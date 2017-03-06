Весенний марафон «Химок» и сокрушительный удар «скамейки» ЦСКА

ВЭФ устоял под напором «Цмоки-Минск»

«Парма» не сдержала Крубалли

Матч в Минске по сюжету напоминал трёхраундовый боксёрский поединок.

«Химки» вышли победителями из «перестрелки» с «Цмоки-Минск»

Запасные ЦСКА разгромили «Нижний Новгород»

С «Велотрека» в нынешнем сезоне уезжали со щитом только лидеры, если не считать неожиданную победу «Калева».

Из-за участия трёх российских команд в четвертьфинале Еврокубка программа недели в Единой лиге ВТБ оказалась сокращённой. Однако, в отличие от «Локомотива-Кубань» и «Зенита», «Химки» отдых не получили и вынуждены были сыграть третий матч за шесть дней.Матч в Минске по сюжету напоминал трёхраундовый боксёрский поединок, в котором инициатива поочерёдно переходила от одного соперника к другому. Дебют оказался за ВЭФом, который стартовым рывком 20:6 отправил хозяев в нокдаун. Вышли из него «Цмоки» довольно быстро, нанеся мощный контрудар в течение пяти минут.Белорусы установили контроль над щитами и сумели взять 15 подборов в нападении, но частично нивелировали эти успехи очень слабой реализацией штрафных. Тем не менее, во многом благодаря агрессивности, к середине третьей четверти хозяева уже были впереди «+8».Но решающий отрезок остался за гостями. В заключительной десятиминутке гости, ведомые дуэтом, почти каждую атаку завершали результативно и перехватили инициативу. И всё же за полторы минуты до финальной сирены у «Цмоки» была возможность выравнять положение, однако, реализовав трёхочковый, в следующем владении при счёте 65:67 допустил потерю. Минчане были вынуждены прибегнуть к тактике умышленных фолов, ноотправил в цель 3 из 4 штрафных и позволил своей команде увезти победу — 72:69. Рижане добились важного результата в борьбе за сохранение места в зоне плей-офф.Очередная попытка «Пармы» одержать дебютную победу вновь закончилась неудачей. С «Велотрека» в нынешнем сезоне уезжали со щитом только лидеры, если не считать неожиданную победу «Калева». А сейчас, когда «Астана» ведёт упорную борьбу за выход плей-офф, ожидать от неё гостеприимства не стоило и подавно. Хозяева убедительно подтвердили этот тезис в первой половине, по ходу которой их преимущество составляло «+20».Однако гости не опустили рук и после большого перерыва сумели существенно прибавить и в обороне, и в нападении. В результате рывка «Пармы» 22:8 уже к середине третьей четверти от преимущества соперника осталось всего 2 очка. Заводилами среди подопечныхстали, записавшие в актив на этом отрезке 17 очков на двоих. Такое развитие событий больше всего не устроило. «Большой» казахстанцев 17 из своего 21 очка набрал во второй половине и практически в одиночку погасил порыв соперника в критический момент. А затем дальние попаданиявернули «Астане» комфортный перевес, который команда уже не упускала до конца 88:73.Для «Химок» этот поединок стал уже третьим за неделю. После двух тяжёлых сражений с «Валенсией» в Еврокубке подопечнымнужно было просто взять победу малой кровью. Поэтому хозяева предложили «Цмоки-Минск» устроить перестрелку с периметра, а те были не против. В итоге обе команды атаковали из-за дуги почти так же часто, как с ближней и средней дистанций. При этом состязание снайперов закончилось вничью при довольно посредственной реализации, а вот в трёхсекундной господствовали хозяева.Химчане уверенно выиграли борьбу за подборы, собрав 12 отскоков на чужом щите. Но ещё более важно, что, переключив направление развития атак в середине третьей четверти, они совершили ключевой рывок. После того как на первых минутах второй половины два дальних попаданияпозволили гостям выйти вперёд, эффектное соло выдал. Раз за разом он вскрывал оборону соперника проходами, а остановить его можно было только нарушением правил. А когда напарника по задней линии серией попаданий с дистанции поддержал Алексей Швед, перевес его команды вырос до «+15». В дальнейшем хозяева хоть и позволили минчанам сократить разницу, но сомнений в своей победе не оставляли 80:72.Прощание си отсутствие в составесделали задачу обороны ЦСКА ещё более простой. Сосредоточившись на опеке, гости существенно затруднили организацию игры в нападении «Нижнего Новгорода». А когда уже в начале второй половины у защитника хозяев не выдержали нервы и он, заработав технический фол, был вынужден досрочно покинуть паркет, командаосталась без разыгрывающих вообще. Функции лидера попробовали распределить между собой, но эффективно из них действовал только россиянин.Впрочем, ещё более серьёзные проблемы у нижегородцев были на своей половине, где они не выдерживали давления «армейцев» вблизи от кольца и упускали оппонентов на периметре. Димитрис Итудис ограничил игровое время ведущих исполнителей, но это привело лишь к тому, что опасность исходила практически от каждого выходившего на площадку. Хотя даже в такой ситуации выделялся, который, набрав 19 очков, всего по разу промахнулся с игры и с линии штрафных. Всего же запасные ЦСКА отметились 72 очками, что оказалось больше, чем у всего «Нижнего Новгорода». Поражение 65:101 не только ударило по самолюбию нижегородцев, но и значительно осложнило их положение в борьбе за выход в плей-офф.