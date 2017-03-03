Казанские грабли. УНИКС выбыл из борьбы за выход в плей-офф

Во многом обусловленная эпидемией травм серия из шести кряду поражений УНИКСа привела к тому, что после вчерашних побед «Црвены Звезды» и «Басконии» вопрос о шансах на выход в плей-офф встал ребром. Уже за шесть туров до окончания регулярного чемпионата казанцы оказались в ситуации, когда поражение от «Анадолу Эфес» означало для них прекращение борьбы за попадание в первую восьмёрку де-юре.Мощное начало встречи от хозяев в первую очередь обусловил регулярный быстрый переход из обороны в нападение. Для турок сюрпризом стали и контратаки УНИКСа, и то, что на их острие чаще всегооказывался центровой. Гости же целенаправленно штурмовали трёхсекундную соперника, хотя поначалу постоянно упирались в плотную стену защиты. К середине стартовой четверти команда Пашутина уже ушла вперёд на 8 очков.«Эфесу» всё же удалось притормозить атаки хозяев, но те устроили импровизированный конкурс индивидуального мастерства, в которомсостязались в умении обыгрывать оппонентов финтами и разрезать оборону проходами. В то же время на другой стороне площадки давление турок в «краске» наконец начало давать плоды. И пусть ключи к казанскому кольцу подобрали только, зато забивали они теперь регулярно. А когда подключились и снайперы гостей во главе с, «Эфесу» тут же удалось сравнять счёт – 22:22.Вторая десятиминутка открылась эффектным аллей-упом в исполнении вернувшегося в строй. Разыгрывающий на этом не остановился и отдал ещё несколько отличных передач, но результативной стала только одна из них, направленная Параховскому. Центровой хозяев в дальнейшем и успешно открывался под пасы Колома, и оставался одной из самых стабильных опций в нападении. Как обычно, выдал результативный отрезок, и в своём стиле пополнял копилку Лэнгфорд.У «Эфеса» в атаке, по большому счёту, работали только два варианта. Во-первых, отлаженное взаимодействие между разыгрывающим и центровым, которое приносило результат как в сочетании Тома Эртеля с Алексом Кёрком, так и между Грэйнджером и Данстоном. Кроме того, вносили лепту дальнобойщики, среди которых особенно отличился реализовавший два трёхочковых из трёх Дешон Томас. Однообразие атакующих схем турки компенсировали их высокой эффективностью и на большой перерыв ушли, ведя «+6» – 43:49.Вторая половина началась с трёх потерь УНИКСа, на которые гости ответили рывком — 12:3, где главную роль сыграл, набравший 7 очков. Но когда разница достигла «-15», вытаскивать свою команду из ямы взялся дуэт Понкрашов — Уильямс. Антон вчистую выиграл дуэль разыгрывающих у Эртеля на обеих половинах площадки, снабжая удобными передачами «больших», а остановить Лэтэвиуса под своим кольцом «Эфесу» удавалось только с нарушением правил. Тем не менее стартового задела туркам хватило, чтобы перед заключительной десятиминуткой увеличить перевес ещё на 2 очка.В четвёртой четверти гостям поначалу удалось задать игре низкий темп, который привёл к резкому снижению общей результативности и помогал им удерживать превосходство. Однако когда Анджушич и Колом менее чем за минуту реализовали столько же дальних бросков, сколько вся команда до того, интрига возродилась.В нервной концовке инициативу на себя, как и положено лидеру, взял Лэнгфорд. Вначале он впервые со стартового периода сравнял счёт, дав партнёрам мощный психологический заряд. Затем за 20 секунд до конца вынудил Грэйнджера сфолить при исполнении трёхочкового и уверенно реализовал все три штрафных. За финальные три секунды Кит успел хладнокровно отправить в цель средний бросок в ответ на аналогичное действие Брауна и перевёл встречу в овертайм — 82:82.К сожалению, в дополнительной пятиминутке хозяева не смогли отзащищаться ни разу, пропустив 17 очков. И даже когда игроки «Эфеса» промахивались, им удавалось забирать подборы в нападении и со второй попытки поражать кольцо. У УНИКСа же эпизодически неоправданно перетягивал одеяло на себя Колом, и дважды в критические моменты не забил Лэнгфорд. Тактика умышленных фолов, изрядно растянувшая последнюю минуту, успеха не принесла, хотя Данстон в конце концов промахнулся дважды – 92:99.С небольшим вариациями казанцы в очередной раз отыграли привычный сценарий, с провалом и последующей героической попыткой спасения, и вновь наступили на те же грабли в концовке. Хотя на этот раз они ударили по ним после пятиминутной паузы. В итоге ставшее уже седьмым подряд поражение поставило крест даже на теоретических шансах выйти в плей-офф.