии. Они проиграли два кряду подбора на своём щите, и терпение Ивановича лопнуло – толкаться с «большими» испанцев вышелС его выходом и при его непосредственном участии «Химки» вернули лидерство и ушли на первый перерыв с небольшим преимуществом в счёте – 18:15. И, что не менее важно, не проиграли подбор. Самым подбирающим в составе обеих команд стал Швед (4).Швед набрал первые очки мощным данком в отрыве, завис на кольце и оседлал Ромэйна Сато. Судьи на эпизод не отреагировали, а Швед похлопал соперника в знак примирения.Очень вовремя пошёл бросок у, Швед смог вздохнуть свободнее. Проходили передачи в «краску» на Соколова, а на подборах «Химкам» временами откровенно везло. Словом, складывались те детали пазла, которых не хватило, чтобы зацепить игру на выезде. К середине второй четверти всё шло как нельзя лучше – 27:20.Соколов продолжал творить чудеса: принял не самый удачный пас от Роуленда и в борьбе сотправил мяч в кольцо. Энд-аун! Правда, Дмитрий тут же сфолил в ответной атаке соперника, а еще через минуту схватил второе персональное замечание и отправился отдыхать. На площадку вернулся«Химки» поймали кураж на обеих сторонах площадки, но продлился он недолго.За две минуты до большого перерыва «Валенсия» сократила отставание до 4 очков, а Иванович был вынужден брать тайм-аут. Практически безупречно работавшее нападение жёлто-синих вновь перешло к схеме «отдай мяч Шведу, пусть он решает», которая оказалась неэффективной. В глаза бросался низкий процент реализации трёхочковых в исполнении обеих команд (забегая вперёд, за первую половину в цель пришлось только 5 из 23 дальних бросков).Положение принялся исправлять Егор Вяльцев, забивший из-за дуги первым же касанием, чем привёл публику в неистовый восторг. Не менее радостно болельщики восприняли неточный бросок «Валенсии», подведший черту под первой половиной — 45:41. На секунду создалось впечатление, что матч уже завершился и «Химки» спасли серию.Главным итогом половины стал выигранный подбор, в который игроки жёлто-синих вцепились бульдожьей хваткой, – 23:17.Уже через полторы минуты после начала третьей четверти «Химки» вновь выпустили соперника вперёд, однако Швед, воспользовавшись хорошим заслоном Тодоровича, вернул хозяевам лидерство.Использовали «Химки» и другое грозное оружие. Подмосковная команда чаще остальных провоцирует соперника на потери и лидирует в Еврокубке с показателем 16,2.«Валенсия» допустила две потери кряду, а Роуленд и Тодорович не простили испанцев. Отрыв жёлто-синих вновь достиг шести очков, тренер гостейвзял тайм-аут. После паузы Састре и Роуленд обменялись точными трёхочковыми.На экваторе четверти под овации публики на паркет вернулся Соколов. Смазал один штрафной из двух, но вновь преградил испанцам путь в трёхсекундную зону «Химок».Пуллен попал из-за дуги, а Швед, имевший все шансы упрочить отрыв хозяев, смазал открытую «трёху». Его промах нивелировали старания команды под своим щитом, а также точные броскии Роуленда.Соколов вновь взял важный подбор в защите, а через несколько секунд его старания были вознаграждены «бомбой» Пуллена. «Химки» впервые в матче повели с двузначной разницей в счёте – 68:58.Уйти на последний перерыв в матче с хорошим настроением хозяевам помешала неудачная передача Вяльцева на Соколова. В ответной и следующей атаках гости немного сократили разрыв – 69:62.В дебюте заключительной десятиминутки Соколов в очередной раз взбодрил трибуны и партнёров мощным данком через Ориолу. Бонусный штрафной не забил, но вновь на ура отработал в защите, так что этого никто не заметил. Даже потеря «Химок» не принесла гостям дивидендов – один из лидеров «Валенсии»,, перестарался при постановке заслона и получил заслуженный фол.Соколов продолжал бушевать в атаке и цементировать «краску». Две атаки «Валенсии» хоть и вышли удачными, но дались игрокам соперника такой ценой, что желания лезть в борьбу с огромным центровым у них наверняка поубавилось.За 6,5 минуты до конца хозяева вели «+14». С приближением финальной сирены защита химчан становилась только крепче. Подмосковная команда не давала гостям набирать очки на протяжении трёх минут, организовав рывок — 8:0. Засуху прервал точный штрафной Дублевича.Швед отметился первым точным трёхочковым менее чем за четыре минуты до конца – 89:67. Даже у самых мнительных поклонников жёлто-синих не осталось сомнений – третьему матчу быть, всё решится в Валенсии 8 марта.98:74 – сверхуверенная победа «Химок».Героем встречи стал Соколов. Возможно, его вдохновенная игра сподвигнет Ивановича рискнуть и выставить «большого» в судьбоносном поединке с первых минут.До этого можно попрактиковаться в менее важном матче. 5 марта химчане примут «Цмоки-Минск», а три дня спустя сразятся за выход в полуфинал Еврокубка.