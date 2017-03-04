Тьма в конце тоннеля. ЦСКА преподал урок защиты «Барселоне»

Ещё до стартового свистка в Барселоне из Казани пришли печальные, но весьма ожидаемые новости. Потерпев поражение от «Анадолу Эфеса», УНИКС потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф. Ещё через час официально свой европейский сезон завершил санкт-петербургский «Зенит», уступив в чисто российской серии Еврокубка «Локомотиву».Таким образом, за путёвки в следующие раунды евротурниров продолжают сражаться лишь ЦСКА, «Химки», «Локомотив» и «Енисей». «Армейцам» уже давно не привыкать к тому, что групповые стадии и серии плей-офф рассматриваются болельщиками как обязательные ступени к финалу четырёх – сами же приучили.Действительно, последний раз ЦСКА пролетел мимо главных матчей континентального турнира 6 лет назад и со сменой формата авторства Жорди Бертомеу в общей концепции ничего не поменялось.На каком-то этапе сезона казалось, что красно-синие и вовсе смогут убежать в отрыв, спокойно дожидаясь обязательную жертву, которая завершит первый этап марафона на восьмом месте. Реальность оказалось немного другой, показав, что и в ЦСКА играют люди, которые ломаются, устают и выдают сбои там, где их особо и не ждёшь. «Армейцев» на вираже обошёл «Реал», а «Олимпиакос» и «Фенербахче» сократили значительные отставания до смешных величин. Ничего катастрофичного, разумеется, не произошло – для поездки в Стамбул в любом случае придётся обыгрывать не самого удобного соперника – в восьмёрке их банально не будет.В «Барселоне» таким проблемам могут только завидовать. Командастала, пожалуй, единственным скрытым фаворитом, не оправдавшим высокие ставки и свалившимся далеко за отметку 50% побед. При этом нельзя сказать, что каталонцы расклеились – от занимающего первое место в национальном чемпионате «Тенерифе» их отделяют всего две победы. Однако если большинство команд АСБ прощает неразбериху с составом, то Евролига скидку на травмы делать не будет. Всего в составе «Барселоны» более 20 матчей отыграли 5 человек – ужаснейший показатель для команды, сражающейся за выход в плей-офф в невероятно конкурентной среде.По первым трём минутам матча сложилось впечатление, что путёвку в четвертьфинал нужно добывать ЦСКА, но никак не «Барселоне». Сине-гранатовые не просто не забили ни одного очка, пропустив несколько уколов в контр-атаках – в нападении у «Барсы» не было обнаружено ни одной осмысленной комбинации, не говоря уже о выверенном завершающем броске. Первые очки хозяева набрали лишь на пятой минуте матча:забил корявый флоутер.Но это была лишь капля в «армейском океане». ЦСКА раскручивал своё нападение как хотел, не забывая о быстром переходе от защиты в контр-атаки. А таких переходов было предостаточно, учитывая постоянные ошибки и перманентный ступор игроков «Барселоны» в нападении. Когдав очередной раз перехватил мяч в «краске» и отправил(самого результативного игрока четверти – 9) забивать лёгкие очки, болельщики начали посвистывать. Гул на трибунах «Палау Блауграна» на несколько секунд трансформировался в овацию, после того как Милош Теодосич подвёл черту под фантасмагоричной четвертью. Сумасшедший четырёхочковый серба позволил «армейцам» выиграть десятиминутку с североамериканской разницей «+25» – 4:29.Вместо того, чтобы порвать темп и придумать что-то новое для соперника, читавшего все ходы в первой четверти, игроки «Барсы» продолжили поливать кольцо трёхочковыми. Результатом хаотичной пальбы стали 1 из 14 к 15-й минуте матча. Понимая, что хозяева не собираются играть в баскетбол, Де Коло и Теодосич стали развлекать себя и партнёров пасами в стиле Матча звёзд. Большой эффективности перформанс лучшего бэккорта Евролиги своими трюками не достиг, и Итудис довольно быстро посадил на лавку своих звёзд.вернул игре «армейцев» прагматичность, сначала отдав пятую результативную передачу в матче, завершившуюся точным трёхочковым Воронцевича, а затем сам отличился в проходе (15:40). Долго смотреть на «усилия» своих подопечных Барцокас не смог и практически проткнул ладонь, выпрашивая у столика тайм-аут после сквозняка с периметра от. Вскоренабрал 6 очков кряду, но этим только раззадорил гостей.полностью забрали концовку, вновь растерзав оборону соперника в клочья – 24:48.Первые точные трёхочковые после большого перерыва в исполнениинемного расшевелили аморфные трибуны «Блауграны», да и бесконтактная микро-травма Теодосича несколько облегчала жизнь «Барселоны». Но «армейцы» довольно быстро вернулись к фирменным двоечкам, на которые у хозяев по-прежнему не было ответа. Отрыв застыл в районе отметки «-20», и как только каталонцы его преодолевали, «армейцы» тут же добавляли и восстанавливали статус-кво.В концовке четверти гости несколько ослабили хватку в защите, дав возможность «Барселоне» наконец-то разбежаться, но трёхочковые Джексона и Воронцевича утихомирили самых оптимистичных поклонников испанского клуба. Совсем спокойно за результат стало после дальних попаданий всё того же Воронцевича и Хиггинса уже в начале следующей десятиминутки – 22 очка у такого ЦСКА отыграть такой «Барселоне» за 8 минут было абсолютно невозможно — 50:72.Димитрис Итудис воспользовался благоприятной ситуацией, выпустив на паркет восстановившегося, но не получающего игровое время. Британец ничем особым не отметился, впрочем, к тому времени на паркете уже не было и намёка на борьбу. В итоге ЦСКА удалось обновить собственный рекорд этого сезона по количеству пропущенных очков, заодно завершить матч с поразительными 56,9% с игры – 61:85.Лица игроков «Барселоны» после матча не выражали ничего. Примерно такое же богатство красок можно было заметить во взгляде Георгиоса Барцокаса, направлявшегося к подтрибунному тоннелю. В его конце греческого специалиста ждали убитые своей игрой подопечные, традиционно дружелюбные испанские журналисты и абсолютная тьма в турнирной таблице. Теперь затащить «Барсу» в восьмёрку сильнейших сможет только чудо.