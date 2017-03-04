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175 лет назад 2016
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НБА
Фото: Reuters
Текст: Олег Толокевич

Старость в радость. Игроки, нашедшие себя после окончания карьеры

Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Стив Керр и Шакил О'Нил – 10 баскетболистов, которые стали успешными после «выхода на пенсию».
4 марта 2017, суббота. 18:00. Баскетбол
В НБА нет равенства. С суперзвёздами обращаются как с богами, с ними подписывают огромные контракты, они регулярно участвуют в рекламных кампаниях и всегда остаются на слуху. Обычные игроки вынуждены довольствоваться теми деньгами, которые для них выбил агент, и, как правило, контракт с клубом составляет большую часть их суммарного дохода. Но независимо от того, суперзвезда вы или рядовой исполнитель, нет никаких гарантий, что после завершения карьеры вам удастся добиться успеха в какой-либо другой области. Представляем десятку игроков, которым это удалось.

Дэнни Эйндж


В НБА всегда есть игроки, которые обречены стать тренерами или занять какую-то должность во фронт-офисе клуба. Дэнни Эйндж являлся именно таким баскетболистом. Он был одним из ключевых игроков «Бостона» 1980-х до того, как завершил карьеру в «Финиксе» в 1995 году. Уже через год руководство «Санз» не побоялось назначить Эйнджа на пост главного тренера. Дэнни удалось три раза вывести «Финикс» в плей-офф, но дальше первого раунда аризонский клуб не проходил. Следующим местом работы Эйнджа стал родной «Бостон», в который он вернулся в качестве генерального менеджера в 2003-м. Всего через четыре года он смог заполучить Рэя Аллена и Кевина Гарнетта, образовав в клубе знаменитое трио. Результата долго ждать не пришлось – в первый же сезон «Селтикс» во главе с Полом Пирсом записали в актив клуба 17-й чемпионский титул, победив в финале «Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас Эйндж продолжает работает в «Бостоне», и, глядя на результаты команды, можно с уверенностью сказать, что он вряд ли покинет свой пост в ближайшее время.

Шакил О'Нил


Без сомнения, Шакил О'Нил является одним из сильнейших игроков всех времён. В его активе числятся четыре чемпионских титула, звание MVP, золото Олимпиады и множество других наград. У Шака никогда не было проблем с самореализацией. Ещё в бытность игроком он учился в университете, поступал на полицейские курсы и снимался в кино. После завершения карьеры О'Нил стал успешным аналитиком на телевидении, где по сей день продолжает спорить с коллегой Чарльзом Баркли, а также до недавнего времени шутил над Джавэйлом Макги. Кроме того, стоит упомянуть и инвестиционную деятельность Шака, которая принесла ему большую прибыль.

Винни Джонсон


Винни Джонсон никогда не был суперзвездой, однако для болельщиков «Детройт Пистонс» он – легенда, принёсшая клубу чемпионство в финале плей-офф 1990 года. После завершения карьеры в начале 1990-х Джонсон основал в Детройте автомобильный бизнес, и за сравнительно небольшой срок ему удалось в этом преуспеть. Сейчас автомобильная компания Винни является одной из крупнейших в Детройте. Её годовой оборот составляет примерно $ 1,5 млрд. Потрясающе, что Джонсон не только радовал жителей Детройта во время игровой карьеры, но и принёс реальную пользу городу, создав несколько сотен рабочих мест уже после «ухода на покой».

Дэвид Робинсон


Дэвид Робинсон добился немалого на баскетбольной площадке, завоевав два чемпионских титула и звание MVP регулярного чемпионата. Кроме того, он всегда был отличным примером для подрастающего поколения. После завершения карьеры Робинсон вместе с известным бизнесменом создал инвестиционную компанию. Главная цель этого бизнеса — финансирование как коммерческих, так и социальных проектов. Например, компания Дэвида содержит частную школу, основателем которой является Робинсон, а также регулярно поддерживает различные спортивные и образовательные инициативы.

Стив Керр


Выступая 15 лет в НБА, Стив Керр пополнил свою коллекцию трофеев пятью чемпионскими титулами. Лучшие годы Керра прошли в «Чикаго», где он был надёжным трёхочковым снайпером. За карьеру Стиву удалось реализовать 45% дальних бросков. Без сомнения, он был одним из лучших специалистов по трёхочковым в истории НБА. После завершения карьеры успех не перестал сопутствовать Керру. Он пробовал себя в роли аналитика на телевидении, был генеральным менеджером «Финикса», а в 2014 году возглавил «Голден Стэйт» и в первый же сезон завоевал чемпионство.

Мэджик Джонсон


Лицо «Шоутайма» Мэджик Джонсон знает, как строилась и чем жила чемпионская команда в Лос-Анджелесе. Мэджик 12 раз участвовал в Матче звёзд, принёс «Лейкерс» пять чемпионских титулов, а также помог сборной США завоевать золото на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Завершение карьеры практически не отразилось на известности и финансах Мэджика. Он вкладывал деньги в компании, которые хотели развиваться в не самых популярных районах американских городов. Стратегия Джонсона принесла результат. Сейчас Мэджик владеет долей в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», а с недавних пор занимает должность президента «Лейкерс». Интересно, сможет ли Джонсон помочь своему клубу завоевать ещё пять титулов?

Майкл Финли


Иногда мы забываем, что у баскетболистов есть и интересы вне спорта. Майкл Финли, известный по выступлениям за «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс», после окончания карьеры основал продюсерскую компанию «Follow through Productions». Сейчас она активно участвует в производстве фильмов. В её портфолио уже числятся известные кинокартины, например, «Дворецкий» и «Рождение нации».

Джамал Машбёрн


Уже в дебютный сезон Джамала Машбёрна стало понятно, что в будущем он станет франчайз-игроком. Он набирал в среднем по 19,2 очка за игру в первый год в НБА, а в последующих сезонах только улучшил свою статистику. После 10 лет, проведённых в сильнейшей баскетбольной лиге мира, Машбёрн повесил кроссовки на гвоздь и начал заниматься бизнесом. Джамал вложился в сеть ресторанов быстрого питания и не прогадал. Сейчас у него более 80 заведений по всей территории США. Кроме того, Машбёрн владеет несколькими автосалонами, также приносящими ему немалую прибыль.

Майкл Джордан


Хоть Майкл Джордан и завершил карьеру в 2003 году, он продолжает регулярного попадать в различные баскетбольные рейтинги и, стоит отметить, занимает в них высокие места. Джордан является одним из самых известных спортсменов в истории. Майкл был лицом НБА на протяжении двух десятилетий, а многие его рекорды остаются недосягаемыми по сей день. Джордан пробовал себя в различных областях бизнеса, но сейчас все свои силы отдаёт собственному клубу – «Шарлотт Хорнетс». Конечно, не стоит забывать и о его бренде спортивной одежды, которым владеет американская компания Nike. На данный момент капитал Джордана оценивается в $ 1,31 млрд – невероятные цифры не только для экс-спортсмена, но и для многих бизнесменов, посвятивших всю жизнь собственному делу.

Кенни Томас После того как Кенни Томас был выбран под 22-м номером драфта-1999, он провёл 11 лет в НБА, но его карьеру вряд ли можно назвать захватывающей. Томас был наиболее известен игрой на подборах. Карьера Кенни подошла к концу в 2010 году, когда его отчислили из состава «Мемфис Гриззлиз». Оказавшись «на пенсии», Томас начал сотрудничать с Мэджиком Джонсоном. Кенни удалось основать успешную компанию, которая работает в шести главных направлениях: здоровая вода, спортивная одежда, баскетбольное образование, работа с населением, сфера развлечений и недвижимость.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Майкл Джордан Стив Керр Шакил О'Нил
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