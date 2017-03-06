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Травма Дюранта, серия Уэстбрука и сделка Кальдерона – в обзоре НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Хосе Ротшильд. Неудачи «Уорриорз» и новый центровой «Кливленда»

Поражения «Уорриорз», новое увлечение Уэстбрука, бизнес-план Кальдерона и новости с рынка свободных агентов – в обзоре недели НХЛ.
6 марта 2017, понедельник. 17:45. Баскетбол

Серия


Лучшая команда ассоциации за последние два года настолько приучила всех к своим победам, что даже серия из двух поражений до недавнего времени казалась немыслимой. Однако у судьбы для «Уорриорз» оказались свои планы, и в матче против «Вашингтона» всё пошло не так уже с первой минуты. Заза Пачулия неудачно приземлился на левую ногу Кевина Дюранта, который немедленно покинул площадку и больше на паркет не возвращался. Сверхмотивированные «Уизардс», сражающиеся за второе место на Востоке,
вели в счёте на протяжении всего поединка и лишь в концовке подпустили к себе соперника. Судьбу матча решал Стивен Карри, но его трёхочковый с 9 метров цели не достиг – 108:112.

К поединку с «Чикаго» команда Стива Керра готовилась с чётким осознанием того, что их лучший игрок в этом сезоне выбыл минимум на месяц. Не самый позитивный фон и ещё один противник, решающий важные турнирные задачи («Буллс» не полностью обезопасили себя от вылета из восьмёрки), вновь вынудили «Голден Стэйт» страдать на паркете. Клэй Томпсон и Стивен Карри второй матч подряд атаковали с ужасающим процентом из-за дуги, а в решающие мгновения поединка и вовсе не забили ни разу. 87:94 – калифорнийцы потерпели два поражения кряду впервые с апреля 2015 года. Казалось бы, бронебойное первое место «Уорриорз» в лиге теперь находится под большим вопросом.

Уэстбрук


На прошлой неделе Расс нашёл себе новое развлечение – штамповать трипл-даблы защитнику «Тандер» явно поднадоело. Никогда не стеснявшийся брать инициативу на себя Уэстбрук в последних матчах забыл про остатки стеснительности, в среднем атакуя кольцо соперника по 30 раз за игру. Неудивительно, что результатом подобной бомбардировки стали 40 набранных очков в каждом из поединков.

К сожалению, подобная индивидуальная статистика не всегда приносила пользу самой команде. В матчах с «Нью-Орлеаном» и «Ютой», когда Расселл ещё смотрел на партнёров (и сделал-таки ещё два трипл-дабла), «ОКС» сопутствовал успех, а вот с «Портлендом» и «Финиксом» даже 45 и 48 очков уже не хватило. Что касается трипл-даблов, то лидер «Оклахома-Сити» уже добрался до отметки 30 и совсем скоро побьёт достижение Чемберлена (31) образца сезона-1967/68.

Рекорд


А вот рекорд по общему количеству трипл-даблов за сезон, собранных игроками всей лиги, уже побит. Помимо Уэстбрука (30) и Хардена (15) неплохо общую копилку пополнили Леброн Джеймс (7), Дрэймонд Грин (4) и Никола Йокич (4). Пока что минимум один трипл-дабл на свой счёт записал 21 баскетболист, среди которых есть такие персонажи как Майкл Брогдон и Тим Фрэйзер. Ещё один интересный факт: сразу пять игроков с 40 дабл-даблами ещё ни разу в этом сезоне не сделали трипл-дабла. И если трудности с навыками разыгрывающего у Руди Гобера, Хасана Уайтсайда, Андре Драммонда и Дуайта Ховарда можно объяснить, то, как Джон Уолл не смог взять 10 подборов ни в одном из матчей, остаётся загадкой.

Церемонии


Сразу два номера были выведены из обращения на прошедшей неделе. Сначала большой чести удостоился Ричард «Рип» Хэмилтон, чья майка была поднята под своды домашней арены «Детройта». Рип стал третьим игроком из знаменитой «банды», остановившей звёздный состав «Лейкерс» в финале 2004, чей номер больше никогда не будет использоваться «Пистонс». Рашид Уоллес и Тайшон Принс всё ещё ждут своей очереди.

Куда дольше её ждал, пожалуй, самый известный «баскетбольный пистолет» в мире. Пит Маравич больше запомнился по своей игре за тогда ещё «Нью-Орлеан Джаз», но школу жизни атакующий защитник прошёл именно в «Атланте», которая выбрала его под общим третьим номером на драфте 1970 года. Теперь под крышей «Филипс Арены» Маравич будет «соседствовать» с Бобом Петтитом, Лу Хадсоном, Домиником Уилкинсом и Дикембе Мутомбо.

Путешествие


Рынок свободных агентов сразу же после дедлайна по традиции был «разграблен» командами, которые надеются пройти как можно дальше в плей-офф. О самых ценных игроках, нашедших новый дом за месяц до плей-офф поговорим чуть позже, а пока расскажем о коротком и весьма прибыльном путешествии Хосе Кальдерона.

Испанский разыгрывающий, доживающий свои годы в лиге в качестве ветерана раздевалки, оказался не нужен «Лейкерс» и вскоре очутился на радаре у «Голден Стэйт». «Уорриорз» уже подписали Кальдерона, как тут же случилась злосчастная травма Дюранта. Разумеется, фронт-офис калифорнийского клуба кинулся искать квалифицированного лёгкого форварда и довольно быстро вышел на сделку с Мэттом Барнсом. Что это означало для испанца? Увольнение за два часа, которые Кальдерон официально провёл в ростере «Уорриорз», и выплаченные $ 415 тыс. – очень даже годный бизнес-план. Но и это ещё не всё. Уже через несколько дней разыгрывающий присоединился к «Атланте», сменив, таким образом, три команды за шесть дней.

Свободные агенты


Нечто похожее произошло и с Эндрю Богутом, с той лишь разницей, что в «Филадельфии» он оказался посредством обмена и продержался в составе «Сиксерс» целых четыре дня. Естественно, никакой заинтересованности в услугах австралийца «Филадельфия» не проявляла, и Богут в середине прошлой недели благополучно присоединился к бывшему партнёру по «Далласу» Дерону Уильямсу в «Кливленде».

Помимо Мэтта Барнса, который за свою карьеру успел поиграть во всех калифорнийских командах, обстановку сменил ещё один заметный игрок. Брэндон Дженнингс не горел желанием покидать Нью-Йорк, но едва ли слишком жаловался на жизнь, после того, как подписал соглашение с «Вашингтоном». Наконец, прервал свой затянувшийся отпуск двукратный чемпион в составе «Майами» Норрис Коул. Разыгрывающий станет надёжным сменщиком за спиной Расселла Уэстбрука в «Оклахома-Сити».

Интрига



Джоэл Эмбиид пошёл по стопам Бена Симмонса и также досрочно завершил свой сезон. Правда, в отличие от первого пика прошлогоднего драфта, камерунец в этой «регулярке» на паркет всё-таки выходил, причём сделал это 31 раз. Несмотря на ощутимо меньшее количество матчей, центровой «Сиксерс» явно выделялся на фоне достаточно посредственного класса новичков и должен без проблем брать соответствующую награду. Однако победителя определяют журналисты, и будет весьма любопытно посмотреть, сколько из них решат, что 31 матча недостаточно для вручения приза.

Передача


На площадке всегда нужно включать голову. Похоже, Клинт Капела воспринял прописную истину слишком дословно. Более того, в случае крайней необходимости швейцарец был готов завершить свой же цирковой аллей-уп.

Данк


Ведомый Харрисоном Барнсом «Даллас» не оставляет надежд вскарабкаться на восьмую строчку на Западе. Лидер «Маверикс» не только отгружает соперникам по 20 очков за матч, но и раздаёт смачные «постеры».

Броски


Пока Кайл Лоури продолжает восстанавливаться после полученной травмы, Демар Дерозан наслаждается полной свободой в нападении. И иногда выигрывает матчи.

Тадж Гибсон своим броском матч не выиграл, однако произвёл на соперника ничуть не меньшее впечатление.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Брэндон Дженнингс Джоэл Эмбиид Расселл Уэстбрук Хосе Мануэль Кальдерон Эндрю Богут
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6 марта 2017, понедельник
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5 марта 2017, воскресенье
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