Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Швед
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Дзюба

Весенний марафон «Химок» и сокрушительный удар «скамейки» ЦСКА

Разгром в Нижнем Новгороде, боксёрский поединок в Риге и снайперская «перестрелка» в Химках – в обзоре событий недели в Единой лиге ВТБ.
6 марта 2017, понедельник. 14:45. Баскетбол
Из-за участия трёх российских команд в четвертьфинале Еврокубка программа недели в Единой лиге ВТБ оказалась сокращённой. Однако, в отличие от «Локомотива-Кубань» и «Зенита», «Химки» отдых не получили и вынуждены были сыграть третий матч за шесть дней.

ВЭФ устоял под напором «Цмоки-Минск»


Матч в Минске по сюжету напоминал трёхраундовый боксёрский поединок, в котором инициатива поочерёдно переходила от одного соперника к другому. Дебют оказался за ВЭФом, который стартовым рывком 20:6 отправил хозяев в нокдаун. Вышли из него «Цмоки» довольно быстро, нанеся мощный контрудар в течение пяти минут.
Белорусы установили контроль над щитами и сумели взять 15 подборов в нападении, но частично нивелировали эти успехи очень слабой реализацией штрафных. Тем не менее, во многом благодаря агрессивности Алексея Кудрявцева, к середине третьей четверти хозяева уже были впереди «+8».

Но решающий отрезок остался за гостями. В заключительной десятиминутке гости, ведомые дуэтом Мартиньша Мейерса и Марекса Мейериса, почти каждую атаку завершали результативно и перехватили инициативу. И всё же за полторы минуты до финальной сирены у «Цмоки» была возможность выравнять положение, однако Антонио Грэйвс, реализовав трёхочковый, в следующем владении при счёте 65:67 допустил потерю. Минчане были вынуждены прибегнуть к тактике умышленных фолов, но Янис Блумс отправил в цель 3 из 4 штрафных и позволил своей команде увезти победу — 72:69. Рижане добились важного результата в борьбе за сохранение места в зоне плей-офф.

«Парма» не сдержала Крубалли


Очередная попытка «Пармы» одержать дебютную победу вновь закончилась неудачей. С «Велотрека» в нынешнем сезоне уезжали со щитом только лидеры, если не считать неожиданную победу «Калева». А сейчас, когда «Астана» ведёт упорную борьбу за выход плей-офф, ожидать от неё гостеприимства не стоило и подавно. Хозяева убедительно подтвердили этот тезис в первой половине, по ходу которой их преимущество составляло «+20».
Матч в Минске по сюжету напоминал трёхраундовый боксёрский поединок.

Однако гости не опустили рук и после большого перерыва сумели существенно прибавить и в обороне, и в нападении. В результате рывка «Пармы» 22:8 уже к середине третьей четверти от преимущества соперника осталось всего 2 очка. Заводилами среди подопечных Вячеслава Шушакова стали Сергей Чернов и Константин Буланов, записавшие в актив на этом отрезке 17 очков на двоих. Такое развитие событий больше всего не устроило Усмана Крубалли. «Большой» казахстанцев 17 из своего 21 очка набрал во второй половине и практически в одиночку погасил порыв соперника в критический момент. А затем дальние попадания Роберта Лоури и Иэна Миллера вернули «Астане» комфортный перевес, который команда уже не упускала до конца 88:73.

«Химки» вышли победителями из «перестрелки» с «Цмоки-Минск»


Для «Химок» этот поединок стал уже третьим за неделю. После двух тяжёлых сражений с «Валенсией» в Еврокубке подопечным Душко Ивановича нужно было просто взять победу малой кровью. Поэтому хозяева предложили «Цмоки-Минск» устроить перестрелку с периметра, а те были не против. В итоге обе команды атаковали из-за дуги почти так же часто, как с ближней и средней дистанций. При этом состязание снайперов закончилось вничью при довольно посредственной реализации, а вот в трёхсекундной господствовали хозяева.


Химчане уверенно выиграли борьбу за подборы, собрав 12 отскоков на чужом щите. Но ещё более важно, что, переключив направление развития атак в середине третьей четверти, они совершили ключевой рывок. После того как на первых минутах второй половины два дальних попадания Дрю Джойса позволили гостям выйти вперёд, эффектное соло выдал Вячеслав Зайцев. Раз за разом он вскрывал оборону соперника проходами, а остановить его можно было только нарушением правил. А когда напарника по задней линии серией попаданий с дистанции поддержал Алексей Швед, перевес его команды вырос до «+15». В дальнейшем хозяева хоть и позволили минчанам сократить разницу, но сомнений в своей победе не оставляли 80:72.

Запасные ЦСКА разгромили «Нижний Новгород»


Прощание с Деандре Кейном и отсутствие в составе Ивана Стребкова сделали задачу обороны ЦСКА ещё более простой. Сосредоточившись на опеке Кенни Бойнтона, гости существенно затруднили организацию игры в нападении «Нижнего Новгорода». А когда уже в начале второй половины у защитника хозяев не выдержали нервы и он, заработав технический фол, был вынужден досрочно покинуть паркет, команда Артурса Шталбергса осталась без разыгрывающих вообще. Функции лидера попробовали распределить между собой Пётр Губанов, Дижон Томпсон и Сиим-Сандер Вене, но эффективно из них действовал только россиянин.
С «Велотрека» в нынешнем сезоне уезжали со щитом только лидеры, если не считать неожиданную победу «Калева».

Впрочем, ещё более серьёзные проблемы у нижегородцев были на своей половине, где они не выдерживали давления «армейцев» вблизи от кольца и упускали оппонентов на периметре. Димитрис Итудис ограничил игровое время ведущих исполнителей, но это привело лишь к тому, что опасность исходила практически от каждого выходившего на площадку. Хотя даже в такой ситуации выделялся Кори Хиггинс, который, набрав 19 очков, всего по разу промахнулся с игры и с линии штрафных. Всего же запасные ЦСКА отметились 72 очками, что оказалось больше, чем у всего «Нижнего Новгорода». Поражение 65:101 не только ударило по самолюбию нижегородцев, но и значительно осложнило их положение в борьбе за выход в плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Астана БК Нижний Новгород БК Парма БК Химки БК Цмоки-Минск ВЭФ ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
6 марта 2017, понедельник
15:18 Керр: без музыки в игре с «Нью-Йорком» было как в церкви
14:56 Бретт Браун: планирую использовать Бена Симмонса на позиции разыгрывающего
14:39 Эл Хорфорд травмировал локоть
14:12 Кьюбан: мне нравится нынешний состав «Далласа»
13:44 Джини Басс: Джим Басс не справился со своими обязанностями в «Лейкерс»
13:10 Стивен Карри обогнал Биллапса по количеству точных трёхочковых
13:05 Краудер: мне нужно было отдать мяч Айзее Томасу чуть раньше
12:20 Др. Грин: «Нью-Йорк» поступил нелепо, выключив музыку в первой половине матча
11:57 Казинс: рад, что мне удалось добыть первую победу с «Нью-Орлеаном»
11:11 Победные трёхочковые Гленна Робинсона и Юлиса – в топ-10 дня в НБА
11:05 «Нью-Йорк» решил провести первую половину матча с «Голден Стэйт» без музыки
10:43 Юлис стал автором победного броска в матче с «Бостоном»
10:31 Уэстбрук получил неспортивный фол после борьбы с Сетом Карри и Х. Барнсом
10:15 Попович: стараюсь не хвалить Кавая Леонарда слишком много
10:00 Гленн Робинсон реализовал победный трёхочковый в матче с «Атлантой»
09:39 Кьюбан: Уэстбрук не участвует в борьбе за звание MVP
08:59 Грищук: уже вторую игру подряд «Цмоки-Минск» не может забить штрафные
08:39 «Лейкерс» уступили «Нью-Орлеану», Дэвис набрал 31 очко, Мозгов — 8
08:13 «Баварию» обвинили в сексизме за постер с женской грудью
08:01 «Даллас» оказался сильнее «Оклахома-Сити», Уэстбрук набрал 29 очков. Карри — 22
05:47 35 очков Томаса не спасли «Бостон» от поражения в Финиксе
05:24 Бросок Гобера на последней секунде ОТ принёс «Юте» победу над «Сакраменто»
05:05 «Вашингтон» выиграл у «Орландо», Богданович реализовал 8 трёхочковых бросков
02:54 31 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» одолеть «Нью-Йорк»
00:19 Л. Уильямс: я не набираю и 10 очков, а «Хьюстон» всё равно побеждает
00:13 Трёхочковый Робинсона помог «Индиане» вырвать победу у «Атланты»
5 марта 2017, воскресенье
23:39 Зоран Лукич может вернуться в «Нижний Новгород»
22:14 Шталбергс: после технического фола Бойнтона у «НН» началась молодёжная лига ВТБ
22:14 Итудис: ЦСКА перекрыл кислород Бойнтону и придерживался плана
22:01 Д. Риверс: Кроуфорда я в тренажёрном зале не вижу, он всё время играет
20:47 19 очков Хиггинса помогли ЦСКА разгромить «Нижний Новгород» "+36"
20:01 Зайцев: «Химкам» сложно было настроиться на матч с «Цмоки-Минск»
19:52 Иванович: некоторые игроки «Химок» не показали настроя на матч с «Цмоки-Минск»
18:45 «Химки» обыграли «Цмоки-Минск», Швед и Зайцев набрали по 19 очков
18:16 Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в феврале
17:44 Джамал Кроуфорд не намерен завершать карьеру в ближайшее время
17:11 «Майами» реализовал 18 трёхочковых в матче с «Кливлендом»
16:01 Евролига представила видеоролик о 24-м туре регулярного чемпионата
15:00 «Астана» победила «Парму», Крубалли оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов
14:34 Майкл Джордан привёл публику в замешательство фразой «Потолок – это крыша»
14:00 НБА дисквалифицировала Буденхольцера на один матч за контакт с арбитром
12:43 Итудис: перед матчем с «Нижним Новгородом» ЦСКА нужно «сменить чип»
12:38 Д. Иванович: «Химкам» нелегко проводить два матча за двое суток
12:25 Шушаков: если сведём ошибки в защите к минимуму, будет шанс победить «Астану»
12:21 Гордон установил рекорд НБА, реализовав 180 трёхочковых в качестве запасного
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+