Хосе Ротшильд. Неудачи «Уорриорз» и новый центровой «Кливленда»

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Лучшая команда ассоциации за последние два года настолько приучила всех к своим победам, что даже серия из двух поражений до недавнего времени казалась немыслимой. Однако у судьбы для «Уорриорз» оказались свои планы, и в матче против «Вашингтона» всё пошло не так уже с первой минуты.неудачно приземлился на левую ногу, который немедленно покинул площадку и больше на паркет не возвращался. Сверхмотивированные «Уизардс», сражающиеся за второе место на Востоке,вели в счёте на протяжении всего поединка и лишь в концовке подпустили к себе соперника. Судьбу матча решал, но его трёхочковый с 9 метров цели не достиг – 108:112.К поединку с «Чикаго» командаготовилась с чётким осознанием того, что их лучший игрок в этом сезоне выбыл минимум на месяц. Не самый позитивный фон и ещё один противник, решающий важные турнирные задачи («Буллс» не полностью обезопасили себя от вылета из восьмёрки), вновь вынудили «Голден Стэйт» страдать на паркете.второй матч подряд атаковали с ужасающим процентом из-за дуги, а в решающие мгновения поединка и вовсе не забили ни разу. 87:94 – калифорнийцы потерпели два поражения кряду впервые с апреля 2015 года. Казалось бы, бронебойное первое место «Уорриорз» в лиге теперь находится под большим вопросом.На прошлой неделе Расс нашёл себе новое развлечение – штамповать трипл-даблы защитнику «Тандер» явно поднадоело. Никогда не стеснявшийся брать инициативу на себя Уэстбрук в последних матчах забыл про остатки стеснительности, в среднем атакуя кольцо соперника по 30 раз за игру. Неудивительно, что результатом подобной бомбардировки стали 40 набранных очков в каждом из поединков.К сожалению, подобная индивидуальная статистика не всегда приносила пользу самой команде. В матчах с «Нью-Орлеаном» и «Ютой», когда Расселл ещё смотрел на партнёров (и сделал-таки ещё два трипл-дабла), «ОКС» сопутствовал успех, а вот с «Портлендом» и «Финиксом» даже 45 и 48 очков уже не хватило. Что касается трипл-даблов, то лидер «Оклахома-Сити» уже добрался до отметки 30 и совсем скоро побьёт достижение Чемберлена (31) образца сезона-1967/68.А вот рекорд по общему количеству трипл-даблов за сезон, собранных игроками всей лиги, уже побит. Помимо Уэстбрука (30) и Хардена (15) неплохо общую копилку пополнили(7),(4) и(4). Пока что минимум один трипл-дабл на свой счёт записал 21 баскетболист, среди которых есть такие персонажи как. Ещё один интересный факт: сразу пять игроков с 40 дабл-даблами ещё ни разу в этом сезоне не сделали трипл-дабла. И если трудности с навыками разыгрывающего уможно объяснить, то, какне смог взять 10 подборов ни в одном из матчей, остаётся загадкой.Сразу два номера были выведены из обращения на прошедшей неделе. Сначала большой чести удостоился, чья майка была поднята под своды домашней арены «Детройта». Рип стал третьим игроком из знаменитой «банды», остановившей звёздный состав «Лейкерс» в финале 2004, чей номер больше никогда не будет использоваться «Пистонс».всё ещё ждут своей очереди.Куда дольше её ждал, пожалуй, самый известный «баскетбольный пистолет» в мире.больше запомнился по своей игре за тогда ещё «Нью-Орлеан Джаз», но школу жизни атакующий защитник прошёл именно в «Атланте», которая выбрала его под общим третьим номером на драфте 1970 года. Теперь под крышей «Филипс Арены» Маравич будет «соседствовать» сРынок свободных агентов сразу же после дедлайна по традиции был «разграблен» командами, которые надеются пройти как можно дальше в плей-офф. О самых ценных игроках, нашедших новый дом за месяц до плей-офф поговорим чуть позже, а пока расскажем о коротком и весьма прибыльном путешествииИспанский разыгрывающий, доживающий свои годы в лиге в качестве ветерана раздевалки, оказался не нужен «Лейкерс» и вскоре очутился на радаре у «Голден Стэйт». «Уорриорз» уже подписали Кальдерона, как тут же случилась злосчастная травма Дюранта. Разумеется, фронт-офис калифорнийского клуба кинулся искать квалифицированного лёгкого форварда и довольно быстро вышел на сделку с. Что это означало для испанца? Увольнение за два часа, которые Кальдерон официально провёл в ростере «Уорриорз», и выплаченные $ 415 тыс. – очень даже годный бизнес-план. Но и это ещё не всё. Уже через несколько дней разыгрывающий присоединился к «Атланте», сменив, таким образом, три команды за шесть дней.Нечто похожее произошло и с, с той лишь разницей, что в «Филадельфии» он оказался посредством обмена и продержался в составе «Сиксерс» целых четыре дня. Естественно, никакой заинтересованности в услугах австралийца «Филадельфия» не проявляла, и Богут в середине прошлой недели благополучно присоединился к бывшему партнёру по «Далласу»в «Кливленде».Помимо Мэтта Барнса, который за свою карьеру успел поиграть во всех калифорнийских командах, обстановку сменил ещё один заметный игрок.не горел желанием покидать Нью-Йорк, но едва ли слишком жаловался на жизнь, после того, как подписал соглашение с «Вашингтоном». Наконец, прервал свой затянувшийся отпуск двукратный чемпион в составе «Майами». Разыгрывающий станет надёжным сменщиком за спиной Расселла Уэстбрука в «Оклахома-Сити».пошёл по стопами также досрочно завершил свой сезон. Правда, в отличие от первого пика прошлогоднего драфта, камерунец в этой «регулярке» на паркет всё-таки выходил, причём сделал это 31 раз. Несмотря на ощутимо меньшее количество матчей, центровой «Сиксерс» явно выделялся на фоне достаточно посредственного класса новичков и должен без проблем брать соответствующую награду. Однако победителя определяют журналисты, и будет весьма любопытно посмотреть, сколько из них решат, что 31 матча недостаточно для вручения приза.На площадке всегда нужно включать голову. Похоже,воспринял прописную истину слишком дословно. Более того, в случае крайней необходимости швейцарец был готов завершить свой же цирковой аллей-уп.Ведомый«Даллас» не оставляет надежд вскарабкаться на восьмую строчку на Западе. Лидер «Маверикс» не только отгружает соперникам по 20 очков за матч, но и раздаёт смачные «постеры».Покапродолжает восстанавливаться после полученной травмы,наслаждается полной свободой в нападении. И иногда выигрывает матчи.своим броском матч не выиграл, однако произвёл на соперника ничуть не меньшее впечатление.