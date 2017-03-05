Стоит того, чтобы ждать. Как «Кливленд» вытерпел – и победил

«Кавальерс» подготовили мощный ответный удар – и, не осуществив ни единого обмена, стали едва ли не безоговорочными победителями дедлайна.

Дотянуть до апреля

Ценой расширения и без того необъятной платёжной ведомости «Кавальерс» застраховали себя от всех возможных рисков.

Состав на все случаи жизни

За годы профессиональной карьеры не оправдавший возложенных на него ожиданий Уильямс так ни разу и не приблизился к перстню.

Травма Кевина Дюранта никоим образом не повлияла на статус «Голден Стэйт» как основного претендента на чемпионский титул. Калифорнийцы уверенно лидируют в регулярном чемпионате, остаются фаворитами сезона, с точки зрения букмекеров, – и это при полном отсутствии гарантий, что один из лучших баскетболистов планеты вернётся в строй к началу плей-офф в оптимальных кондициях.Тем более удивительна недооценка опасности, которую таит в себе действующий чемпион. Да, текущая кампания складывается для «Кливленда» вовсе не безоблачно. Но не настолько ведь, чтобы менеджмент «Торонто» рисковал долгосрочными перспективами проекта ради эфемерного финала! Масаи Уджири разменял немногочисленные ликвидные активы вместе с гибкостью «платёжки» на возможность зацепиться за Леброна Джеймса и компанию в поединках на вылет — следовательно как минимум один из сильнейших функционеров НБА верит, что коллектив из Огайо ныне уязвим уже на уровне собственной конференции.Но «Кавальерс» подготовили мощный ответный удар – и, не осуществив ни единого обмена, стали едва ли не безоговорочными победителями дедлайна. Если подписание контракта с Дероном Уильямсом читалось, а мантры о необходимости приглашения пасующего первого номера с достаточным для кубковых баталий опытом Король повторял в течение всего года, достижение договорённости с Эндрю Богутом – несколько неожиданный, и, пожалуй, даже ещё более значимый со стратегической точки зрения шаг. Австралийским бигменом грезили многие, но магия имени Джеймса взяла своё. Как и очевидный шанс заполучить второй чемпионский перстень.Буквально пару лет назад Уильямс и Богут являлись безоговорочными исполнителями основы команд, принимавших участие в поединках на вылет – уровень их мастерства не вызывает ровным счётом никаких сомнений. Оба наверняка пригодятся Тайрону Лю в походе за титулом. Одни только сокрушительные заслоны центрового, выставленные для признанных снайперов вроде Кайла Корвера (в «регулярке» ветеран реализовывает ровно три броска с периметра в среднем за игру с 50-процентной эффективностью), должны вызывать у потенциальных оппонентов «Кливленда» суеверный страх.Впрочем, приоритетная задача новичков состоит в ином – помочь «Кливленду» пройти заключительную треть турнирной дистанции с минимальными потерями. Не о результатах речь: Лю должен и будет предоставлять отдых остающимся в строю представителям «большого трио», а потому поражения вроде тех, что команда потерпела накануне в Майами, станут обязательной частью программы. От первого номера посева «Кавальерс», конечно, не откажутся, но он не является самоцелью: в гипотетическом финале, если в него, конечно, не пробьётся какая-нибудь сенсационная «Юта», преимущество домашней площадки в любом случае будет принадлежать представителю Западной конференции. А на Востоке Джеймс со товарищи способен разобрать всех подряд и без оного – в 2015-м мы это уже видели.Коллективу из Огайо кровь из носу необходимо справиться с последствиями масштабной эпидемии травм. Подменить Кевина Лава, восстанавливающегося после артроскопической операции на колене. Не форсировать возвращение Джей Ар Смита, едва приступившего к лёгким тренировкам по индивидуальной программе. Наконец, снизить нагрузку, выпавшую на плечи Джеймса с Кайри Ирвингом. Первый по среднему игровому времени уступает только плеймейкеру «Торонто» Кайлу Лаури (причём незначительно), а второй стоит на пороге попадания в топ-15 по данному статистическому показателю, опережая даже совершенно незаменимых для своих команд Расселла Уэстбрука, Кембу Уокера и Айзею Томаса. А это уж точно не входит в основные ингредиенты успешного выступления в плей-офф.Вот почему «Кливленду» так нужен Уильямс: при сидящих на скамейке запасных или пропускающих матч по решению тренера Джеймсе с Ирвингом Лю просто-напросто некому поручить обязанности дирижёра командного нападения. Ни один из его подопечных, за исключением связки лидеров, не раздаёт и двух результативных передач за поединок «регулярки», а третий до подписания Дерона ассистент коллектива, Лав, создаёт возможности для точного броска принципиально иным образом – разгоняет отрывы и реагирует на врывания партнёров в свободные зоны. В этом, между прочим, силён и Богут. Достаточно лишь вспомнить, что он творил на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, получая мяч на периметре.Ценой расширения и без того необъятной платёжной ведомости «Кавальерс» застраховали себя от всех возможных рисков. В двух предыдущих сезонах коллективу из Огайо ощутимо не хватало глубины состава, а второй юнит в привычном его понимании отсутствовал как вид — сейчас же и без травмированных Смита с Лавом дружина Лю стабильно забивает по 10 и более «трёх» за вечер после перерыва на звёздный уик-энд. «Рэпторс» пытались поставить будущего чемпиона в тупик, реализовывая собственный перевес в трёхсекундной зоне – теперь по одну сторону баррикад с Джеймсом находится высококлассный «рим-протектор». Пусть уже не в расцвете сил, но отнюдь не уезжающий с ярмарки.С учётом пока не дебютировавшего в новом клубе Богута в распоряжении тренерского штаба имеются 12 исполнителей, претендующих на место в основной ротации. Когда лазарет опустеет – а это должно произойти примерно за пару-тройку недель до начала поединков на вылет, – Лю получит ключи от настоящей машины для убийства. Фундаментом игровой модели «Кливленда», как и прежде, останутся исходящая от Джеймса с Ирвингом «тройная угроза», помноженная на бронебойных снайперов. Но нынешние «Кавальерс» смогут сыграть как душе угодно, исходя из ситуации на площадке: даже у вырисовывающегося на бумаге сверхтяжёлого сочетания с Богутом и Тристаном Томпсоном будут свои неоспоримые преимущества, перекрывающие не менее очевидные недостатки.Летом 2016-го новоиспечённый обладатель трофея Ларри О'Брайена отказался от резких телодвижений, отпустив на вольные хлеба Мэттью Деллаведову с Тимофеем Мозговым – контракты, которые они получили от «Милуоки» и «Лейкерс» соответственно, разительно контрастировали со скромными финансовыми возможностями клуба, столкнувшегося с необходимостью продлевать сотрудничество с Джеймсом и Смитом, другим клиентом протеже Короля Рича Пола. В краткосрочной перспективе «Кливленд» что-то да потерял: нескольких необязательных поражений австралиец с россиянином наверняка помогли бы избежать.Правда, спустя девять месяцев в эти же позиции и за принципиально иные деньги «Кавальерс» заполучили индивидуально более сильных исполнителей с собственной внутренней мотивацией. За годы профессиональной карьеры не оправдавший возложенных на него ожиданий Уильямс так ни разу и не приблизился к перстню – в Огайо ему представится возможность пополнить коллекцию наград в комфортной обстановке и без лишнего давления извне. Что до Богута, то ему есть что доказывать непосредственно «Уорриорз». Годом ранее «Кливленд» на своей шкуре испытал, каково это — противостоять бывшему стартёру в лице Андерсона Варежао, выдавшего несколько ярких и продуктивных смен в финальной серии. Пришло время уколоть основного конкурента его же оружием.Калифорнийцы как были, так и остаются командой-мечтой: с обилием звёзд, компетентным мозговым центром и уймой иных козырей, перечислять которые можно долго и нудно. Но теперь «Кавальерс» едва ли хоть в чём-нибудь им существенно уступают. А с психологическим преимуществом Джеймса над Карри, которое звёздный форвард добыл в прошлом году, наверное, даже превосходят.И всё равно остаются аутсайдерами. А зря.