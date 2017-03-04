Статическая работа. «Локо» и «Хапоэль» вышли в следующий раунд

«Химки» оправляют «Валенсию» в нокдаун

«Локо» хватило пяти четвертей

«Бавария» и «Уникаха» разыгрывают билеты в Краснодар

Стадемайер продолжает путь к первому европейскому трофею

Команда Душко Ивановича имела все шансы начинать второй поединок серии против «Валенсии», ведя в счёте 1:0. Однако ужасная вторая четверть в Испании, проигранная со счётом 18:32, и тотальное доминирование «больших» соперника на щитах (57 подборов против 30) вынудили подмосковную команду отыгрываться на протяжении всей встречи, и лишь в концовке она получила свои шансы. Увы, воспользоваться ими не удалось: традиционные лидеры «Валенсии» Фернандо Сан-Эметерио и Боян Дублевич блестяще сработали в конце игры.3 марта фамилии главных героев изменились, хотя тот же Дублевич (17 очков) вновь продемонстрировал свою лидерскую хватку, став самым результативным игроком в составе гостей.Понимая, что катастрофы на подборе больше быть не должно, Иванович дал карт-бланш двум своим центровым, увеличив игровое время как Марко Тодоровича, так и его сменщика Дмитрия Соколова, и попал в десятку.Именно российский центровой стал одним из главных действующих лиц на паркете, выдав, безусловно, лучший матч в этом сезоне (16 очков, 7 из 8 бросков с игры, 4 подбора). Противоядия от российского великана Педро Мартинез не нашёл, впрочем, как и от игры Алексея Шведа в четвёртой четверти. «Химки» создали весомый отрыв ещё в концовке третьей десятиминутки, но именно благодаря результативным действиям своего лидера в середине заключительного отрезка сняли все вопросы о победителе.Швед прекрасно чувствовал игру и не стеснялся задействовать своих партнёров – Хаммел и Соколов получали отличные передачи на постоянной основе. Когда пришло время ставить жирную точку, Алексей реализовал два дальних трёхочковых. До трипл-дабла лидеру химчан не хватило всего двух подборов (17 очков, 11 передач и 8 подборов). 98:74 – итог серии будет подведён в Валенсии.Российское противостояние в четвертьфинале Еврокубка обещало нам фейерверк и напряжённую борьбу между двумя равными по классу командами. На выходе же мы получили прагматичный баскетбол, где одна команда досконально разобрала соперника в обороне, а другая не смогла найти достаточно атакующих опций, чтобы внести хоть какую-то интригу.По сути, исход всей дуэли был решён уже после первой четверти, которая осталась за подопечными Саши Обрадовича (10:25). Необходимый рывок в начале второй десятиминутки в исполнении Стефана Марковича и Аарона Уайта был перекрыт коллективным выпадом «Локомотива», после которого подопечным Карасёва предстояло отыгрывать уже 19 очков (20:39).Учитывая не только игровые проблемы (Райан Тулсон был полностью выключен защитой «Локо» из игры), но и далеко не стопроцентную готовность Яниса Тиммы, пропустившего первый матч, и Сергея Карасёва, температурившего накануне, задача выглядела невыполнимой. «Зениту» удалось несколько раз сократить разницу до однозначной цифры, однако большего сине-бело-голубые в этот вечер выжать не смогли – 77:88.«Локомотив», как обычно, доминировал в «краске» (42:25 по подборам), позволив сопернику атаковать с игры с процентом 41. Главным же героем встречи стал Кевин Джонс, которому не хватило одного подбора до дабл-дабла (17 + 9) и одного отскока в нападении (7) до повторения недавнего рекорда Кайла Хайнса в матче против «Маккаби».Своего соперника по полуфиналу «Локомотив» узнает не раньше 8 марта, когда «Бавария» и «Уникаха» наконец-то выявят сильнейшего. Одна из самых ровных четвертьфинальных пар предсказуемо поделила домашние поединки: в Мюнхене успех праздновала «Бавария» (91:82), а в Малаге сильнее оказалась «Уникаха» (82:67).Если же говорить о более впечатляющем выступлении, то, безусловно, испанцы выглядели у себя дома предпочтительнее. И дело даже не в итоговой разнице и не в том, что «Уникахе» впервые в этом противостоянии удалось выиграть четверть с двузначной разницей. «Баварию» нельзя назвать динамичной командой, но с подбором атакующих игроков у Саши Джорджевича всё в порядке.Лимитировать одну из сильнейших команд Еврокубка до 67 очков, при этом дать забить самому агрессивному игроку (при этом больше Ника Джонсона в составе гостей не забил никто) в её составе всего 10 – дорогого стоит. У «Уникахи», напротив, сразу пять баскетболистов набрали двузначное количество очков, а самым результативным во встрече стал Деян Мусли, записавший на свой счёт 15.Нельзя сказать, что перед стартом Еврокубка «Хапоэль» не входил в число команд, которые потенциально могли забраться в поздние стадии турнира. Но и однозначно выбрать израильтян из многих претендентов, только потому, что в пару к Кёртису Джерреллсу был отряжен сам Амаре Стадемайер, было бы весьма неосмотрительно.Свои серьёзные намерения «Хапоэль» продемонстрировал ещё на этапе Топ-16, вчистую переиграв «Зенит» в борьбе за первое место в группе. Однако как только жребий «подарил» Стадемайеру и компании «Гран-Канарию», казалось, что сказке пришёл конец. Испанцы не выглядели так же ярко на втором групповом этапе, попустив на первую строчку «Локомотив», но свой статус одного из претендентов на титул, безусловно, сохранили.Удивляться в этой серии стоило уже после первого матча. «Хапоэль» ударно сыграл вторую половину, за которую позволил испанцам набрать всего 29 очков, и повёл в серии 1-0. При этом стоит отметить, что израильтяне во многом обошлись без услуг Джерреллса, провалившего матч. Но Кёртис наверняка ещё скажет своё слово, причём сделает это в самый нужный момент.Израильтяне доминировали в первой четверти ответного поединка (19:33), но, в отличие от того же «Локомотива», позволили испанцам подобраться вплотную ещё до перерыва. «Гран-Канария» во главе с одним из лучших снайперов Европы Кайлом Куричем уже готовилась сделать решающий рывок, чтобы догнать соперника, как в дело включился именно Джерреллс, набравший после трёх четвертей 20 очков. Двузначного гандикапа хватило гостям до самой концовки, в которой они спокойно реализовывали решающие штрафные – 85:79. Что касается Стадемайера, то он провёл два поединка невероятно стабильно, в среднем набирая 14,5 очков и 7,5 подборов за матч.